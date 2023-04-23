  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Лорьян
0:1
Конец матча
Тулуза
0'
51' Желтая карточка
Сьерро Венсан
0:1
68' Гол
Абухляль Закария
70' Желтая карточка
Абергель Лоран
78' Желтая карточка
Меите Бамо
82' Желтая карточка
Калюлю Гедеон
90' Желтая карточка
Спирингс Стейн
90'+5

Ход матча

51'
 
Сьерро Венсан
64'
 
Ратао Рафаэл
Онаиву Адо
64'
 
Шаиби Фарес
Сьерро Венсан
66'
Катлайн Йоанн
Силва Игор
 
66'
Бамба Дьенг
Коне Ибраима
 
66'
Калюлю Гедеон
Йонгва Дарлин
 
68'
0:1
Абухляль Закария
(Шаиби Фарес)
70'
Абергель Лоран
 
78'
Меите Бамо
 
79'
 
Диарра Мусса
Абухляль Закария
80'
Инносент Бонке
Понсо Жульен
 
80'
Дукуре Сирине
Ле Фе Энцо
 
82'
Калюлю Гедеон
 
83'
 
Каманзи Уоррен
Генро Денис
90'
 
Спирингс Стейн

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 527 Количество передач 466
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Лорьян 49.2% (60)
X 39.3% (48)
Тулуза 11.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
18
Меите
Бамо
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
2
Силва
Игор
12
Йонгва
Дарлин
21
Понсо
Жульен
19
Абергель
Лоран
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
9
Коне
Ибраима
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николайсен
Расмус
15
Суасо
Габриэль
5
Генро
Денис
17
Спирингс
Стейн
13
Сьерро
Венсан
7
Онаиву
Адо
27
Даллинга
Тийс
6
Абухляль
Закария
Лорьян
3-4-2-1
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Лорьян
Тулуза

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

22 матча

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
2 победы 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:2
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

0.7
1.25

Среднее время на гол

128
72

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.7

Среднее время на гол

72
128

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 12 (1) 0.38
Уттара Данго 6 0.19
Коне Ибраима 5 (2) 0.16
Ле Фе Энцо 4 0.13
Ле Бри Тео 2 0.06
Диарра Стефан 2 0.06
Бамба Дьенг 2 (1) 0.06
Понсо Жульен 1 0.03
Тальби Монтассар 1 0.03
Февр Ромен 1 0.03
Катлайн Йоанн 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Лорьенте Арман 1 0.03
Меите Бамо 1 0.03
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 12 0.38
Абухляль Закария 8 0.25
Ван ден Бомен Бранко 5 (4) 0.16
Шаиби Фарес 5 0.16
Ратао Рафаэл 5 0.16
Деягере Брехт 4 0.13
Онаиву Адо 2 0.06
Руо Антони 2 0.06
Спирингс Стейн 2 0.06
Деслер Миккел 1 0.03
Хили Рис 1 0.03
Николайсен Расмус 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Генро Денис 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 1
Калюлю Гедеон 5 0
Инносент Бонке 4 0
Меите Бамо 4 0
Силва Игор 2 1
Уттара Данго 2 1
Ле Фе Энцо 3 0
Коне Ибраима 2 0
Манноне Вито 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николайсен Расмус 5 1
Ван ден Бомен Бранко 6 0
Деслер Миккел 4 1
Деягере Брехт 5 0
Руо Антони 3 1
Спирингс Стейн 4 0
Абухляль Закария 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Силла Иссиага 3 0
Генро Денис 3 0
Ратао Рафаэл 2 0
Сьерро Венсан 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Дюпе Максим 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Said Hamulic 1 0
Кебен Кевин 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Филипп Монтанье 1 0

Результаты матчей

Лорьян
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Тулуза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

4
8
Лорьян
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Тулуза
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

14
24
Лорьян
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Тулуза
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

26
15

Волевые поражения

18
32

Голы по времени матча

Забито

20
21
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
4
20%
3
14%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
4
20%
5
24%
31-45
4
20%
5
24%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
15%
3
14%
76-90

Пропущено

16
29
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
4
25%
5
17%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
1
6%
8
28%
46-60
5
31%
4
14%
61-75
4
25%
7
24%
76-90

Забито

21
28
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
4
19%
2
7%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
5
24%
8
29%
31-45
4
19%
5
18%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
5
24%
3
11%
76-90

Пропущено

29
23
10 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
10%
3
13%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
6
21%
5
22%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
7
24%
8
35%
76-90

Забито

41
49
23 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
8
20%
5
10%
1-15
6
15%
8
16%
16-30
9
22%
13
27%
31-45
8
20%
10
20%
46-60
2
5%
7
14%
61-75
8
20%
6
12%
76-90

Пропущено

45
52
16 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 35
13 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
7
16%
8
15%
1-15
6
13%
3
6%
16-30
3
7%
6
12%
31-45
7
16%
13
25%
46-60
11
24%
7
13%
61-75
11
24%
15
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1
Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1
Тулуза
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1
Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7

Результаты матчей

Лорьян
Тулуза

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
1
11 раз 35%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
4
8
7
1.5
8
8
3
12
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
3
7
9
1.5
5
10
1
15
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
24
7
15
16
1.5
13
18
4
27
2.5
6
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
3.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 0:0 Заявка 32 16 6 10 51 - 33 54
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Клермон
 Заявка 32 13 7 12 35 - 43 46
10.
Ницца
 Заявка 32 11 12 9 39 - 31 45
11.
Лорьян
 Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
12.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
13.
Монпелье
 0:0 Заявка 32 11 5 16 47 - 52 38
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 Заявка 32 7 11 14 43 - 53 32
16.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 32 4 10 18 41 - 69 22
19.
Аяччо
 Заявка 32 6 4 22 22 - 58 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 0:0 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
12.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
13.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Монпелье
 0:0 Заявка 17 6 3 8 25 - 25 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
2.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
5.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
6.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
12.
Ренн
 0:0 Заявка 16 4 6 6 18 - 21 18
13.
Монпелье
 0:0 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Тулуза вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Травма, повреждение
    95'
    Шаиби Фарес возвращается на поле.
  • 95'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    94'
    Тулуза остается без одного игрока, потому что Шаиби Фарес уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
  • Травма, повреждение
    94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Шаиби Фарес получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    93'
    Игрок команды Тулуза получает медицинскую помощь прямо на поле
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Yoann Cathline из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Февр Ромен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Близко! Абергель Лоран нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Sirine Doucoure
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Ахмаду Бамба Дьенг наказан за толчок Николайсен Расмус
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Лорьян: 53%, Тулуза: 47%.
    • 90'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Деслер Миккел из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Николайсен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      89'
      Февр Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Деслер Миккел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 88'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Лорьян 49.2% (60)
    X 39.3% (48)
    Тулуза 11.5% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лорьян 0:1 Тулуза онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Тулуза

    Исход игры
    Лорьян
    49.2% (60)
    Ничья
    39.3% (48)
    Тулуза
    11.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.54% (53)
    Меньше
    55.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (98)
    Нет
    17.65% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.9% (45)
    2:1 Лорьян
    33.6% (41)
    1:0 Лорьян
    9% (11)
    1:2 Тулуза
    6.6% (8)
    2:0 Лорьян
    4.1% (5)
    0:1 Тулуза
    3.3% (4)
    3:1 Лорьян
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     