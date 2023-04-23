Тур: 32. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Болланжье Марк
0'
51' Желтая карточкаСьерро Венсан
0:1
68' ГолАбухляль Закария
70' Желтая карточкаАбергель Лоран
78' Желтая карточкаМеите Бамо
82' Желтая карточкаКалюлю Гедеон
90' Желтая карточкаСпирингс Стейн
90'+5
Ход матча
51'
68'
0:1
70'
78'
82'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
527 Количество передач 466
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
18
Меите
Бамо
21
Понсо
Жульен
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
30
Дюпе
Максим
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Февр РоменПолузащитник
-
80 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Шаиби ФаресПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлПолузащитник
-
29 Said Hamulic
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лорьян
Тулуза
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
22 матча
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
2 победы 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
15
Голов в среднем за матч
0.7
1.25
Среднее время на гол
128
72
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.7
Среднее время на гол
72
128
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|12 (1)
|0.38
|Уттара Данго
|6
|0.19
|Коне Ибраима
|5 (2)
|0.16
|Ле Фе Энцо
|4
|0.13
|Ле Бри Тео
|2
|0.06
|Диарра Стефан
|2
|0.06
|Бамба Дьенг
|2 (1)
|0.06
|Понсо Жульен
|1
|0.03
|Тальби Монтассар
|1
|0.03
|Февр Ромен
|1
|0.03
|Катлайн Йоанн
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Лорьенте Арман
|1
|0.03
|Меите Бамо
|1
|0.03
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|12
|0.38
|Абухляль Закария
|8
|0.25
|Ван ден Бомен Бранко
|5 (4)
|0.16
|Шаиби Фарес
|5
|0.16
|Ратао Рафаэл
|5
|0.16
|Деягере Брехт
|4
|0.13
|Онаиву Адо
|2
|0.06
|Руо Антони
|2
|0.06
|Спирингс Стейн
|2
|0.06
|Деслер Миккел
|1
|0.03
|Хили Рис
|1
|0.03
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Генро Денис
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|5
|1
|Калюлю Гедеон
|5
|0
|Инносент Бонке
|4
|0
|Меите Бамо
|4
|0
|Силва Игор
|2
|1
|Уттара Данго
|2
|1
|Ле Фе Энцо
|3
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Манноне Вито
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николайсен Расмус
|5
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|6
|0
|Деслер Миккел
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Руо Антони
|3
|1
|Спирингс Стейн
|4
|0
|Абухляль Закария
|4
|0
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Силла Иссиага
|3
|0
|Генро Денис
|3
|0
|Ратао Рафаэл
|2
|0
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Дюпе Максим
|1
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
|Филипп Монтанье
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Тулуза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
4
8
Лорьян
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Тулуза
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
12
Волевые поражения
14
24
Лорьян
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Тулуза
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
26
15
Волевые поражения
18
32
Голы по времени матча
Забито
20
21
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
4
20%
3
14%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
4
20%
5
24%
31-45
4
20%
5
24%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
15%
3
14%
76-90
Пропущено
16
29
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
4
25%
5
17%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
1
6%
8
28%
46-60
5
31%
4
14%
61-75
4
25%
7
24%
76-90
Забито
21
28
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
4
19%
2
7%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
5
24%
8
29%
31-45
4
19%
5
18%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
5
24%
3
11%
76-90
Пропущено
29
23
10 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
10%
3
13%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
6
21%
5
22%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
7
24%
8
35%
76-90
Забито
41
49
23 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
8
20%
5
10%
1-15
6
15%
8
16%
16-30
9
22%
13
27%
31-45
8
20%
10
20%
46-60
2
5%
7
14%
61-75
8
20%
6
12%
76-90
Пропущено
45
52
16 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 35
13 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
7
16%
8
15%
1-15
6
13%
3
6%
16-30
3
7%
6
12%
31-45
7
16%
13
25%
46-60
11
24%
7
13%
61-75
11
24%
15
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1
Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1
Тулуза
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1
Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7
Результаты матчей
Лорьян
Тулуза
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
1
11 раз 35%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
124
87
88
312
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
123
79
510
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
247
1516
1318
427
625
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|75 - 31
|75
|2.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|3.
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|57 - 30
|64
|4.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 46
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|57 - 40
|56
|6.
|0:0 Заявка
|32
|16
|6
|10
|51 - 33
|54
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|40 - 34
|47
|9.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|35 - 43
|46
|10.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|39 - 31
|45
|11.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|43 - 44
|45
|12.
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|48 - 54
|41
|13.
|0:0 Заявка
|32
|11
|5
|16
|47 - 52
|38
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|43 - 53
|32
|16.
|Заявка
|32
|6
|14
|12
|35 - 46
|32
|17.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|41 - 69
|22
|19.
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|22 - 58
|22
|20.
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|25 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|0:0 Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 27
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|14.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 25
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|11.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|12.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|13.
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|22 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Тулуза
Исход игры
Лорьян
49.2% (60)
Ничья
39.3% (48)
Тулуза
11.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
44.54% (53)
Меньше
55.46% (66)
Обе команды забьют
Да
82.35% (98)
Нет
17.65% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.9% (45)
2:1 Лорьян
33.6% (41)
1:0 Лорьян
9% (11)
1:2 Тулуза
6.6% (8)
2:0 Лорьян
4.1% (5)
0:1 Тулуза
3.3% (4)
3:1 Лорьян
1.6% (2)
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