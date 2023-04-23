Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Лорьян

86' Судья сигнализирует, что Sirine Doucoure из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Муса Диарра

85' Удар от ворот произведет Лорьян

83' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Калюлю Гедеон получил желтую карточку от судьи

82' Николайсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Лорьян

80' Матч возобновлен

80' Тактическая замена. Ле Фе Энцо уходит с поля и его заменяет Sirine Doucoure

79' Тактическая замена. Абухляль Закария уходит с поля и его заменяет Муса Диарра

79' Даллинга Тийс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Меите Бамо получил желтую карточку от судьи

78' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Генро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Меите Бамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Anthony Rouault успешно блокирует удар.

77' Ахмаду Бамба Дьенг нанес удар, но тот был заблокирован.

76' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Лорьян

75' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Тулуза

73' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

73' Удар от ворот произведет Тулуза

72' Ратао Рафаэл из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Абергель Лоран получил желтую карточку от судьи

69' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Г О О О О Л - Абухляль Закария забивает с правой ноги!

67' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Шаиби Фарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Тулуза

66' Тактическая замена. Коне Ибраима уходит с поля и его заменяет Ахмаду Бамба Дьенг

66' Тактическая замена. Силва Игор уходит с поля и его заменяет Yoann Cathline

63' Удар от ворот произведет Тулуза

61' Февр Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Тулуза

61' Anthony Rouault успешно блокирует удар.

61' Йонгва Дарлин из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Удар от ворот произведет Лорьян

59' Даллинга Тийс не смог попасть в створ ударом издали

58' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Николайсен Расмус нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.

57' Сьерро Венсан из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Абухляль Закария выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Тулуза

54' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Тулуза

52' Понсо Жульен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Сьерро Венсан получил желтую карточку от судьи

50' Коне Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Сьерро Венсан бьет со штрафного в створ, но Ивон Мвого держит все под контролем

48' Удар от ворот произведет Лорьян

48' Генро Денис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Спирингс Стейн из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Тулуза