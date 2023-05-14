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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Монпелье
1:1
Конец матча
Лорьян
0'
25' Желтая карточка
Меите Бамо
33' Желтая карточка
Ферри Жордан
38' Желтая карточка
Коне Ибраима
0:1
68' Гол
Февр Ромен
70' Желтая карточка
Ле Фе Энцо
89' Желтая карточка
Куяте Кики
1:1
90' Гол
Мауасса Фет
90'+6

Ход матча

25'
 
Меите Бамо
33'
Ферри Жордан
 
38'
 
Коне Ибраима
59'
 
Кари Айман
Инносент Бонке
59'
 
Ле Бри Тео
Калюлю Гедеон
68'
0:1
Февр Ромен
(Йонгва Дарлин)
70'
 
Ле Фе Энцо
72'
Мауасса Фет
Фаяд Халил
 
72'
Сако Фалае
Тшато Энзо
 
80'
 
Дукуре Сирине
Коне Ибраима
83'
 
Понсо Жульен
Февр Ромен
89'
Куяте Кики
 
90'
Геген Аксель
Норден Арно
 
90'
Жермен Валер
Мавидиди Стефи
 
90'
Мауасса Фет
(Вахи Элю)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 378 Количество передач 534
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Монпелье 72.6% (85)
X 20.5% (24)
Лорьян 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
6
Жюльен
Кристофер
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
7
Норден
Арно
10
Мавидиди
Стефи
22
Фаяд
Халил
21
Вахи
Элю
38
Мвого
Ивон
18
Меите
Бамо
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
24
Калюлю
Гедеон
12
Йонгва
Дарлин
19
Абергель
Лоран
8
Инносент
Бонке
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
9
Коне
Ибраима
Монпелье
4-2-3-1
Лорьян
3-4-2-1

История личных встреч

Монпелье
Лорьян

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

24 матча

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:1
К
4:3
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
3:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:4
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
4:0
КЛ
1:2
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:2

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

2.08
1.42

Среднее время на гол

43
63

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

1.71
1.21

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

52
74

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 17 (1) 0.49
Саванье Тежи 10 (5) 0.29
Норден Арно 7 0.2
Мауасса Фет 5 0.14
Мавидиди Стефи 4 0.11
Хазри Вахби 4 0.11
Коцца Николя 2 0.06
Жермен Валер 2 0.06
Силла Иссиага 1 0.03
Сент-Люс Тео 1 0.03
Тшато Энзо 1 0.03
Сахо Мамаду 1 0.03
Делайе Саша 1 0.03
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Жюльен Кристофер 0 0
Фаяд Халил 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 12 (1) 0.34
Коне Ибраима 7 (2) 0.2
Уттара Данго 6 0.17
Ле Фе Энцо 5 0.14
Бамба Дьенг 3 (1) 0.09
Февр Ромен 2 0.06
Ле Бри Тео 2 0.06
Диарра Стефан 2 0.06
Понсо Жульен 1 0.03
Тальби Монтассар 1 0.03
Йонгва Дарлин 1 0.03
Катлайн Йоанн 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Лорьенте Арман 1 0.03
Меите Бамо 1 0.03
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 8 1
Саванье Тежи 4 3
Ферри Жордан 6 1
Хазри Вахби 5 1
Леруа Лео 6 0
Жюльен Кристофер 5 0
Куяте Кики 5 0
Шотар Жорис 4 0
Сако Фалае 3 0
Норден Арно 3 0
Коцца Николя 3 0
Эстев Максим 3 0
Жермен Валер 1 1
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0
Тшато Энзо 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 1
Инносент Бонке 5 0
Калюлю Гедеон 5 0
Ле Фе Энцо 5 0
Меите Бамо 5 0
Силва Игор 2 1
Уттара Данго 2 1
Коне Ибраима 3 0
Макенго Жан-Виктор 1 1
Манноне Вито 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Йонгва Дарлин 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Монпелье
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Лорьян
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

10
15
Монпелье
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Лорьян
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

29
8

Волевые поражения

19
20
Монпелье
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
37% (13)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
26% (9)
31% (11)
Лорьян
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

34
14

Волевые поражения

29
35

Голы по времени матча

Забито

27
25
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
3
11%
5
20%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
2
7%
6
24%
31-45
3
11%
4
16%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
9
33%
6
24%
76-90

Пропущено

26
31
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
3
12%
3
10%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
6
23%
3
10%
31-45
3
12%
6
19%
46-60
4
15%
6
19%
61-75
9
35%
8
26%
76-90

Забито

31
22
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
8
26%
4
18%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
4
13%
5
23%
31-45
3
10%
5
23%
46-60
6
19%
2
9%
61-75
6
19%
3
14%
76-90

Пропущено

31
18
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
13%
4
22%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
8
26%
7
39%
61-75
6
19%
4
22%
76-90

Забито

58
47
26 В 1-м тайме 26
32 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 17
5 Не забивали 9
11
19%
9
19%
1-15
9
16%
6
13%
16-30
6
10%
11
23%
31-45
6
10%
9
19%
46-60
11
19%
3
6%
61-75
15
26%
9
19%
76-90

Пропущено

57
49
23 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 28
7
12%
7
14%
1-15
4
7%
7
14%
16-30
12
21%
3
6%
31-45
7
12%
7
14%
46-60
12
21%
13
27%
61-75
15
26%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1
Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2
Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1
Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6

Результаты матчей

Монпелье
Лорьян

Точный счет

1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
7
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 49%
2
7 раз 20%
0
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
12 раз 34%
1
10 раз 29%
0
8 раз 23%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
11
6
6
12
1.5
9
8
3
15
2.5
3
14
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
2
7
10
1.5
8
10
3
14
2.5
2
16
3
14
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
5
0.5
Больше Меньше
27
8
13
22
1.5
17
18
6
29
2.5
5
30
4
31
3.5
2
33
4.5
1
34
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 34 21 7 6 62 - 34 70
4.
Монако
 0:0 Заявка 35 19 8 8 68 - 51 65
5.
Лилль
 0:0 Заявка 35 17 9 9 60 - 41 60
6.
Ренн
 Заявка 35 18 5 12 60 - 38 59
7.
Лион
 Заявка 35 16 8 11 58 - 43 56
8.
Клермон
 Заявка 35 15 8 12 39 - 45 53
9.
Лорьян
 Заявка 35 14 10 11 49 - 47 52
10.
Ницца
 Заявка 35 13 12 10 42 - 34 51
11.
Реймс
 Заявка 35 12 14 9 42 - 37 50
12.
Монпелье
 Заявка 35 13 5 17 57 - 58 44
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 35 12 7 16 48 - 55 43
14.
Брест
 Заявка 35 9 11 15 39 - 50 38
15.
Страсбург
 Заявка 35 9 11 15 48 - 55 38
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 0:0 Заявка 35 6 15 14 35 - 50 33
18.
Аяччо
 Заявка 35 6 5 24 22 - 66 23
19.
Труа
 Заявка 35 4 10 21 42 - 77 22
20.
Анже
 Заявка 34 3 5 26 28 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 0:0 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Монако
 0:0 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
7.
Лион
 Заявка 17 8 5 4 29 - 18 29
8.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
14.
Брест
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 0:0 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
18.
Труа
 Заявка 17 1 9 7 17 - 28 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
3.
Монако
 0:0 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 0:0 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
11.
Монпелье
 Заявка 17 6 2 9 30 - 32 20
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 0:0 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лион Ляказетт Александр 25 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Монпелье сравняла счет.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Монпелье: 43%, Лорьян: 57%.
  • 95'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монпелье будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    95'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 95'
    Контроль мяча: Монпелье: 43%, Лорьян: 57%.
  • 95'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
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    • 93'
      Лорьян начинает контратаку
    • 93'
      Кари Айман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      93'
      Кари Айман возвращается на поле.
    • Фол, нарушение
      92'
      Судья сигнализирует, что Sirine Doucoure из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Мауасса Фет
    • 92'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      92'
      Ох, нехорошо это выглядит. Кари Айман получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Фол, нарушение
      91'
      Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Кари Айман