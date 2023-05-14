СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Кари Айман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Тактическая замена. Норден Арно уходит с поля и его заменяет Axel Gueguin

89' Куяте Кики - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Назначен штрафной. Пострадал Sirine Doucoure, его свалил Куяте Кики

89' Жюльен Кристофер выиграл воздушное противоборство у Sirine Doucoure.

89' Удар от ворот произведет Лорьян

88' Sirine Doucoure нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Удар от ворот произведет Монпелье

87' Кари Айман не смог попасть в створ ударом издали

87' Sirine Doucoure создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Жюльен Кристофер выиграл воздушное противоборство у Sirine Doucoure.

85' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Февр Ромен из команды Лорьян сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

82' Вахи Элю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Тактическая замена. Коне Ибраима уходит с поля и его заменяет Sirine Doucoure

79' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Куяте Кики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Куяте Кики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Февр Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Меите Бамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

74' Тальби Монтассар нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.

73' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Команда Лорьян забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

68' Г О О О О Л - Февр Ромен забивает с левой ноги!

67' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

64' Тшато Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

61' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Февр Ромен пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

61' Февр Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Лорьян

60' Мавидиди Стефи из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

60' Мавидиди Стефи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Матч возобновлен

58' Инносент Бонке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Куяте Кики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Меите Бамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Монпелье

54' Йонгва Дарлин из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Жюльен Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Лорьян

50' Норден Арно не смог попасть в створ ударом издали

50' Удар от ворот произведет Монпелье

49' Удар от ворот произведет Монпелье

49' Коне Ибраима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.