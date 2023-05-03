Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Это был отличный перфоманс от команды Брест , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Камара Махди не смог попасть в створ ударом издали

46' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Мунье Стив пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

41' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

31' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

31' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Нант

25' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Сентонз Фабьен

24' Удар от ворот произведет Брест

23' Мерлин Квентин пробил со штрафного прямо в стенку

21' Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брест будет все-таки засчитан.

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

18' Г О О О О Л - Жереми Ле Дуарон забивает ударом с левой ноги!

18' Лафон Альбан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

18' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

14' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Жереми Ле Дуарон пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон ловит мяч

13' Мунье Стив создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Нант

9' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Нант начинает с центра поля