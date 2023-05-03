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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Брест
2:0
Конец матча
Нант
0'
1:0
18' Гол
Ле Дуарон Жереми
2:0
35' Гол
Перейра-Лаже Матиаш
85' Желтая карточка
Мутуссами Самуэль
90'+3

Ход матча

18'
Ле Дуарон Жереми
1:0
35'
Перейра-Лаже Матиаш
(Лала Кенни)
2:0
46'
 
Блас Людовик
Ганаго Игнатиус
55'
 
Коко Маркус
Гессан Эванн
56'
 
Молле Флоран
Жиротто Андрей
70'
Лемарешаль Феликс
Камара Махди
 
70'
Маньетти Уго
Перейра-Лаже Матиаш
 
73'
 
Хаджам Жауэн
Мерлин Квентин
73'
 
Саймон Мозес
Сиссоко Мусса
79'
Дель Кастильо Ромен
Ле Дуарон Жереми
 
85'
 
Мутуссами Самуэль

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 518 Количество передач 450
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Брест 39.5% (47)
X 46.2% (55)
Нант 14.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
7
Белькебла
Арис
20
Лис-Мелу
Пьерр
45
Камара
Махди
29
Перейра-Лаже
Матиаш
15
Мунье
Стив
22
Ле
Дуарон
Жереми
1
Лафон
Альбан
28
Сентонз
Фабьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
3
Жиротто
Андрей
8
Мутуссами
Самуэль
7
Гессан
Эванн
17
Сиссоко
Мусса
14
Ганаго
Игнатиус
31
Мохамед
Мостафа
Брест
4-3-3
Нант
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Нант

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
1:1
К
2:0
Л1
3:1
ТМК
1:3
Л1
1:4
Л1
3:1
Л1
1:1
ТМС
3:1
Л2
1:4
Л2
1:2
Л2
1:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1.4

Среднее время на гол

70
64

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

2.6
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.83
1.75

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

49
51

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 9 0.27
Дель Кастильо Ромен 5 (4) 0.15
Онора Франк 5 0.15
Лис-Мелу Пьерр 5 0.15
Мунье Стив 5 (1) 0.15
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.06
Белайли Юсеф 1 (1) 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Белькебла Арис 1 0.03
Камара Махди 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Лала Кенни 0 0
Маньетти Уго 0 0
Уронен Йере 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 0.24
Блас Людовик 7 (2) 0.21
Саймон Мозес 5 (1) 0.15
Ганаго Игнатиус 4 0.12
Гессан Эванн 3 0.09
Сиссоко Мусса 2 0.06
Молле Флоран 1 0.03
Жиротто Андрей 1 0.03
Паллуа Николя 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Жоао Виктор 0 0
Коршья Себастьен 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Хаджам Жауэн 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 8 1
Слимани Ислам 5 0
Шардонне Брендан 5 0
Камара Махди 3 1
Бизот Марко 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Лала Кенни 3 0
Белькебла Арис 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Эрей Кристоф 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Фадига Ноа 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Мунье Стив 1 0
Онора Франк 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Маньетти Уго 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 7 0
Жиротто Андрей 6 0
Антуан Комбуаре 5 0
Паллуа Николя 3 1
Сентонз Фабьен 4 0
Сиссоко Мусса 3 0
Жоао Виктор 3 0
Коршья Себастьен 3 0
Саймон Мозес 3 0
Блас Людовик 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Траоре Шарль 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Молле Флоран 1 0
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Мерлин Квентин 1 0

Результаты матчей

Брест
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

8
12
Брест
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Нант
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

12
19
Брест
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
Нант
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
55% (18)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

19
8

Волевые поражения

20
31

Голы по времени матча

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 24
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
4
19%
7
41%
76-90

Пропущено

22
26
14 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
4
18%
5
19%
1-15
4
18%
6
23%
16-30
6
27%
4
15%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
3
14%
6
23%
76-90

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
5
29%
29%
7
35%
61-75
1
6%
5
25%
76-90

Пропущено

25
20
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
1
4%
2
10%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
5
20%
4
20%
46-60
5
20%
4
20%
61-75
7
28%
3
15%
76-90

Забито

38
37
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 9
10 Не забивали 13
7
18%
1
3%
1-15
6
16%
4
11%
16-30
6
16%
6
16%
31-45
6
16%
5
14%
46-60
8
21%
9
24%
61-75
5
13%
12
32%
76-90

Пропущено

47
46
22 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 24
5
11%
7
15%
1-15
7
15%
11
24%
16-30
10
21%
6
13%
31-45
7
15%
6
13%
46-60
8
17%
7
15%
61-75
10
21%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1
Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1
Нант
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2
Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0

Результаты матчей

Брест
Нант

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брест
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
6
10
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
6
4
13
1.5
4
13
2
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
21
12
9
24
1.5
10
23
4
29
2.5
3
30
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 24 3 6 76 - 34 75
2.
Марсель
 Заявка 33 21 7 5 61 - 32 70
3.
Ланс
 Заявка 33 20 9 4 55 - 25 69
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 Заявка 33 17 8 8 60 - 40 59
6.
Ренн
 Заявка 33 17 5 11 55 - 36 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
9.
Ницца
 Заявка 33 12 12 9 40 - 31 48
10.
Лорьян
 Заявка 33 13 9 11 46 - 45 48
11.
Реймс
 Заявка 33 11 14 8 40 - 35 47
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 33 12 5 16 48 - 55 41
14.
Брест
 Заявка 33 8 11 14 37 - 48 35
15.
Осер
 Заявка 33 8 9 16 31 - 55 33
16.
Нант
 Заявка 33 6 14 13 35 - 48 32
17.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 33 3 5 25 27 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
13.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Ланс Опенда Лои 18 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Брест 39.5% (47)
    X 46.2% (55)
    Нант 14.3% (17)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 2:0 Нант

    Исход игры
    Брест
    39.5% (47)
    Ничья
    46.2% (55)
    Нант
    14.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.19% (31)
    Меньше
    72.81% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (81)
    Нет
    28.95% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42% (50)
    1:0 Брест
    20.2% (24)
    2:1 Брест
    14.3% (17)
    1:2 Нант
    8.4% (10)
    0:1 Нант
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Нант
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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