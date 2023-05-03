Тур: 33. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Делажо Вилли
0'
1:0
18' ГолЛе Дуарон Жереми
2:0
35' ГолПерейра-Лаже Матиаш
85' Желтая карточкаМутуссами Самуэль
90'+3
Ход матча
18'
1:0
35'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
518 Количество передач 450
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
15
Мунье
Стив
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Элис АльбертНападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
38 Жоао ВикторЗащитник
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Нант
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1.4
Среднее время на гол
70
64
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
2.6
2
Среднее время на гол
34
45
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.83
1.75
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
49
51
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|9
|0.27
|Дель Кастильо Ромен
|5 (4)
|0.15
|Онора Франк
|5
|0.15
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0.15
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.15
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.06
|Белайли Юсеф
|1 (1)
|0.03
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Белькебла Арис
|1
|0.03
|Камара Махди
|1
|0.03
|Дари Ашраф
|1
|0.03
|Фадига Ноа
|1
|0.03
|Лала Кенни
|0
|0
|Маньетти Уго
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|8
|0.24
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.21
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.15
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.12
|Гессан Эванн
|3
|0.09
|Сиссоко Мусса
|2
|0.06
|Молле Флоран
|1
|0.03
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|Паллуа Николя
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
|Жоао Виктор
|0
|0
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
|Хаджам Жауэн
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|8
|1
|Слимани Ислам
|5
|0
|Шардонне Брендан
|5
|0
|Камара Махди
|3
|1
|Бизот Марко
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Лала Кенни
|3
|0
|Белькебла Арис
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Эрей Кристоф
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Фадига Ноа
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Мунье Стив
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутуссами Самуэль
|7
|0
|Жиротто Андрей
|6
|0
|Антуан Комбуаре
|5
|0
|Паллуа Николя
|3
|1
|Сентонз Фабьен
|4
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Жоао Виктор
|3
|0
|Коршья Себастьен
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Блас Людовик
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Хаджам Жауэн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Результаты матчей
Брест
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
8
12
Брест
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Нант
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
8
Волевые поражения
12
19
Брест
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
Нант
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
55% (18)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
8
Волевые поражения
20
31
Голы по времени матча
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 24
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
4
19%
7
41%
76-90
Пропущено
22
26
14 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
4
18%
5
19%
1-15
4
18%
6
23%
16-30
6
27%
4
15%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
3
14%
6
23%
76-90
Забито
17
20
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
5
29%
29%
7
35%
61-75
1
6%
5
25%
76-90
Пропущено
25
20
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
1
4%
2
10%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
5
20%
4
20%
46-60
5
20%
4
20%
61-75
7
28%
3
15%
76-90
Забито
38
37
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 9
10 Не забивали 13
7
18%
1
3%
1-15
6
16%
4
11%
16-30
6
16%
6
16%
31-45
6
16%
5
14%
46-60
8
21%
9
24%
61-75
5
13%
12
32%
76-90
Пропущено
47
46
22 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 24
5
11%
7
15%
1-15
7
15%
11
24%
16-30
10
21%
6
13%
31-45
7
15%
6
13%
46-60
8
17%
7
15%
61-75
10
21%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1
Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1
Нант
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2
Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0
Результаты матчей
Брест
Нант
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брест
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
511
610
214
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
116
413
413
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
2112
924
1023
429
330
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|24
|3
|6
|76 - 34
|75
|2.
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|61 - 32
|70
|3.
|Заявка
|33
|20
|9
|4
|55 - 25
|69
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|66 - 50
|61
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|60 - 40
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|55 - 36
|56
|7.
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 37
|53
|8.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|36 - 43
|49
|9.
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|40 - 31
|48
|10.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|46 - 45
|48
|11.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 35
|47
|12.
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|52 - 52
|43
|13.
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|48 - 55
|41
|14.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|37 - 48
|35
|15.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 55
|33
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|35 - 48
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 55
|32
|18.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|41 - 70
|22
|19.
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|22 - 61
|22
|20.
|Заявка
|33
|3
|5
|25
|27 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|11.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|18.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 29
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|26 - 27
|20
|12.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|23 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|18 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 2:0 Нант
Исход игры
Брест
39.5% (47)
Ничья
46.2% (55)
Нант
14.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
27.19% (31)
Меньше
72.81% (83)
Обе команды забьют
Да
71.05% (81)
Нет
28.95% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (50)
1:0 Брест
20.2% (24)
2:1 Брест
14.3% (17)
1:2 Нант
8.4% (10)
0:1 Нант
4.2% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:2 Нант
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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