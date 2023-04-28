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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Страсбург
1:2
Конец матча
Лион
0'
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Баркола Бредли
1:0
15' Гол
Сансон Морган
1:1
32' Гол
Люкеба Кастелло
35' Желтая карточка
Диоманде Синали
1:2
36' Гол
Какере Максанс
39' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
46' Желтая карточка
Джику Александер
68' Желтая карточка
Люкеба Кастелло
79' Желтая карточка
Кумбеди Саэль
90' Вторая желтая карточка
Люкеба Кастелло
90'+6

Ход матча

10'
 
Баркола Бредли
15'
Сансон Морган
(Беллегард Жан-Рикнер)
1:0
32'
1:1
Люкеба Кастелло
35'
 
Диоманде Синали
36'
1:2
Какере Максанс
(Милагрес Энрике)
39'
Аолу Жан-Эде
 
46'
Дукуре Исмаэль
Аолу Жан-Эде
 
46'
Джику Александер
 
68'
 
Люкеба Кастелло
70'
Гамейро Кевин
Диарра Хабиб
 
70'
Льенар Димитри
Соболь Эдуард
 
74'
 
Сарр Амин
Баркола Бредли
74'
 
Лепнан Йоанн
Мендес Тьяго
79'
 
Кумбеди Саэль
81'
 
Ауа Уссем
Какере Максанс
83'
Судзуки Юито
Сансон Морган
 
90'
 
Люкеба Кастелло

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 23
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 439 Количество передач 394
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Страсбург 6.3% (8)
X 19.5% (25)
Лион 74.2% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
24
Джику
Александер
23
Ле
Маршан
Максим
32
Гильберт
Фредерик
77
Соболь
Эдуард
17
Беллегард
Жан-Рикнер
6
Аолу
Жан-Эде
19
Диарра
Хабиб
8
Сансон
Морган
20
Диалло
Хабиб
1
Лопеш
Антони
5
Ловрен
Деян
2
Диоманде
Синали
4
Люкеба
Кастелло
20
Кумбеди
Саэль
6
Какере
Максанс
88
Толиссо
Корентен
23
Мендес
Тьяго
12
Милагрес
Энрике
26
Баркола
Бредли
10
Ляказетт
Александр
Страсбург
5-4-1
Лион
3-5-2

История личных встреч

Страсбург
Лион

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
4:0
К
1:3
Л1
1:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.86

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

2.14
2.14

Среднее время на гол

42
42

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.86
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 17 (1) 0.52
Гамейро Кевин 9 (1) 0.27
Аолу Жан-Эде 3 0.09
Мотиба Лебо 3 0.09
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
Джику Александер 1 0.03
Сансон Морган 1 0.03
Диарра Хабиб 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Ньямси Жерзино 1 0.03
Дукуре Исмаэль 1 0.03
Судзуки Юито 1 0.03
Ажорк Людовик 1 (1) 0.03
Томассон Адриен 0 0
Делен Тома 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Кандил Нордин 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 20 (5) 0.61
Тете 6 0.18
Баркола Бредли 5 0.15
Токо-Экамби Карл 4 0.12
Шерки Райан 3 0.09
Дембеле Мусса II 3 0.09
Какере Максанс 2 0.06
Люкеба Кастелло 2 0.06
Тальяфико Николас 1 0.03
Толиссо Корентен 1 0.03
Лепнан Йоанн 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Ауа Уссем 1 0.03
Сарр Амин 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Февр Ромен 0 0
Милагрес Энрике 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 8 0
Ле Маршан Максим 5 1
Аолу Жан-Эде 4 1
Ньямси Жерзино 4 1
Дукуре Исмаэль 5 0
Прчич Саньин 3 1
Диалло Хабиб 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Льенар Димитри 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Делен Тома 3 0
Перрен Люка 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Гамейро Кевин 1 1
Соболь Эдуард 2 0
Селс Матц 2 0
Томассон Адриен 2 0
Дагба Колин 2 0
Сансон Морган 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 8 0
Люкеба Кастелло 6 1
Тальяфико Николас 4 0
Лопеш Антони 2 1
Диоманде Синали 2 1
Ляказетт Александр 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Лепнан Йоанн 3 0
Шерки Райан 3 0
Баркола Бредли 3 0
Тете 3 0
Ловрен Деян 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Jeffinho 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Гюсто Мало 1 0

Результаты матчей

Страсбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Лион
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

13
9
Страсбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Лион
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

22
5

Волевые поражения

13
23
Страсбург
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (15)
15% (5)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
55% (18)
24% (8)
Лион
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

24
13

Волевые поражения

26
32

Голы по времени матча

Забито

22
27
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
5
23%
0
0%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
4
18%
9
33%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
5
23%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

25
24
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
3
12%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
8
32%
4
17%
31-45
3
12%
6
25%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
6
24%
5
21%
76-90

Забито

19
26
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
3
16%
4
15%
1-15
3
16%
4
15%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
2
11%
7
27%
61-75
5
26%
4
15%
76-90

Пропущено

33
12
20 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 3
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
5
15%
2
17%
1-15
6
18%
1
8%
16-30
9
27%
6
50%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
4
12%
2
17%
76-90

Забито

41
53
23 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 17
7 Не забивали 7
8
20%
4
8%
1-15
7
17%
8
15%
16-30
8
20%
12
23%
31-45
3
7%
7
13%
46-60
5
12%
10
19%
61-75
10
24%
12
23%
76-90

Пропущено

58
36
34 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 25
8
14%
4
11%
1-15
9
16%
3
8%
16-30
17
29%
29%
10
28%
31-45
9
16%
6
17%
46-60
5
9%
6
17%
61-75
10
17%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3
Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1
Лион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0
ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1

Результаты матчей

Страсбург
Лион

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
2
11 раз 33%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
4
7
10
1.5
6
10
1
16
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
3
7
9
1.5
9
8
2
14
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
26
7
14
19
1.5
15
18
3
30
2.5
7
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Марсель
 Заявка 32 20 7 5 59 - 31 67
3.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 Заявка 32 16 5 11 51 - 34 53
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Клермон
 Заявка 32 13 7 12 35 - 43 46
10.
Ницца
 Заявка 32 11 12 9 39 - 31 45
11.
Лорьян
 Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
12.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
13.
Монпелье
 Заявка 32 12 4 16 48 - 52 40
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
16.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 32 4 10 18 41 - 69 22
19.
Аяччо
 Заявка 32 6 4 22 22 - 58 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
12.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
13.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
14.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
5.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
6.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
12.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Страсбург: 53%, Лион: 47%.
  • 96'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Сарр Амин из команды Лион поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
  • 95'
    Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Беллегард Жан-Рикнер
  • 92'
    В РАЗДЕВАЛКУ! - Кастелло Лукеба получает вторую желтую за то, что тянет соперника за майку
  • Фол, нарушение
    92'
    Кастелло Лукеба из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Беллегард Жан-Рикнер.
  • 92'
    Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Страсбург пытается что-то создать.
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Страсбург: 43%, Лион: 57%.
    • 47'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Диалло Хабиб из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кастелло Лукеба
    • 46'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Страсбург: 42%, Лион: 58%.
    • 45'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      44'
      Толиссо Корентен наказан за толчок Сансон Морган
    • 44'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Гильберт Фредерик выиграл воздушное противоборство у Милагрес Энрике.
    • 43'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 43'
      Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Милагрес Энрике из команды Лион поставил подножку. Пострадал Люка Перрен
    • 41'
      Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Толиссо Корентен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Лион начинает контратаку
    • 40'
      Ловрен Деян из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Страсбург: 41%, Лион: 59%.
    • Фол, нарушение
      40'
      Безумный фол. Мендес Тьяго грубо играет против соперника. Пострадал Сансон Морган
    • Желтая карточка
      39'
      Аолу Жан-Эде получает желтую карточку за нырок
    • 38'
      Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Ловрен Деян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лион будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      37'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 36'
      Милагрес Энрике сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Какере Максанс забивает с правой ноги!
    • 36'
      Милагрес Энрике из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Лион пытается что-то создать.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 36'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      35'
      Синали Диоманде получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      35'
      Безумный фол. Синали Диоманде грубо играет против соперника. Пострадал Беллегард Жан-Рикнер
    • 35'
      Контроль мяча: Страсбург: 40%, Лион: 60%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Диалло Хабиб из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Синали Диоманде
    • 34'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 33'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Команда Лион сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О О Л - Кастелло Лукеба из команды Лион легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
    • 32'
      Толиссо Корентен нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      32'
      Какере Максанс из команды Лион подал угловой справа.
    • 32'
      Джику Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Хорошую попытку сделал Какере Максанс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Ле Маршан Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Лион контролирует мяч.
    • 25'
      Диарра Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Страсбург: 44%, Лион: 56%.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Брэдли Баркола из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ле Маршан Максим
    • 24'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Кумбеди Саэль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Соболь Эдуард
    • 21'
      Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Лион пытается что-то создать.
    • 21'
      Ле Маршан Максим нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.
    • 21'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      21'
      Аолу Жан-Эде из команды Страсбург разыграл угловой с левого угла.
    • 21'
      Диалло Хабиб нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Соболь Эдуард из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Страсбург: 47%, Лион: 53%.
    • 20'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 18'
      Джику Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Селс Матц ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Команда Страсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 15'
      Диалло Хабиб сделал ключевой пас для гола!
    • 15'
      Беллегард Жан-Рикнер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О О Л - Сансон Морган из команды Страсбург легко посылает мяч в пустые ворота правой! Сансон Морган легко с этим справился!
    • 15'
      Диалло Хабиб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Лопеш Антони делает важнейший сейв!
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Диарра Хабиб. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Сансон Морган выиграл воздушное противоборство у Синали Диоманде.
    • 14'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Милагрес Энрике выиграл воздушное противоборство у Гильберт Фредерик.
    • Офсайд
      12'
      Брэдли Баркола из команды Лион в офсайде
    • 12'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Лион отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      11'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О О Л! Лион забивает! Брэдли Баркола отличился.
    • 10'
      Лион пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Страсбург: 31%, Лион: 69%.
    • 10'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 9'
      Беллегард Жан-Рикнер из команды Страсбург попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 9'
      Аолу Жан-Эде нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      9'
      Беллегард Жан-Рикнер из команды Страсбург разыграл угловой с правого угла.
    • 9'
      Ловрен Деян успешно блокирует удар.
    • 8'
      Беллегард Жан-Рикнер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Лион пытается что-то создать.
    • 8'
      Страсбург контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • Угловой
      7'
      Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Джику Александер успешно блокирует удар.
    • 6'
      Толиссо Корентен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Гильберт Фредерик из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Страсбург: 25%, Лион: 75%.
    • 5'
      Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Гильберт Фредерик выиграл воздушное противоборство у Милагрес Энрике.
    • 4'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Диалло Хабиб.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 3'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Аолу Жан-Эде из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      3'
      Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Ле Маршан Максим из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Лион пытается что-то создать.
    • 2'
      Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Диалло Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Страсбург 6.3% (8)
    X 19.5% (25)
    Лион 74.2% (95)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Страсбург 1:2 Лион онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 1:2 Лион

    Исход игры
    Страсбург
    6.3% (8)
    Ничья
    19.5% (25)
    Лион
    74.2% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (77)
    Меньше
    35.29% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    81.51% (97)
    Нет
    18.49% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    52.3% (67)
    1:1 Ничья
    15.6% (20)
    0:1 Лион
    10.2% (13)
    0:2 Лион
    3.9% (5)
    1:0 Страсбург
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    2:1 Страсбург
    2.3% (3)
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