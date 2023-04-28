Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

В РАЗДЕВАЛКУ! - Кастелло Лукеба получает вторую желтую за то, что тянет соперника за майку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Брэдли Баркола нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Лион

41' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

41' Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Толиссо Корентен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

38' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лион будет все-таки засчитан.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Г О О О О Л - Какере Максанс забивает с правой ноги!

36' Милагрес Энрике из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Удар от ворот произведет Лион

36' Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Синали Диоманде получил желтую карточку от судьи

35' Безумный фол. Синали Диоманде грубо играет против соперника. Пострадал Беллегард Жан-Рикнер

34' Удар от ворот произведет Лион

33' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Команда Лион сравняла счет! Игра продолжается!

32' Г О О О О О Л - Кастелло Лукеба из команды Лион легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

32' Толиссо Корентен нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

32' Джику Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Хорошую попытку сделал Какере Максанс . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Диарра Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Ле Маршан Максим нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.

21' Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Соболь Эдуард из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Матч возобновится спорным мячом

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Страсбург

18' Джику Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Команда Страсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Диалло Хабиб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Хорошую попытку сделал Диарра Хабиб . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

14' Сансон Морган выиграл воздушное противоборство у Синали Диоманде.

14' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Брэдли Баркола из команды Лион в офсайде

12' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Лион отменен из-за положения "вне игры".

11' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Г О О О О О Л! Лион забивает! Брэдли Баркола отличился.

10' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

9' Удар от ворот произведет Лион

7' Удар от ворот произведет Страсбург

7' Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Диалло Хабиб

4' Удар от ворот произведет Страсбург

3' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Диалло Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля