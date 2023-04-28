Тур: 33. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Буке Рюдди
0'
10' Undefined phrase: football_event_Баркола Бредли
1:0
15' ГолСансон Морган
1:1
32' ГолЛюкеба Кастелло
35' Желтая карточкаДиоманде Синали
1:2
36' ГолКакере Максанс
39' Желтая карточкаАолу Жан-Эде
46' Желтая карточкаДжику Александер
68' Желтая карточкаЛюкеба Кастелло
79' Желтая карточкаКумбеди Саэль
90' Вторая желтая карточкаЛюкеба Кастелло
90'+6
Ход матча
10'
15'
32'
1:1
35'
36'
39'
46'
68'
79'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
439 Количество передач 394
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Диарра
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
18 Судзуки ЮитоНападающий
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
38 Жан ДэниНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 JeffinhoНападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Страсбург
Лион
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
0.86
Среднее время на гол
57
105
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
2.14
2.14
Среднее время на гол
42
42
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.86
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|17 (1)
|0.52
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.27
|Аолу Жан-Эде
|3
|0.09
|Мотиба Лебо
|3
|0.09
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.03
|Джику Александер
|1
|0.03
|Сансон Морган
|1
|0.03
|Диарра Хабиб
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Ньямси Жерзино
|1
|0.03
|Дукуре Исмаэль
|1
|0.03
|Судзуки Юито
|1
|0.03
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.03
|Томассон Адриен
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Соболь Эдуард
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|20 (5)
|0.61
|Тете
|6
|0.18
|Баркола Бредли
|5
|0.15
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.12
|Шерки Райан
|3
|0.09
|Дембеле Мусса II
|3
|0.09
|Какере Максанс
|2
|0.06
|Люкеба Кастелло
|2
|0.06
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|Лепнан Йоанн
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Ауа Уссем
|1
|0.03
|Сарр Амин
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
|Милагрес Энрике
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александер
|8
|0
|Ле Маршан Максим
|5
|1
|Аолу Жан-Эде
|4
|1
|Ньямси Жерзино
|4
|1
|Дукуре Исмаэль
|5
|0
|Прчич Саньин
|3
|1
|Диалло Хабиб
|3
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Льенар Димитри
|4
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Делен Тома
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Диарра Хабиб
|3
|0
|Гамейро Кевин
|1
|1
|Соболь Эдуард
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Томассон Адриен
|2
|0
|Дагба Колин
|2
|0
|Сансон Морган
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|8
|0
|Люкеба Кастелло
|6
|1
|Тальяфико Николас
|4
|0
|Лопеш Антони
|2
|1
|Диоманде Синали
|2
|1
|Ляказетт Александр
|3
|0
|Мендес Тьяго
|3
|0
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Лепнан Йоанн
|3
|0
|Шерки Райан
|3
|0
|Баркола Бредли
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Jeffinho
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Лион
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
13
9
Страсбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Лион
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
22
5
Волевые поражения
13
23
Страсбург
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (15)
15% (5)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
55% (18)
24% (8)
Лион
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
24
13
Волевые поражения
26
32
Голы по времени матча
Забито
22
27
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
5
23%
0
0%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
4
18%
9
33%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
5
23%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
25
24
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
3
12%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
8
32%
4
17%
31-45
3
12%
6
25%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
6
24%
5
21%
76-90
Забито
19
26
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
3
16%
4
15%
1-15
3
16%
4
15%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
2
11%
7
27%
61-75
5
26%
4
15%
76-90
Пропущено
33
12
20 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 3
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
5
15%
2
17%
1-15
6
18%
1
8%
16-30
9
27%
6
50%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
4
12%
2
17%
76-90
Забито
41
53
23 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 17
7 Не забивали 7
8
20%
4
8%
1-15
7
17%
8
15%
16-30
8
20%
12
23%
31-45
3
7%
7
13%
46-60
5
12%
10
19%
61-75
10
24%
12
23%
76-90
Пропущено
58
36
34 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 25
8
14%
4
11%
1-15
9
16%
3
8%
16-30
17
29%
29%
10
28%
31-45
9
16%
6
17%
46-60
5
9%
6
17%
61-75
10
17%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3
Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1
Лион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0
ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1
Результаты матчей
Страсбург
Лион
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
2
11 раз 33%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
124
710
610
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
143
79
98
214
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
267
1419
1518
330
726
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|75 - 31
|75
|2.
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|59 - 31
|67
|3.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|4.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 46
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|57 - 40
|56
|6.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|51 - 34
|53
|7.
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 37
|53
|8.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|40 - 34
|47
|9.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|35 - 43
|46
|10.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|39 - 31
|45
|11.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|43 - 44
|45
|12.
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|48 - 54
|41
|13.
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|48 - 52
|40
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 55
|32
|16.
|Заявка
|32
|6
|14
|12
|35 - 46
|32
|17.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|41 - 69
|22
|19.
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|22 - 58
|22
|20.
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|25 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 27
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|6.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|11.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|22 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 1:2 Лион
Исход игры
Страсбург
6.3% (8)
Ничья
19.5% (25)
Лион
74.2% (95)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (77)
Меньше
35.29% (42)
Обе команды забьют
Да
81.51% (97)
Нет
18.49% (22)
Популярный счёт
1:2 Лион
52.3% (67)
1:1 Ничья
15.6% (20)
0:1 Лион
10.2% (13)
0:2 Лион
3.9% (5)
1:0 Страсбург
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:1 Страсбург
2.3% (3)
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