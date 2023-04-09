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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Труа
0:2
Конец матча
Клермон
0'
20' Желтая карточка
Куаме Роминигуе
0:1
27' Гол
Чам Мухаммед
0:2
30' Гол
Гастьен Йоан
39' Желтая карточка
Сальмье Йоанн
82' Желтая карточка
Маньен Йоанн
86' Желтая карточка
Сейду Алиду
90' Желтая карточка
Рами Адиль
90'+4

Ход матча

20'
Куаме Роминигуе
 
27'
0:1
Чам Мухаммед
(Аллевина Джим)
30'
0:2
Гастьен Йоан
(Рашани Эльбасан)
39'
Сальмье Йоанн
 
46'
Шавалерин Ксавье
Агум Люсьен
 
46'
Ларуси Яссер
Яде Папа Ндиага
 
61'
Угбо Ике
Одоберт Уилсон
 
73'
 
Хауи Саиф-Эдин
Чам Мухаммед
74'
 
Зеффан Мехди
Аллевина Джим
80'
 
Маньен Йоанн
Гоналон Максим
80'
 
Маурер Айман
Рашани Эльбасан
82'
 
Маньен Йоанн
86'
 
Сейду Алиду
88'
 
Ожье Флоран
Сейду Алиду
90'
Рами Адиль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Труа 37% (44)
X 40.3% (48)
Клермон 22.7% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Галлон
Готье
4
Палмер-Браун
Эрик
23
Рами
Адиль
17
Сальмье
Йоанн
18
Бальде
Тьерно
26
Яде
Папа
Ндиага
6
Куаме
Роминигуе
8
Агум
Люсьен
11
Лопеш
Рони
29
Одоберт
Уилсон
7
Бальде
Мама
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
11
Аллевина
Джим
70
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
Труа
3-4-2-1
Клермон
4-2-3-1

История личных встреч

Труа
Клермон

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
2:0
ТМК
2:1
Л2
2:1
Л2
1:0
ТМС
0:0
Л2
3:2
Л2
1:2
Л2
2:4
Л2
0:1
КЛ
3:1
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
0:3
Л2
2:2
Л2
3:2
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
1:2

Голы

Всего голов

14
21

Голов в среднем за матч

1.27
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.36
1.28

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 10 (1) 0.33
Лопеш Рони 5 0.17
Рипар Рено 4 0.13
Одоберт Уилсон 3 0.1
Тардьё Флориан 3 (3) 0.1
Шавалерин Ксавье 2 0.07
Угбо Ике 2 0.07
Поросо Джексон 2 0.07
Конте Абду 1 0.03
Куаме Роминигуе 1 0.03
Сальмье Йоанн 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Ларуси Яссер 1 0.03
Бруус Андреас 0 0
Рами Адиль 0 0
Агум Люсьен 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 5 (1) 0.17
Киэ Грежон 5 (2) 0.17
Хауи Саиф-Эдин 4 0.13
Андрич Комнен 4 (1) 0.13
Гастьен Йоан 3 0.1
Рашани Эльбасан 3 0.1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 2 0.07
Бела Жереми 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Мама 4 2
Сальмье Йоанн 5 1
Куаме Роминигуе 6 0
Рипар Рено 4 0
Палмер-Браун Эрик 4 0
Агум Люсьен 4 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Галлон Готье 3 0
Поросо Джексон 3 0
Яде Папа Ндиага 1 1
Рами Адиль 2 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Бруус Андреас 2 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Бальде Тьерно 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 7 1
Сейду Алиду 8 0
Гастьен Йоан 6 0
Маньен Йоанн 6 0
Ветеска Матеуш 5 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Хауи Саиф-Эдин 4 0
Гоналон Максим 3 0
Ожье Флоран 3 0
Андрич Комнен 3 0
Рашани Эльбасан 2 0
Киэ Грежон 2 0
Аллевина Джим 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Pascal Gastien 2 0
Cheick Oumar Konate 2 0
Зеффан Мехди 1 0

Результаты матчей

Труа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Клермон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

13
4
Труа
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Клермон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

36
21

Волевые поражения

10
11
Труа
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
20% (6)
40% (12)
Клермон
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

37
25

Волевые поражения

23
15

Голы по времени матча

Забито

16
17
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

24
16
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
2
8%
0
0%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
6
25%
2
13%
46-60
2
8%
6
38%
61-75
9
38%
1
6%
76-90

Забито

21
13
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
3
14%
2
15%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
3
14%
4
31%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
29%
4
31%
76-90

Пропущено

41
26
17 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
8
20%
5
19%
1-15
3
7%
4
15%
16-30
6
15%
5
19%
31-45
10
24%
2
8%
46-60
7
17%
3
12%
61-75
7
17%
7
27%
76-90

Забито

37
30
18 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 11
5
14%
3
10%
1-15
7
19%
2
7%
16-30
6
16%
3
10%
31-45
5
14%
8
27%
46-60
4
11%
5
17%
61-75
10
27%
9
30%
76-90

Пропущено

65
42
24 В 1-м тайме 21
41 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 22
10
15%
5
12%
1-15
6
9%
7
17%
16-30
8
12%
9
21%
31-45
16
25%
4
10%
46-60
9
14%
9
21%
61-75
16
25%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2
Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1 Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3
Клермон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1
Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1 Клермон - Монпелье 1:1

Результаты матчей

Труа
Клермон

Точный счет

2:2
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Труа
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
4
11
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
4
11
4
11
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
20
10
11
19
1.5
8
22
5
25
2.5
2
28
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 22 3 5 70 - 29 69
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
4.
Монако
 2:0 Заявка 30 18 6 6 63 - 40 60
5.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
6.
Ренн
 Заявка 30 15 5 10 48 - 33 50
7.
Лион
 Заявка 30 13 8 9 47 - 33 47
8.
Реймс
 Заявка 30 11 14 5 40 - 29 47
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
11.
Клермон
 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Тулуза
 Заявка 30 11 5 14 46 - 52 38
13.
Монпелье
 Заявка 30 11 4 15 46 - 50 37
14.
Нант
 0:2 Заявка 30 6 12 12 30 - 42 30
15.
Осер
 Заявка 30 7 8 15 27 - 51 29
16.
Брест
 Заявка 30 6 10 14 34 - 48 28
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 Заявка 30 6 3 21 21 - 55 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 2:0 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
13.
Нант
 0:2 Заявка 15 4 6 5 15 - 19 18
14.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 2:0 Заявка 15 10 4 1 30 - 14 34
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
7.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
9.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 0:2 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 18 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Ветеска Матеуш успешно блокирует удар.
    • 92'
      Угбо Ике нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Бальде Мама нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Шавалерин Ксавье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 91'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Труа пытается что-то создать.
    • 91'
      Гастьен Йоан успешно блокирует удар.
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Труа: 43%, Клермон: 57%.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Бальде Мама. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Труа: 43%, Клермон: 57%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 45'
      Яде Папа Ндиага оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Труа пытается что-то создать.
    • 44'
      Клермон контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Агум Люсьен из команды Труа поставил подножку. Пострадал Чам Мухаммед
    • 43'
      Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Труа пытается что-то создать.
    • 43'
      Рами Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Труа пытается что-то создать.
    • 43'
      Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 42'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Труа пытается что-то создать.
    • 41'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 41'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Труа: 46%, Клермон: 54%.
    • 40'
      Клермон контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      39'
      Сальмье Йоанн тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Сальмье Йоанн из команды Труа поставил подножку. Пострадал Гастьен Йоан
    • 39'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 39'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Кофрие Максимилиано из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Лопеш Рони
    • 38'
      Труа пытается что-то создать.
    • 38'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 37'
      Клермон контролирует мяч.
    • 37'
      Диао Мори из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Киэ Грежон из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Сальмье Йоанн
    • 36'
      Диао Мори из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Рашани Эльбасан из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Тьерно Бальде
    • 35'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Труа пытается что-то создать.
    • 35'
      Труа контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Труа: 47%, Клермон: 53%.
    • 35'
      Гастьен Йоан пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем
    • 34'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 34'
      Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Труа начинает контратаку
    • 34'
      Бальде Мама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Рами Адиль успешно блокирует удар.
    • 34'
      Гастьен Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 34'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 33'
      Клермон контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Агум Люсьен из команды Труа поставил подножку. Пострадал Чам Мухаммед
    • 32'
      Клермон контролирует мяч.
    • 32'
      Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Труа пытается что-то создать.
    • 32'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Труа пытается что-то создать.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Гастьен Йоан из команды Клермон правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 30'
      Рашани Эльбасан сделал результативную передачу.
    • 30'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Труа: 49%, Клермон: 51%.
    • 30'
      Клермон контролирует мяч.
    • 30'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Клермон контролирует мяч.
    • 29'
      Одоберт Уилсон нанес удар головой, но Mory Diaw спокойно отбил мяч.
    • 29'
      Лопеш Рони из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Аллевина Джим сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Чам Мухаммед забивает с левой ноги!
    • 27'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Клермон пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      27'
      Бальде Мама возвращается на поле.
    • 27'
      Клермон контролирует мяч.
    • 27'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      27'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Контроль мяча: Труа: 49%, Клермон: 51%.
    • 25'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 25'
      Клермон начинает контратаку
    • 25'
      Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Труа контролирует мяч.
    • 24'
      Клермон контролирует мяч.
    • 24'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Яде Папа Ндиага из команды Труа поставил подножку. Пострадал Аллевина Джим
    • 23'
      Труа контролирует мяч.
    • 23'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 22'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 22'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 21'
      Чам Мухаммед бьет со штрафного в створ, но Готье Галлон держит все под контролем
    • 20'
      Контроль мяча: Труа: 56%, Клермон: 44%.
    • Желтая карточка
      20'
      Куаме Роминигуе из команды Труа получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Куаме Роминигуе из команды Труа поставил подножку. Пострадал Аллевина Джим
    • 19'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 19'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 18'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 17'
      Диао Мори выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Труа начинает контратаку
    • 17'
      Рами Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 17'
      Клермон контролирует мяч.
    • 17'
      Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Труа пытается что-то создать.
    • 17'
      Труа начинает контратаку
    • 17'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 16'
      Шанс! Рашани Эльбасан из команды Клермон пробил головой, но мимо
    • 16'
      Аллевина Джим из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Игрок из команды Клермон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 15'
      Контроль мяча: Труа: 61%, Клермон: 39%.
    • 15'
      Куаме Роминигуе из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 15'
      Клермон контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Куаме Роминигуе из команды Труа поставил подножку. Пострадал Гастьен Йоан
    • 14'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Сейду Алиду из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      14'
      Лопеш Рони из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
    • 13'
      Ветеска Матеуш из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Труа пытается что-то создать.
    • 13'
      Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Лопеш Рони из команды Труа поставил подножку. Пострадал Киэ Грежон
    • 11'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Труа пытается что-то создать.
    • 10'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Труа пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Труа: 65%, Клермон: 35%.
    • 10'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 10'
      Клермон контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Куаме Роминигуе из команды Труа поставил подножку. Пострадал Гастьен Йоан
    • 9'
      Клермон контролирует мяч.
    • 9'
      Диао Мори взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Труа пытается что-то создать.
    • 8'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Труа пытается что-то создать.
    • 7'
      Труа начинает контратаку
    • 7'
      Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 7'
      Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Труа пытается что-то создать.
    • 7'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Клермон контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 6'
      Сальмье Йоанн не смог попасть в створ ударом издали
    • 5'
      Труа пытается что-то создать.
    • 5'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Гоналон Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Труа пытается что-то создать.
    • 5'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Труа: 63%, Клермон: 37%.
    • 5'
      Лопеш Рони пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем
    • 4'
      Труа пытается что-то создать.
    • 4'
      Труа контролирует мяч.
    • 3'
      Киэ Грежон выиграл воздушное противоборство у Сальмье Йоанн.
    • 3'
      Клермон контролирует мяч.
    • 3'
      Диао Мори из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      3'
      Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.