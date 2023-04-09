Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Удар от ворот произведет Труа

89' Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

89' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Киэ Грежон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Клермон

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Судья подбегает и показывает Сейду Алиду из команды Клермон отложенную желтую карточку за фол.

86' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Рами Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Труа

82' Киэ Грежон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Маурер Айман из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Близко! Гастьен Йоан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

82' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Труа

77' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Зеффан Мехди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Гастьен Йоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Шавалерин Ксавье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Яссер Ларуси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Удар от ворот произведет Труа

70' Рашани Эльбасан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Удар от ворот произведет Клермон

69' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Труа

66' Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Гастьен Йоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Клермон

63' Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Клермон

62' Удар от ворот произведет Клермон

61' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

60' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Клермон

56' Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

56' Бальде Мама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Клермон

54' Яссер Ларуси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Клермон

53' Игрок из команды Клермон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рами Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Яде Папа Ндиага уходит с поля и его заменяет Яссер Ларуси