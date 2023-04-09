Тур: 30. Стадион: Стад де л'Об. Главный судья: Стина Жереми
0'
20' Желтая карточкаКуаме Роминигуе
0:1
27' ГолЧам Мухаммед
0:2
30' ГолГастьен Йоан
39' Желтая карточкаСальмье Йоанн
82' Желтая карточкаМаньен Йоанн
86' Желтая карточкаСейду Алиду
90' Желтая карточкаРами Адиль
90'+4
Ход матча
20'
27'
0:1
30'
0:2
39'
82'
86'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
11
Лопеш
Рони
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
70
Чам
Мухаммед
95
Киэ
Грежон
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
-
22 Зукру ТангиЗащитник
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Маурер АйманПолузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Труа
Клермон
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
25 матчей
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
21
Голов в среднем за матч
1.27
1.5
Среднее время на гол
70
60
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
1.36
1.28
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|10 (1)
|0.33
|Лопеш Рони
|5
|0.17
|Рипар Рено
|4
|0.13
|Одоберт Уилсон
|3
|0.1
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.1
|Шавалерин Ксавье
|2
|0.07
|Угбо Ике
|2
|0.07
|Поросо Джексон
|2
|0.07
|Конте Абду
|1
|0.03
|Куаме Роминигуе
|1
|0.03
|Сальмье Йоанн
|1
|0.03
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|Ларуси Яссер
|1
|0.03
|Бруус Андреас
|0
|0
|Рами Адиль
|0
|0
|Агум Люсьен
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|5 (1)
|0.17
|Киэ Грежон
|5 (2)
|0.17
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0.13
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.13
|Гастьен Йоан
|3
|0.1
|Рашани Эльбасан
|3
|0.1
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|2
|0.07
|Бела Жереми
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Доссу Жодель
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальде Мама
|4
|2
|Сальмье Йоанн
|5
|1
|Куаме Роминигуе
|6
|0
|Рипар Рено
|4
|0
|Палмер-Браун Эрик
|4
|0
|Агум Люсьен
|4
|0
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|Галлон Готье
|3
|0
|Поросо Джексон
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|1
|Рами Адиль
|2
|0
|Лопеш Рони
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Бальде Тьерно
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|7
|1
|Сейду Алиду
|8
|0
|Гастьен Йоан
|6
|0
|Маньен Йоанн
|6
|0
|Ветеска Матеуш
|5
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|1
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Ожье Флоран
|3
|0
|Андрич Комнен
|3
|0
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Киэ Грежон
|2
|0
|Аллевина Джим
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Pascal Gastien
|2
|0
|Cheick Oumar Konate
|2
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
Результаты матчей
Труа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Клермон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
13
4
Труа
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Клермон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
36
21
Волевые поражения
10
11
Труа
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
20% (6)
40% (12)
Клермон
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
37
25
Волевые поражения
23
15
Голы по времени матча
Забито
16
17
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
16
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
2
8%
0
0%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
6
25%
2
13%
46-60
2
8%
6
38%
61-75
9
38%
1
6%
76-90
Забито
21
13
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
3
14%
2
15%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
3
14%
4
31%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
29%
4
31%
76-90
Пропущено
41
26
17 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
8
20%
5
19%
1-15
3
7%
4
15%
16-30
6
15%
5
19%
31-45
10
24%
2
8%
46-60
7
17%
3
12%
61-75
7
17%
7
27%
76-90
Забито
37
30
18 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 11
5
14%
3
10%
1-15
7
19%
2
7%
16-30
6
16%
3
10%
31-45
5
14%
8
27%
46-60
4
11%
5
17%
61-75
10
27%
9
30%
76-90
Пропущено
65
42
24 В 1-м тайме 21
41 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 22
10
15%
5
12%
1-15
6
9%
7
17%
16-30
8
12%
9
21%
31-45
16
25%
4
10%
46-60
9
14%
9
21%
61-75
16
25%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2
Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1 Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3
Клермон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1
Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1 Клермон - Монпелье 1:1
Результаты матчей
Труа
Клермон
Точный счет
2:2
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Труа
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
510
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
69
411
411
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
2010
1119
822
525
228
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|22
|3
|5
|70 - 29
|69
|2.
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 22
|63
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|4.
|2:0 Заявка
|30
|18
|6
|6
|63 - 40
|60
|5.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 38
|52
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|48 - 33
|50
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|47 - 33
|47
|8.
|Заявка
|30
|11
|14
|5
|40 - 29
|47
|9.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|38 - 28
|45
|10.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|11.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|31 - 41
|40
|12.
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|46 - 52
|38
|13.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|46 - 50
|37
|14.
|0:2 Заявка
|30
|6
|12
|12
|30 - 42
|30
|15.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|27 - 51
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|34 - 48
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 52
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|38 - 64
|21
|19.
|Заявка
|30
|6
|3
|21
|21 - 55
|21
|20.
|Заявка
|30
|3
|5
|22
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 18
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|7.
|2:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|13.
|0:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 19
|18
|14.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|2:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 14
|34
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|9.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|16.
|0:2 Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|18 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 7