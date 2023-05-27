Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Сарр Амин нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

85' Мало Густо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Тактическая замена. Брэдли Баркола уходит с поля и его заменяет Сарр Амин

83' Тактическая замена. Кумбеди Саэль уходит с поля и его заменяет Мало Густо

83' Тактическая замена. Какере Максанс уходит с поля и его заменяет Mamadou Sarr

82' Диуф Йеванн плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

82' Г О О О О Л - Какере Максанс правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

81' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Johann Lepenant получил желтую карточку от судьи

80' Назначен штрафной. Пострадал Ито Дзюня , его свалил Johann Lepenant.

80' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

79' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Оооо... вот это был удар! Брэдли Баркола должен был забить с этой позиции.

79' Хорошую попытку сделал Брэдли Баркола. Удар в створ, но вратарь начеку

78' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

78' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Матч возобновлен

76' Какере Максанс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Fallou Fall получил желтую карточку от судьи

75' Удар от ворот произведет Лион

75' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Лион отменен из-за положения "вне игры".

73' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

72' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

70' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Тактическая замена. Боатенг Жером уходит с поля и его заменяет Johann Lepenant

68' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Хорошую попытку сделал Ауа Уссем . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Реймс

66' Тактическая замена. Jeffinho уходит с поля и его заменяет Ауа Уссем

66' Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

64' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку

63' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Лион

61' Бузи Максим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Реймс

59' Тактическая замена. Valentin Atangana Edoa уходит с поля и его заменяет Лопи Дион

58' Оооо... вот это был удар! Jeffinho должен был забить с этой позиции.

58' Jeffinho оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Реймс

56' Толиссо Корентен из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

56' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Реймс

55' Ляказетт Александр решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

54' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Агбаду Эммануэль удален с поля!

54' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Агбаду Эммануэль из команды Реймс - была желтая, а стала красная.

53' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

52' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Лион

52' Флипс Алексис не смог попасть в створ ударом издали

51' Судья сигнализирует, что Valentin Atangana Edoa из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Кастелло Лукеба

51' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Реймс

51' Кумбеди Саэль из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' Фоларин Балогун из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Брэдли Баркола из команды Лион в офсайде

48' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля