Тур: 37. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Стина Жереми
0'
1:0
2' Гол в свои воротаАгбаду Эммануэль
2:0
9' ГолЛяказетт Александр
39' Undefined phrase: football_event_Ито Дзюня
52' Undefined phrase: football_event_Агбаду Эммануэль
54' Красная карточкаАгбаду Эммануэль
72' Undefined phrase: football_event_Ляказетт Александр
75' Желтая карточкаFallou Fall
80' Желтая карточкаЛепнан Йоанн
3:0
82' ГолКакере Максанс
90'+4
Ход матча
2'
1:0
9'
39'
52'
54'
75'
80'
82'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
9 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 1
-
7 Угловые 4
-
4 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
472 Количество передач 375
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Шерки
Райан
47
Джеффиньо
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
39
Ито
Дзюня
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюняНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 Туре МохамедНападающий
-
46 Fallou Fall
-
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лион
Реймс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.11
Среднее время на гол
51
81
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.88
Среднее время на гол
73
102
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.47
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|27 (6)
|0.73
|Тете
|6
|0.16
|Баркола Бредли
|5
|0.14
|Какере Максанс
|4
|0.11
|Шерки Райан
|4
|0.11
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.11
|Дембеле Мусса II
|3
|0.08
|Люкеба Кастелло
|2
|0.05
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|Лепнан Йоанн
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Ауа Уссем
|1
|0.03
|Сарр Амин
|1
|0.03
|Ловрен Деян
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
|Милагрес Энрике
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|20 (6)
|0.54
|Манетси Маршал
|7
|0.19
|Ито Дзюня
|6
|0.16
|Флипс Алексис
|4
|0.11
|Каюсте Йенс
|3
|0.08
|Думбия Камори
|2 (1)
|0.05
|Абдельамид Юнис
|1
|0.03
|Маолида Мизиан
|1
|0.03
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
|Лопи Дион
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люкеба Кастелло
|7
|1
|Кумбеди Саэль
|8
|0
|Тальяфико Николас
|5
|0
|Лопеш Антони
|3
|1
|Лепнан Йоанн
|4
|0
|Диоманде Синали
|2
|1
|Ляказетт Александр
|3
|0
|Мендес Тьяго
|3
|0
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Шерки Райан
|3
|0
|Баркола Бредли
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Джеффиньо
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|5
|3
|Каюсте Йенс
|8
|1
|Лопи Дион
|5
|2
|Манетси Маршал
|6
|0
|Абдельамид Юнис
|5
|0
|Балогун Фоларин
|5
|0
|Ито Дзюня
|3
|1
|Флипс Алексис
|3
|1
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Матусива Азор
|4
|0
|Бузи Максим
|4
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Диуф Йеванн
|2
|0
|Адлен Мартин
|2
|0
|Уильям Стилл
|2
|0
|Кейта Шейк I
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
|Fallou Fall
|1
|0
Результаты матчей
Лион
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Реймс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
7
10
Лион
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Реймс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
22
24
Лион
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
38% (14)
22% (8)
Реймс
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
25
13
Волевые поражения
29
34
Голы по времени матча
Забито
36
19
14 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 25
5
14%
4
21%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
5
14%
3
16%
31-45
6
17%
3
16%
46-60
8
22%
1
5%
61-75
8
22%
6
32%
76-90
Пропущено
18
20
13 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
22%
3
15%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
8
44%
5
25%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
2
11%
4
20%
76-90
Забито
28
27
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 12
22 Не забивали 23
0
0%
6
22%
1-15
5
18%
6
22%
16-30
9
32%
2
7%
31-45
3
11%
3
11%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
8
29%
6
22%
76-90
Пропущено
26
20
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
2
8%
3
15%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
6
23%
4
20%
46-60
6
23%
2
10%
61-75
5
19%
5
25%
76-90
Забито
64
46
28 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 21
7 Не забивали 11
5
8%
10
22%
1-15
9
14%
8
17%
16-30
14
22%
5
11%
31-45
9
14%
6
13%
46-60
11
17%
5
11%
61-75
16
25%
12
26%
76-90
Пропущено
44
40
22 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 23
6
14%
6
15%
1-15
4
9%
3
8%
16-30
12
27%
9
23%
31-45
8
18%
8
20%
46-60
7
16%
5
13%
61-75
7
16%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2
Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2
Реймс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0
Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0
Результаты матчей
Лион
Реймс
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:4
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:1
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:0
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:4
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 32%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
6 раз 16%
4
2 раза 5%
5
2 раза 5%
1
15 раз 41%
0
12 раз 32%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Лион
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
144
910
711
613
414
316
216
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
118
99
316
414
217
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
2512
1819
1027
1027
631
433
334
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|4
|6
|87 - 37
|85
|2.
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 28
|81
|3.
|Заявка
|37
|22
|7
|8
|67 - 39
|73
|4.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|64 - 43
|66
|5.
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|67 - 38
|65
|6.
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|69 - 56
|65
|7.
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|64 - 44
|62
|8.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|42 - 47
|56
|9.
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|45 - 36
|55
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|50 - 52
|52
|11.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|44 - 42
|51
|12.
|Заявка
|37
|14
|5
|18
|62 - 61
|47
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|49 - 56
|45
|14.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|43 - 52
|44
|15.
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|50 - 57
|40
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 60
|35
|17.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|36 - 55
|33
|18.
|Заявка
|37
|4
|11
|22
|44 - 80
|23
|19.
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|22 - 74
|23
|20.
|Заявка
|37
|4
|6
|27
|33 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 25
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 15
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|28 (5)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|24 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|20 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|20 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 10
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 3:0 Реймс
Исход игры
Лион
94.1% (112)
Ничья
5.9% (7)
Реймс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.24% (64)
Меньше
45.76% (54)
Обе команды забьют
Да
56.78% (67)
Нет
43.22% (51)
Популярный счёт
2:1 Лион
41.2% (49)
2:0 Лион
24.4% (29)
1:0 Лион
16% (19)
3:1 Лион
8.4% (10)
1:1 Ничья
5% (6)
3:0 Лион
1.7% (2)
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