Тур: 35. Стадион: Луи II. Главный судья: Бастьен Бенуа
История личных встреч
Монако
Лилль
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
27 матчей
37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.2
1.58
Среднее время на гол
75
56
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.83
1.07
Среднее время на гол
49
84
Всего голов
40
35
Голов в среднем за матч
1.48
1.3
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
60
69
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|0.5
|Эмболо Брель
|12
|0.35
|Головин Александр
|8
|0.24
|Дьятта Крепен
|4
|0.12
|Бен Сехир Элиссе
|4
|0.12
|Дисаси Аксель
|3
|0.09
|Фолланд Кевин
|3
|0.09
|Марипан Гильермо
|3
|0.09
|Боаду Мирон
|3
|0.09
|Фофана Юссуф
|2
|0.06
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.06
|Кайо Энрике
|1
|0.03
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Матазо Элио
|1
|0.03
|Диоп Эден
|1
|0.03
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|21 (7)
|0.62
|Кабелла Реми
|7
|0.21
|Бамба Джонатан
|5
|0.15
|Байо Мохамед
|4
|0.12
|Жегрова Эдон
|3
|0.09
|Гомеш Андре
|3
|0.09
|Рибейро Александро
|3
|0.09
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.06
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.06
|Джало Тьягу
|2
|0.06
|Диаките Бафоде
|2
|0.06
|Андре Бенжамин
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Фонте Жозе
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|1
|0.03
|Виржинюс Алан
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|6
|1
|Фофана Юссуф
|3
|2
|Марипан Гильермо
|4
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|0
|Головин Александр
|4
|0
|Дисаси Аксель
|3
|0
|Сарр Маланг
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Дьятта Крепен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Минамино Такуми
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Агилар Рубен
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Якобс Исмаил
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Фолланд Кевин
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|10
|0
|Фонте Жозе
|7
|0
|Джало Тьягу
|7
|0
|Гомеш Андре
|6
|0
|Гомес Анхель
|6
|0
|Бамба Джонатан
|5
|0
|Дэвид Джонатан
|5
|0
|Диаките Бафоде
|5
|0
|Рибейро Александро
|4
|0
|Балеба Карлос
|2
|1
|Кабелла Реми
|3
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Паулу Фонсека
|0
|1
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Виржинюс Алан
|1
|0
Результаты матчей
Монако
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Лилль
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
7
10
Монако
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Лилль
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
29
35
Монако
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
35% (12)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Лилль
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
29% (10)
50% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
36
45
Голы по времени матча
Забито
38
26
21 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
8
21%
2
8%
1-15
7
18%
2
8%
16-30
6
16%
5
19%
31-45
6
16%
3
12%
46-60
8
21%
4
15%
61-75
3
8%
10
38%
76-90
Пропущено
29
16
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
10%
2
13%
1-15
3
10%
5
31%
16-30
6
21%
1
6%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
3
10%
3
19%
61-75
9
31%
5
31%
76-90
Забито
32
37
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 14
19 Не забивали 18
2
6%
5
14%
1-15
4
13%
7
19%
16-30
7
22%
8
22%
31-45
7
22%
5
14%
46-60
4
13%
7
19%
61-75
8
25%
5
14%
76-90
Пропущено
20
22
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 11
1
5%
1
5%
1-15
4
20%
4
18%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
7
35%
4
18%
61-75
4
20%
5
23%
76-90
Забито
70
63
34 В 1-м тайме 29
36 Во 2-м тайме 34
23 Забивали первыми 22
5 Не забивали 6
10
14%
7
11%
1-15
11
16%
9
14%
16-30
13
19%
13
21%
31-45
13
19%
8
13%
46-60
12
17%
11
17%
61-75
11
16%
15
24%
76-90
Пропущено
49
38
19 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 23
4
8%
3
8%
1-15
7
14%
9
24%
16-30
8
16%
5
13%
31-45
7
14%
4
11%
46-60
10
20%
7
18%
61-75
13
27%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1
Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1
Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0
Результаты матчей
Монако
Лилль
Точный счет
3:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
7
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
10 раз 59%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 41%
1
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
11 раз 32%
3
8 раз 24%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монако
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
161
107
107
611
611
314
314
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
125
134
710
314
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
304
Больше Меньше
286
2311
1717
925
1123
331
331
133
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|25
|3
|6
|79 - 35
|78
|2.
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|57 - 26
|72
|3.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|62 - 34
|70
|4.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 51
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 41
|59
|6.
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|57 - 41
|56
|7.
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|56 - 38
|56
|8.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 32
|51
|9.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|48 - 46
|51
|10.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|41 - 35
|50
|11.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|37 - 44
|50
|12.
|Заявка
|34
|13
|4
|17
|56 - 57
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|48 - 55
|42
|14.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|38 - 50
|35
|15.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|46 - 55
|35
|16.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|32 - 56
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|35 - 50
|32
|18.
|Заявка
|34
|6
|5
|23
|22 - 61
|23
|19.
|Заявка
|34
|4
|10
|20
|42 - 73
|22
|20.
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|28 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|36 - 12
|46
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|15.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|18.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|17 - 28
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 29
|23
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 18
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|30 - 32
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|24 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
Прогнозы на матч Монако - Лилль
Исход игры
Монако
76.9% (40)
Ничья
13.5% (7)
Лилль
9.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
73.47% (36)
Меньше
26.53% (13)
Обе команды забьют
Да
85.71% (42)
Нет
14.29% (7)
Популярный счёт
2:1 Монако
55.8% (29)
1:1 Ничья
11.5% (6)
1:0 Монако
7.7% (4)
1:2 Лилль
5.8% (3)
3:2 Монако
3.8% (2)
0:1 Лилль
3.8% (2)
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