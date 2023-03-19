Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Хазри Вахби - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

85' Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Монпелье

78' Киэ Грежон не смог попасть в створ ударом издали

76' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Клермон

75' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Г О О О О Л - Вахи Элю забивает с правой ноги!

71' Хазри Вахби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Маурер Айман пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

68' Вахи Элю пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

67' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

67' Оооо... вот это был удар! Хауи Саиф-Эдин должен был забить с этой позиции.

66' Хорошую попытку сделал Вахи Элю . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Норден Арно из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Оооо... вот это был удар! Норден Арно должен был забить с этой позиции.

60' Хорошую попытку сделал Норден Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Удар от ворот произведет Клермон

60' Ферри Жордан не смог попасть в створ ударом издали

59' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Саванье Тежи бьет со штрафного в створ, но Mory Diaw держит все под контролем

58' Матч возобновлен

58' Норден Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Маурер Айман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Аллевина Джим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Клермон

49' Аллевина Джим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

49' Киэ Грежон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Cheick Oumar Konate выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Монпелье

47' Зеффан Мехди не смог попасть в створ ударом издали