Тур: 28. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
19' Undefined phrase: football_event_Жюльен Кристофер
0:1
32' ГолХауи Саиф-Эдин
57' Желтая карточкаГастьен Йоан
1:1
61' ГолВахи Элю
2:1
72' ГолВахи Элю
86' Желтая карточкаХазри Вахби
90' Желтая карточкаФерри Жордан
90' Вторая желтая карточкаФерри Жордан
90'+6
Ход матча
19'
32'
0:1
57'
61'
1:1
72'
2:1
80'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 8
-
11 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Сако
Фалае
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
99
Диао
Мори
25
Гастьен
Йоан
22
Маурер
Айман
95
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
26 Тамаш ТибоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Нападающий
-
99 Хазри ВахбиНападающий
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Маурер АйманПолузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
31 Диалло БайлаЗащитник
- Полузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
Клермон
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
2.2
1.86
Среднее время на гол
40
48
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
60
54
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|12
|0.43
|Саванье Тежи
|10 (5)
|0.36
|Норден Арно
|4
|0.14
|Хазри Вахби
|4
|0.14
|Мауасса Фет
|3
|0.11
|Мавидиди Стефи
|2
|0.07
|Коцца Николя
|2
|0.07
|Жермен Валер
|2
|0.07
|Сент-Люс Тео
|1
|0.04
|Тшато Энзо
|1
|0.04
|Сахо Мамаду
|1
|0.04
|Делайе Саша
|1
|0.04
|Силла Иссиага
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
|Жюльен Кристофер
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0.14
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.14
|Чам Мухаммед
|4 (1)
|0.14
|Киэ Грежон
|3
|0.11
|Рашани Эльбасан
|3
|0.11
|Гастьен Йоан
|2
|0.07
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|2
|0.07
|Бела Жереми
|1
|0.04
|Гоналон Максим
|1
|0.04
|Доссу Жодель
|1
|0.04
|Аллевина Джим
|1
|0.04
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|4
|2
|Ферри Жордан
|5
|1
|Вахи Элю
|5
|1
|Леруа Лео
|6
|0
|Хазри Вахби
|4
|1
|Шотар Жорис
|4
|0
|Жюльен Кристофер
|3
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Мавидиди Стефи
|1
|1
|Омлин Йонас
|1
|1
|Фаяд Халил
|1
|1
|Сако Фалае
|2
|0
|Жермен Валер
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|7
|1
|Гастьен Йоан
|6
|0
|Сейду Алиду
|6
|0
|Ветеска Матеуш
|5
|0
|Маньен Йоанн
|5
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|1
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Ожье Флоран
|3
|0
|Андрич Комнен
|3
|0
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Киэ Грежон
|2
|0
|Аллевина Джим
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Pascal Gastien
|2
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Cheick Oumar Konate
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Клермон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
8
4
Монпелье
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Клермон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
22
21
Волевые поражения
14
9
Монпелье
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
Клермон
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
27
25
Волевые поражения
22
13
Голы по времени матча
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
3
13%
1
7%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
5
21%
3
20%
61-75
6
25%
5
33%
76-90
Пропущено
23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
5
22%
4
25%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
3
13%
6
38%
61-75
8
35%
1
6%
76-90
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
7
33%
2
18%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
5
24%
3
27%
76-90
Пропущено
23
25
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
4
17%
5
20%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
4
17%
7
28%
76-90
Забито
45
26
21 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 11
5 Не забивали 11
10
22%
3
12%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
4
9%
3
12%
31-45
4
9%
7
27%
46-60
9
20%
5
19%
61-75
11
24%
8
31%
76-90
Пропущено
46
41
20 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
7
15%
5
12%
1-15
4
9%
6
15%
16-30
9
20%
9
22%
31-45
6
13%
4
10%
46-60
8
17%
9
22%
61-75
12
26%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1
Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0
Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Нант - Клермон 1:1 Клермон - Брест 1:3
Результаты матчей
Монпелье
Клермон
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
7
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
86
69
311
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
58
311
112
212
112
113
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
1810
1117
622
424
226
226
127
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|68 - 28
|66
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 28
|59
|3.
|Заявка
|28
|16
|9
|3
|47 - 21
|57
|4.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|57 - 37
|54
|5.
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|47 - 29
|50
|6.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 36
|49
|7.
|Заявка
|28
|11
|11
|6
|37 - 25
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|41 - 37
|44
|9.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|36 - 28
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|44 - 47
|36
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|43 - 48
|35
|13.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 40
|34
|14.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|30 - 37
|30
|15.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|34 - 46
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 46
|24
|17.
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 51
|23
|18.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|38 - 61
|21
|19.
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|20 - 50
|21
|20.
|Заявка
|28
|2
|4
|22
|21 - 63
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|34 - 17
|35
|3.
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 11
|33
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 21
|28
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|29 - 23
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 14
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 25
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 20
|14
|17.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 22
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|18 - 11
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|10.
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|13 - 13
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|12.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 24
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 28
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|18.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|22 - 39
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 7
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 7
|Анже
|Менди Батиста
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Клермон
Исход игры
Монпелье
87% (107)
Ничья
9.8% (12)
Клермон
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.66% (46)
Меньше
61.34% (73)
Обе команды забьют
Да
47.9% (57)
Нет
52.1% (62)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
32.5% (40)
1:0 Монпелье
31.7% (39)
2:0 Монпелье
17.1% (21)
1:1 Ничья
9.8% (12)
1:2 Клермон
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!