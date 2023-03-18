96' Ох, нехорошо это выглядит. Веа Тимоти получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Веа Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Сьерро Венсан получает желтую карточку за толчок соперника.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

90' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

90' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Судья подбегает и показывает Николайсен Расмус из команды Тулуза отложенную желтую карточку за фол.

85' Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' ГОООООЛ - Alexsandro Ribeiro Лилль забивает ударом головой

84' Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.

84' Онаиву Адо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Ратао Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Лилль

80' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Шаиби Фарес получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Шаиби Фарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Шаиби Фарес из команды Тулуза наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

76' Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет Тулуза

75' Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

75' Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Абухляль Закария создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Ратао Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

71' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

71' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Alexsandro Ribeiro наказан за толчок Николайсен Расмус

69' Уна Адам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Удар от ворот произведет Лилль

68' Даллинга Тийс из команды Тулуза не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

68' Anthony Rouault создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

66' Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.

66' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Деягере Брехт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Матч возобновлен

63' Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Тулуза

58' Удар от ворот произведет Лилль

57' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Веа Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Шаиби Фарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Лилль

55' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.

54' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.

50' Деягере Брехт из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

49' Веа Тимоти из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.

48' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Тулуза

47' Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали

47' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.