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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Тулуза
0:2
Конец матча
Лилль
0'
85' Желтая карточка
Николайсен Расмус
0:1
85' Гол
Рибейро Александро
90' Желтая карточка
Сьерро Венсан
0:2
90' Гол
Байо Мохамед
90'+12

Ход матча

66'
Ратао Рафаэл
Деягере Брехт
 
70'
 
Жегрова Эдон
Уна Адам
79'
Онаиву Адо
Даллинга Тийс
 
79'
Сьерро Венсан
Шаиби Фарес
 
79'
 
Байо Мохамед
Кабелла Реми
80'
 
Балеба Карлос
Гомес Анхель
85'
Николайсен Расмус
 
85'
0:1
Рибейро Александро
(Жегрова Эдон)
88'
Генро Денис
Спирингс Стейн
 
89'
 
Йоро Лени
Дэвид Джонатан
90'
Сьерро Венсан
 
90'
 
Simon Ramet
Веа Тимоти
90'
0:2
Байо Мохамед

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 12 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Тулуза 13% (16)
X 31.7% (39)
Лилль 55.3% (68)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Дюпе
Максим
26
Каманзи
Уоррен
4
Руо
Антони
2
Николайсен
Расмус
15
Суасо
Габриэль
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
17
Спирингс
Стейн
6
Абухляль
Закария
10
Деягере
Брехт
28
Шаиби
Фарес
27
Даллинга
Тийс
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
6
Фонте
Жозе
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
28
Гомеш
Андре
20
Гомес
Анхель
11
Уна
Адам
10
Кабелла
Реми
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
Тулуза
4-2-3-1
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Тулуза
Лилль

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

29 матчей

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

13.8%
44.8%
41.4%
4 победы 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:2
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:0
К
1:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:0

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.21
0.67

Среднее время на гол

74
135

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

42
26

Голов в среднем за матч

1.45
0.9

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

62
100

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 10 0.36
Абухляль Закария 6 0.21
Ван ден Бомен Бранко 5 (4) 0.18
Ратао Рафаэл 5 0.18
Шаиби Фарес 4 0.14
Деягере Брехт 4 0.14
Онаиву Адо 2 0.07
Руо Антони 2 0.07
Спирингс Стейн 2 0.07
Деслер Миккел 1 0.04
Хили Рис 1 0.04
Николайсен Расмус 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 19 (6) 0.68
Бамба Джонатан 5 0.18
Кабелла Реми 4 0.14
Байо Мохамед 4 0.14
Рибейро Александро 3 0.11
Гомес Анхель 2 (1) 0.07
Исмаили Гонсалвес 2 0.07
Джало Тьягу 2 0.07
Диаките Бафоде 2 0.07
Жегрова Эдон 1 0.04
Гомеш Андре 1 0.04
Андре Бенжамин 1 0.04
Уна Адам 1 0.04
Языджи Юсуф 1 0.04
Фонте Жозе 1 0.04
Зедатка Аким 1 0.04
Виржинюс Алан 1 0.04
Веа Тимоти 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николайсен Расмус 5 1
Деягере Брехт 5 0
Ван ден Бомен Бранко 5 0
Деслер Миккел 3 1
Даллинга Тийс 4 0
Силла Иссиага 3 0
Абухляль Закария 3 0
Ратао Рафаэл 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Генро Денис 2 0
Руо Антони 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Дюпе Максим 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Said Hamulic 1 0
Кебен Кевин 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Филипп Монтанье 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 8 0
Джало Тьягу 7 0
Фонте Жозе 5 0
Гомеш Андре 5 0
Бамба Джонатан 5 0
Диаките Бафоде 5 0
Гомес Анхель 4 0
Дэвид Джонатан 4 0
Балеба Карлос 2 1
Кабелла Реми 3 0
Мартен Жонас 2 0
Рибейро Александро 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Веа Тимоти 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0

Результаты матчей

Тулуза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Лилль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

8
9
Тулуза
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Лилль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

22
9

Волевые поражения

12
27
Тулуза
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
21% (6)
46% (13)
Лилль
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

27
12

Волевые поражения

20
36

Голы по времени матча

Забито

26
25
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
8%
2
8%
1-15
6
23%
2
8%
16-30
7
27%
4
16%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
4
15%
4
16%
61-75
2
8%
10
40%
76-90

Пропущено

22
13
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
14%
2
15%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
8
36%
4
31%
76-90

Забито

18
29
8 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 12
18 Не забивали 15
2
11%
4
14%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
4
22%
6
21%
31-45
5
28%
5
17%
46-60
3
17%
5
17%
61-75
2
11%
3
10%
76-90

Пропущено

25
20
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 9
5
20%
1
5%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
8
32%
4
20%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
5
20%
4
20%
76-90

Забито

44
54
23 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
4
9%
6
11%
1-15
8
18%
8
15%
16-30
11
25%
10
19%
31-45
10
23%
8
15%
46-60
7
16%
9
17%
61-75
4
9%
13
24%
76-90

Пропущено

47
33
15 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 18
8
17%
3
9%
1-15
3
6%
7
21%
16-30
4
9%
5
15%
31-45
13
28%
4
12%
46-60
6
13%
6
18%
61-75
13
28%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0
Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7 Тулуза - Аяччо 2:0 Марсель - Тулуза 6:1 Тулуза - Монпелье 1:2 Галатасарай - Тулуза 2:1 Башакшехир - Тулуза 2:2 Ренн - Тулуза 2:1
Лилль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3
Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0 Остенде - Лилль 2:2 Лилль - Брюгге 1:0

Результаты матчей

Тулуза
Лилль

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
10 раз 36%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
1
8
7
1.5
7
7
4
11
2.5
4
10
2
13
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
7
7
2
11
2.5
5
9
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
24
4
12
16
1.5
14
14
6
22
2.5
9
19
3
25
3.5
3
25
1
27
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 27 21 3 3 68 - 26 66
2.
Ланс
 3:0 Заявка 28 16 9 3 47 - 21 57
3.
Марсель
 Заявка 27 17 5 5 51 - 27 56
4.
Монако
 Заявка 27 15 6 6 55 - 37 51
5.
Лилль
 Заявка 28 14 7 7 51 - 36 49
6.
Ренн
 Заявка 27 14 5 8 45 - 29 47
7.
Ницца
 Заявка 27 11 10 6 36 - 24 43
8.
Реймс
 Заявка 27 10 13 4 35 - 26 43
9.
Лорьян
 Заявка 27 12 7 8 40 - 36 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Тулуза
 Заявка 28 10 5 13 43 - 48 35
12.
Клермон
 Заявка 27 9 7 11 26 - 38 34
13.
Монпелье
 Заявка 27 10 3 14 42 - 46 33
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Страсбург
 Заявка 27 4 11 12 32 - 46 23
16.
Брест
 Заявка 27 5 8 14 28 - 44 23
17.
Осер
 Заявка 27 5 8 14 23 - 49 23
18.
Аяччо
 Заявка 27 6 3 18 20 - 48 21
19.
Труа
 Заявка 27 4 8 15 36 - 59 20
20.
Анже
 0:3 Заявка 28 2 4 22 21 - 63 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 3:0 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 13 11 2 0 34 - 15 35
3.
Ренн
 Заявка 14 11 0 3 30 - 11 33
4.
Лилль
 Заявка 14 8 4 2 28 - 21 28
5.
Реймс
 Заявка 13 7 4 2 22 - 13 25
6.
Марсель
 Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
9.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 13 5 5 3 17 - 11 20
12.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
13.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
14.
Клермон
 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
15.
Осер
 Заявка 13 3 5 5 11 - 20 14
16.
Страсбург
 Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17.
Труа
 Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
18.
Брест
 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 13 3 1 9 9 - 20 10
20.
Анже
 0:3 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 10 2 1 26 - 9 32
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 13 8 4 1 26 - 14 28
4.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
6.
Ланс
 3:0 Заявка 14 4 8 2 18 - 11 20
7.
Клермон
 Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
8.
Лорьян
 Заявка 13 5 4 4 19 - 21 19
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 20 - 24 16
12.
Ренн
 Заявка 13 3 5 5 15 - 18 14
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Брест
 Заявка 14 3 3 8 14 - 22 12
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 Заявка 14 3 0 11 22 - 39 9
19.
Осер
 Заявка 14 2 3 9 12 - 29 9
20.
Анже
 0:3 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (4)
Реймс Балогун Фоларин 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Лилль Андре Бенжамин 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 100'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 100'
    Контроль мяча: Тулуза: 46%, Лилль: 54%.
  • 99'
    Ратао Рафаэл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 99'
    Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 99'
    Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Лукас Шевалье делает важнейший сейв!
  • 99'
    Сьерро Венсан пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье ловит мяч
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    • 96'
      Веа Тимоти получил травму и заменен. Simon Ramet выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      96'
      Ох, нехорошо это выглядит. Веа Тимоти получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      91'
      Веа Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Фол, нарушение
      91'
      Сьерро Венсан из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Веа Тимоти заработал фол
    • Желтая карточка
      91'
      Сьерро Венсан получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Контроль мяча: Тулуза: 45%, Лилль: 55%.
    • 90'
      Ван ден Бомен Бранко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Тактическая замена. Дэвид Джонатан уходит с поля и его заменяет Йоро Лени
    • 88'
      Тактическая замена. Спирингс Стейн уходит с поля и его заменяет Генро Денис
    • 87'
      Тулуза контролирует мяч.
    • Угловой
      85'
      Жегрова Эдон из команды Лилль подал угловой справа.
    • Желтая карточка
      85'
      Судья подбегает и показывает Николайсен Расмус из команды Тулуза отложенную желтую карточку за фол.
    • 85'
      Спирингс Стейн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Жегрова Эдон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      Жегрова Эдон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 85'
      Лилль начинает контратаку
    • 85'
      Жегрова Эдон успешно блокирует удар.
    • 85'
      Жегрова Эдон сделал результативную передачу.
    • 85'
      Спирингс Стейн нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Описание гола
      85'
      ГОООООЛ - Alexsandro Ribeiro Лилль забивает ударом головой
    • Угловой
      85'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза подал угловой справа.
    • 84'
      Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Ратао Рафаэл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 84'
      Онаиву Адо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 84'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 83'
      Лилль контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      82'
      Ратао Рафаэл наказан за толчок Веа Тимоти
    • 81'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 80'
      Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Контроль мяча: Тулуза: 43%, Лилль: 57%.
    • 80'
      Ратао Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 80'
      Матч возобновлен
    • 80'
      Тактическая замена. Гомес Анхель уходит с поля и его заменяет Балеба Карлос
    • 79'
      Тактическая замена. Кабелла Реми уходит с поля и его заменяет Байо Мохамед
    • 79'
      Шаиби Фарес получил травму и заменен. Сьерро Венсан выходит на поле.
    • 79'
      Тактическая замена. Даллинга Тийс уходит с поля и его заменяет Онаиву Адо
    • Травма, повреждение
      78'
      Ох, нехорошо это выглядит. Шаиби Фарес получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      78'
      Шаиби Фарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 77'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 77'
      Николайсен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Шаиби Фарес из команды Тулуза наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 76'
      Лилль начинает контратаку
    • 76'
      Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Шаиби Фарес ошибается в защите.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 75'
      Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
    • 75'
      Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Контроль мяча: Тулуза: 42%, Лилль: 58%.
    • 75'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Офсайд
      74'
      Даллинга Тийс из команды Тулуза в офсайде
    • 74'
      Абухляль Закария создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 73'
      Ратао Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Лилль начинает контратаку
    • 73'
      Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 72'
      Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 72'
      Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе
    • 71'
      Шаиби Фарес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Лилль начинает контратаку
    • 71'
      Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Тулуза начинает контратаку
    • 71'
      Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 70'
      Контроль мяча: Тулуза: 40%, Лилль: 60%.
    • 70'
      Тактическая замена. Уна Адам уходит с поля и его заменяет Жегрова Эдон
    • Фол, нарушение
      69'
      Alexsandro Ribeiro наказан за толчок Николайсен Расмус
    • Угловой
      69'
      Уна Адам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 68'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 68'
      Даллинга Тийс из команды Тулуза не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 68'
      Anthony Rouault создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 68'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      68'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 67'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 66'
      Тактическая замена. Деягере Брехт уходит с поля и его заменяет Ратао Рафаэл
    • 66'
      Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Тулуза: 39%, Лилль: 61%.
    • 65'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Тулуза начинает контратаку
    • 65'
      Деягере Брехт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Суасо Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 64'
      Матч возобновлен
    • Фол, нарушение
      63'
      Николайсен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      63'
      Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 63'
      Матч возобновлен
    • 63'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 62'
      Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 62'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      Лилль начинает контратаку
    • 62'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 61'
      Николайсен Расмус успешно блокирует удар.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 60'
      Гудмундссон Габриэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 60'
      Николайсен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Контроль мяча: Тулуза: 38%, Лилль: 62%.
    • Фол, нарушение
      59'
      Судья сигнализирует, что Николайсен Расмус из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
    • 59'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 58'
      Николайсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      58'
      Спирингс Стейн наказан за толчок Гомес Анхель
    • 58'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 57'
      Тулуза начинает контратаку
    • 57'
      Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Веа Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 56'
      Шаиби Фарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • Угловой
      55'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза подал угловой слева.
    • 55'
      Контроль мяча: Тулуза: 40%, Лилль: 60%.
    • 55'
      Гомес Анхель из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Тулуза начинает контратаку
    • 54'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 54'
      Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 53'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Суасо Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      52'
      Ван ден Бомен Бранко наказан за толчок Гудмундссон Габриэль
    • 51'
      Контроль мяча: Тулуза: 39%, Лилль: 61%.
    • 51'
      Гомеш Андре из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      51'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Веа Тимоти успешно блокирует удар.
    • 51'
      Шаиби Фарес из команды Тулуза нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      51'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза подал угловой справа.
    • 50'
      Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Деягере Брехт из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Суасо Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Абухляль Закария ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Веа Тимоти из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 48'
      Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 48'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 47'
      Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Тулуза 13% (16)
    X 31.7% (39)
    Лилль 55.3% (68)
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