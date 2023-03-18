Тур: 28. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Хадж Хаким
0'
85' Желтая карточкаНиколайсен Расмус
0:1
85' ГолРибейро Александро
90' Желтая карточкаСьерро Венсан
0:2
90' ГолБайо Мохамед
90'+12
Ход матча
70'
85'
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
9 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
12 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Дюпе
Максим
28
Шаиби
Фарес
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
28
Гомеш
Андре
20
Гомес
Анхель
11
Уна
Адам
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шаиби ФаресПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
31 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Веа ТимотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Гомеш АндреПолузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Вратарь
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
38 Simon Ramet
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тулуза
Лилль
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
29 матчей
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
13.8%
44.8%
41.4%
4 победы 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.21
0.67
Среднее время на гол
74
135
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.14
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
42
26
Голов в среднем за матч
1.45
0.9
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
62
100
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|10
|0.36
|Абухляль Закария
|6
|0.21
|Ван ден Бомен Бранко
|5 (4)
|0.18
|Ратао Рафаэл
|5
|0.18
|Шаиби Фарес
|4
|0.14
|Деягере Брехт
|4
|0.14
|Онаиву Адо
|2
|0.07
|Руо Антони
|2
|0.07
|Спирингс Стейн
|2
|0.07
|Деслер Миккел
|1
|0.04
|Хили Рис
|1
|0.04
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|19 (6)
|0.68
|Бамба Джонатан
|5
|0.18
|Кабелла Реми
|4
|0.14
|Байо Мохамед
|4
|0.14
|Рибейро Александро
|3
|0.11
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.07
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.07
|Джало Тьягу
|2
|0.07
|Диаките Бафоде
|2
|0.07
|Жегрова Эдон
|1
|0.04
|Гомеш Андре
|1
|0.04
|Андре Бенжамин
|1
|0.04
|Уна Адам
|1
|0.04
|Языджи Юсуф
|1
|0.04
|Фонте Жозе
|1
|0.04
|Зедатка Аким
|1
|0.04
|Виржинюс Алан
|1
|0.04
|Веа Тимоти
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николайсен Расмус
|5
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|5
|0
|Деслер Миккел
|3
|1
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Силла Иссиага
|3
|0
|Абухляль Закария
|3
|0
|Ратао Рафаэл
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Генро Денис
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Дюпе Максим
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
|Филипп Монтанье
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|8
|0
|Джало Тьягу
|7
|0
|Фонте Жозе
|5
|0
|Гомеш Андре
|5
|0
|Бамба Джонатан
|5
|0
|Диаките Бафоде
|5
|0
|Гомес Анхель
|4
|0
|Дэвид Джонатан
|4
|0
|Балеба Карлос
|2
|1
|Кабелла Реми
|3
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Рибейро Александро
|2
|0
|Паулу Фонсека
|0
|1
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Виржинюс Алан
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Лилль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
8
9
Тулуза
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Лилль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
22
9
Волевые поражения
12
27
Тулуза
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
21% (6)
46% (13)
Лилль
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
27
12
Волевые поражения
20
36
Голы по времени матча
Забито
26
25
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
8%
2
8%
1-15
6
23%
2
8%
16-30
7
27%
4
16%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
4
15%
4
16%
61-75
2
8%
10
40%
76-90
Пропущено
22
13
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
14%
2
15%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
8
36%
4
31%
76-90
Забито
18
29
8 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 12
18 Не забивали 15
2
11%
4
14%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
4
22%
6
21%
31-45
5
28%
5
17%
46-60
3
17%
5
17%
61-75
2
11%
3
10%
76-90
Пропущено
25
20
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 9
5
20%
1
5%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
8
32%
4
20%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
5
20%
4
20%
76-90
Забито
44
54
23 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
4
9%
6
11%
1-15
8
18%
8
15%
16-30
11
25%
10
19%
31-45
10
23%
8
15%
46-60
7
16%
9
17%
61-75
4
9%
13
24%
76-90
Пропущено
47
33
15 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 18
8
17%
3
9%
1-15
3
6%
7
21%
16-30
4
9%
5
15%
31-45
13
28%
4
12%
46-60
6
13%
6
18%
61-75
13
28%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0
Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7 Тулуза - Аяччо 2:0 Марсель - Тулуза 6:1 Тулуза - Монпелье 1:2 Галатасарай - Тулуза 2:1 Башакшехир - Тулуза 2:2 Ренн - Тулуза 2:1
Лилль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3
Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0 Остенде - Лилль 2:2 Лилль - Брюгге 1:0
Результаты матчей
Тулуза
Лилль
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
10 раз 36%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
131
87
77
411
410
213
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
113
49
77
211
59
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
244
1216
1414
622
919
325
325
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|68 - 26
|66
|2.
|3:0 Заявка
|28
|16
|9
|3
|47 - 21
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 27
|56
|4.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|55 - 37
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 36
|49
|6.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|45 - 29
|47
|7.
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|36 - 24
|43
|8.
|Заявка
|27
|10
|13
|4
|35 - 26
|43
|9.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|40 - 36
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|43 - 48
|35
|12.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|26 - 38
|34
|13.
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|42 - 46
|33
|14.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|30 - 37
|30
|15.
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|32 - 46
|23
|16.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|28 - 44
|23
|17.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|23 - 49
|23
|18.
|Заявка
|27
|6
|3
|18
|20 - 48
|21
|19.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|36 - 59
|20
|20.
|0:3 Заявка
|28
|2
|4
|22
|21 - 63
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 15
|35
|3.
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 11
|33
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 21
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 13
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|29 - 23
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 14
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 25
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 20
|14
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|9 - 20
|10
|20.
|0:3 Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 9
|32
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|6.
|3:0 Заявка
|14
|4
|8
|2
|18 - 11
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 21
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|10.
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|13 - 13
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 24
|16
|12.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 18
|14
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 22
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 28
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|18.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|22 - 39
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 29
|9
|20.
|0:3 Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|16 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|16 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 7
|Анже
|Менди Батиста
|1 7
|Лилль
|Андре Бенжамин
|8