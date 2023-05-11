Тур: 35. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Гайуст Пьер
История личных встреч
ПСЖ
Аяччо
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1.67
2.2
Среднее время на гол
54
40
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.67
Среднее время на гол
150
135
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1
1.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
55
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|24 (2)
|0.71
|Месси Лионель
|15
|0.44
|Неймар
|13 (2)
|0.38
|Хакими Ашраф
|4
|0.12
|Экитике Уго
|3
|0.09
|Солер Карлос
|3
|0.09
|Витинья II
|2
|0.06
|Фабиан Руис
|2
|0.06
|Маркиньос Маркос
|2
|0.06
|Данилу Перейра
|2
|0.06
|Саншеш Ренату
|2
|0.06
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.06
|Мендеш Нуну
|1
|0.03
|Бернат Хуан
|1
|0.03
|Рамос Серхио
|1
|0.03
|Мукиэле Норди
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Пембеле Тимоте
|0
|0
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белайли Юсеф
|6 (5)
|0.18
|Эль-Идрисси Мунем
|6
|0.18
|Амума Ромен
|2
|0.06
|Нури Рияд
|1
|0.03
|Баррето Микаэль
|1
|0.03
|Баяла Сириль
|1
|0.03
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.03
|Авинель Седрик
|1
|0.03
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.03
|Сумано Мусса
|1
|0.03
|Маршетти Венсан
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|9
|1
|Хакими Ашраф
|6
|1
|Неймар
|5
|1
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Витинья II
|2
|0
|Битшиабу Эль-Шадай
|2
|0
|Кристоф Гальтье
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Исмаэль
|9
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|0
|Гонсалес Омар II
|9
|0
|Юссуф Мохамед
|5
|1
|Амума Ромен
|3
|2
|Видаль Клеман
|4
|1
|Маршетти Венсан
|5
|0
|Баяла Сириль
|3
|1
|Мангани Тома
|4
|0
|Коне Юссуф
|4
|0
|Авинель Седрик
|2
|1
|Нури Рияд
|3
|0
|Спадануда Кевин
|3
|0
|Кутадьер Матьё
|2
|0
|Белайли Юсеф
|2
|0
|Альфонс Микаэль
|2
|0
|Сумано Мусса
|2
|0
|Тузгар Йоанн
|0
|1
|Баррето Микаэль
|1
|0
|Леруа Бенжамен
|1
|0
|Муссити-Око Бевик
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
|Шаброль Флорьян
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Аяччо
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
3
8
ПСЖ
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Аяччо
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
7
21
Волевые поражения
39
7
ПСЖ
48.4%
51.6%
15 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Аяччо
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Сухие победы
5
10
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
22
24
Волевые поражения
42
15
Голы по времени матча
Забито
37
12
16 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
19 Не забивали 24
5
14%
1
8%
1-15
5
14%
2
17%
16-30
6
16%
1
8%
31-45
8
22%
2
17%
46-60
4
11%
3
25%
61-75
9
24%
3
25%
76-90
Пропущено
23
37
11 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 16
2
9%
8
22%
1-15
4
17%
7
19%
16-30
5
22%
4
11%
31-45
7
30%
4
11%
46-60
1
4%
6
16%
61-75
4
17%
8
22%
76-90
Забито
41
10
21 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 4
13 Забивали первыми 1
19 Не забивали 28
7
17%
0
0%
1-15
8
20%
0
0%
16-30
6
15%
6
60%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
3
7%
3
30%
61-75
11
27%
1
10%
76-90
Пропущено
13
24
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 13
2
15%
5
21%
1-15
2
15%
6
25%
16-30
2
15%
1
4%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
3
23%
6
25%
76-90
Забито
78
22
37 В 1-м тайме 10
41 Во 2-м тайме 12
23 Забивали первыми 4
4 Не забивали 18
12
15%
1
5%
1-15
13
17%
2
9%
16-30
12
15%
7
32%
31-45
14
18%
2
9%
46-60
7
9%
6
27%
61-75
20
26%
4
18%
76-90
Пропущено
36
61
17 В 1-м тайме 31
19 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 27
21 Не пропускали 29
4
11%
13
21%
1-15
6
17%
13
21%
16-30
7
19%
5
8%
31-45
10
28%
5
8%
46-60
2
6%
11
18%
61-75
7
19%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1
Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5
Аяччо
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Аяччо - Тулуза 0:0 Лилль - Аяччо 3:0 Аяччо - Брест 0:0 Страсбург - Аяччо 3:1
Аяччо - Осер 0:3 Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0
Результаты матчей
ПСЖ
Аяччо
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
12 раз 71%
1
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:3
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
Точный счет
0:3
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
7 раз 21%
0
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
7
1 раз 3%
0
19 раз 56%
1
10 раз 29%
2
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Аяччо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
512
107
215
611
116
512
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
107
125
314
89
215
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
304
Больше Меньше
1519
2212
529
1420
133
727
133
430
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|25
|3
|6
|79 - 35
|78
|2.
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|57 - 26
|72
|3.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|62 - 34
|70
|4.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 51
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 41
|59
|6.
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|57 - 41
|56
|7.
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|56 - 38
|56
|8.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 32
|51
|9.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|48 - 46
|51
|10.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|41 - 35
|50
|11.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|37 - 44
|50
|12.
|Заявка
|34
|13
|4
|17
|56 - 57
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|48 - 55
|42
|14.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|38 - 50
|35
|15.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|46 - 55
|35
|16.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|32 - 56
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|35 - 50
|32
|18.
|Заявка
|34
|6
|5
|23
|22 - 61
|23
|19.
|Заявка
|34
|4
|10
|20
|42 - 73
|22
|20.
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|28 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|36 - 12
|46
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|15.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|18.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|17 - 28
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 29
|23
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 18
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|30 - 32
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|24 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
Прогнозы на матч ПСЖ - Аяччо
Исход игры
ПСЖ
100% (48)
Ничья
0% (0)
Аяччо
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.83% (30)
Меньше
36.17% (17)
Обе команды забьют
Да
25.53% (12)
Нет
74.47% (35)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
33.3% (16)
3:0 ПСЖ
27.1% (13)
3:1 ПСЖ
10.4% (5)
2:1 ПСЖ
8.3% (4)
4:0 ПСЖ
8.3% (4)
4:1 ПСЖ
6.3% (3)
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