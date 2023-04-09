Тур: 30. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Мийо Бенуа
Ход матча
6'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
15 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
39
Ито
Дзюня
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
28
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
15
Мунье
Стив
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюняПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Кейта ШейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертНападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Реймс
Брест
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
18 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.78
0.56
Среднее время на гол
115
162
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.78
0.67
Среднее время на гол
115
135
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
0.78
0.61
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
115
147
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|18 (5)
|0.6
|Манетси Маршал
|6
|0.2
|Ито Дзюня
|5
|0.17
|Флипс Алексис
|4
|0.13
|Каюсте Йенс
|3
|0.1
|Думбия Камори
|2 (1)
|0.07
|Абдельамид Юнис
|1
|0.03
|Маолида Мизиан
|1
|0.03
|Зенели Арбер
|0
|0
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
|Лопи Дион
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|7
|0.23
|Дель Кастильо Ромен
|5 (4)
|0.17
|Онора Франк
|5
|0.17
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0.17
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.17
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.03
|Белькебла Арис
|1
|0.03
|Камара Махди
|1
|0.03
|Дари Ашраф
|1
|0.03
|Фадига Ноа
|1
|0.03
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Маньетти Уго
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|8
|1
|Лопи Дион
|4
|2
|Агбаду Эммануэль
|3
|2
|Ито Дзюня
|3
|1
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Матусива Азор
|4
|0
|Флипс Алексис
|2
|1
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Балогун Фоларин
|3
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Диуф Йеванн
|2
|0
|Адлен Мартин
|2
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
|Уильям Стилл
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|8
|1
|Слимани Ислам
|5
|0
|Шардонне Брендан
|5
|0
|Бизот Марко
|4
|0
|Белайли Юсеф
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Камара Махди
|2
|1
|Лала Кенни
|3
|0
|Белькебла Арис
|3
|0
|Эрей Кристоф
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Фадига Ноа
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Брест
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
10
Реймс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Брест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
18
Волевые поражения
15
13
Реймс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Брест
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
20
Волевые поражения
21
23
Голы по времени матча
Забито
24
17
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
5
21%
4
24%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
2
8%
2
12%
46-60
4
17%
5
29%
29%
61-75
6
25%
1
6%
76-90
Пропущено
16
25
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 14
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
3
19%
4
16%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
5
31%
7
28%
76-90
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
3
18%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
6
35%
4
22%
76-90
Пропущено
12
22
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
4
18%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
4
33%
6
27%
31-45
3
25%
2
9%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
3
25%
3
14%
76-90
Забито
41
35
19 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
8
20%
6
17%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
5
12%
5
14%
31-45
5
12%
6
17%
46-60
5
12%
8
23%
61-75
12
29%
29%
5
14%
76-90
Пропущено
28
47
11 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 24
2
7%
5
11%
1-15
2
7%
7
15%
16-30
7
25%
10
21%
31-45
5
18%
7
15%
46-60
4
14%
8
17%
61-75
8
29%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0
Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1 Реймс - Ланс 1:2 Реймс - Сошо 3:0 Монпелье - Реймс 1:1
Брест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1
Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0 Брест - Реймс 0:0
Результаты матчей
Реймс
Брест
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
0:0
6 раз 20%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реймс
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
69
410
411
212
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
115
312
412
213
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
219
921
822
624
426
327
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|22
|3
|5
|70 - 29
|69
|2.
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 22
|63
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|4.
|2:0 Заявка
|30
|18
|6
|6
|63 - 40
|60
|5.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 38
|52
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|48 - 33
|50
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|47 - 33
|47
|8.
|Заявка
|30
|11
|14
|5
|40 - 29
|47
|9.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|38 - 28
|45
|10.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|11.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|31 - 41
|40
|12.
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|46 - 52
|38
|13.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|46 - 50
|37
|14.
|0:2 Заявка
|30
|6
|12
|12
|30 - 42
|30
|15.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|27 - 51
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|34 - 48
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 52
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|38 - 64
|21
|19.
|Заявка
|30
|6
|3
|21
|21 - 55
|21
|20.
|Заявка
|30
|3
|5
|22
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 18
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|7.
|2:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|13.
|0:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 19
|18
|14.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|2:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 14
|34
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|9.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|16.
|0:2 Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|18 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 1:1 Брест
Исход игры
Реймс
85.8% (103)
Ничья
10.8% (13)
Брест
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.24% (49)
Меньше
57.76% (67)
Обе команды забьют
Да
49.14% (57)
Нет
50.86% (59)
Популярный счёт
2:1 Реймс
34.2% (41)
1:0 Реймс
31.7% (38)
2:0 Реймс
15% (18)
1:1 Ничья
7.5% (9)
1:2 Брест
2.5% (3)
3:1 Реймс
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!