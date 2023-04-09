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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Реймс
1:1
Конец матча
Брест
0'
0:1
6' Гол
Лис-Мелу Пьерр
90' Желтая карточка
Лала Кенни
1:1
90' Пенальти
Балогун Фоларин
90'+7

Ход матча

6'
0:1
Лис-Мелу Пьерр
(Ле Дуарон Жереми)
65'
Ван Берген Митчелл
Флипс Алексис
 
65'
Маолида Мизиан
Каюсте Йенс
 
71'
 
Фадига Ноа
Камара Махди
71'
 
Дель Кастильо Ромен
Мунье Стив
76'
Бузи Максим
Фоке Томас
 
76'
Сирхейс Кай
Манетси Маршал
 
81'
Зенели Арбер
Де Смет Тибо
 
83'
 
Маньетти Уго
Ле Дуарон Жереми
90'
 
Лала Кенни
90'
 
Дюверн Жан-Кевин
Локо Брэдли
90'
Балогун Фоларин
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 15 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Реймс 85.8% (103)
X 10.8% (13)
Брест 3.3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
21
Матусива
Азор
8
Каюсте
Йенс
39
Ито
Дзюня
15
Манетси
Маршал
70
Флипс
Алексис
29
Балогун
Фоларин
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
28
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
45
Камара
Махди
22
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
Реймс
4-2-3-1
Брест
4-1-4-1

История личных встреч

Реймс
Брест

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.78
0.56

Среднее время на гол

115
162

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.78
0.67

Среднее время на гол

115
135

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.78
0.61

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

115
147

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 18 (5) 0.6
Манетси Маршал 6 0.2
Ито Дзюня 5 0.17
Флипс Алексис 4 0.13
Каюсте Йенс 3 0.1
Думбия Камори 2 (1) 0.07
Абдельамид Юнис 1 0.03
Маолида Мизиан 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Лопи Дион 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 7 0.23
Дель Кастильо Ромен 5 (4) 0.17
Онора Франк 5 0.17
Лис-Мелу Пьерр 5 0.17
Мунье Стив 5 (1) 0.17
Слимани Ислам 1 0.03
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.03
Белькебла Арис 1 0.03
Камара Махди 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Белайли Юсеф 0 0
Маньетти Уго 0 0
Уронен Йере 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 8 1
Лопи Дион 4 2
Агбаду Эммануэль 3 2
Ито Дзюня 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Матусива Азор 4 0
Флипс Алексис 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Балогун Фоларин 3 0
Фас Ваут 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Уильям Стилл 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 8 1
Слимани Ислам 5 0
Шардонне Брендан 5 0
Бизот Марко 4 0
Белайли Юсеф 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Камара Махди 2 1
Лала Кенни 3 0
Белькебла Арис 3 0
Эрей Кристоф 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Фадига Ноа 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Онора Франк 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0

Результаты матчей

Реймс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Брест
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
10
Реймс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Брест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
18

Волевые поражения

15
13
Реймс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Брест
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
20

Волевые поражения

21
23

Голы по времени матча

Забито

24
17
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
5
21%
4
24%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
2
8%
2
12%
46-60
4
17%
5
29%
29%
61-75
6
25%
1
6%
76-90

Пропущено

16
25
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 14
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
3
19%
4
16%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
5
31%
7
28%
76-90

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
3
18%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
6
35%
4
22%
76-90

Пропущено

12
22
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
4
18%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
4
33%
6
27%
31-45
3
25%
2
9%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Забито

41
35
19 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
8
20%
6
17%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
5
12%
5
14%
31-45
5
12%
6
17%
46-60
5
12%
8
23%
61-75
12
29%
29%
5
14%
76-90

Пропущено

28
47
11 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 24
2
7%
5
11%
1-15
2
7%
7
15%
16-30
7
25%
10
21%
31-45
5
18%
7
15%
46-60
4
14%
8
17%
61-75
8
29%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0
Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1 Реймс - Ланс 1:2 Реймс - Сошо 3:0 Монпелье - Реймс 1:1
Брест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1
Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0 Брест - Реймс 0:0

Результаты матчей

Реймс
Брест

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
0:0
6 раз 20%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реймс
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
9
1.5
4
10
4
11
2.5
2
12
2
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
5
3
12
1.5
4
12
2
13
2.5
2
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
21
9
9
21
1.5
8
22
6
24
2.5
4
26
3
27
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 22 3 5 70 - 29 69
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
4.
Монако
 2:0 Заявка 30 18 6 6 63 - 40 60
5.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
6.
Ренн
 Заявка 30 15 5 10 48 - 33 50
7.
Лион
 Заявка 30 13 8 9 47 - 33 47
8.
Реймс
 Заявка 30 11 14 5 40 - 29 47
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
11.
Клермон
 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Тулуза
 Заявка 30 11 5 14 46 - 52 38
13.
Монпелье
 Заявка 30 11 4 15 46 - 50 37
14.
Нант
 0:2 Заявка 30 6 12 12 30 - 42 30
15.
Осер
 Заявка 30 7 8 15 27 - 51 29
16.
Брест
 Заявка 30 6 10 14 34 - 48 28
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 Заявка 30 6 3 21 21 - 55 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 2:0 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
13.
Нант
 0:2 Заявка 15 4 6 5 15 - 19 18
14.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 2:0 Заявка 15 10 4 1 30 - 14 34
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
7.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
9.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 0:2 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 18 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 93'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 92'
      Брест контролирует мяч.
    • Описание гола
      91'
      'Г О О О О О Л - Фоларин Балогун из команды Реймс забивает с пенальти! Он пробил правой. Марко Бизот был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 91'
      Тактическая замена. Локо Брэдли уходит с поля и его заменяет Дюверн Жан-Кевин
    • 91'
      Контроль мяча: Реймс: 62%, Брест: 38%.
    • Желтая карточка
      90'
      Лала Кенни получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      90'
      ПЕНАЛЬТИ - Лала Кенни из команды Брест привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Зенели Арбер.
    • 90'
      После проверки VAR судья изменил решение - Реймс пробьет пенальти!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Реймс: 62%, Брест: 38%.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 47'
      Онора Франк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Мунье Стив. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Онора Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Реймс контролирует мяч.
    • 45'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Реймс: 58%, Брест: 42%.
    • 45'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 44'
      Хорошую попытку сделал Онора Франк. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 44'
      Эпично было! Онора Франк нанес удар ножницами, но попал в штангу!
    • 44'
      Камара Махди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      43'
      Абдельамид Юнис наказан за толчок Жереми Ле Дуарон
    • 43'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 42'
      Флипс Алексис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Белькебла Арис из команды Брест поставил подножку. Пострадал Флипс Алексис
    • 41'
      Матусива Азор пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 40'
      Контроль мяча: Реймс: 60%, Брест: 40%.
    • 40'
      Брест контролирует мяч.
    • 40'
      Брест начинает контратаку
    • 39'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      39'
      Манетси Маршал возвращается на поле.
    • 38'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 38'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      38'
      Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      37'
      Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Шанс! Манетси Маршал из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 37'
      Манетси Маршал из команды Реймс нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
    • 37'
      Фоке Томас из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Реймс: 59%, Брест: 41%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Камара Махди.
    • 34'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      33'
      Фоларин Балогун наказан за толчок Шардонне Брендан
    • 33'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 33'
      Фоларин Балогун из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 33'
      Де Смет Тибо из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      32'
      Флипс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Контроль мяча: Реймс: 59%, Брест: 41%.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 31'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Реймс пробьет пенальти!
    • 30'
      Фоларин Балогун нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.
    • 30'
      Фоке Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Брест контролирует мяч.
    • 28'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Реймс контролирует мяч.
    • 26'
      Жереми Ле Дуарон нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      26'
      Онора Франк из команды Брест подал угловой справа.
    • 26'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 26'
      Камара Махди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Мунье Стив создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 59%, Брест: 41%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 25'
      Фоларин Балогун из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      25'
      Ито Дзюня из команды Реймс подал угловой справа.
    • 24'
      Жереми Ле Дуарон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Брест поставил подножку. Пострадал Флипс Алексис
    • 24'
      Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Брест пытается что-то создать.
    • 22'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Реймс контролирует мяч.
    • 21'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Контроль мяча: Реймс: 61%, Брест: 39%.
    • 21'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      20'
      Мунье Стив наказан за толчок Матусива Азор
    • 20'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 19'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 19'
      Фоларин Балогун из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      19'
      Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 17'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 16'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 16'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 61%, Брест: 39%.
    • 15'
      Онора Франк нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Мунье Стив создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 14'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 14'
      Онора Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Реймс контролирует мяч.
    • 12'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Реймс контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 64%, Брест: 36%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Брассье Лилиан наказан за толчок Ито Дзюня
    • 10'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 9'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      9'
      Манетси Маршал из команды Реймс подал угловой справа.
    • 8'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Брест контролирует мяч.
    • 8'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Реймс контролирует мяч.
    • 6'
      Жереми Ле Дуарон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      6'
      ГОООООЛ - Лис-Мелу Пьерр Брест забивает ударом головой
    • 6'
      Жереми Ле Дуарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 65%, Брест: 35%.
    • 4'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Каюсте Йенс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Манетси Маршал создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      3'
      Мунье Стив наказан за толчок Абдельамид Юнис
    • 2'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 2'
      Реймс контролирует мяч.
    • 1'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Реймс 85.8% (103)
    X 10.8% (13)
    Брест 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реймс 1:1 Брест онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:1 Брест

    Исход игры
    Реймс
    85.8% (103)
    Ничья
    10.8% (13)
    Брест
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.24% (49)
    Меньше
    57.76% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    49.14% (57)
    Нет
    50.86% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    34.2% (41)
    1:0 Реймс
    31.7% (38)
    2:0 Реймс
    15% (18)
    1:1 Ничья
    7.5% (9)
    1:2 Брест
    2.5% (3)
    3:1 Реймс
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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