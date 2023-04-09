Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Фоларин Балогун нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Реймс

47' Хорошую попытку сделал Мунье Стив . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Онора Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Хорошую попытку сделал Онора Франк . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Эпично было! Онора Франк нанес удар ножницами, но попал в штангу!

44' Камара Махди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Жереми Ле Дуарон из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Абдельамид Юнис наказан за толчок Жереми Ле Дуарон

43' Удар от ворот произведет Брест

42' Флипс Алексис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

41' Матусива Азор пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

39' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Брест

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Манетси Маршал из команды Реймс нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

37' Фоке Томас из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Фоларин Балогун наказан за толчок Шардонне Брендан

33' Удар от ворот произведет Брест

33' Фоларин Балогун из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

32' Флипс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Удар от ворот произведет Брест

31' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Реймс пробьет пенальти!

30' Фоларин Балогун нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

30' Фоке Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Жереми Ле Дуарон нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

26' Мунье Стив создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Брест

25' Фоларин Балогун из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

24' Жереми Ле Дуарон ослабляет давление, выбив мяч.

24' Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

22' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Реймс

19' Лис-Мелу Пьерр из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Фоларин Балогун из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Удар от ворот произведет Брест

16' Удар от ворот произведет Брест

15' Онора Франк нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

15' Мунье Стив создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Брест

8' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Жереми Ле Дуарон сделал результативную передачу.

6' Жереми Ле Дуарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Брест

4' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хорошую попытку сделал Каюсте Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Манетси Маршал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Реймс

1' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Реймс начинает с центра поля