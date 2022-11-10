Тур: 12. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
3:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолБуяльский Виталий
29' Желтая карточкаЦуриков Андрей
32' Желтая карточкаДубинчак Владислав
70' Желтая карточкаЦыганков Виктор
71' Желтая карточкаВанат Владислав
2:0
73' ГолЛонвейк Джастин
76' Желтая карточкаКожушко Олег
3:0
88' ГолШепелев Владимир
3:1
90' ГолArtem Shulyanskyi
90'+4
Ход матча
10'
29'
70'
71'
73'
76'
88'
3:0
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Yury Gura
История личных встреч
Динамо Киев
Александрия
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
89.5%
15.8%
17 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
25 матчей
72%
20%
8%
18 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
68%
28%
4%
17 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
2.46
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1
0.31
Среднее время на гол
90
292
Всего голов
44
28
Голов в среднем за матч
1.76
1.12
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
51
80
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|9
|0.9
|Ванат Владислав
|4 (1)
|0.4
|Цыганков Виктор
|2 (1)
|0.2
|Тымчик Александр
|1
|0.1
|Лонвейк Джастин
|1
|0.1
|Шепелев Владимир
|1
|0.1
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|4 (1)
|0.4
|Цуриков Андрей
|4
|0.4
|Рыбалка Сергей
|3 (2)
|0.3
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.2
|Демченко Александр
|1
|0.1
|Мирошниченко Денис
|1
|0.1
|Ковалец Кирилл
|1
|0.1
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.1
|Волошин Викентий
|0
|0
|Кожушко Олег
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванат Владислав
|4
|0
|Сидорчук Сергей
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Караваев Александр
|2
|0
|Тымчик Александр
|2
|0
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Сирота Александр
|2
|0
|Вивчаренко Костянтин
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
|Попов Денис II
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Кожушко Олег
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Maksym Dyachuk
|1
|1
|Рыбалка Сергей
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Демченко Александр
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Авагимян Артур
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Bogdan Kobzar
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Александрия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
3
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Александрия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
4
9
Динамо Киев
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Александрия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
5
12
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
6%
3
18%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
6
33%
1
6%
46-60
1
6%
6
35%
61-75
4
22%
4
24%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
2
17%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3
Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0
Александрия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Александрия - Львов 2:0 Александрия - Кривбасс 2:0
Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0
Результаты матчей
Динамо Киев
Александрия
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
3:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
41
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
55
73
46
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Шахтёр Донецк
|10
|8
|2
|0
|23 - 5
|26
|3.
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23 - 16
|22
|4.
|Александрия
|10
|6
|2
|2
|18 - 12
|20
|5.
|Динамо Киев
|10
|6
|1
|3
|18 - 12
|19
|6.
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15 - 15
|17
|7.
|Колос Ковалёвка
|11
|4
|3
|4
|10 - 14
|15
|8.
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|10.
|Металлист-1925
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|11.
|Рух Львов
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|12.
|Минай
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|13.
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|14.
|Львов
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|15.
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|16.
|Черноморец Од
|11
|1
|3
|7
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Колос Ковалёвка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|4.
|Динамо Киев
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Александрия
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|6.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|7.
|Ворскла
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|8.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|9.
|Металлист-1925
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Рух Львов
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|Металлист
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Ингулец
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Минай
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|15.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|Черноморец Од
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Днепр-1
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заря
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Александрия
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Минай
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Ворскла
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|13.
|Ингулец
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|15.
|Колос Ковалёвка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|16.
|Кривбасс
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Минай
|Горин Олег
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|1 4
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 4
Прогнозы на матч Динамо Киев 3:1 Александрия
Исход игры
Динамо Киев
83.1% (98)
Ничья
15.3% (18)
Александрия
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (55)
Меньше
52.59% (61)
Обе команды забьют
Да
55.17% (64)
Нет
44.83% (52)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
35.6% (42)
2:0 Динамо Киев
25.4% (30)
1:0 Динамо Киев
15.3% (18)
1:1 Ничья
10.2% (12)
2:2 Ничья
4.2% (5)
3:1 Динамо Киев
2.5% (3)
3:0 Динамо Киев
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!