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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Динамо Киев
3:1
Конец матча
Александрия
0'
1:0
10' Гол
Буяльский Виталий
29' Желтая карточка
Цуриков Андрей
32' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
70' Желтая карточка
Цыганков Виктор
71' Желтая карточка
Ванат Владислав
2:0
73' Гол
Лонвейк Джастин
76' Желтая карточка
Кожушко Олег
3:0
88' Гол
Шепелев Владимир
3:1
90' Гол
Artem Shulyanskyi
90'+4
35
Нещерет
Руслан
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
5
Сидорчук
Сергей
8
Шепелев
Владимир
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
7
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
66
Бондаренко
Валерий
4
Бабогло
Владислав
29
Цуриков
Андрей
27
Демченко
Александр
37
Рыбалка
Сергей
9
Калитвинцев
Владислав
7
Ковалец
Кирилл
10
Третьяков
Максим
17
Кожушко
Олег
Динамо Киев
Александрия

История личных встреч

Динамо Киев
Александрия

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

89.5%
15.8%
17 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

25 матчей

72%
20%
8%
18 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

68%
28%
4%
17 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:1
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
6:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
К
0:1
ПЛ
0:2
К
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

2.46
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1
0.31

Среднее время на гол

90
292

Всего голов

44
28

Голов в среднем за матч

1.76
1.12

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 9 0.9
Ванат Владислав 4 (1) 0.4
Цыганков Виктор 2 (1) 0.2
Тымчик Александр 1 0.1
Лонвейк Джастин 1 0.1
Шепелев Владимир 1 0.1
Сидорчук Сергей 0 0
Караваев Александр 0 0
Беседин Артём 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 4 (1) 0.4
Цуриков Андрей 4 0.4
Рыбалка Сергей 3 (2) 0.3
Калитвинцев Владислав 2 0.2
Демченко Александр 1 0.1
Мирошниченко Денис 1 0.1
Ковалец Кирилл 1 0.1
Artem Shulyanskyi 1 0.1
Волошин Викентий 0 0
Кожушко Олег 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванат Владислав 4 0
Сидорчук Сергей 3 0
Забарный Илья 1 1
Караваев Александр 2 0
Тымчик Александр 2 0
Шепелев Владимир 2 0
Сирота Александр 2 0
Вивчаренко Костянтин 2 0
Гармаш Денис 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Попов Денис II 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 3 0
Кожушко Олег 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Maksym Dyachuk 1 1
Рыбалка Сергей 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Демченко Александр 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Третьяков Максим 1 0
Авагимян Артур 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Александрия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
3
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Александрия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

4
9
Динамо Киев
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Александрия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

5
12

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
6%
3
18%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
6
33%
1
6%
46-60
1
6%
6
35%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3
Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0
Александрия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Александрия - Львов 2:0 Александрия - Кривбасс 2:0
Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0

Результаты матчей

Динамо Киев
Александрия

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

3:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
1
3
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
7
3
4
6
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Шахтёр Донецк 10 8 2 0 23 - 5 26
3. Заря 11 7 1 3 23 - 16 22
4. Александрия 10 6 2 2 18 - 12 20
5. Динамо Киев 10 6 1 3 18 - 12 19
6. Верес 12 5 2 5 15 - 15 17
7. Колос Ковалёвка 11 4 3 4 10 - 14 15
8. Металлист 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Ворскла 12 4 2 6 13 - 15 14
10. Металлист-1925 11 2 5 4 9 - 16 11
11. Рух Львов 11 3 2 6 13 - 18 11
12. Минай 11 2 3 6 7 - 13 9
13. Кривбасс 11 2 3 6 7 - 13 9
14. Львов 11 2 3 6 9 - 17 9
15. Ингулец 10 1 4 5 8 - 14 7
16. Черноморец Од 11 1 3 7 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Колос Ковалёвка 7 4 2 1 8 - 4 14
4. Динамо Киев 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Александрия 5 4 0 1 11 - 5 12
6. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
7. Ворскла 6 3 1 2 6 - 4 10
8. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
9. Металлист-1925 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
11. Металлист 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Ингулец 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
15. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
16. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 8 5 1 2 12 - 8 16
2. Днепр-1 5 5 0 0 13 - 3 15
3. Заря 7 4 0 3 12 - 9 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 9 - 1 9
6. Александрия 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Динамо Киев 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
10. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
11. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Ворскла 6 1 1 4 7 - 11 4
13. Ингулец 6 0 4 2 5 - 9 4
14. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
15. Колос Ковалёвка 4 0 1 3 2 - 10 1
16. Кривбасс 6 0 1 5 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Днепр-1 Довбик Артём 9 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      32'
      Дубинчак Владислав получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Цуриков Андрей получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Буяльский Виталий бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Динамо Киев 83.1% (98)
    X 15.3% (18)
    Александрия 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Динамо Киев 3:1 Александрия онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Киев 3:1 Александрия

    Исход игры
    Динамо Киев
    83.1% (98)
    Ничья
    15.3% (18)
    Александрия
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.41% (55)
    Меньше
    52.59% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    55.17% (64)
    Нет
    44.83% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Киев
    35.6% (42)
    2:0 Динамо Киев
    25.4% (30)
    1:0 Динамо Киев
    15.3% (18)
    1:1 Ничья
    10.2% (12)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Динамо Киев
    2.5% (3)
    3:0 Динамо Киев
    1.7% (2)
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