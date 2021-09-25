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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 23956
Эспаньол
0'
1:0
13' Гол
Эн-Несири Юссеф
56' Желтая карточка
Ракитич Иван
65' Желтая карточка
Делани Томас
65' Вторая желтая карточка
Делани Томас
81' Желтая карточка
Ламела Эрик
2:0
87' Гол
Мир Рафа
90'+8
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
18
Делани
Томас
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
20
Баре
Кейди
23
Эмбарба
Адриан
8
Мерида
Фран
10
Дардер
Серхи
7
Лэй
У
11
Рауль
де
Томас
Севилья
4-3-3
Эспаньол
4-1-4-1

Ход матча

13'
Эн-Несири Юссеф
(Навас Хесус)
1:0
46'
 
Димата Ландри
Мерида Фран
56'
Ракитич Иван
 
56'
Ламела Эрик
Сусо Хесус
 
56'
Фернандо Режес
Ракитич Иван
 
57'
 
Рибаудо Нико
Лэй У
65'
Делани Томас
 
65'
Делани Томас
 
70'
Мир Рафа
Эн-Несири Юссеф
 
78'
 
Морон Лоренцо
Эмбарба Адриан
80'
Рекик Карим
Окампос Лукас
 
81'
Ламела Эрик
 
87'
Мир Рафа
(Рекик Карим)
2:0
90'
 
Вадильо Альваро
Видаль Алеш

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Севилья
Эспаньол

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

7 матчей

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

0%
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

30 матчей

63.3%
20%
16.7%
19 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
36.7%
16.6%
14 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
П
0:1
П
2:1
П
0:3
П
1:1
П
3:1
П
6:4
П
1:0
П
2:0
П
3:2
КК
1:0
КК
3:1
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
3:0
П
2:2
КК
0:3
КК
3:1
П
1:1
П
0:0
ТМС
5:0
П
2:3
П
1:2
П
2:0
П
0:0
П
0:2
П
2:0
ПД
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 3 0.5
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.5
Мир Рафа 2 0.33
Гомес Алехандро 1 0.17
Монтьель Гонсало 1 0.17
Навас Хесус 0 0
Фернандо Режес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Рекик Карим 0 0
Хордан Хоан 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 2 (1) 0.29
Кабрера Леандро 1 0.14
Видаль Алеш 1 0.14
Эмбарба Адриан 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 3 0
Делани Томас 1 1
Ракитич Иван 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Фернандо Режес 1 0
Гудель Неманья 1 0
Оскар Родригес 1 0
Хордан Хоан 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серхи Гомес 1 1
Кабрера Леандро 2 0
Рауль де Томас 2 0
Ману Морланес 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Лопес Диего 1 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Видаль Алеш 1 0
Баре Кейди 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хиль Оскар II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 30% (3) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 0 30% (3)
 Эспаньол 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Севилья 3:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург Эльче 1:1 Севилья
Хетафе 0:1 Севилья Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М
Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Эспаньол 1:0 Алавес Бетис 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:2 Атлетико М Мальорка 1:0 Эспаньол
Эспаньол 0:0 Вильярреал Осасуна 0:0 Эспаньол Фиорентина 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Кадис Гранада 1:1 Эспаньол Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Лас-Пальмас 1:0 Эспаньол Алькоркон 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Тенерифе Понферрадина 1:4 Эспаньол Эспаньол 0:2 Картахена Сарагоса 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:0 Малага Эспаньол 4:0 Лас-Пальмас Альмерия 1:1 Эспаньол Эспаньол 2:1 Леганес
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
5. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
6. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
8. Барселона Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
9. Бетис Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
10. Осасуна Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11. Мальорка Заявка 6 2 2 2 4 - 9 8
12. Вильярреал 0:0 Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
13. Кадис Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
14. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
15. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
3. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
5. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Вильярреал 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
16. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вильярреал 0:0 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Эльче Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
15. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 1
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Атлетик Б Гарсия Дани 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Севилья 97.1% (135)
X 2.9% (4)
Эспаньол 0% (0)
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Прогнозы на матч Севилья 2:0 Эспаньол

Исход игры
Севилья
97.1% (135)
Ничья
2.9% (4)
Эспаньол
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.86% (55)
Меньше
60.14% (83)
Обе команды забьют
Да
39.86% (55)
Нет
60.14% (83)
Популярный счёт
2:0 Севилья
36% (50)
2:1 Севилья
29.5% (41)
1:0 Севилья
21.6% (30)
3:1 Севилья
7.2% (10)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:0 Севилья
2.2% (3)
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