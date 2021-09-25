Испания: Ла Лига 2021-2022
Севилья
2:0
Конец матча
Стадион: Рамон Санчес Писхуан Зрители: 23956
Эспаньол
1:0
13' ГолЭн-Несири Юссеф
56' Желтая карточкаРакитич Иван
65' Желтая карточкаДелани Томас
65' Вторая желтая карточкаДелани Томас
81' Желтая карточкаЛамела Эрик
2:0
87' ГолМир Рафа
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
18
Делани
Томас
10
Ракитич
Иван
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
20
Баре
Кейди
10
Дардер
Серхи
7
Лэй
У
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Делани ТомасПолузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Защитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
1:0
56'
57'
65'
65'
81'
87'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 8
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Севилья
Эспаньол
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед
7 матчей
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
0%
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
30 матчей
63.3%
20%
16.7%
19 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
36.7%
16.6%
14 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|3
|0.5
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.5
|Мир Рафа
|2
|0.33
|Гомес Алехандро
|1
|0.17
|Монтьель Гонсало
|1
|0.17
|Навас Хесус
|0
|0
|Фернандо Режес
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|2 (1)
|0.29
|Кабрера Леандро
|1
|0.14
|Видаль Алеш
|1
|0.14
|Эмбарба Адриан
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|3
|0
|Делани Томас
|1
|1
|Ракитич Иван
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Фернандо Режес
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серхи Гомес
|1
|1
|Кабрера Леандро
|2
|0
|Рауль де Томас
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Лопес Диего
|1
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Видаль Алеш
|1
|0
|Баре Кейди
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Хиль Оскар II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|Эспаньол
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +12 =6 -2Севилья 3:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург Эльче 1:1 Севилья
Хетафе 0:1 Севилья Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М
Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =8 -6Эспаньол 1:0 Алавес Бетис 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:2 Атлетико М Мальорка 1:0 Эспаньол
Эспаньол 0:0 Вильярреал Осасуна 0:0 Эспаньол Фиорентина 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Кадис Гранада 1:1 Эспаньол Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Лас-Пальмас 1:0 Эспаньол Алькоркон 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Тенерифе Понферрадина 1:4 Эспаньол Эспаньол 0:2 Картахена Сарагоса 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:0 Малага Эспаньол 4:0 Лас-Пальмас Альмерия 1:1 Эспаньол Эспаньол 2:1 Леганес
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|10.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|12.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|13.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|3.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|5.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Осасуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|16.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|1
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|4.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|5.
|Атлетик Б
|Гарсия Дани
|4
|0
Прогнозы на матч Севилья 2:0 Эспаньол
Исход игры
Севилья
97.1% (135)
Ничья
2.9% (4)
Эспаньол
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.86% (55)
Меньше
60.14% (83)
Обе команды забьют
Да
39.86% (55)
Нет
60.14% (83)
Популярный счёт
2:0 Севилья
36% (50)
2:1 Севилья
29.5% (41)
1:0 Севилья
21.6% (30)
3:1 Севилья
7.2% (10)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:0 Севилья
2.2% (3)
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