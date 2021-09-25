Второй тайм

98' Севилья владели мячом большую часть игры и выиграли.

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

96' Удар от ворот произведет Севилья

95' Рибаудо Нико из команды Эспаньол наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

95' Навас Хесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Удар от ворот произведет Севилья

94' Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Баре Кейди имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

93' Голкипер мог бы сыграть и получше

93' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Эспаньол пробьет пенальти!

92' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Команда Севилья забила мяч, хотя лучше играли соперники

87' Г О О О О Л - Мир Рафа забивает с левой ноги!

87' Педроса Адриа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Акунья Маркос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Хорошую попытку сделал Кабрера Леандро . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Эспаньол выполняет удар от ворот.

83' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Дардер Серхи из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

79' Удар от ворот произведет Севилья

78' Матч возобновлен

77' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали

75' Навас Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' О, нет. Из многообещающей позиции Димата Ландри из команды Эспаньол наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

72' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе

72' Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе

70' Матч возобновлен

69' Эн-Несири Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Навас Хесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Игрок Димата Ландри из команды Эспаньол неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

67' Матч возобновлен

66' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

65' УДАЛЕНИЕ! - Делани Томас получает вторую желтую за споры

65' Рефери не любит споров - именно за это Делани Томас сейчас получил желтую

65' Дардер Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Севилья выполняет удар от ворот.

64' Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали

64' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Севилья

62' Акунья Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Хорошую попытку сделал Ламела Эрик . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Эспаньол

59' Видаль Алеш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Судье надоело, что Ракитич Иван тянет время и он наказал его горчичником

55' Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Удар от ворот произведет Эспаньол

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Педроса Адриа из команды Эспаньол наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

53' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Сегодняшная посещаемость составляет 23956 болельщиков

53' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

52' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Кабрера Леандро имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

52' Плохо сыграл Карлос Диего Сантос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

51' Эн-Несири Юссеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Ракитич Иван из команды Севилья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля