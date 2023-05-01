Тур: 14.
3:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолМайкл Сантос
32' Желтая карточкаКаталан Матиас
1:1
40' ГолAlan Rodriguez2
62' Желтая карточкаОртегоса Диего
65' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
69' Желтая карточкаFacundo Mallo
2:1
71' ГолМайкл Сантос
3:1
73' ГолМайкл Сантос
83' Желтая карточкаRamon Sosa
85' Желтая карточкаБустос Науэль
90'+4
Ход матча
2'
1:0
32'
40'
1:1
62'
69'
71'
2:1
73'
3:1
83'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
41 Tomas Olmos
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Росарио Сентраль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|9
|0.64
|Ramon Sosa
|3
|0.21
|Пиццини Франсиско
|3
|0.21
|Бустос Науэль
|3
|0.21
|Гарро Родриго
|2
|0.14
|Каталан Матиас
|1
|0.07
|Juan Portillo
|1
|0.07
|Jose Romero
|0
|0
|Валойес Диего
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|5
|0.36
|Victor Malcorra
|2 (1)
|0.14
|Laurtaro Giaccone
|2
|0.14
|Damian Alberto Martinez
|2
|0.14
|Jhonatan Candia
|2
|0.14
|Alan Rodriguez2
|1
|0.07
|Кампас Хаминтон
|1
|0.07
|Francis Mac Allister
|1
|0.07
|Комар Хуан
|1
|0.07
|Gino Infantino
|1
|0.07
|Carlos Quintana
|1 (1)
|0.07
|Facundo Mallo
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майкл Сантос
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Juan Portillo
|1
|1
|Мартино Анджело
|1
|1
|Паскини Николас
|2
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Валойес Диего
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Ортегоса Диего
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
|Ramon Sosa
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|5
|1
|Damian Alberto Martinez
|5
|0
|Facundo Mallo
|5
|0
|Carlos Quintana
|3
|0
|Монтойя Вальтер
|3
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|1
|Броун Хорхе
|2
|0
|Francis Mac Allister
|2
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Alejo Veliz
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
6
Тальерес Кордоба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
12
11
Тальерес Кордоба
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Росарио Сентраль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
15
17
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
25%
3
38%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
20%
4
29%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
6
55%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
24
19
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
7
29%
29%
3
16%
1-15
2
8%
7
37%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
7
29%
29%
2
11%
61-75
4
17%
3
16%
76-90
Пропущено
11
19
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
9%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
36%
2
11%
31-45
4
36%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
18%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0
Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1 Кокимбо Юнидо - Росарио Сентраль 2:1 У. Де Чили - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 1:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Росарио Сентраль
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
34
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
42
34
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
86
68
410
113
113
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|9 (3)
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3