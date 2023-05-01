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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 14.
Тальерес Кордоба
3:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
2' Гол
Майкл Сантос
32' Желтая карточка
Каталан Матиас
1:1
40' Гол
Alan Rodriguez2
62' Желтая карточка
Ортегоса Диего
65' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
69' Желтая карточка
Facundo Mallo
2:1
71' Гол
Майкл Сантос
3:1
73' Гол
Майкл Сантос
83' Желтая карточка
Ramon Sosa
85' Желтая карточка
Бустос Науэль
90'+4
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
21
Паскини
Николас
30
Ортегоса
Диего
18
Вильягра
Родриго
24
Ramon
Sosa
16
Гарро
Родриго
15
Valentin
Depietri
9
Майкл
Сантос
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
7
Монтойя
Вальтер
45
Kevin
Ortiz
22
Laurtaro
Giaccone
19
Gino
Infantino
13
Кампас
Хаминтон
9
Alejo
Veliz
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Росарио Сентраль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
4:1
С
1:0
К
0:0
С
0:1
С
0:1
П
3:3
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 9 0.64
Ramon Sosa 3 0.21
Пиццини Франсиско 3 0.21
Бустос Науэль 3 0.21
Гарро Родриго 2 0.14
Каталан Матиас 1 0.07
Juan Portillo 1 0.07
Jose Romero 0 0
Валойес Диего 0 0
Франко Алан 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 5 0.36
Victor Malcorra 2 (1) 0.14
Laurtaro Giaccone 2 0.14
Damian Alberto Martinez 2 0.14
Jhonatan Candia 2 0.14
Alan Rodriguez2 1 0.07
Кампас Хаминтон 1 0.07
Francis Mac Allister 1 0.07
Комар Хуан 1 0.07
Gino Infantino 1 0.07
Carlos Quintana 1 (1) 0.07
Facundo Mallo 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майкл Сантос 3 0
Франко Алан 3 0
Juan Rodriguez2 3 0
Juan Portillo 1 1
Мартино Анджело 1 1
Паскини Николас 2 0
Каталан Матиас 2 0
Валойес Диего 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Эррера Гидо 1 0
Олива Кристиан 1 0
Бустос Науэль 1 0
Ортегоса Диего 1 0
Valentin Depietri 1 0
Гарро Родриго 1 0
Ramon Sosa 1 0
Diego Barrera 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 5 1
Damian Alberto Martinez 5 0
Facundo Mallo 5 0
Carlos Quintana 3 0
Монтойя Вальтер 3 0
Alan Rodriguez2 1 1
Броун Хорхе 2 0
Francis Mac Allister 2 0
Jhonatan Candia 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Gino Infantino 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Alejo Veliz 1 0
Alejo Toledo 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
6
Тальерес Кордоба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

12
11
Тальерес Кордоба
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Росарио Сентраль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

15
17

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
25%
3
38%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
6
55%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
7
29%
29%
3
16%
1-15
2
8%
7
37%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
7
29%
29%
2
11%
61-75
4
17%
3
16%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
9%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
36%
2
11%
31-45
4
36%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
18%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0
Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1 Кокимбо Юнидо - Росарио Сентраль 2:1 У. Де Чили - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 1:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Росарио Сентраль

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
3
4
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
2
1.5
3
4
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
6
8
4
10
2.5
1
13
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 11 1 2 25 - 6 34
2.
Сан-Лоренсо
 14 8 4 2 15 - 5 28
3.
Дефенса и Хустисия
 14 8 3 3 20 - 8 27
4.
Тальерес Кордоба
 14 7 3 4 23 - 12 24
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
6.
Бельграно
 14 7 3 4 13 - 11 24
7.
Росарио Сентраль
 14 6 5 3 19 - 19 23
8.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
9.
Годой Крус
 14 6 3 5 18 - 18 21
10.
Тигре
 14 5 5 4 14 - 14 20
11.
Аргентинос Хуниорс
 14 5 4 5 17 - 12 19
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 4 5 10 - 12 19
13.
Бока Хуниорс
 14 5 3 6 18 - 15 18
14.
Расинг Авельянеда
 14 5 3 6 17 - 19 18
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 14 5 3 6 10 - 15 18
16.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
17.
Институто
 14 4 5 5 13 - 16 17
18.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
19.
Уракан
 14 4 4 6 15 - 19 16
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 7 4 16 - 13 16
21.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 14 - 23 15
22.
Банфилд
 14 3 6 5 9 - 15 15
23.
Барракас Централь
 14 3 5 6 10 - 18 14
24.
Колон
 14 2 8 4 12 - 16 14
25.
Атлетико Тукуман
 14 2 8 4 12 - 17 14
26.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 7 5 11 - 15 13
27.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
5.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
6.
Аргентинос Хуниорс
 6 4 1 1 15 - 6 13
7.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
8.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
9.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
10.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
11.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
15.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
16.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
17.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
18.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
20.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
21.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
22.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
23.
Барракас Централь
 7 2 2 3 4 - 8 8
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 3 3 9 - 11 6
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
11.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
12.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
14.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
15.
Колон
 7 1 4 2 5 - 7 7
16.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 5 - 7 7
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
20.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
21.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
22.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
23.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
24.
Уракан
 7 1 2 4 7 - 10 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 9 (3)
Тигре Ретеги Матео 9
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Alan Rodriguez бьет в цель!
    • Желтая карточка
      32'
      Каталан Матиас получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Каталан Матиас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Майкл Сантос бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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