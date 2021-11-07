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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 15867
Утрехт
0'
1:0
7' Гол
Фредериксен Николай
2:0
45' Гол
Базур Рихедли
64' Желтая карточка
Вормердам Дьянго
64' Желтая карточка
Янссен Виллем
2:1
77' Гол
Загре Артур
90' Желтая карточка
Махер Адам
90' Желтая карточка
Маллахи Мохамед
90'+13
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
32
Виттек
Максимилиан
11
Фредериксен
Николай
29
Бёйтинк
Томас
7
Икома
Луис
1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
17
Бенамар
Бенаисса
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
29
Силла
Мусса
23
Рамселар
Барт
26
Бауссайд
Отман
22
Ван
де
Стрек
Сандер
Витесс
3-4-3
Утрехт
4-2-3-1

Ход матча

7'
Фредериксен Николай
1:0
45'
Базур Рихедли
(Даса Элазар)
2:0
46'
 
Загре Артур
Силла Мусса
46'
 
Дувикас Анастасиос
Ван де Стрек Сандер
64'
 
Вормердам Дьянго
64'
 
Янссен Виллем
67'
Вруг Патрик
Бёйтинк Томас
 
70'
 
Махи Мимаун
Тимбер Квинтен
70'
 
Remco Balk
Тер Авест Хидде
77'
2:1
Загре Артур
(Махер Адам)
85'
 
Маллахи Мохамед
Вормердам Дьянго
86'
Уйсман Дан
Фредериксен Николай
 
87'
Ороз Алоис
Базур Рихедли
 
90'
 
Махер Адам
90'
 
Маллахи Мохамед
90'
Дарфалу Усама
Икома Луис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

Витесс
Утрехт

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

30 матчей

36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
3:2
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:2
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:2
ПЛ
6:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 5 (1) 0.42
Фредериксен Николай 4 0.33
Гбоо Янн 2 0.17
Дарфалу Усама 1 0.08
Базур Рихедли 1 0.08
Духи Данило 1 0.08
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 6 (1) 0.5
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.33
Силла Мусса 3 0.25
Густафссон Симон 3 (2) 0.25
Янссен Виллем 2 0.17
Вормердам Дьянго 1 0.08
Тимбер Квинтен 1 0.08
Махер Адам 1 0.08
Махи Мимаун 1 0.08
Ван дер Марел Марк 1 0.08
Ван де Стрек Сандер 1 0.08
Ван Оверем Йорис 1 0.08
Маллахи Мохамед 1 0.08
Загре Артур 1 0.08
Ван дер Хорн Майк 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 4 0
Расмуссен Якоб 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Тронстад Сондре 3 0
Духи Данило 1 1
Бёйтинк Томас 1 1
Таннан Уссама 2 0
Икома Луис 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Уйсман Дан 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 5 0
Махер Адам 5 0
Янссен Виллем 4 0
Вормердам Дьянго 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Тер Авест Хидде 1 0
Керк Джирано 1 0
Пас Мартен 1 0
Силла Мусса 1 0
Маллахи Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
43%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
17%
3
38%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Забито

8
22
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
13%
4
18%
1-15
2
25%
3
14%
16-30
1
13%
1
5%
31-45
3
38%
4
18%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
13%
5
23%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
28
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
27%
5
18%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
5
33%
4
14%
46-60
1
7%
6
21%
61-75
1
7%
9
32%
76-90

Пропущено

18
13
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
17%
3
23%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
5
28%
5
38%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
17%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1
Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0
Утрехт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1
Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2 Байер Л - Утрехт 1:5 Утрехт - Волос 6:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 12 8 3 1 37 - 2 27
2. ПСВ 12 9 0 3 31 - 20 27
3. Фейеноорд 11 8 1 2 27 - 13 25
4. Утрехт 12 7 2 3 27 - 14 23
5. Витесс 12 7 1 4 14 - 19 22
6. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
7. НЕК Неймеген 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
9. Твенте 12 5 3 4 19 - 18 18
10. Гоу Эхед Иглс 0:0 12 5 2 5 17 - 22 17
11. АЗ Алкмаар 11 5 0 6 22 - 18 15
12. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
13. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ваалвейк 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Гронинген 12 2 5 5 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 4 6 11 - 19 10
17. Фортуна Ситтард 11 2 3 6 13 - 25 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
2. Аякс 0:0 7 5 1 1 27 - 1 16
3. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Фейеноорд 5 4 1 0 13 - 6 13
5. Гоу Эхед Иглс 0:0 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
9. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
13. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
14. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
17. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
4. Аякс 0:0 5 3 2 0 10 - 1 11
5. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
6. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
7. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Утрехт 6 2 1 3 6 - 8 7
11. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 6 1 2 3 5 - 14 5
13. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
14. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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