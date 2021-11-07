Второй тайм

103' Базур Рихедли из команды Витесс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

103' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

103' Витесс заслуженно побеждает в отличном матче

103' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

103' Удар от ворот произведет Витесс

103' Ремко Балк из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

103' Ремко Балк из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

102' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

101' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

101' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

99' Mohamed Mallahi тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

99' Назначен штрафной. Пострадал Тронстад Сондре , его свалил Mohamed Mallahi.

99' Mohamed Mallahi ошибается в защите.

99' Вруг Патрик имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

99' ШАНС! Вруг Патрик вышел один на один с голкипером...

99' Даан Хейсман из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.

99' Икома Луис разрезает оборону соперника отличным пасом

98' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

98' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

98' Тронстад Сондре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

98' Даса Элазар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Ороз Алоис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

97' Игрок Даан Хейсман из команды Витесс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

96' Даан Хейсман из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

96' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

96' Матч возобновлен

96' Ох, нехорошо это выглядит. Духи Данило получил травму и медбригада забирает его с поля.

96' Духи Данило на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пас Мартен из команды Утрехт

95' Должен был быть гол! Вруг Патрик имел отличный шанс, но Маартен Паес не дал голу состоятся!

95' Головой пробил Духи Данило , но голкипер отбил его в поле!

94' Даан Хейсман из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

94' Даан Хейсман из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...

93' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Игрок Бауссайд Отман из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

93' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

92' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Махер Адам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

91' Беро Матуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра в одни ворота сейчас. Утрехт доминирует и владеет мячом

89' Утрехт выполняет удар от ворот.

89' Какой промах! Даан Хейсман имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

88' Удар от ворот произведет Витесс

86' Тактическая замена. Фредериксен Николай уходит с поля и его заменяет Даан Хейсман

86' Удар от ворот произведет Витесс

86' Игрок команды Утрехт бьет, но мяч проходит мимо ворот

85' Тактическая замена. Вормердам Дьянго уходит с поля и его заменяет Mohamed Mallahi

85' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

84' Фредериксен Николай из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

84' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Базур Рихедли получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Базур Рихедли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

82' Хорошую попытку сделал Фредериксен Николай . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Игрок из команды Витесс совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

81' Игрок Беро Матуш из команды Витесс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

80' Отличные скиллы показывает Икома Луис , обводя своих соперников

80' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

80' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

79' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Загре Артур из команды Утрехт

76' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

74' Игрок Загре Артур из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

74' Отличные скиллы показывает Загре Артур , обводя своих соперников

74' Игрок Фредериксен Николай из команды Витесс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

74' ШАНС! Фредериксен Николай вышел один на один с голкипером...

73' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Тронстад Сондре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Тактическая замена. Тер Авест Хидде уходит с поля и его заменяет Ремко Балк

70' Игра в одни ворота сейчас. Витесс доминирует и владеет мячом

69' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Тронстад Сондре наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

65' Бенамар Бенаисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Отличные скиллы показывает Икома Луис , обводя своих соперников

64' Янссен Виллем получает желтую карточку за неспортивное поведение

64' Вормердам Дьянго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

64' Отличные скиллы показывает Бёйтинк Томас , обводя своих соперников

61' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Тимбер Квинтен из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

60' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Голкипер мог бы сыграть и получше

57' Матч возобновлен

52' Матч приостановлен из-за петард на поле

52' Отличные скиллы показывает Загре Артур , обводя своих соперников

51' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Витесс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

50' Фредериксен Николай пробует нанести удар издали, но Маартен Паес держит все под контролем

50' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Расмуссен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Расмуссен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Штрафной исполнил Виттек Максимилиан , после его удара Маартен Паес сделал классный сейв. Угловой

46' Игрок из команды Утрехт совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.