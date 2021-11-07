Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
7' ГолФредериксен Николай
2:0
45' ГолБазур Рихедли
64' Желтая карточкаВормердам Дьянго
64' Желтая карточкаЯнссен Виллем
2:1
77' ГолЗагре Артур
90' Желтая карточкаМахер Адам
90' Желтая карточкаМаллахи Мохамед
21
Беро
Матуш
29
Силла
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
16 Ороз АлоисЗащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Гбоо ЯннНападающий
-
40 Уйсман ДанНападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
46 Мейссен РикЗащитник
-
20 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
7'
45'
2:0
64'
64'
77'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
Витесс
Утрехт
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
30 матчей
36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|5 (1)
|0.42
|Фредериксен Николай
|4
|0.33
|Гбоо Янн
|2
|0.17
|Дарфалу Усама
|1
|0.08
|Базур Рихедли
|1
|0.08
|Духи Данило
|1
|0.08
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамселар Барт
|6 (1)
|0.5
|Дувикас Анастасиос
|4 (2)
|0.33
|Силла Мусса
|3
|0.25
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.25
|Янссен Виллем
|2
|0.17
|Вормердам Дьянго
|1
|0.08
|Тимбер Квинтен
|1
|0.08
|Махер Адам
|1
|0.08
|Махи Мимаун
|1
|0.08
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.08
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.08
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.08
|Маллахи Мохамед
|1
|0.08
|Загре Артур
|1
|0.08
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|6
|1
|Базур Рихедли
|4
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Тронстад Сондре
|3
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Бёйтинк Томас
|1
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Икома Луис
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|5
|0
|Махер Адам
|5
|0
|Янссен Виллем
|4
|0
|Вормердам Дьянго
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
43%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
17%
3
38%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Забито
8
22
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
13%
4
18%
1-15
2
25%
3
14%
16-30
1
13%
1
5%
31-45
3
38%
4
18%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
13%
5
23%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
28
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
27%
5
18%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
5
33%
4
14%
46-60
1
7%
6
21%
61-75
1
7%
9
32%
76-90
Пропущено
18
13
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
17%
3
23%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
5
28%
5
38%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
17%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1
Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0
Утрехт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1
Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2 Байер Л - Утрехт 1:5 Утрехт - Волос 6:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|12
|8
|3
|1
|37 - 2
|27
|2.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|31 - 20
|27
|3.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|27 - 13
|25
|4.
|Утрехт
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|5.
|Витесс
|12
|7
|1
|4
|14 - 19
|22
|6.
|Камбюр
|12
|6
|0
|6
|21 - 26
|18
|7.
|НЕК Неймеген
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Виллем II
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|9.
|Твенте
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|12
|5
|2
|5
|17 - 22
|17
|11.
|АЗ Алкмаар
|11
|5
|0
|6
|22 - 18
|15
|12.
|Херенвен
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Хераклес
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Ваалвейк
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Гронинген
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|11
|2
|3
|6
|13 - 25
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|1
|1
|10
|7 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|2.
|Аякс
|0:0
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|13
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|9.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|6
|5
|0
|1
|7 - 7
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|4.
|Аякс
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|6.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|7.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Виллем II
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|10.
|Утрехт
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|13.
|Ваалвейк
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|14.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0