Стадион: Стад Огюст Делон
0'
1:0
24' ГолИто Дзюнъя
48' Желтая карточкаКакере Максанс
63' Красная карточкаЛопи Дион
64' Желтая карточкаФас Ваут
71' Желтая карточкаГарсия Оскар
1:1
86' ГолДембеле Мусса
90'+4
Ход матча
24'
1:0
48'
63'
64'
65'
71'
86'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
2
Фас
Ваут
28
Локо
Банзузи
26
Лопи
Дион
39
Ито
Дзюнъя
35
Риу
Реми
27
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
24
Лепнан
Йоанн
20
Тете
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Локо БанзузиЗащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюнъяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
-
18 Адлен МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
35 Риу РемиВратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
-
23 Мендес ТьягоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Боннви КейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реймс
Лион
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|3 (1)
|0.75
|Ито Дзюнъя
|1
|0.25
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.25
|Флипс Алексис
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тете
|3
|1
|Ляказетт Александр
|2 (1)
|0.67
|Тальяфико Николас
|1
|0.33
|Дембеле Мусса II
|1
|0.33
|Шерки Райан
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Оскар
|2
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Лопи Дион
|0
|1
|Агбаду Эммануэль
|0
|1
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Каюсте Йенс
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Антони
|0
|1
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
2
29%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2
Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1
Лион
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2
Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|17 - 3
|9
|4.
|Лион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Лорьян
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 10
|7
|7.
|Осер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|13 - 9
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|12.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|15.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Анже
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|18.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|12.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|13.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|20.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|8.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|19.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч Реймс 1:1 Лион
Исход игры
Реймс
2.7% (3)
Ничья
6.3% (7)
Лион
91.1% (102)
Тотал 2.5
Больше
72.48% (79)
Меньше
27.52% (30)
Обе команды забьют
Да
77.98% (85)
Нет
22.02% (24)
Популярный счёт
1:2 Лион
50% (56)
1:3 Лион
12.5% (14)
0:2 Лион
11.6% (13)
0:1 Лион
8% (9)
1:1 Ничья
6.3% (7)
2:3 Лион
2.7% (3)
2:1 Реймс
1.8% (2)
2:4 Лион
1.8% (2)
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