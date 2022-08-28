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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Реймс
1:1
Конец матча
Лион
0'
1:0
24' Гол
Ито Дзюнъя
48' Желтая карточка
Какере Максанс
63' Красная карточка
Лопи Дион
64' Желтая карточка
Фас Ваут
71' Желтая карточка
Гарсия Оскар
1:1
86' Гол
Дембеле Мусса
90'+4

Ход матча

24'
Ито Дзюнъя
(Бузи Максим)
1:0
46'
 
Какере Максанс
Рен-Аделед Жефф
46'
Каюсте Йенс
Думбия Камори
 
48'
 
Какере Максанс
60'
Ван Берген Митчелл
Балогун Фоларин
 
63'
Лопи Дион
 
64'
Фас Ваут
 
65'
 
Шерки Райан
Толиссо Корентен
65'
 
Дембеле Мусса
Тете
67'
Агбаду Эммануэль
Ито Дзюнъя
 
71'
Гарсия Оскар
 
80'
 
Баркола Бредли
Мендес Тьяго
86'
1:1
Дембеле Мусса
(Шерки Райан)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Реймс 2.7% (3)
X 6.3% (7)
Лион 91.1% (102)
0
выиграет Лион, со счетом 1:3
ГОЛ ЗАБЬЮТ
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Пенц
Патрик
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
28
Локо
Банзузи
15
Манетси
Маршал
26
Лопи
Дион
3
Думбия
Камори
39
Ито
Дзюнъя
29
Балогун
Фоларин
35
Риу
Реми
27
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
22
Рен-Аделед
Жефф
24
Лепнан
Йоанн
88
Толиссо
Корентен
20
Тете
91
Ляказетт
Александр
7
Токо-Экамби
Карл
Реймс
3-4-1-2
Лион
4-3-3

История личных встреч

Реймс
Лион

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
0:2
КЛ
3:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 3 (1) 0.75
Ито Дзюнъя 1 0.25
Думбия Камори 1 (1) 0.25
Флипс Алексис 0 0
Бузи Максим 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 3 1
Ляказетт Александр 2 (1) 0.67
Тальяфико Николас 1 0.33
Дембеле Мусса II 1 0.33
Шерки Райан 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Оскар 2 0
Фас Ваут 2 0
Лопи Дион 0 1
Агбаду Эммануэль 0 1
Гравильон Эндрю 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Манетси Маршал 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Бузи Максим 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Антони 0 1
Ляказетт Александр 1 0
Какере Максанс 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
2
29%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

9
3
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2
Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1
Лион
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2
Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 17 - 3 9
4. Лион Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Лорьян Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Лилль Заявка 4 2 1 1 9 - 10 7
7. Осер Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Монпелье Заявка 4 2 0 2 13 - 9 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 6 - 9 6
10. Нант Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
12. Ренн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Брест Заявка 4 1 1 2 6 - 12 4
15. Труа Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
16. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
17. Анже Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Ницца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Реймс Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ланс Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
7. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
12. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
13. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
20. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
19. Аяччо Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Реймс: 26%, Лион: 74%.
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Ляказетт Александр должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Ляказетт Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    93'
    Агбаду Эммануэль из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Тальяфико Николас пострадал.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 93'
    Шанс! Дембеле Мусса II из команды Лион пробил головой, но мимо
  • 92'
    Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Ван Берген Митчелл ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Фас Ваут из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Лион пытается что-то создать.
  • 92'
    Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Оооо... вот это был удар! Токо-Экамби Карл должен был забить с этой позиции.
    • 91'
      Токо-Экамби Карл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Мало Густо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Агбаду Эммануэль выиграл воздушное противоборство у Johann Lepenant.
    • 90'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      90'
      Мало Густо из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 90'
      Локо Банзузи из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Реймс: 27%, Лион: 73%.
    • 89'
      Лион пытается что-то создать.
    • 89'
      Лион контролирует мяч.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 89'
      Мало Густо из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 89'
      Гравильон Эндрю из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      89'
      Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Лион пытается что-то создать.
    • 88'
      Матч возобновлен
    • 88'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      87'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 87'
      Команда Лион сравняла счет! Игра продолжается!
    • 86'
      Шерки Райан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      86'
      ГОООООЛ - Дембеле Мусса II Лион забивает ударом головой
    • 86'
      Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 86'
      Локо Банзузи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Лион пытается что-то создать.
    • 85'
      Лион контролирует мяч.
    • 85'
      Риу Реми взял и забрал мяч на выходе
    • 85'
      Контроль мяча: Реймс: 27%, Лион: 73%.
    • Фол, нарушение
      84'
      Какере Максанс из команды Лион опасно и грубо сыграл. Каюсте Йенс пострадал.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 83'
      Лион пытается что-то создать.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 83'
      Ляказетт Александр не смог попасть в створ ударом издали
    • 82'
      Лион пытается что-то создать.
    • 82'
      Брэдли Баркола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Лион пытается что-то создать.
    • 81'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 81'
      Шанс! Дембеле Мусса II из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 81'
      Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 81'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 81'
      Бузи Максим из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Лион пытается что-то создать.
    • 80'
      Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 80'
      Контроль мяча: Реймс: 27%, Лион: 73%.
    • 80'
      Тактическая замена. Мендес Тьяго уходит с поля и его заменяет Брэдли Баркола
    • 79'
      Мало Густо не смог попасть в створ ударом издали
    • 79'
      Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 79'
      Фас Ваут ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 78'
      Лион контролирует мяч.
    • 78'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 78'
      Манетси Маршал ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Каюсте Йенс из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Лион пытается что-то создать.
    • 76'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 76'
      Лион пытается что-то создать.
    • 76'
      Риу Реми взял и забрал мяч на выходе
    • 75'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Лион пытается что-то создать.
    • 75'
      Шерки Райан бьет со штрафного в створ, но Патрик Пенц держит все под контролем
    • 75'
      Контроль мяча: Реймс: 28%, Лион: 72%.
    • 74'
      Johann Lepenant нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      74'
      Судья сигнализирует, что Агбаду Эммануэль из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ляказетт Александр
    • Угловой
      74'
      Шерки Райан из команды Лион подал угловой справа.
    • 74'
      Локо Банзузи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Лион пытается что-то создать.
    • 73'
      Фас Ваут из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Лион пытается что-то создать.
    • 73'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 72'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 72'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Желтая карточка
      71'
      Оскар Гарсия получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Фол, нарушение
      71'
      Судья сигнализирует, что Ляказетт Александр из команды Лион поставил подножку. Пострадал Абдельамид Юнис
    • 70'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 70'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Реймс: 29%, Лион: 71%.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 69'
      Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом
    • 69'
      Лион контролирует мяч.
    • 69'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 68'
      Бузи Максим из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Агбаду Эммануэль выиграл воздушное противоборство у Мендес Тьяго.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 68'
      Бузи Максим из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      67'
      Тальяфико Николас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 67'
      Тактическая замена. Ито Дзюнъя уходит с поля и его заменяет Агбаду Эммануэль
    • 66'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Лион пытается что-то создать.
    • 66'
      Ито Дзюнъя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 65'
      Тактическая замена. Тете уходит с поля и его заменяет Дембеле Мусса II
    • 65'
      Тактическая замена. Толиссо Корентен уходит с поля и его заменяет Шерки Райан
    • 65'
      Контроль мяча: Реймс: 30%, Лион: 70%.
    • Желтая карточка
      64'
      Рефери не любит споров - именно за это Фас Ваут сейчас получил желтую
    • 63'
      УДАЛЕНИЕ! - Лопи Дион удален за серьёзный фол
    • Фол, нарушение
      63'
      Безумный фол. Лопи Дион грубо играет против соперника. Пострадал Ляказетт Александр
    • 63'
      Лион начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      62'
      Судья сигнализирует, что Johann Lepenant из команды Лион поставил подножку. Пострадал Каюсте Йенс
    • 62'
      Лион пытается что-то создать.
    • 61'
      Какере Максанс пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем
    • 61'
      Лион пытается что-то создать.
    • 61'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 61'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 60'
      Тактическая замена. Folarin Balogun уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
    • 60'
      Контроль мяча: Реймс: 29%, Лион: 71%.
    • 59'
      Лион пытается что-то создать.
    • 59'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 59'
      Локо Банзузи не смог попасть в створ ударом издали
    • 59'
      Реймс начинает контратаку
    • 59'
      Локо Банзузи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Лион пытается что-то создать.
    • 59'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 58'
      Гравильон Эндрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 58'
      Пенц Патрик делает важнейший сейв!
    • 58'
      Хорошую попытку сделал Тете. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Фол, нарушение
      58'
      Бузи Максим наказан за толчок Токо-Экамби Карл
    • 57'
      Лион пытается что-то создать.
    • 57'
      Лион контролирует мяч.
    • 57'
      Бузи Максим выиграл воздушное противоборство у Johann Lepenant.
    • 56'
      Лион контролирует мяч.
    • 56'
      Манетси Маршал пробует нанести удар издали, но Реми Риу держит все под контролем
    • 56'
      Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 56'
      Johann Lepenant ошибается в защите.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 55'
      Контроль мяча: Реймс: 31%, Лион: 69%.
    • Фол, нарушение
      55'
      Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ито Дзюнъя
    • 55'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Лион пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      54'
      Johann Lepenant из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Ито Дзюнъя.
    • 54'
      Лион пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      53'
      Folarin Balogun из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Кастелло Лукеба.
    • 53'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 53'
      Ито Дзюнъя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Лион пытается что-то создать.
    • 52'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 52'
      Реймс начинает контратаку
    • 51'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Лион пытается что-то создать.
    • 51'
      Токо-Экамби Карл выиграл воздушное противоборство у Гравильон Эндрю.
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья сигнализирует, что Каюсте Йенс из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Толиссо Корентен
    • 50'
      Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Реймс: 31%, Лион: 69%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 49'
      Гравильон Эндрю решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Желтая карточка
      48'
      Какере Максанс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Лопи Дион
    • 48'
      Мало Густо успешно блокирует удар.
    • 48'
      Каюсте Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 47'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      46'
      Фас Ваут наказан за толчок Тальяфико Николас
    • 46'
      Лион пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Kamory Doumbia уходит с поля и его заменяет Каюсте Йенс
    • 46'
      Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Какере Максанс
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Реймс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Реймс: 30%, Лион: 70%.
    • 49'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 49'
      Гравильон Эндрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Лион пытается что-то создать.
    • 48'
      Манетси Маршал пробует нанести удар издали, но Реми Риу держит все под контролем
    • 48'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Риу Реми взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Бузи Максим выиграл воздушное противоборство у Тальяфико Николас.
    • Фол, нарушение
      47'
      Ляказетт Александр из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Гравильон Эндрю.
    • 46'
      Лион контролирует мяч.
    • 46'
      Манетси Маршал выиграл воздушное противоборство у Толиссо Корентен.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Ляказетт Александр из команды Лион поставил подножку. Пострадал Фас Ваут
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Фол, нарушение
      45'
      Кастелло Лукеба наказан за толчок Ито Дзюнъя
    • 45'
      Фас Ваут ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Кастелло Лукеба из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Локо Банзузи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Реймс: 29%, Лион: 71%.
    • 44'
      Лион контролирует мяч.
    • 44'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Бузи Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Лион пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Тете из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ито Дзюнъя
    • 43'
      Реймс начинает контратаку
    • 43'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Фас Ваут из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      43'
      Johann Lepenant навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Манетси Маршал ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Травма, повреждение
      42'
      Толиссо Корентен возвращается на поле.
    • 42'
      Лион пытается что-то создать.
    • 41'
      Лион контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      41'
      Гравильон Эндрю возвращается на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Реймс: 30%, Лион: 70%.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      40'
      Ох, нехорошо это выглядит. Гравильон Эндрю получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      40'
      Ох, нехорошо это выглядит. Толиссо Корентен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      38'
      Гравильон Эндрю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      38'
      Толиссо Корентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Матч остановлен
    • Фол, нарушение
      38'
      Толиссо Корентен из команды Лион опасно и грубо сыграл. Гравильон Эндрю пострадал.
    • 37'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 37'
      Толиссо Корентен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Бузи Максим из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Лион пытается что-то создать.
    • 37'
      Лион контролирует мяч.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 36'
      Фас Ваут из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      36'
      Рен-Аделед Жефф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Локо Банзузи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Лион пытается что-то создать.
    • 35'
      Лион контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Реймс: 31%, Лион: 69%.
    • 34'
      Рен-Аделед Жефф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Толиссо Корентен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
    • 33'
      Лион контролирует мяч.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 33'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Реймс начинает контратаку
    • 32'
      Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 32'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Лион пытается что-то создать.
    • 31'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Угловой
      31'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс подал угловой справа.
    • 30'
      Тальяфико Николас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Реймс: 30%, Лион: 70%.
    • 30'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 29'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Реймс начинает контратаку
    • 29'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      28'
      Гравильон Эндрю наказан за толчок Johann Lepenant
    • 28'
      Лион пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      28'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Ляказетт Александр.
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Folarin Balogun. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Гравильон Эндрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Толиссо Корентен
    • 26'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 30%, Лион: 70%.
    • 25'
      Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 24'
      Фас Ваут сделал ключевой пас для гола!
    • 24'
      Бузи Максим сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      ГОООООЛ - Ито Дзюнъя Реймс забивает ударом головой
    • 24'
      Бузи Максим из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Реймс контролирует мяч.
    • 23'
      Фас Ваут из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Лион пытается что-то создать.
    • 23'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Kamory Doumbia ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Лион пытается что-то создать.
    • 23'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • Травма, повреждение
      22'
      Мендес Тьяго возвращается на поле.
    • 22'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      22'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мендес Тьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      21'
      Мендес Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Ито Дзюнъя. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Реймс начинает контратаку
    • 20'
      Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Лион пытается что-то создать.
    • 20'
      Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Реймс: 26%, Лион: 74%.
    • 20'
      Лион пытается что-то создать.
    • 19'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Реймс контролирует мяч.
    • 18'
      Реймс контролирует мяч.
    • 17'
      Лион контролирует мяч.
    • 17'
      Риу Реми взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Кастелло Лукеба ошибается в защите.
    • 16'
      Лион контролирует мяч.
    • 15'
      Риу Реми взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Реймс начинает контратаку
    • 15'
      Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Бузи Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 27%, Лион: 73%.
    • 14'
      Гравильон Эндрю из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Рен-Аделед Жефф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Локо Банзузи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Лион пытается что-то создать.
    • 13'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Манетси Маршал успешно блокирует удар.
    • 13'
      Johann Lepenant нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Фас Ваут из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Лион пытается что-то создать.
    • 13'
      Лион контролирует мяч.
    • 12'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 12'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 12'
      Риу Реми взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Реймс контролирует мяч.
    • 11'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 10'
      Лион пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 21%, Лион: 79%.
    • 10'
      Лион пытается что-то создать.
    • 9'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Johann Lepenant из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      9'
      Ито Дзюнъя навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Мало Густо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Тете выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      7'
      Манетси Маршал наказан за толчок Кастелло Лукеба
    • Фол, нарушение
      7'
      Kamory Doumbia наказан за толчок Мендес Тьяго
    • 6'
      Рен-Аделед Жефф нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.
    • 6'
      Мало Густо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 18%, Лион: 82%.
    • 4'
      Лион пытается что-то создать.
    • 4'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Лион контролирует мяч.
    • 4'
      Локо Банзузи из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Лион пытается что-то создать.
    • 3'
      Манетси Маршал успешно блокирует удар.
    • 3'
      Тальяфико Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Фас Ваут из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Лион пытается что-то создать.
    • 1'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Реймс 2.7% (3)
    X 6.3% (7)
    Лион 91.1% (102)
    0
    выиграет Лион, со счетом 1:3
    ГОЛ ЗАБЬЮТ
    Arii #
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    Прогнозы на матч Реймс 1:1 Лион

    Исход игры
    Реймс
    2.7% (3)
    Ничья
    6.3% (7)
    Лион
    91.1% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.48% (79)
    Меньше
    27.52% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    77.98% (85)
    Нет
    22.02% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    50% (56)
    1:3 Лион
    12.5% (14)
    0:2 Лион
    11.6% (13)
    0:1 Лион
    8% (9)
    1:1 Ничья
    6.3% (7)
    2:3 Лион
    2.7% (3)
    2:1 Реймс
    1.8% (2)
    2:4 Лион
    1.8% (2)
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