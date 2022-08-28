Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Мало Густо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Реймс

89' Мало Густо из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

89' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Матч возобновлен

88' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

87' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

87' Команда Лион сравняла счет! Игра продолжается!

86' Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Риу Реми взял и забрал мяч на выходе

84' Удар от ворот произведет Реймс

83' Удар от ворот произведет Реймс

83' Ляказетт Александр не смог попасть в створ ударом издали

82' Брэдли Баркола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Реймс

81' Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Реймс

80' Тактическая замена. Мендес Тьяго уходит с поля и его заменяет Брэдли Баркола

79' Мало Густо не смог попасть в створ ударом издали

79' Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

76' Риу Реми взял и забрал мяч на выходе

75' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Шерки Райан бьет со штрафного в створ, но Патрик Пенц держит все под контролем

74' Johann Lepenant нанес удар, но тот был заблокирован.

73' Удар от ворот произведет Лион

72' Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Оскар Гарсия получает желтую карточку за неспортивное поведение

70' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Реймс

69' Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом

69' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Реймс

67' Тальяфико Николас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Ито Дзюнъя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Рефери не любит споров - именно за это Фас Ваут сейчас получил желтую

61' Какере Максанс пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

61' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Реймс

60' Тактическая замена. Folarin Balogun уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл

59' Удар от ворот произведет Лион

59' Локо Банзузи не смог попасть в створ ударом издали

59' Локо Банзузи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Гравильон Эндрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Хорошую попытку сделал Тете . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Бузи Максим выиграл воздушное противоборство у Johann Lepenant.

56' Манетси Маршал пробует нанести удар издали, но Реми Риу держит все под контролем

56' Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Johann Lepenant ошибается в защите.

56' Удар от ворот произведет Лион

55' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Folarin Balogun из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Кастелло Лукеба.

53' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

53' Ито Дзюнъя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Лион

49' Гравильон Эндрю решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Какере Максанс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Мало Густо успешно блокирует удар.

47' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

46' Тактическая замена. Kamory Doumbia уходит с поля и его заменяет Каюсте Йенс