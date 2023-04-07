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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Райо Вальекано
 
Позже
Атлетико М

История личных встреч

Райо Вальекано
Атлетико М

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

18 матчей

5.6%
16.7%
77.7%
1 победа 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

5.6%
16.7%
77.7%
1 победа 3 ничьи 14 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0
КК
3:0
КК
1:1
П
0:2
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
5:0
П
2:1
П
4:3
П
0:1
П
3:1
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.78
0.67

Среднее время на гол

115
135

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.56
1.67

Среднее время на гол

35
54

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 6 (1) 0.22
Камелло Серхио 5 0.19
Гарсия Альваро Ривера 4 0.15
Лежён Флорьян 4 0.15
Трехо Оскар 3 (1) 0.11
Комесанья Санти 2 0.07
Фалькао Радамель 2 (1) 0.07
Лопес Унаи 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Гарсия Франсиско III 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 10 0.37
Гризманн Антуан 9 0.33
Корреа Анхель 6 0.22
Фелиш Жоау 3 0.11
Депай Мемфис 3 0.11
Карраско Янник 3 0.11
Эрмосо Марио 2 0.07
Де Пауль Родриго 1 0.04
Лемар Тома 1 0.04
Льоренте Маркос 1 0.04
Ньигес Сауль 1 0.04
Хименес Хосе 1 0.04
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Кунья Матеус 0 0
Молина Науэль 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 10 1
Трехо Оскар 8 0
Валентин Оскар 8 0
Лежён Флорьян 5 1
Балью Иван 6 0
Фалькао Радамель 4 0
Паласон Иси 4 0
Гарсия Альваро Ривера 4 0
Комесанья Санти 4 0
Сисс Пате 4 0
Димитриевски Столе 3 0
Ираола Андони 1 1
Санчес Сальвадор 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Рауль де Томас 1 0
Лопес Унаи 1 0
Мумин Абдул 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Молина Науэль 6 1
Ньигес Сауль 7 0
Хименес Хосе 7 0
Савич Стефан 3 2
Эрмосо Марио 3 2
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Кондогбия Жоффрей 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Льоренте Маркос 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Мората Альваро 3 0
Регилон Серхио 1 1
Витсель Аксель 2 0
Кунья Матеус 2 0
Гризманн Антуан 1 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Ривас Пабло Барриос 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Атлетико М
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

5
4
Райо Вальекано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Атлетико М
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

9
24
Райо Вальекано
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Атлетико М
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)

Сухие победы

3
9

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

14
28

Голы по времени матча

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
22%
4
25%
61-75
4
22%
4
25%
76-90

Пропущено

14
9
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
14%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
5
56%
76-90

Забито

14
25
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
21%
2
8%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
6
24%
46-60
5
36%
5
20%
61-75
3
21%
5
20%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
4
33%
61-75
4
24%
4
33%
76-90

Забито

32
41
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 21
8 Не забивали 3
6
19%
4
10%
1-15
2
6%
9
22%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
2
6%
10
24%
46-60
9
28%
9
22%
61-75
7
22%
9
22%
76-90

Пропущено

31
21
18 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 15
4
13%
1
5%
1-15
5
16%
3
14%
16-30
9
29%
29%
3
14%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
3
10%
4
19%
61-75
5
16%
9
43%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0
Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Мольерусса - Райо Вальекано 1:3
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1
Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Атлетико М

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
5 раз 38%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
6 раз 22%
1:1
6 раз 22%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
14 раз 52%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
6
8
2
11
2.5
4
10
1
12
3.5
2
12
1
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
1
3
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
24
3
9
18
1.5
10
17
2
25
2.5
5
22
1
26
3.5
2
25
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 27 18 5 4 57 - 21 59
3.
Атлетико М
 Заявка 27 16 6 5 43 - 19 54
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 14 6 7 35 - 26 48
5.
Бетис
 Заявка 27 13 6 8 34 - 27 45
6.
Вильярреал
 Заявка 27 13 5 9 34 - 24 44
7.
Атлетик Б
 Заявка 27 10 7 10 36 - 28 37
8.
Райо Вальекано
 Заявка 27 9 10 8 32 - 31 37
9.
Сельта
 Заявка 27 9 8 10 34 - 37 35
10.
Осасуна
 Заявка 27 9 8 10 22 - 27 35
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Севилья
 Заявка 27 8 7 12 31 - 42 31
14.
Хетафе
 Заявка 27 7 9 11 27 - 34 30
15.
Кадис
 Заявка 27 6 10 11 21 - 40 28
16.
Вальядолид
 Заявка 27 8 4 15 20 - 44 28
17.
Валенсия
 Заявка 27 7 6 14 29 - 32 27
18.
Эспаньол
 Заявка 27 6 9 12 33 - 44 27
19.
Альмерия
 Заявка 27 7 6 14 32 - 47 27
20.
Эльче
 Заявка 27 2 7 18 19 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 4 0 32 - 9 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
6.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
9.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
10.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
11.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
12.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
13.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
14.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
15.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
16.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
8.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
14.
Хетафе
 Заявка 13 2 5 6 11 - 18 11
15.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 10 минут.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 42
    Райо Вальекано 0% (0)
    X 4.8% (2)
    Атлетико М 95.2% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Атлетико М
    4.70
    3.62
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Райо Вальекано - Атлетико М

    Исход игры
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Ничья
    4.8% (2)
    Атлетико М
    95.2% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (20)
    Меньше
    51.22% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    51.22% (21)
    Нет
    48.78% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    42.9% (18)
    0:1 Атлетико М
    35.7% (15)
    0:2 Атлетико М
    9.5% (4)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
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    Атлетико М
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