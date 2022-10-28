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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Мальорка
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 34
Мальорка 0% (0)
X 11.8% (4)
Атлетико М 88.2% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Атлетико М
3.86
3.42
3.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мальорка
Атлетико М

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
П
0:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
3:4
П
3:0
ТМС
2:3
П
4:1
П
1:1
П
2:0
П
2:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Среднее время на гол

55
80

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.69
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 7 (2) 0.54
Ли Кан Ин 2 0.15
Маффео Пабло 1 0.08
Раильо Антонио 1 0.08
Дьедью Амат 1 0.08
Родригес Даниэль 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 5 0.38
Мората Альваро 5 0.38
Корреа Анхель 3 0.23
Фелиш Жоау 2 0.15
Де Пауль Родриго 1 0.08
Карраско Янник 1 0.08
Эрмосо Марио 1 0.08
Льоренте Маркос 1 0.08
Коке Хорхе 0 0
Лемар Тома 0 0
Кунья Матеус 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 5 0
Батталья Родриго 5 0
Родригес Даниэль 5 0
Раильо Антонио 5 0
Мурики Ведат 3 1
Маффео Пабло 3 1
Хавьер Агирре 3 1
Коста Хауме 4 0
Руис Иньиго 4 0
Вальент Мартин 4 0
Санчес Антонио 4 0
Гонсалес Джованни 3 0
Ли Кан Ин 3 0
Копете Хосе 3 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Райкович Предраг 1 0
Баба Иддрису 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 5 0
Хименес Хосе 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Эрмосо Марио 2 1
Кондогбия Жоффрей 3 0
Мората Альваро 3 0
Диего Симеоне 3 0
Молина Науэль 1 1
Витсель Аксель 2 0
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Кунья Матеус 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Облак Ян 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Льоренте Маркос 1 0

Результаты матчей

Мальорка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2
Мальорка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Атлетико М
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

7
7
Мальорка
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Атлетико М
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
4
67%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
50%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
44%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
1
8%
4
21%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
6
32%
46-60
4
33%
4
21%
61-75
2
17%
3
16%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
3
23%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Мальорка 0:2 Мальорка - Эспаньол 1:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1
Атлетико М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Эспаньол 1:1 Порту - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2
Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4

Результаты матчей

Мальорка
Атлетико М

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 11 1 1 31 - 4 34
2. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
3. Атлетико М Заявка 13 7 3 3 21 - 13 24
4. Бетис Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
5. Осасуна Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
6. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 17 - 16 23
7. Атлетик Б Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 14 - 10 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Вальядолид Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
11. Мальорка Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
14. Альмерия Заявка 13 4 1 8 15 - 22 13
15. Жирона Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
16. Эспаньол Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
17. Севилья Заявка 13 2 5 6 12 - 20 11
18. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
19. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
20. Эльче Заявка 13 0 4 9 9 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
7. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
8. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
9. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
11. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Мальорка Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
7. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Севилья Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Мальорка Мурики Ведат 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 4
Севилья Акунья Маркос 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2022, осталось 2 дня 12 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 34
    Мальорка 0% (0)
    X 11.8% (4)
    Атлетико М 88.2% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Атлетико М
    3.86
    3.42
    3.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мальорка - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Мальорка - Атлетико М

    Исход игры
    Мальорка
    0% (0)
    Ничья
    11.8% (4)
    Атлетико М
    88.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.48% (16)
    Меньше
    51.52% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    60.61% (20)
    Нет
    39.39% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    38.2% (13)
    0:1 Атлетико М
    20.6% (7)
    0:2 Атлетико М
    17.6% (6)
    1:1 Ничья
    11.8% (4)
    1:3 Атлетико М
    5.9% (2)
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    Мальорка
    Атлетико М
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