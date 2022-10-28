Тур: 14. Стадион: Визит Мальорка Эстади.
Позже
История личных встреч
Мальорка
Атлетико М
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Среднее время на гол
51
102
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Среднее время на гол
55
80
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.69
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
90
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|7 (2)
|0.54
|Ли Кан Ин
|2
|0.15
|Маффео Пабло
|1
|0.08
|Раильо Антонио
|1
|0.08
|Дьедью Амат
|1
|0.08
|Родригес Даниэль
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|5
|0.38
|Мората Альваро
|5
|0.38
|Корреа Анхель
|3
|0.23
|Фелиш Жоау
|2
|0.15
|Де Пауль Родриго
|1
|0.08
|Карраско Янник
|1
|0.08
|Эрмосо Марио
|1
|0.08
|Льоренте Маркос
|1
|0.08
|Коке Хорхе
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гренье Клеман
|5
|0
|Батталья Родриго
|5
|0
|Родригес Даниэль
|5
|0
|Раильо Антонио
|5
|0
|Мурики Ведат
|3
|1
|Маффео Пабло
|3
|1
|Хавьер Агирре
|3
|1
|Коста Хауме
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Вальент Мартин
|4
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|3
|0
|Ли Кан Ин
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Баба Иддрису
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|5
|0
|Хименес Хосе
|5
|0
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Эрмосо Марио
|2
|1
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|Мората Альваро
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Молина Науэль
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Коке Хорхе
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
2
Мальорка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Атлетико М
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
7
7
Мальорка
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Атлетико М
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
10
9
Голы по времени матча
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
4
67%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
50%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
44%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Забито
12
19
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
1
8%
4
21%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
6
32%
46-60
4
33%
4
21%
61-75
2
17%
3
16%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
3
23%
7
47%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Мальорка 0:2 Мальорка - Эспаньол 1:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1
Атлетико М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Эспаньол 1:1 Порту - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2
Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4
Результаты матчей
Мальорка
Атлетико М
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
310
67
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 4
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 10
|32
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|5.
|Осасуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 16
|23
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 10
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|11.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|14.
|Альмерия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|15 - 22
|13
|15.
|Жирона
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|17.
|Севилья
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|9.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Мальорка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Севилья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|7 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 4
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 4
Прогнозы на матч Мальорка - Атлетико М
Исход игры
Мальорка
0% (0)
Ничья
11.8% (4)
Атлетико М
88.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
48.48% (16)
Меньше
51.52% (17)
Обе команды забьют
Да
60.61% (20)
Нет
39.39% (13)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
38.2% (13)
0:1 Атлетико М
20.6% (7)
0:2 Атлетико М
17.6% (6)
1:1 Ничья
11.8% (4)
1:3 Атлетико М
5.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!