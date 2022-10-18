Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Анхель Альгобиа тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

90' Анхилери Фабрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Иньиго Мартинес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Митрович Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Мунир Эль-Хаддади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Хетафе

85' Тактическая замена. Аленья Карлес уходит с поля и его заменяет Анхель Альгобиа

85' Лекуе Иньиго не смог попасть в створ ударом издали

84' Удар от ворот произведет Хетафе

83' Митрович Стефан выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

82' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

80' Рефери не любит споров - именно за это Саррага Ойер сейчас получил желтую

78' Дуарте Домингуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Команда Хетафе сравняла счет! Игра продолжается!

77' Супер-замена от тренера! Мунир Эль-Хаддади только вышел на поле и уже забил!

76' Лекуе Иньиго плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

76' Г О О О О Л - Мунир Эль-Хаддади забивает с правой ноги!

76' Аленья Карлес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Митрович Стефан выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

74' Тактическая замена. [player1] уходит с поля и его заменяет [player2]

72' Эррера Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Хетафе

71' Весга Микель не смог попасть в створ ударом издали

69' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

69' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Дамиан Суарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Дуарте Домингуш выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

66' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Эррера Андер получил желтую карточку от судьи

64' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Митрович Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Супер-замена от тренера! Рауль Гарсия только вышел на поле и уже забил!

62' Нико Уильямс сделал результативную передачу.

62' Г О О О О Л - Рауль Гарсия забивает с левой ноги!

62' Нико Уильямс из команды Атлетик Б своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Хетафе

60' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Дамиан Суарес выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

59' Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Лекуе Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Хетафе

59' Шанс! Рауль Гарсия из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо

58' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Хетафе

56' Иньиго Мартинес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

56' Тактическая замена. Сансет Ойян уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

54' Эррера Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Унал Энес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Эррера Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Дуарте Домингуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Дамиан Суарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Унал Энес бьет ударом через себя, но Унаи Симон блокирует удар!

50' Дамиан Суарес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Вивиан Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Вивиан Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Унал Энес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Де Маркос Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

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