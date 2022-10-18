  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 11395 Главный судья: Мунуэра Хосе
Хетафе
2:2
Конец матча
Атлетик Б
0'
0:1
2' Гол
Уильямс Иньяки
14' Желтая карточка
Иглесиас Хуан
18' Желтая карточка
Сансет Ойян
19' Желтая карточка
Дамиан Суарес
25' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
1:1
27' Гол
Аленья Карлес
31' Желтая карточка
Аленья Карлес
45' Желтая карточка
Кике Санчес Флорес
45' Желтая карточка
Мата Хайме
1:2
62' Гол
Гарсия Рауль
64' Желтая карточка
Эррера Андер
2:2
76' Гол
Мунир Эль-Хаддади
80' Желтая карточка
Саррага Ойер
90' Желтая карточка
Альгобия Анхель
90' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
90'+7

Ход матча

2'
0:1
Уильямс Иньяки
(Эррера Андер)
14'
Иглесиас Хуан
 
18'
 
Сансет Ойян
19'
Дамиан Суарес
 
25'
Дуарте Домингуш
 
27'
Аленья Карлес
(Унал Энес)
1:1
31'
Аленья Карлес
 
45'
Кике Санчес Флорес
 
45'
Мата Хайме
 
55'
 
Беренгер Алекс
Муньяин Икер
56'
 
Юри Берчиче
Де Маркос Оскар
56'
 
Гарсия Рауль
Сансет Ойян
62'
1:2
Гарсия Рауль
(Уильямс Нико)
64'
 
Эррера Андер
72'
Анхилери Фабрисио
Иглесиас Хуан
 
73'
Мунир Эль-Хаддади
Максимович Неманья
 
74'
 
Саррага Ойер
Уильямс Нико
74'
 
Гарсия Дани
Эррера Андер
76'
Мунир Эль-Хаддади
(Аленья Карлес)
2:2
80'
 
Саррага Ойер
85'
Порту Кристиан
Майораль Борха
 
85'
Альгобия Анхель
Аленья Карлес
 
90'
Альгобия Анхель
 
90'
 
Иньиго Мартинес
90'
Латаса Хуан
Унал Энес
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 6 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Хетафе 8.8% (11)
X 32.8% (41)
Атлетик Б 58.4% (73)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
6
Дуарте
Домингуш
22
Дамиан
Суарес
21
Иглесиас
Хуан
5
Милья
Луис
20
Максимович
Неманья
11
Аленья
Карлес
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
15
Лекуе
Иньиго
23
Эррера
Андер
6
Весга
Микель
11
Уильямс
Нико
8
Сансет
Ойян
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
Хетафе
5-3-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Хетафе
Атлетик Б

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
78.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы

28 матчей

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
53.6%
32.1%
4 победы 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.9%
71.4%
10.7%
5 побед 20 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
1:1
П
2:2
П
0:0
П
0:1
П
3:1
П
4:0
П
1:2
П
1:0
П
0:1
П
1:0
П
1:2
П
0:0
П
0:0
П
2:2
П
3:0
П
2:2
П
2:0
П
1:1
П
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 2 0.2
Аленья Карлес 2 0.2
Альварес Гастон 2 0.2
Дамиан Суарес 1 0.1
Мунир Эль-Хаддади 1 0.1
Майораль Борха 1 0.1
Иглесиас Хуан 1 0.1
Дуарте Домингуш 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 4 0.4
Уильямс Нико 3 0.3
Беренгер Алекс 3 0.3
Сансет Ойян 3 (1) 0.3
Весга Микель 2 (1) 0.2
Гурусета Горка 2 0.2
Гарсия Рауль 1 0.1
Де Маркос Оскар 0 0
Эррера Андер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 5 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Дьене Даконам 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Арамбарри Мауро 1 1
Милья Луис 1 1
Дамиан Суарес 2 0
Унал Энес 2 0
Майораль Борха 2 0
Иглесиас Хуан 2 0
Альгобия Анхель 2 0
Сория Давид 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Мата Хайме 1 0
Кике Санчес Флорес 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 1 1
Йерай Альварес 2 0
Сансет Ойян 2 0
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Юри Берчиче 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гарсия Дани 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Венседор Унай 1 0
Саррага Ойер 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
30%
2
40%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
4
22%
1-15
3
27%
4
22%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
3
27%
3
17%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
5
29%
29%
3
33%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2
Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2
Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
2. Барселона Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
3. Атлетико М 1:0 Заявка 10 7 1 2 16 - 7 22
4. Бетис Заявка 9 6 1 2 13 - 6 19
5. Реал Сосьедад Заявка 9 6 1 2 15 - 12 19
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Вильярреал Заявка 9 4 3 2 12 - 3 15
8. Валенсия Заявка 10 4 3 3 17 - 11 15
9. Осасуна Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Райо Вальекано 0:1 Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
11. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
12. Сельта Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
13. Мальорка Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14. Эспаньол Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
15. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
16. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
17. Вальядолид Заявка 9 2 2 5 6 - 14 8
18. Альмерия Заявка 9 2 1 6 8 - 15 7
19. Кадис Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Атлетико М 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
9. Райо Вальекано 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
11. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
13. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
14. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
16. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
17. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Атлетико М 1:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
10. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Райо Вальекано 0:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Хетафе Аленья Карлес 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Хетафе: 41%, Атлетик Б: 59%.
  • 96'
    Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Атлетик Б пытается что-то создать.
  • 96'
    Унай Симон взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Контроль мяча: Хетафе: 41%, Атлетик Б: 59%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Хетафе 8.8% (11)
    X 32.8% (41)
    Атлетик Б 58.4% (73)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хетафе 2:2 Атлетик Б онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Хетафе 2:2 Атлетик Б

    Исход игры
    Хетафе
    8.8% (11)
    Ничья
    32.8% (41)
    Атлетик Б
    58.4% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.9% (40)
    Меньше
    66.1% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    62.71% (74)
    Нет
    37.29% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.2% (34)
    1:2 Атлетик Б
    24% (30)
    0:1 Атлетик Б
    22.4% (28)
    0:2 Атлетик Б
    6.4% (8)
    2:1 Хетафе
    4% (5)
    1:0 Хетафе
    4% (5)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     