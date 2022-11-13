Тур: 17. Стадион: Шюко-Арена.
0'
1:0
30' ГолКонсбрух Джомейн
33' Желтая карточкаРжатковски Марк
43' Желтая карточкаКонсбрух Джомейн
59' Желтая карточкаLeon Bell
2:0
65' ГолГебауэр Кристиан
3:0
72' ГолХак Робин
3:1
73' ГолИто Тацуя
90'+5
Ход матча
30'
1:0
33'
43'
59'
62'
65'
72'
3:0
73'
3:1
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 9
-
3 Угловые 13
-
0 Офсайды 6
-
17 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
23
Серра
Янни
21
Хак
Робин
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
17
Leo
Scienza
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
21 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Индже БуракНападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
- Защитник
-
19 Leon BellЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Leo ScienzaНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
10 Jason Ceka
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Арминия
Магдебург
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|8 (2)
|0.47
|Серра Янни
|6
|0.35
|Окугава Масая
|3
|0.18
|Ласм Бриан
|2
|0.12
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.06
|Василиадис Себастиан
|1
|0.06
|Консбрух Джомейн
|1
|0.06
|Хюсинг Оливер
|1
|0.06
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Клос Фабиан
|0
|0
|Ржатковски Марк
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
|Якель Фредерик
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|4
|0.24
|Атик Бариш
|3
|0.18
|Пиччини Кристиано
|3 (1)
|0.18
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.12
|Ито Тацуя
|2
|0.12
|Jason Ceka
|1
|0.06
|Connor Krempicki
|1
|0.06
|Рикманн Юлиан
|1
|0.06
|Шулер Лука
|1
|0.06
|Andreas Mueller
|1
|0.06
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Василиадис Себастиан
|5
|0
|Лепиница Иван
|5
|0
|Ржатковски Марк
|4
|0
|Хак Робин
|4
|0
|Ласм Бриан
|2
|1
|Клюнтер Лукас
|1
|1
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Ощипка Бастиан
|2
|0
|Окугава Масая
|2
|0
|Фрайсль Мартин
|2
|0
|Консбрух Джомейн
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Притль Мануэль
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leon Bell
|6
|0
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Атик Бариш
|4
|0
|Конде Амара
|3
|0
|Andreas Mueller
|3
|0
|Биттрофф Александер
|2
|0
|Connor Krempicki
|2
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Daniel Elfadli
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|0
|1
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Зехельманн Тим
|1
|0
Результаты матчей
Арминия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Магдебург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
3
5
Арминия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Магдебург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
4
4
Арминия
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Магдебург
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
14
Волевые поражения
7
9
Голы по времени матча
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
6%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Пропущено
14
20
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
3
15%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
6
43%
2
10%
46-60
3
21%
7
35%
61-75
2
14%
4
20%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
29%
1
8%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Забито
23
21
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
9%
3
14%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
6
26%
4
19%
31-45
5
22%
4
19%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
5
24%
76-90
Пропущено
28
32
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
4
14%
4
13%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
2
7%
5
16%
31-45
7
25%
5
16%
46-60
5
18%
7
22%
61-75
6
21%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Падерборн - Арминия 0:2 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Арминия - Санкт-Паули 2:0
Штуттгарт - Арминия 6:0 Ганновер 96 - Арминия 2:0 Арминия - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Арминия 4:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1
Магдебург
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Магдебург - Дармштадт 0:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Магдебург 2:3
Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Зандхаузен - Магдебург 1:0 Магдебург - Ян 1:0 Магдебург - Schoningen 4:1 Ганза - Магдебург 3:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4
Результаты матчей
Арминия
Магдебург
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Арминия
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
17
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
611
512
314
314
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|17
|10
|6
|1
|27 - 15
|36
|2.
|Гамбург
|17
|11
|1
|5
|29 - 19
|34
|3.
|Хайденхайм
|17
|9
|6
|2
|33 - 20
|33
|4.
|Кайзерслаутерн
|17
|7
|8
|2
|29 - 23
|29
|5.
|Ганновер 96
|17
|8
|4
|5
|25 - 18
|28
|6.
|Фортуна
|17
|8
|2
|7
|26 - 20
|26
|7.
|Падерборн
|17
|8
|2
|7
|35 - 22
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|17
|6
|7
|4
|30 - 28
|25
|9.
|Ганза
|17
|6
|3
|8
|17 - 23
|21
|10.
|Гройтер Фюрт
|17
|4
|8
|5
|22 - 26
|20
|11.
|Нюрнберг
|17
|5
|4
|8
|16 - 25
|19
|12.
|Ян
|17
|5
|4
|8
|20 - 30
|19
|13.
|Айнтрахт Бр
|17
|4
|6
|7
|18 - 26
|18
|14.
|Карлсруэ
|17
|5
|3
|9
|26 - 30
|18
|15.
|Санкт-Паули
|17
|3
|8
|6
|23 - 25
|17
|16.
|Арминия
|17
|5
|2
|10
|23 - 28
|17
|17.
|Магдебург
|17
|5
|2
|10
|20 - 33
|17
|18.
|Зандхаузен
|17
|4
|4
|9
|21 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Дармштадт
|9
|5
|4
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Падерборн
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Гамбург
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|6.
|Фортуна
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|7.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|8.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|5
|1
|13 - 12
|14
|9.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|10.
|Ян
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|11.
|Арминия
|8
|4
|0
|4
|16 - 14
|12
|12.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|13.
|Зандхаузен
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|14.
|Айнтрахт Бр
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|15.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|16.
|Нюрнберг
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|17.
|Ганза
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|18.
|Магдебург
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|14 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|2
|1
|12 - 9
|17
|3.
|Кайзерслаутерн
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Ганновер 96
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|7.
|Ганза
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|8.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|9.
|Магдебург
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|10.
|Нюрнберг
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|11.
|Падерборн
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|12.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|4
|3
|8 - 15
|7
|14.
|Гройтер Фюрт
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|15.
|Ян
|8
|2
|0
|6
|11 - 17
|6
|16.
|Зандхаузен
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
|17.
|Арминия
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Санкт-Паули
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (1)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Арминия
|Хак Робин
|8 (2)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|8
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|8
|Дармштадт
|Пфайффер Патрик
|1 6
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|7
|Ганза
|Мэлоун Райан
|7