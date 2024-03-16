Тур: 28. Стадион: Корнаредо.
0'
17' Желтая карточкаЭль-Вафи Айман
35' Желтая карточкаКаменович Димитрие
1:0
37' ГолМахмуд Хадж
51' Желтая карточкаКрешник Хайризи
2:0
58' ГолВаленсуэла Мильтон
70' Желтая карточкаМахиус Аймен
86' Желтая карточкаМаркеш Криштиан
90'+6
Ход матча
17'
37'
1:0
51'
58'
70'
86'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
503 Количество передач 297
-
62 Владение мячом, % 38
29
Махмуд
Хадж
16
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
28
Lizeiro
81
Махиус
Аймен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Serif Berbic
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Лугано
Ивердон
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
2.75
2.4
Среднее время на гол
32
37
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.5
Среднее время на гол
112
180
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|11 (1)
|0.39
|Вляди Шкельчим
|6 (1)
|0.21
|Бислими Уран
|5
|0.18
|Махмуд Хадж
|5
|0.18
|Штеффен Ренато
|4
|0.14
|Саббатини Хонатан
|3
|0.11
|Киминьяни Янис
|3
|0.11
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.07
|Хайдари Альбиан
|2
|0.07
|Крешник Хайризи
|2
|0.07
|Боттани Маттиа
|1
|0.04
|Мацек Роман
|1
|0.04
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.04
|Бабич Борис
|1
|0.04
|Эспиноса Джон
|1
|0.04
|Маркеш Мартим
|1
|0.04
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.04
|Гргич Анто
|0
|0
|Маю Хишам
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|8
|0.29
|Ташар Варол
|6
|0.21
|Махиус Аймен
|6 (1)
|0.21
|Сеспедес Борис
|4 (1)
|0.14
|Evans Maurin
|3
|0.11
|Сотье Антони
|2
|0.07
|Лунгой Кристофер
|2
|0.07
|William Le Pogam
|1
|0.04
|Lizeiro
|1
|0.04
|Тижани Мохамед
|1
|0.04
|Аке Марли
|1
|0.04
|Клепач Михаель
|1
|0.04
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Каменович Димитрие
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Корнесс Доминик
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Вляди Шкельчим
|5
|0
|Бислими Уран
|5
|0
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Гргич Анто
|3
|1
|Мацек Роман
|4
|0
|Валенсуэла Мильтон
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Эспиноса Джон
|2
|1
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Махмуд Хадж
|3
|0
|Эль-Вафи Айман
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|7
|1
|Тижани Мохамед
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Дель Фабро Дарио
|4
|1
|Махиус Аймен
|4
|1
|Гуннарссон Никлас
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Сотье Антони
|3
|0
|Lizeiro
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Оморуйи Кевин
|3
|0
|Каменович Димитрие
|1
|1
|William Le Pogam
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Аке Марли
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Маркеш Криштиан
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Ивердон
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
10
Лугано
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Ивердон
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
22
25
Лугано
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Ивердон
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
14% (4)
29% (8)
57% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
29
35
Голы по времени матча
Забито
22
12
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
0
0%
2
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
2
17%
31-45
4
18%
4
33%
46-60
5
23%
2
17%
61-75
5
23%
2
17%
76-90
Пропущено
18
32
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
4
22%
2
6%
1-15
2
11%
11
34%
16-30
3
17%
6
19%
31-45
4
22%
2
6%
46-60
2
11%
4
13%
61-75
3
17%
7
22%
76-90
Забито
28
25
7 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
4
14%
6
24%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
5
18%
4
16%
46-60
8
29%
2
8%
61-75
8
29%
8
32%
76-90
Пропущено
24
23
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
8%
2
9%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
6
25%
4
17%
61-75
8
33%
6
26%
76-90
Забито
50
37
15 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
4
8%
8
22%
1-15
3
6%
3
8%
16-30
8
16%
4
11%
31-45
9
18%
8
22%
46-60
13
26%
4
11%
61-75
13
26%
10
27%
76-90
Пропущено
42
55
18 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 26
6
14%
4
7%
1-15
6
14%
15
27%
16-30
6
14%
10
18%
31-45
5
12%
5
9%
46-60
8
19%
8
15%
61-75
11
26%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0
Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5
Ивердон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1
Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0
Результаты матчей
Лугано
Ивердон
Точный счет
2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
2:3
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лугано
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
77
95
212
410
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
77
113
59
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
217
1414
1018
721
424
325
127
226
127
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|11 (2)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|10
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 9
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|11
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9