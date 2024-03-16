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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Лугано
2:0
Конец матча
Ивердон
0'
17' Желтая карточка
Эль-Вафи Айман
35' Желтая карточка
Каменович Димитрие
1:0
37' Гол
Махмуд Хадж
51' Желтая карточка
Крешник Хайризи
2:0
58' Гол
Валенсуэла Мильтон
70' Желтая карточка
Махиус Аймен
86' Желтая карточка
Маркеш Криштиан
90'+6

Ход матча

17'
Эль-Вафи Айман
 
35'
 
Каменович Димитрие
37'
Махмуд Хадж
(Бислими Уран)
1:0
46'
 
Олесен Матиас
Каменович Димитрие
46'
Киминьяни Янис
Боттани Маттиа
 
51'
Крешник Хайризи
 
58'
Валенсуэла Мильтон
(Штеффен Ренато)
2:0
61'
Саббатини Хонатан
Валенсуэла Мильтон
 
70'
 
Махиус Аймен
72'
 
Лунгой Кристофер
Гуннарссон Никлас
76'
Мацек Роман
Бислими Уран
 
76'
Вляди Шкельчим
Целар Жан
 
82'
Алиседа Игнасио
Махмуд Хадж
 
82'
 
Родригес Мауро
Lizeiro
86'
 
Маркеш Криштиан

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 503 Количество передач 297
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Саипи
Амир
4
Крешник
Хайризи
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
23
Валенсуэла
Мильтон
29
Махмуд
Хадж
16
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
10
Боттани
Маттиа
40
Бернардони
Поль
23
Гуннарссон
Никлас
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
9
Аке
Марли
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
10
Корнесс
Доминик
3
Каменович
Димитрие
11
Оморуйи
Кевин
81
Махиус
Аймен
Лугано
4-3-3
Ивердон
3-5-2

История личных встреч

Лугано
Ивердон

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:5
С
6:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

2.75
2.4

Среднее время на гол

32
37

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.5

Среднее время на гол

112
180

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 11 (1) 0.39
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.21
Бислими Уран 5 0.18
Махмуд Хадж 5 0.18
Штеффен Ренато 4 0.14
Саббатини Хонатан 3 0.11
Киминьяни Янис 3 0.11
Валенсуэла Мильтон 2 0.07
Хайдари Альбиан 2 0.07
Крешник Хайризи 2 0.07
Боттани Маттиа 1 0.04
Мацек Роман 1 0.04
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Эспиноса Джон 1 0.04
Маркеш Мартим 1 0.04
Эль-Вафи Айман 1 0.04
Гргич Анто 0 0
Маю Хишам 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 8 0.29
Ташар Варол 6 0.21
Махиус Аймен 6 (1) 0.21
Сеспедес Борис 4 (1) 0.14
Evans Maurin 3 0.11
Сотье Антони 2 0.07
Лунгой Кристофер 2 0.07
William Le Pogam 1 0.04
Lizeiro 1 0.04
Тижани Мохамед 1 0.04
Аке Марли 1 0.04
Клепач Михаель 1 0.04
Лусиф Хайтем 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Родригес Мауро 0 0
Каменович Димитрие 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Корнесс Доминик 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саббатини Хонатан 6 0
Хайдари Альбиан 6 0
Вляди Шкельчим 5 0
Бислими Уран 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Гргич Анто 3 1
Мацек Роман 4 0
Валенсуэла Мильтон 4 0
Маю Хишам 4 0
Эспиноса Джон 2 1
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Махмуд Хадж 3 0
Эль-Вафи Айман 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Целар Жан 1 0
Аригони Аллан 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 7 1
Тижани Мохамед 5 1
Ташар Варол 6 0
Дель Фабро Дарио 4 1
Махиус Аймен 4 1
Гуннарссон Никлас 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сеспедес Борис 4 0
Сотье Антони 3 0
Lizeiro 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Оморуйи Кевин 3 0
Каменович Димитрие 1 1
William Le Pogam 2 0
Родригес Мауро 2 0
Аке Марли 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Бернардони Поль 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Маркеш Криштиан 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Лугано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Ивердон
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
10
Лугано
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Ивердон
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

22
25
Лугано
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Ивердон
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
14% (4)
29% (8)
57% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

29
35

Голы по времени матча

Забито

22
12
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
0
0%
2
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
2
17%
31-45
4
18%
4
33%
46-60
5
23%
2
17%
61-75
5
23%
2
17%
76-90

Пропущено

18
32
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
4
22%
2
6%
1-15
2
11%
11
34%
16-30
3
17%
6
19%
31-45
4
22%
2
6%
46-60
2
11%
4
13%
61-75
3
17%
7
22%
76-90

Забито

28
25
7 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
4
14%
6
24%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
5
18%
4
16%
46-60
8
29%
2
8%
61-75
8
29%
8
32%
76-90

Пропущено

24
23
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
8%
2
9%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
6
25%
4
17%
61-75
8
33%
6
26%
76-90

Забито

50
37
15 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
4
8%
8
22%
1-15
3
6%
3
8%
16-30
8
16%
4
11%
31-45
9
18%
8
22%
46-60
13
26%
4
11%
61-75
13
26%
10
27%
76-90

Пропущено

42
55
18 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 26
6
14%
4
7%
1-15
6
14%
15
27%
16-30
6
14%
10
18%
31-45
5
12%
5
9%
46-60
8
19%
8
15%
61-75
11
26%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0
Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5
Ивердон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1
Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0

Результаты матчей

Лугано
Ивердон

Точный счет

2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
2:3
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лугано
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
9
5
2
12
2.5
4
10
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
1
13
5
9
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
21
7
14
14
1.5
10
18
7
21
2.5
4
24
3
25
3.5
1
27
2
26
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 27 16 6 5 56 - 25 54
2.
Серветт
 27 15 8 4 48 - 30 53
3.
Лугано
 28 14 4 10 51 - 41 46
4.
Цюрих
 27 11 9 7 39 - 29 42
5.
Санкт-Галлен
 28 12 5 11 41 - 37 41
6.
Винтертур
 28 11 8 9 50 - 52 41
7.
Люцерн
 27 11 4 12 34 - 38 37
8.
Ивердон
 28 9 6 13 36 - 56 33
9.
Базель
 28 9 5 14 34 - 45 32
10.
Грасcхоппер
 28 8 6 14 33 - 36 30
11.
Лозанна
 27 7 8 12 36 - 43 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 27 4 7 16 28 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 14 10 1 3 30 - 18 31
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 14 8 3 3 24 - 20 27
5.
Ивердон
 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 13 7 5 1 20 - 11 26
7.
Люцерн
 13 8 1 4 19 - 14 25
8.
Лугано
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Грасcхоппер
 14 6 3 5 23 - 16 21
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 14 5 3 6 17 - 17 18
12.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 6 6 15 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Лугано
 14 7 1 6 28 - 24 22
3.
Янг Бойз
 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Цюрих
 14 4 4 6 19 - 18 16
5.
Базель
 14 4 2 8 17 - 28 14
6.
Винтертур
 14 3 5 6 26 - 32 14
7.
Люцерн
 14 3 3 8 15 - 24 12
8.
Санкт-Галлен
 14 2 4 8 11 - 19 10
9.
Лозанна
 14 2 4 8 17 - 28 10
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 14 1 3 10 11 - 33 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 11 (2)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 10
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 9
Янг Бойз Али Мохамед 11
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
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