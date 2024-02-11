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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Ивердон
2:1
Конец матча
Серветт
0'
0:1
20' Гол
Антунес Алексис
27' Красная карточка
Кривелли Энцо
1:1
29' Гол
Оморуйи Кевин
45' Желтая карточка
Кутеса Дерек
2:1
56' Гол
Сотье Антони
58' Желтая карточка
Лунгой Кристофер
67' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
67' Желтая карточка
Аке Марли
72' Желтая карточка
Сеспедес Борис
86' Желтая карточка
William Le Pogam
90' Желтая карточка
Севрен Йоан
90' Вторая желтая карточка
Севрен Йоан
90'+6

Ход матча

20'
0:1
Антунес Алексис
(Болла Бендегуз)
27'
 
Кривелли Энцо
29'
Оморуйи Кевин
1:1
45'
 
Кутеса Дерек
46'
Лунгой Кристофер
Олесен Матиас
 
56'
Сотье Антони
(William Le Pogam)
2:1
58'
Лунгой Кристофер
 
62'
Корнесс Доминик
Лунгой Кристофер
 
67'
 
Ондуа Гаэль
67'
Аке Марли
 
72'
Сеспедес Борис
 
72'
 
Стеванович Мирослав
Ондуа Гаэль
72'
 
Гийемено Джереми
Маньен Тео
78'
Vladan Vidakovic
Аке Марли
 
84'
Родригес Мауро
Lizeiro
 
84'
 
Уаттара Тьемоко
Конья Тимоте
86'
William Le Pogam
 
90'
 
Диба Самба
Антунес Алексис
90'
 
Севрен Йоан
90'
 
Севрен Йоан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 4 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 2
  • 458 Количество передач 324
  • 58 Владение мячом, % 42
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
23
Гуннарссон
Никлас
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
13
Олесен
Матиас
27
Ташар
Варол
11
Оморуйи
Кевин
9
Аке
Марли
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
20
Маньен
Тео
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
77
Болла
Бендегуз
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
27
Кривелли
Энцо
Ивердон
4-3-3
Серветт
4-4-1-1

История личных встреч

Ивердон
Серветт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:0
С
4:1
ТМК
1:0
К
1:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
3:1
ТМС
3:4
ЧЛ
1:2
ЧЛ
3:3
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:0
ТМС
2:1
ЧЛ
0:1

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

2
1.56

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 7 0.3
Ташар Варол 6 0.26
Махиус Аймен 4 (1) 0.17
Evans Maurin 3 0.13
Сеспедес Борис 3 (1) 0.13
Сотье Антони 2 0.09
Лунгой Кристофер 2 0.09
William Le Pogam 1 0.04
Lizeiro 1 0.04
Тижани Мохамед 1 0.04
Клепач Михаель 1 0.04
Лусиф Хайтем 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.43
Кривелли Энцо 5 (2) 0.22
Кутеса Дерек 4 0.17
Гийемено Джереми 4 0.17
Болла Бендегуз 3 0.13
Антунес Алексис 3 0.13
Конья Тимоте 2 0.09
Стеванович Мирослав 2 0.09
Мазику Брэдли 1 0.04
Ондуа Гаэль 1 0.04
Севрен Йоан 1 0.04
Роделен Ронни 1 0.04
Руй Стив 1 0.04
Флюке Патрик 1 0.04
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 6 1
Тижани Мохамед 5 1
Ташар Варол 6 0
Махиус Аймен 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Дель Фабро Дарио 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Сотье Антони 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Гуннарссон Никлас 2 0
William Le Pogam 2 0
Lizeiro 2 0
Родригес Мауро 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Аке Марли 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Кривелли Энцо 2 1
Дулин Давид 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Мазику Брэдли 3 0
Антунес Алексис 3 0
Цунэмото Кэйго 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Конья Тимоте 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Результаты матчей

Ивердон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Серветт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
9
Ивердон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Серветт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

21
1

Упущенные победы

5
24
Ивердон
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
52% (12)
35% (8)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Серветт
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

27
3

Упущенные победы

10
33

Голы по времени матча

Забито

22
17
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
5
23%
5
29%
29%
1-15
3
14%
4
24%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
2
9%
4
24%
61-75
7
32%
3
18%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
4
27%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
4
21%
3
20%
61-75
4
21%
3
20%
76-90

Забито

10
24
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
20%
4
17%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
10%
2
8%
31-45
3
30%
5
21%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
2
20%
8
33%
76-90

Пропущено

25
12
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
4%
2
17%
1-15
8
32%
1
8%
16-30
5
20%
3
25%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
7
28%
2
17%
76-90

Забито

32
41
12 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 15
5 Не забивали 1
7
22%
9
22%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
2
6%
3
7%
31-45
7
22%
5
12%
46-60
4
13%
7
17%
61-75
9
28%
11
27%
76-90

Пропущено

44
27
22 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 18
3
7%
3
11%
1-15
11
25%
5
19%
16-30
8
18%
3
11%
31-45
4
9%
6
22%
46-60
7
16%
5
19%
61-75
11
25%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1
Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1
Серветт
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3
Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1

Результаты матчей

Ивердон
Серветт

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
3
3 раза 13%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
1
8
4
1.5
8
3
3
9
2.5
3
8
1
11
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
1
1
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
21
2
9
14
1.5
12
11
3
20
2.5
5
18
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 23 14 6 3 50 - 22 48
2.
Серветт
 23 11 8 4 40 - 28 41
3.
Санкт-Галлен
 23 11 3 9 35 - 29 36
4.
Цюрих
 23 9 9 5 35 - 24 36
5.
Лугано
 23 10 4 9 42 - 37 34
6.
Люцерн
 23 10 4 9 32 - 34 34
7.
Винтертур
 23 9 5 9 42 - 47 32
8.
Ивердон
 23 8 6 9 31 - 45 30
9.
Базель
 23 8 4 11 28 - 35 28
10.
Грасcхоппер
 23 7 4 12 29 - 30 25
11.
Лозанна
 23 5 7 11 29 - 37 22
12.
Стад Лозанна-Уши
 23 3 6 14 25 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 11 8 1 2 19 - 12 25
4.
Ивердон
 12 7 3 2 22 - 19 24
5.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
6.
Серветт
 11 6 4 1 23 - 13 22
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
9.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
10.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
11.
Лозанна
 11 4 3 4 15 - 13 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 12 2 3 7 10 - 16 9
8.
Люцерн
 12 2 3 7 13 - 22 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 1 8 13 - 23 7
11.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 9
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Ивердон Лунгой Кристофер 1 6
Люцерн Белоко Стефан 2 4
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    • 46'
      Олесен Матиас уходит с поля. Лунгой Кристофер выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Кутеса Дерек получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Г О О О О Л - Оморуйи Кевин бьет в цель!
    • 27'
      УДАЛЕНИЕ! - Кривелли Энцо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 20'
      Болла Бендегуз сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Антунес Алексис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ивердон 2:1 Серветт онлайн

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