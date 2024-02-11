Тур: 23. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0'
0:1
20' ГолАнтунес Алексис
27' Красная карточкаКривелли Энцо
1:1
29' ГолОморуйи Кевин
45' Желтая карточкаКутеса Дерек
2:1
56' ГолСотье Антони
58' Желтая карточкаЛунгой Кристофер
67' Желтая карточкаОндуа Гаэль
67' Желтая карточкаАке Марли
72' Желтая карточкаСеспедес Борис
86' Желтая карточкаWilliam Le Pogam
90' Желтая карточкаСеврен Йоан
90' Вторая желтая карточкаСеврен Йоан
90'+6
Ход матча
20'
27'
29'
1:1
45'
56'
2:1
58'
67'
67'
72'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
4 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 2
-
458 Количество передач 324
-
58 Владение мячом, % 42
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
20
Маньен
Тео
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ташар ВаролНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
70 Evans Maurin
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Ивердон
Серветт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
1.2
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
2
1.56
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
63
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|7
|0.3
|Ташар Варол
|6
|0.26
|Махиус Аймен
|4 (1)
|0.17
|Evans Maurin
|3
|0.13
|Сеспедес Борис
|3 (1)
|0.13
|Сотье Антони
|2
|0.09
|Лунгой Кристофер
|2
|0.09
|William Le Pogam
|1
|0.04
|Lizeiro
|1
|0.04
|Тижани Мохамед
|1
|0.04
|Клепач Михаель
|1
|0.04
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.43
|Кривелли Энцо
|5 (2)
|0.22
|Кутеса Дерек
|4
|0.17
|Гийемено Джереми
|4
|0.17
|Болла Бендегуз
|3
|0.13
|Антунес Алексис
|3
|0.13
|Конья Тимоте
|2
|0.09
|Стеванович Мирослав
|2
|0.09
|Мазику Брэдли
|1
|0.04
|Ондуа Гаэль
|1
|0.04
|Севрен Йоан
|1
|0.04
|Роделен Ронни
|1
|0.04
|Руй Стив
|1
|0.04
|Флюке Патрик
|1
|0.04
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|6
|1
|Тижани Мохамед
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Махиус Аймен
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Дель Фабро Дарио
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Сотье Антони
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|William Le Pogam
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Оморуйи Кевин
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Аке Марли
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Мазику Брэдли
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Цунэмото Кэйго
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Конья Тимоте
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Серветт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
9
Ивердон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Серветт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
21
1
Упущенные победы
5
24
Ивердон
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
52% (12)
35% (8)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Серветт
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
27
3
Упущенные победы
10
33
Голы по времени матча
Забито
22
17
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
5
23%
5
29%
29%
1-15
3
14%
4
24%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
2
9%
4
24%
61-75
7
32%
3
18%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
4
27%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
4
21%
3
20%
61-75
4
21%
3
20%
76-90
Забито
10
24
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
20%
4
17%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
10%
2
8%
31-45
3
30%
5
21%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
2
20%
8
33%
76-90
Пропущено
25
12
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
4%
2
17%
1-15
8
32%
1
8%
16-30
5
20%
3
25%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
7
28%
2
17%
76-90
Забито
32
41
12 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 15
5 Не забивали 1
7
22%
9
22%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
2
6%
3
7%
31-45
7
22%
5
12%
46-60
4
13%
7
17%
61-75
9
28%
11
27%
76-90
Пропущено
44
27
22 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 18
3
7%
3
11%
1-15
11
25%
5
19%
16-30
8
18%
3
11%
31-45
4
9%
6
22%
46-60
7
16%
5
19%
61-75
11
25%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1
Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1
Серветт
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3
Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1
Результаты матчей
Ивердон
Серветт
Точный счет
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
3
3 раза 13%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
84
83
39
38
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
111
110
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
212
914
1211
320
518
122
221
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|8 (4)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 6
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4