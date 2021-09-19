Голландия: Эредивизие 2021-2022
16
Дроммел
Йоэл
31
Макс
Филипп
14
Прёппер
Дэви
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Халл ДензелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брума Арминду
|2
|0.5
|2.
|Захави Эран
|2
|0.5
|3.
|Боскальи Оливье
|2
|0.5
|4.
|Мадуэке Нони
|2
|0.5
|5.
|Гакпо Коди
|1
|0.25
|6.
|Вертессен Йорбе
|1
|0.25
|7.
|Прёппер Дэви
|1
|0.25
|8.
|Рамальо Андре
|1
|0.25
|9.
|Доан Рицу
|1
|0.25
|10.
|Гётце Марио
|0
|0
|11.
|Тезе Джордан
|0
|0
|12.
|Мвене Филипп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линссен Брайан
|3
|1
|2.
|Синистерра Луис
|2
|0.67
|3.
|Тиль Гус
|1
|0.33
|4.
|Баннис Науфаль
|1
|0.33
|5.
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|6.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|7.
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|8.
|Маласиа Тирелл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|2.
|Брума Арминду
|1
|0
|3.
|Рамальо Андре
|1
|0
|4.
|Обиспо Армандо
|1
|0
|5.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|2.
|Тиль Гус
|1
|0
|3.
|Маласиа Тирелл
|1
|0
|4.
|Бургер Ваутер
|1
|0
|5.
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|Фейеноорд
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =5 -1ПСВ 2:2 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ ПСВ 5:2 Гронинген ПСВ 0:0 Бенфика
Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =5 -4Маккаби Хайфа 0:0 Фейеноорд Утрехт 3:1 Фейеноорд Эльфсборг 3:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Виллем II 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Люцерн Фейеноорд 2:1 Атлетико М Люцерн 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК Гент 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Утрехт
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
ПСВ 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Фейеноорд Суперкубок Фейеноорд 1:3 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПСВ Кубок ПСВ 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 ПСВ Суперкубок Фейеноорд 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:3 Фейеноорд Эредивизие ПСВ 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|22 - 1
|13
|2.
|ПСВ
|0:0
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|4.
|Херенвен
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Утрехт
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|6.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|7.
|Фейеноорд
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Витесс
|4
|2
|0
|2
|3 - 9
|6
|9.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|9 - 17
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Ваалвейк
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Гронинген
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|13.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|16.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ПСВ
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Фейеноорд
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|Ваалвейк
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Гронинген
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хераклес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Витесс
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|3.
|Виллем II
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Фейеноорд
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|8.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Гронинген
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|10.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|11.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|15.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|1
|2.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|3
|0
|3
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|1
|5.
|Камбюр
|Якобс Ями
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|3.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|4.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|5.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|1