  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Фейеноорд
0' 13'
16
Дроммел
Йоэл
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
14
Прёппер
Дэви
18
Боскальи
Оливье
19
Брума
Арминду
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
28
Тоорнстра
Йенс
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
7
Синистерра
Луис
ПСВ
4-2-3-1
Фейеноорд
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брума Арминду 2 0.5
2. Захави Эран 2 0.5
3. Боскальи Оливье 2 0.5
4. Мадуэке Нони 2 0.5
5. Гакпо Коди 1 0.25
6. Вертессен Йорбе 1 0.25
7. Прёппер Дэви 1 0.25
8. Рамальо Андре 1 0.25
9. Доан Рицу 1 0.25
10. Гётце Марио 0 0
11. Тезе Джордан 0 0
12. Мвене Филипп 0 0
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линссен Брайан 3 1
2. Синистерра Луис 2 0.67
3. Тиль Гус 1 0.33
4. Баннис Науфаль 1 0.33
5. Тоорнстра Йенс 0 0
6. Джаханбакш Алиреза 0 0
7. Хапс Ридгесиано 0 0
8. Маласиа Тирелл 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Ван Гинкел Марко 1 0
2. Брума Арминду 1 0
3. Рамальо Андре 1 0
4. Обиспо Армандо 1 0
5. Жуниор Мауро 1 0
Фейеноорд
# Игрок      
1. Тоорнстра Йенс 1 0
2. Тиль Гус 1 0
3. Маласиа Тирелл 1 0
4. Бургер Ваутер 1 0
5. Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3)
 Фейеноорд 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +14 =5 -1
ПСВ 2:2 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ ПСВ 5:2 Гронинген ПСВ 0:0 Бенфика
ПСВ 4:1 Камбюр Бенфика 2:1 ПСВ Хераклес 0:2 ПСВ Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен
Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Маккаби Хайфа 0:0 Фейеноорд Утрехт 3:1 Фейеноорд Эльфсборг 3:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Виллем II 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Люцерн Фейеноорд 2:1 Атлетико М Люцерн 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК Гент 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Утрехт

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
ПСВ 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие
ПСВ 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Фейеноорд Суперкубок Фейеноорд 1:3 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПСВ Кубок ПСВ 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 ПСВ Суперкубок Фейеноорд 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:3 Фейеноорд Эредивизие ПСВ 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 1 0 22 - 1 13
2. ПСВ 0:0 5 4 1 0 14 - 3 13
3. Виллем II 5 3 1 1 6 - 5 10
4. Херенвен 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Утрехт 5 2 2 1 9 - 4 8
6. НЕК Неймеген 5 2 2 1 4 - 6 8
7. Фейеноорд 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
8. Витесс 4 2 0 2 3 - 9 6
9. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
10. Гоу Эхед Иглс 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Ваалвейк 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Гронинген 5 1 2 2 6 - 9 5
13. Спарта Роттердам 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Твенте 4 1 1 2 3 - 5 4
16. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 3 - 5 3
17. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ПСВ 0:0 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Гоу Эхед Иглс 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
9. НЕК Неймеген 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Фейеноорд 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Ваалвейк 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Гронинген 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Витесс 3 2 0 1 3 - 6 6
3. Виллем II 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Аякс 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Фейеноорд 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
7. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
8. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
10. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
11. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
15. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
17. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 1
2. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
3. Аякс Тадич Душан 3 0 3
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3 0 1
5. Камбюр Якобс Ями 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Утрехт Янссен Виллем 3 0
2. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
3. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
4. Хераклес Фадига Ноа 3 0
5. Гронинген Те Вирик Мик 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Гётце Марио из команды ПСВ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 12'
    Фейеноорд выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Прёппер Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Тиль Гус из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
  • 11'
    Удар от ворот произведет Фейеноорд
  • 10'
    Гакпо Коди из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 10'
    Контроль мяча: ПСВ: 48%, Фейеноорд: 52%.
  • 10'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 8'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 8'
    Кекчю Оркун из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 7'
    Тиль Гус из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    7'
    Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
  • 7'
    Обиспо Армандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Фейеноорд пытается что-то создать.
  • 6'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: ПСВ: 65%, Фейеноорд: 35%.
  • 5'
    Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 3'
    Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Фейеноорд
1.73
4.48
5.30
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч ПСВ 0:0 Фейеноорд онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 