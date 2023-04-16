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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 12.
Велес Сарсфилд
0:0
Конец матча
Барракас Централь
0'
7' Желтая карточка
Nicolas Capraro
10' Желтая карточка
Дженсон Лукас
36' Желтая карточка
Gianluca Prestianni
56' Вторая желтая карточка
Дженсон Лукас
86' Желтая карточка
Jose Florentin
88' Вторая желтая карточка
Nicolas Capraro
90'+4
22
Леонардо
Буриан
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
2
Годин
Диего
28
Miguel
Brizuela
5
Ортега
Франсиско
32
Christian
Ordonez
7
Jose
Florentin
42
Gianluca
Prestianni
12
Пратто
Лукас
11
Дженсон
Лукас
19
Abiel
Osorio
1
Andres
Desabato
4
Mauro
Peinipil
2
Nicolas
Capraro
16
Francisco
Alvarez1
14
Juan
Diaz4
10
Ivan
Tapia
19
Carlos
Martin
Arce
33
Facundo
Mater
6
Rodrigo
Insua
23
Адриан
Рикардо
29
Bruno
Christian
Sepulveda
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Барракас Централь
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Барракас Централь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.33
Walter Bou 2 0.17
Abiel Osorio 2 0.17
Пратто Лукас 2 (1) 0.17
Julian Fernandez 2 0.17
Jose Florentin 1 0.08
Gianluca Prestianni 1 0.08
Elias Cabrera 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Lenny Lobato 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 4 (1) 0.33
Facundo Mater 2 0.17
Ivan Tapia 1 (1) 0.08
Carlos Martin Arce 1 0.08
Francisco Alvarez1 1 0.08
Nicolas Capraro 1 0.08
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 4 1
Пратто Лукас 3 0
Gianluca Prestianni 3 0
Дженсон Лукас 1 1
Ортега Франсиско 1 1
Хианетти Лаутаро 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Valentin Gomez 2 0
Abiel Osorio 2 0
Годин Диего 1 0
Мендез Начо 1 0
Tomas Ezequiel Guidara 1 0
Christian Ordonez 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Capraro 3 1
Carlos Martin Arce 4 0
Rodrigo Herrera 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Ivan Tapia 2 0
Agustin Dattola 2 0
Facundo Mater 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Колитто Лукас 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Alan Cantero 1 0
Mauro Peinipil 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Барракас Централь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
1
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Барракас Централь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
4
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Барракас Централь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

8
5

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
2
33%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
2
15%
2
33%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
4
36%
1-15
3
20%
3
27%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
4
36%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0
Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0
Барракас Централь
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1
Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Барракас Централь

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Барракас Централь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
1
11
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 9 0 2 21 - 5 27
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 2 2 14 - 5 23
3.
Росарио Сентраль
 11 6 3 2 14 - 12 21
4.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
5.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 9 21
6.
Тальерес Кордоба
 11 6 2 3 20 - 10 20
7.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 10 - 10 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
10.
Расинг Авельянеда
 1:1 12 5 3 4 15 - 13 18
11.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
12.
Годой Крус
 11 5 1 5 11 - 13 16
13.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
17.
Велес Сарсфилд
 12 3 6 3 15 - 11 15
18.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
19.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
21.
Сармиенто
 11 3 3 5 12 - 12 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 11 1 7 3 10 - 13 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 12 1 7 4 9 - 13 10
26.
Атлетико Тукуман
 11 1 6 4 6 - 13 9
27.
Арсенал Саранди
 11 2 2 7 9 - 17 8
28.
Унион Санта-Фе
 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
5.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
6.
Расинг Авельянеда
 1:1 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
9.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
12.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
13.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
14.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
15.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
16.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
17.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
19.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
20.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
21.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
22.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
23.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
24.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
25.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
26.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
27.
Колон
 6 0 4 2 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
7.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Расинг Авельянеда
 1:1 6 2 1 3 8 - 8 7
11.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 6 1 4 1 2 - 2 7
13.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
14.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Годой Крус
 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Сармиенто
 6 1 3 2 3 - 3 6
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
20.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
21.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
25.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
26.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Бельграно Pablo Vegetti 7 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Институто Adrian Martinez 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Jose Florentin уходит с поля. Сантьяго Кастро выходит вместо него
  • 91'
    Бруно Сепульведа уходит с поля. Maximiliano Rodriguez выходит вместо него
  • Желтая карточка
    89'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Nicolas Capraro получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 88'
    Gianluca Prestianni уходит с поля. Julian Fernandez выходит вместо него
  • Желтая карточка
    86'
    Jose Florentin получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Rodrigo Insua уходит с поля. Brian Calderara выходит вместо него
  • 66'
    Carlos Martin Arce уходит с поля. Kevin Quejada выходит вместо него
  • 66'
    Адриан Рикардо уходит с поля. Rodrigo Herrera выходит вместо него
  • 56'
    Дженсон Лукас получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    56'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Леонардо Буриан уходит с поля. Гастон Гомес выходит вместо него
  • 46'
    Abiel Osorio уходит с поля. Elias Cabrera выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      36'
      Gianluca Prestianni получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Дженсон Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Nicolas Capraro получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Велес Сарсфилд 0:0 Барракас Централь онлайн

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