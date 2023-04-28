  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 14.
Сармиенто
1:1
Конец матча
Годой Крус
0'
1:0
15' Гол
Luciano Gondou
24' Желтая карточка
Braian Salvareschi
29' Желтая карточка
Родригес Диего
60' Желтая карточка
Emiliano Mendez
1:1
62' Гол
Braian Salvareschi
72' Желтая карточка
Nicolas Fernandez3
82' Желтая карточка
Ayrton Cougo
90'+4
32
Sebastian
Meza
27
Emanuel
Hernandez
18
Донатти
Алехандро
6
Franco
Sbutoni
17
Jean
Rosso
33
Gabriel
Diaz
30
Manuel
Monaco
52
Emiliano
Mendez
5
Мартинес
Фернардо
22
Javier
Fabian
Toledo
9
Luciano
Gondou
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
15
Braian
Salvareschi
23
Federico
Rasmussen
21
Juan
Andres
Meli
32
Gonzalo
Abrego
25
Bruno
Sosa
13
Nicolas
Fernandez3
8
Hernan
Lopez
11
Tadeo
Allende
20
Salomon
Rodriguez
Сармиенто
5-3-2
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Сармиенто
Годой Крус

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:1
П
2:2
П
0:0
П
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 5 (2) 0.36
Мелано Лукас 3 0.21
Лисандро Лопес III 3 0.21
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.14
Manuel Monaco 1 0.07
Gonzalo Bettini 1 0.07
Гарсия Мануэль 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Emanuel Hernandez 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 3 0.21
Gonzalo Abrego 3 0.21
Tadeo Allende 3 0.21
Родригес Диего II 2 (2) 0.14
Hernan Lopez 1 0.07
Конечни Томас 1 0.07
Nicolas Fernandez3 1 0.07
Braian Salvareschi 1 0.07
Silvio Ulariaga 1 0.07
Enzo Larrosa 1 0.07
Matias Ramirez 0 0
Thomas Galdames 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Bruno Sosa 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 4 1
Гарсия Мануэль 4 1
Лисандро Лопес III 5 0
Мартинес Фернардо 4 0
Emiliano Mendez 4 0
Javier Fabian Toledo 3 0
Sergio Quiroga 3 0
Ayrton Cougo 3 0
Sebastian Meza 3 0
Manuel Monaco 3 0
Harrinson Mancilla 2 0
Israel Damonte 0 1
Донатти Алехандро 1 0
Мелано Лукас 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Franco Quinteros 1 0
Luciano Gondou 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 5 0
Nicolas Fernandez3 4 0
Родригес Диего II 3 0
Federico Rasmussen 3 0
Salomon Rodriguez 3 0
Thomas Galdames 1 1
Hernan Lopez 2 0
Braian Salvareschi 2 0
Bruno Sosa 2 0
Tadeo Allende 2 0
Juan Andrada 0 1
Cristian Nunez 1 0
Lucas Arce 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Julian Eseiza 1 0
Gaston Pedernera 1 0

Результаты матчей

Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
2
Сармиенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Годой Крус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
11
Сармиенто
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Годой Крус
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
4
36%
3
43%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
4
40%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
3
60%
4
57%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
18
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
3
20%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
6
40%
6
33%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
27%
3
17%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
1
7%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ланус - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0
Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0
Годой Крус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1
Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Годой Крус 1:1

Результаты матчей

Сармиенто
Годой Крус

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сармиенто
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3
2
5
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
5
9
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 11 0 2 24 - 5 33
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 3 2 15 - 5 27
3.
Дефенса и Хустисия
 13 7 3 3 18 - 8 24
4.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
6.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
7.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
8.
Тальерес Кордоба
 13 6 3 4 20 - 11 21
9.
Годой Крус
 14 6 3 5 18 - 18 21
10.
Тигре
 13 5 4 4 13 - 13 19
11.
Аргентинос Хуниорс
 13 5 3 5 17 - 12 18
12.
Расинг Авельянеда
 13 5 3 5 16 - 16 18
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 10 - 12 18
14.
Институто
 13 4 5 4 13 - 14 17
15.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
16.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
17.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 13 4 3 6 8 - 15 15
19.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
20.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 2 7 13 - 22 14
21.
Банфилд
 13 3 5 5 9 - 15 14
22.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
23.
Уракан
 13 3 4 6 13 - 18 13
24.
Барракас Централь
 13 3 4 6 10 - 18 13
25.
Атлетико Тукуман
 13 2 7 4 11 - 16 13
26.
Арсенал Саранди
 13 3 2 8 11 - 19 11
27.
Индепендьенте Авельянеда
 13 1 7 5 9 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Аргентинос Хуниорс
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
10.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
13.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
14.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
15.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
17.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
18.
Институто
 7 2 4 1 6 - 6 10
19.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
20.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
21.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Барракас Централь
 7 2 2 3 4 - 8 8
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 6 1 3 2 6 - 9 6
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
9.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
11.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
14.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
15.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 5 - 7 7
16.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
17.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
21.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
23.
Уракан
 7 1 2 4 7 - 10 5
24.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
28.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Nicolas Fernandez уходит с поля. Кристиан Нуньес выходит вместо него
  • 92'
    Salomon Rodriguez уходит с поля. Enzo Larrosa выходит вместо него
  • 85'
    Tadeo Allende уходит с поля. Matias Ramirez выходит вместо него
  • 83'
    Gabriel Diaz уходит с поля. Франко Кинтерос выходит вместо него
  • Желтая карточка
    82'
    Ayrton Cougo получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Manuel Monaco уходит с поля. Ayrton Cougo выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      29'
      Родригес Диего II получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Брайан Сальварески получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Emanuel Hernandez сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Лусиано Гунду бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Сармиенто 1:1 Годой Крус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     