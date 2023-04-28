Тур: 14.
1:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолLuciano Gondou
24' Желтая карточкаBraian Salvareschi
29' Желтая карточкаРодригес Диего
60' Желтая карточкаEmiliano Mendez
1:1
62' ГолBraian Salvareschi
72' Желтая карточкаNicolas Fernandez3
82' Желтая карточкаAyrton Cougo
90'+4
Ход матча
15'
29'
60'
62'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Jean
Rosso
33
Gabriel
Diaz
25
Bruno
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jean RossoЗащитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
16 Мелано ЛукасНападающий
-
-
-
-
19 Pablo Gerzel
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Сармиенто
Годой Крус
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|5 (2)
|0.36
|Мелано Лукас
|3
|0.21
|Лисандро Лопес III
|3
|0.21
|Javier Fabian Toledo
|2 (1)
|0.14
|Manuel Monaco
|1
|0.07
|Gonzalo Bettini
|1
|0.07
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Emanuel Hernandez
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|3
|0.21
|Gonzalo Abrego
|3
|0.21
|Tadeo Allende
|3
|0.21
|Родригес Диего II
|2 (2)
|0.14
|Hernan Lopez
|1
|0.07
|Конечни Томас
|1
|0.07
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.07
|Braian Salvareschi
|1
|0.07
|Silvio Ulariaga
|1
|0.07
|Enzo Larrosa
|1
|0.07
|Matias Ramirez
|0
|0
|Thomas Galdames
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|4
|1
|Гарсия Мануэль
|4
|1
|Лисандро Лопес III
|5
|0
|Мартинес Фернардо
|4
|0
|Emiliano Mendez
|4
|0
|Javier Fabian Toledo
|3
|0
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Ayrton Cougo
|3
|0
|Sebastian Meza
|3
|0
|Manuel Monaco
|3
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Israel Damonte
|0
|1
|Донатти Алехандро
|1
|0
|Мелано Лукас
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Franco Quinteros
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|5
|0
|Nicolas Fernandez3
|4
|0
|Родригес Диего II
|3
|0
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Salomon Rodriguez
|3
|0
|Thomas Galdames
|1
|1
|Hernan Lopez
|2
|0
|Braian Salvareschi
|2
|0
|Bruno Sosa
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Juan Andrada
|0
|1
|Cristian Nunez
|1
|0
|Lucas Arce
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
Результаты матчей
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
2
Сармиенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Годой Крус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
11
Сармиенто
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Годой Крус
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
7
13
Голы по времени матча
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
4
40%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
3
60%
4
57%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
18
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
3
20%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
6
40%
6
33%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
27%
3
17%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
1
7%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ланус - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0
Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0
Годой Крус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1
Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Годой Крус 1:1
Результаты матчей
Сармиенто
Годой Крус
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сармиенто
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
33
25
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
410
59
212
311
113
113
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3