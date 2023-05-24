Даниэль Карвахаль в центральной трети поля совершает небольшой фол против Альваро Гарсии.

С шестнадцати метров наносится удар по воротам Тибо Куртуа, но не приходится вступать в работу вратарю "Реала", поскольку мяч летит над перекладиной.

Эдуардо Камавинга нарушил правила на своей половине поля, а после розыгрыша гостевого штрафного прострел с левого края пришёл в руки Тибо Куртуа.

В принципе, можно сказать, "Реал" на классе выиграл первый тайм. Не имея особого преимущества в игре, команда Карло Анчелотти повела в счёте.

ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! Карим Бензема был близок к дублю, но не переиграл где-то с метра чужого голкипера, хотя если бы забит был гол, его бы отменили из-за "вне игры".

Свисток на перерыв. "Реал" выигрывает у "Райо Вальекано" в мадридском дерби с минимальным счётом благодаря голу Карима Бензема.

Антонио Рюдигер сейчас получил возможность для удара по воротам соперника со средней дистанции и нанёс выстрел, который разминулся со створом.

Что касается статистики владения мячом, то у "Реала" преимущество по этому показателю примерно в десять процентов.

Вот как раз сейчас "Реал" контролирует мяч и проводит позиционную атаку, но пока не видно, что она закончится обострением.

В прошлом туре мадридский "Реал" потерпел поражение от "Валенсии", так что теперь наверняка хочет реабилитироваться перед своими болельщиками.

Родриго решил проверить свою точность метров где-то с восемнадцати из зоны левого инсайда и направил сферу выше перекладины ворот гостей.

На предыдущей минуте ничего интересного не наблюдалось, игра проходила на половине поля хозяев, но ничего опасного не возникло.

А до "Валенсии" у "Реала" был домашний матч против "Хетафе" с вымученной победой, когда берегли силы "сливочные" перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов.

Родриго открывался в правую часть чужой вратарской площадки примерно как Карим Бензема в случае с забитым голом, однако запутался в своих ногах и упал на газон в ответственной ситуации.

Санти Комесанья прикладывается по воротам "Реала" из-за пределов штрафной площади, но в дело вступает Тибо Куртуа, он держит всё под контролем.

Продолжается у нас игра, счёт до сих пор не открыт, хотя пора бы "Реалу" уже забить, да? Учитывая разницу команд в классе.

Штрафной удар зарабатывает "Райо Валькано" по центру, а до ворот "Реала" весьма приличное расстояние. Это Давид Алаба не по правилам действует против Серхио Камелло.

Дальний удар гостей со штрафного приводит мяч в руки Тибо Куртуа, а потом проводит позиционную атаку "Реал" и добивается углового на левом фланге.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Карим Бензема! Быстро разыграли штрафной в глубине поля хозяева, а гости такого не ожидали. Бензема был выведен один на один с чужим вратарём, сместился к правому углу вратарской и отправил мяч в сетку рикошетом от подкатившегося защитника.

Альваро Гарсия получает жёлтую карточку за споры арбитром. Считают футболисты "Райо", что "Реал" должен был разыграть свой штрафной удар по свистку.

Угловой на левом фланге зарабатывает "Райо Вальекано". Посмотрим, чем ответят визитёры сейчас на собственном стандарте.

Именно на стандарте ничем особым не отвечают, а вот чуть позже дальний удар в правый угол наносит Иси Паласон, и Тибо Куртуа отражает мяч на угловой.

Иси Паласон выполнил подачу корнера с правого края, а Дани Карвахаль стал футболистом, перехватившим этот мяч в своей штрафной площади.

Иван Балью осуществлял подачу в штрафную площадь на Серхио Камелло, который ударил вторым этажом повыше створа.

25' Лука Модрич совершает небольшое нарушение правил против Иси Паласона. Главный арбитр не лезет в карман за жёлтой карточкой.

24' Оскар Валентин допускает фол, задерживая мяч рукой. Что касается в целом игры, по-прежнему она не проходит на встречных курсах.

23' Как сыграл "Райо Вальекано" в двух своих предыдущих матчах в чемпионате Испании? Проиграл "Бетису" и "Эспаньолу".

22' Напомним, что "Реал" на прошлой неделе вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в ответном полуфинале "Манчестер Сити" с крупным счётом.

21' "Райо Вальекано" сейчас может играть вполне раскованно, потому что не вылетит команда Андони Ираолы из Примеры точно.

20' Тибо Куртуа уверен в себе и подпускает прессингующего соперника достаточно близко, после чего без проблем выбивает-таки футбольный снаряд из своей штрафной.

19' Сам же Тони Кроос выполняет подачу с этого стандартного положения, и отбиваются визитёры, но второй темп оказывается у "Реала".

19' Тони Кроос входит в правую половину штрафной площади гостей, где благодаря его стараниям зарабатывается угловой мадридским "Реалом".

18' "Райо Вальекано" идёт в золотой середине чемпионата Испании на десятом месте. Золотая середина - это, как вы понимаете, устойчивое словосочетание.

16' Из района правой штанги со второго этажа бил по воротам "Реала" Альваро Гарсия, но, опять же, мимо створа это было и не слишком остро.

16' Дистанционным ударом решает отметиться сейчас Антонио Рюдигер, и неточно получается, опасной ситуацией всё же не назовёшь это.

14' Из правой части хозяйской штрафной площади наносится удар футболистом "Райо Вальекано", и мяч блокируется. Пробивал Унаи Лопес и попал в Антонио Рюдигера.

13' "Реал" на данный момент действует вторым номером, можно такое положение дел констатировать. От себя, что называется, играет, наоборот, "Райо".

12' Тибо Куртуа приходится вступать в дело, чтобы отразить удар по его воротам. По центру створа прикладывался Унаи Лопес, но было достаточно неприятно голкиперу "сливочных".

11' В середине поля Эдуардо Камавинга получил сзади зацепку за ногу от соперника. Санти Комесанья сделал здесь нарушение правил.

10' Эдуардо Камавинга забросил вперёд на левый край вратарской, откуда Карим Бензема скинул мяч в центр, но ни Антонио Рюдигер, ни Родриго не добрались до футбольного снаряда, а сделал это Столе Димитриевски.

9' Даниэль Карвахаль оказался в положении "вне игры" на правом фланге, атака "Реала" не задалась сейчас.

9' С левого края хозяева доставляли мяч во вратарскую площадь соперника полуударом-полунавесом, и сферу выбил Столе Димитриевски.

7' Лука Модрич не преуспел на левом фланге атаки, не получилось там у хозяев заработать себе угловой удар, от ворот введёт мяч в игру вратарь гостей.

6' "Реалу" требуется сегодня победа, потому что он отстаёт по очкам от своего городского конкурента "Атлетико" в борьбе за серебряные медали Примеры.

5' МОМЕНТ! С дальней дистанции решил приложиться Валентин Оскар по воротам "Реала", и немного выше перекладины ворот Тибо Куртуа просвистел сейчас кручёный мяч.

4' Пока "Реал" выполняет только оборонительные задачи, а "Райо Вальекано" активно двигает мяч и сохраняет его под своим контролем.

3' Против Франсиско Гарсии мелко нарушены правила в середине поля. Фол на свой счёт записал Эдуардо Камавинга.

2' "Реал" играет сегодня в полностью белой форме, тогда как "Райо Вальекано" предстал перед зрителями в преимущественно красном цвете.

1' Включается высокий прессинг со стороны "Райо" чуть ли не во вратарской площади "Реала", и здесь тоже удаётся избежать серьёзных проблем команде Карло Анчелотти.

1' У гостей сразу последовал заброс в чужую штрафную площадь, но там справился вратарь "сливочных" Тибо Куртуа, поймавший мяч намертво.