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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Зрители: 45811 Главный судья: Гиль Хесус
Реал Мадрид
1:0
Второй тайм: 48'
Райо Вальекано
0'
1:0
31' Гол
Бензема Карим
33' Желтая карточка
Гарсия Альваро

Ход матча

31'
Бензема Карим
(Вальверде Федерико)
1:0
33'
 
Гарсия Альваро

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 323 Количество передач 245
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 132
Реал Мадрид 93.2% (123)
X 6.1% (8)
Райо Вальекано 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Райо Вальекано
1.53
7.40
7.50
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
4
Алаба
Давид
6
Начо
Фернандес
10
Модрич
Лука
8
Кроос
Тони
12
Камавинга
Эдуардо
15
Вальверде
Федерико
9
Бензема
Карим
21
Родриго
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
17
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
Реал Мадрид
4-1-4-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Райо Вальекано

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

81.3%
6.3%
12.4%
13 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ТМК
1:1
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
10:2
П
0:2
П
5:1
П
5:0
П
2:3
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
6:2

Голы

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

4.43
1.67

Среднее время на гол

20
54

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

40
21

Голов в среднем за матч

2.5
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

36
68

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 18 (6) 0.5
Винисиус Жуниор 10 0.28
Асенсио Марко 9 0.25
Вальверде Федерико 7 0.19
Родриго 6 (1) 0.17
Милитао Эдер 5 0.14
Модрич Лука 4 (1) 0.11
Васкес Лукас 4 0.11
Кроос Тони 2 0.06
Алаба Давид 1 0.03
Родригес Альваро 1 0.03
Начо Фернандес 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Тчуамени Орельен 0 0
Себальос Дани 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Азар Эден 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 8 (1) 0.22
Камелло Серхио 6 0.17
Гарсия Альваро Ривера 5 0.14
Лежён Флорьян 4 0.11
Трехо Оскар 3 (1) 0.08
Комесанья Санти 3 0.08
Гарсия Франсиско III 2 0.06
Фалькао Радамель 2 (1) 0.06
Рауль де Томас 2 (1) 0.06
Лопес Унаи 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 10 1
Модрич Лука 7 0
Карвахаль Даниэль 5 1
Начо Фернандес 6 0
Себальос Дани 6 0
Камавинга Эдуардо 6 0
Милитао Эдер 4 0
Родриго 4 0
Алаба Давид 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 12 1
Лежён Флорьян 5 3
Валентин Оскар 10 0
Трехо Оскар 9 0
Гарсия Альваро Ривера 7 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 5 0
Ираола Андони 3 1
Фалькао Радамель 4 0
Димитриевски Столе 4 0
Паласон Иси 4 0
Сисс Пате 4 0
Санчес Сальвадор 2 0
Мумин Абдул 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Суарес Марио 0 1
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Рауль де Томас 1 0
Лопес Унаи 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Райо Вальекано
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

4
12
Реал Мадрид
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

15
9

Волевые поражения

23
21
Реал Мадрид
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)
Райо Вальекано
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
49% (17)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

23
9

Волевые поражения

27
33

Голы по времени матча

Забито

40
17
20 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
5
13%
3
18%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
11
28%
1
6%
31-45
5
13%
4
24%
46-60
6
15%
5
29%
29%
61-75
9
23%
4
24%
76-90

Пропущено

15
25
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
3
12%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
3
20%
6
24%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
5
33%
5
20%
76-90

Забито

29
25
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
5
17%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
5
17%
7
28%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
5
17%
4
16%
61-75
10
34%
6
24%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
4
21%
2
9%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
4
21%
6
27%
31-45
3
16%
4
18%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Забито

69
42
32 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 15
5 Не забивали 9
10
14%
6
14%
1-15
6
9%
3
7%
16-30
16
23%
8
19%
31-45
7
10%
6
14%
46-60
11
16%
9
21%
61-75
19
28%
10
24%
76-90

Пропущено

34
47
16 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 26
5
15%
5
11%
1-15
4
12%
8
17%
16-30
7
21%
12
26%
31-45
5
15%
9
19%
46-60
5
15%
5
11%
61-75
8
24%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1
Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0
Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2

Результаты матчей

Реал Мадрид
Райо Вальекано

Точный счет

3:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Точный счет

2:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 37%
1
7 раз 20%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
4 раза 11%
6
1 раз 3%
1
14 раз 40%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
5
12
5
1.5
9
9
7
10
2.5
2
16
4
13
3.5
1
17
1
16
4.5
1
17
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
4
11
7
1.5
3
14
3
15
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
5
0.5
Больше Меньше
26
9
23
12
1.5
12
23
10
25
2.5
2
33
5
30
3.5
1
34
1
34
4.5
1
34
1
34
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 36 27 4 5 66 - 18 85
2.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 36 23 5 8 71 - 33 74
3.
Атлетико М
 Заявка 35 22 6 7 63 - 27 72
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 36 20 8 8 48 - 32 68
5.
Вильярреал
 2:0 Заявка 36 19 6 11 56 - 36 63
6.
Бетис
 Заявка 35 16 8 11 43 - 38 56
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 36 13 10 13 56 - 51 49
9.
Севилья
 1:1 Заявка 36 13 10 13 45 - 50 49
10.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
11.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 36 12 10 14 42 - 48 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Валенсия
 Заявка 35 11 7 17 39 - 41 40
14.
Сельта
 Заявка 36 10 10 16 41 - 51 40
15.
Альмерия
 Заявка 36 11 6 19 46 - 62 39
16.
Кадис
 0:2 Заявка 36 9 11 16 28 - 52 38
17.
Вальядолид
 Заявка 36 11 5 20 33 - 63 38
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 35 8 10 17 44 - 61 34
20.
Эльче
 1:1 Заявка 36 4 9 23 28 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 18 13 4 1 42 - 14 43
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 2:0 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
12.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
13.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 1:1 Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
16.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
17.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
18.
Кадис
 0:2 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 1:1 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Бетис
 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 2:0 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Севилья
 1:1 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 0:2 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
20.
Эльче
 1:1 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    В принципе, можно сказать, "Реал" на классе выиграл первый тайм. Не имея особого преимущества в игре, команда Карло Анчелотти повела в счёте.
  • Фол, нарушение
    48'
    Эдуардо Камавинга нарушил правила на своей половине поля, а после розыгрыша гостевого штрафного прострел с левого края пришёл в руки Тибо Куртуа. 
  • 47'
    С шестнадцати метров наносится удар по воротам Тибо Куртуа, но не приходится вступать в работу вратарю "Реала", поскольку мяч летит над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    46'
    Даниэль Карвахаль в центральной трети поля совершает небольшой фол против Альваро Гарсии.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. "Реал" выигрывает у "Райо Вальекано" в мадридском дерби с минимальным счётом благодаря голу Карима Бензема.
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! Карим Бензема был близок к дублю, но не переиграл где-то с метра чужого голкипера, хотя если бы забит был гол, его бы отменили из-за "вне игры".
  • Опасный момент
    44'
    Родриго открывался в правую часть чужой вратарской площадки примерно как Карим Бензема в случае с забитым голом, однако запутался в своих ногах и упал на газон в ответственной ситуации.
  • 43'
    А до "Валенсии" у "Реала" был домашний матч против "Хетафе" с вымученной победой, когда берегли силы "сливочные" перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов.
  • 42'
    На предыдущей минуте ничего интересного не наблюдалось, игра проходила на половине поля хозяев, но ничего опасного не возникло.
  • 41'
    Родриго решил проверить свою точность метров где-то с восемнадцати из зоны левого инсайда и направил сферу выше перекладины ворот гостей.
  • 40'
    В прошлом туре мадридский "Реал" потерпел поражение от "Валенсии", так что теперь наверняка хочет реабилитироваться перед своими болельщиками.
  • 39'
    Вот как раз сейчас "Реал" контролирует мяч и проводит позиционную атаку, но пока не видно, что она закончится обострением.
  • 37'
    Что касается статистики владения мячом, то у "Реала" преимущество по этому показателю примерно в десять процентов.
  • 36'
    Антонио Рюдигер сейчас получил возможность для удара по воротам соперника со средней дистанции и нанёс выстрел, который разминулся со створом.
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    • Опасный момент
      35'
      Иван Балью осуществлял подачу в штрафную площадь на Серхио Камелло, который ударил вторым этажом повыше створа.
    • Угловой
      35'
      Иси Паласон выполнил подачу корнера с правого края, а Дани Карвахаль стал футболистом, перехватившим этот мяч в своей штрафной площади.
    • Опасный момент
      34'
      Именно на стандарте ничем особым не отвечают, а вот чуть позже дальний удар в правый угол наносит Иси Паласон, и Тибо Куртуа отражает мяч на угловой.
    • Угловой
      33'
      Угловой на левом фланге зарабатывает "Райо Вальекано". Посмотрим, чем ответят визитёры сейчас на собственном стандарте.
    • Желтая карточка
      32'
      Альваро Гарсия получает жёлтую карточку за споры арбитром. Считают футболисты "Райо", что "Реал" должен был разыграть свой штрафной удар по свистку.
    • Описание гола
      31'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Карим Бензема!
      Быстро разыграли штрафной в глубине поля хозяева, а гости такого не ожидали. Бензема был выведен один на один с чужим вратарём, сместился к правому углу вратарской и отправил мяч в сетку рикошетом от подкатившегося защитника.
    • Угловой
      30'
      Дальний удар гостей со штрафного приводит мяч в руки Тибо Куртуа, а потом проводит позиционную атаку "Реал" и добивается углового на левом фланге.
    • Фол, нарушение
      29'
      Штрафной удар зарабатывает "Райо Валькано" по центру, а до ворот "Реала" весьма приличное расстояние. Это Давид Алаба не по правилам действует против Серхио Камелло.
    • 27'
      Продолжается у нас игра, счёт до сих пор не открыт, хотя пора бы "Реалу" уже забить, да? Учитывая разницу команд в классе.
    • 26'
      Санти Комесанья прикладывается по воротам "Реала" из-за пределов штрафной площади, но в дело вступает Тибо Куртуа, он держит всё под контролем.
    • Фол, нарушение
      25'
      Лука Модрич совершает небольшое нарушение правил против Иси Паласона. Главный арбитр не лезет в карман за жёлтой карточкой.
    • Фол, нарушение
      24'
      Оскар Валентин допускает фол, задерживая мяч рукой. Что касается в целом игры, по-прежнему она не проходит на встречных курсах.
    • 23'
      Как сыграл "Райо Вальекано" в двух своих предыдущих матчах в чемпионате Испании? Проиграл "Бетису" и "Эспаньолу".
    • 22'
      Напомним, что "Реал" на прошлой неделе вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в ответном полуфинале "Манчестер Сити" с крупным счётом.
    • 21'
      "Райо Вальекано" сейчас может играть вполне раскованно, потому что не вылетит команда Андони Ираолы из Примеры точно.
    • 20'
      Тибо Куртуа уверен в себе и подпускает прессингующего соперника достаточно близко, после чего без проблем выбивает-таки футбольный снаряд из своей штрафной. 
    • 19'
      Сам же Тони Кроос выполняет подачу с этого стандартного положения, и отбиваются визитёры, но второй темп оказывается у "Реала".
    • Угловой
      19'
      Тони Кроос входит в правую половину штрафной площади гостей, где благодаря его стараниям зарабатывается угловой мадридским "Реалом".
    • 18'
      "Райо Вальекано" идёт в золотой середине чемпионата Испании на десятом месте. Золотая середина - это, как вы понимаете, устойчивое словосочетание.
    • 16'
      Из района правой штанги со второго этажа бил по воротам "Реала" Альваро Гарсия, но, опять же, мимо створа это было и не слишком остро.
    • 16'
      Дистанционным ударом решает отметиться сейчас Антонио Рюдигер, и неточно получается, опасной ситуацией всё же не назовёшь это.
    • 14'
      Из правой части хозяйской штрафной площади наносится удар футболистом "Райо Вальекано", и мяч блокируется. Пробивал Унаи Лопес и попал в Антонио Рюдигера.
    • 13'
      "Реал" на данный момент действует вторым номером, можно такое положение дел констатировать. От себя, что называется, играет, наоборот, "Райо". 
    • Опасный момент
      12'
      Тибо Куртуа приходится вступать в дело, чтобы отразить удар по его воротам. По центру створа прикладывался Унаи Лопес, но было достаточно неприятно голкиперу "сливочных".
    • Фол, нарушение
      11'
      В середине поля Эдуардо Камавинга получил сзади зацепку за ногу от соперника. Санти Комесанья сделал здесь нарушение правил.
    • 10'
      Эдуардо Камавинга забросил вперёд на левый край вратарской, откуда Карим Бензема скинул мяч в центр, но ни Антонио Рюдигер, ни Родриго не добрались до футбольного снаряда, а сделал это Столе Димитриевски.
    • Офсайд
      9'
      Даниэль Карвахаль оказался в положении "вне игры" на правом фланге, атака "Реала" не задалась сейчас.
    • 9'
      С левого края хозяева доставляли мяч во вратарскую площадь соперника полуударом-полунавесом, и сферу выбил Столе Димитриевски.
    • 7'
      Лука Модрич не преуспел на левом фланге атаки, не получилось там у хозяев заработать себе угловой удар, от ворот введёт мяч в игру вратарь гостей.
    • 6'
      "Реалу" требуется сегодня победа, потому что он отстаёт по очкам от своего городского конкурента "Атлетико" в борьбе за серебряные медали Примеры.
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТ! С дальней дистанции решил приложиться Валентин Оскар по воротам "Реала", и немного выше перекладины ворот Тибо Куртуа просвистел сейчас кручёный мяч.
    • 4'
      Пока "Реал" выполняет только оборонительные задачи, а "Райо Вальекано" активно двигает мяч и сохраняет его под своим контролем.
    • Фол, нарушение
      3'
      Против Франсиско Гарсии мелко нарушены правила в середине поля. Фол на свой счёт записал Эдуардо Камавинга.
    • 2'
      "Реал" играет сегодня в полностью белой форме, тогда как "Райо Вальекано" предстал перед зрителями в преимущественно красном цвете.
    • 1'
      Включается высокий прессинг со стороны "Райо" чуть ли не во вратарской площади "Реала", и здесь тоже удаётся избежать серьёзных проблем команде Карло Анчелотти. 
    • 1'
      У гостей сразу последовал заброс в чужую штрафную площадь, но там справился вратарь "сливочных" Тибо Куртуа, поймавший мяч намертво.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Реал Мадрид
    93.2% (123)
    Ничья
    6.1% (8)
    Райо Вальекано
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.67% (62)
    Меньше
    48.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    38.33% (46)
    Нет
    61.67% (74)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    37.9% (50)
    2:1 Реал Мадрид
    16.7% (22)
    3:1 Реал Мадрид
    13.6% (18)
    3:0 Реал Мадрид
    11.4% (15)
    1:0 Реал Мадрид
    4.5% (6)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)