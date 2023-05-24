Тур: 36. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Зрители: 45811 Главный судья: Гиль Хесус
1:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
31'
33'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
323 Количество передач 245
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Модрич
Лука
21
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 РодригоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Райо Вальекано
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
81.3%
6.3%
12.4%
13 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
31
15
Голов в среднем за матч
4.43
1.67
Среднее время на гол
20
54
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
40
21
Голов в среднем за матч
2.5
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
36
68
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|18 (6)
|0.5
|Винисиус Жуниор
|10
|0.28
|Асенсио Марко
|9
|0.25
|Вальверде Федерико
|7
|0.19
|Родриго
|6 (1)
|0.17
|Милитао Эдер
|5
|0.14
|Модрич Лука
|4 (1)
|0.11
|Васкес Лукас
|4
|0.11
|Кроос Тони
|2
|0.06
|Алаба Давид
|1
|0.03
|Родригес Альваро
|1
|0.03
|Начо Фернандес
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Тчуамени Орельен
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|8 (1)
|0.22
|Камелло Серхио
|6
|0.17
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0.14
|Лежён Флорьян
|4
|0.11
|Трехо Оскар
|3 (1)
|0.08
|Комесанья Санти
|3
|0.08
|Гарсия Франсиско III
|2
|0.06
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.06
|Рауль де Томас
|2 (1)
|0.06
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|10
|1
|Модрич Лука
|7
|0
|Карвахаль Даниэль
|5
|1
|Начо Фернандес
|6
|0
|Себальос Дани
|6
|0
|Камавинга Эдуардо
|6
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Родриго
|4
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Менди Ферлан
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Асенсио Марко
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|12
|1
|Лежён Флорьян
|5
|3
|Валентин Оскар
|10
|0
|Трехо Оскар
|9
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Комесанья Санти
|5
|0
|Ираола Андони
|3
|1
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Димитриевски Столе
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Мумин Абдул
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Суарес Марио
|0
|1
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Савельич Эстебан
|1
|0
|Рауль де Томас
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Мартин Андрес
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Райо Вальекано
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
4
12
Реал Мадрид
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
23
21
Реал Мадрид
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)
Райо Вальекано
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
49% (17)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
23
9
Волевые поражения
27
33
Голы по времени матча
Забито
40
17
20 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
5
13%
3
18%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
11
28%
1
6%
31-45
5
13%
4
24%
46-60
6
15%
5
29%
29%
61-75
9
23%
4
24%
76-90
Пропущено
15
25
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
3
12%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
3
20%
6
24%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
5
33%
5
20%
76-90
Забито
29
25
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
5
17%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
5
17%
7
28%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
5
17%
4
16%
61-75
10
34%
6
24%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
4
21%
2
9%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
4
21%
6
27%
31-45
3
16%
4
18%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
3
16%
3
14%
76-90
Забито
69
42
32 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 15
5 Не забивали 9
10
14%
6
14%
1-15
6
9%
3
7%
16-30
16
23%
8
19%
31-45
7
10%
6
14%
46-60
11
16%
9
21%
61-75
19
28%
10
24%
76-90
Пропущено
34
47
16 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 26
5
15%
5
11%
1-15
4
12%
8
17%
16-30
7
21%
12
26%
31-45
5
15%
9
19%
46-60
5
15%
5
11%
61-75
8
24%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1
Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0
Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2
Результаты матчей
Реал Мадрид
Райо Вальекано
Точный счет
3:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Точный счет
2:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 37%
1
7 раз 20%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
4 раза 11%
6
1 раз 3%
1
14 раз 40%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
135
125
99
710
216
413
117
116
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
134
117
314
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
305
Больше Меньше
269
2312
1223
1025
233
530
134
134
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|4
|5
|66 - 18
|85
|2.
|1:0 Заявка
|36
|23
|5
|8
|71 - 33
|74
|3.
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|63 - 27
|72
|4.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|48 - 32
|68
|5.
|2:0 Заявка
|36
|19
|6
|11
|56 - 36
|63
|6.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|43 - 38
|56
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|56 - 51
|49
|9.
|1:1 Заявка
|36
|13
|10
|13
|45 - 50
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|8
|14
|32 - 39
|47
|11.
|0:1 Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 48
|46
|12.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 40
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 41
|40
|14.
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 51
|40
|15.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|46 - 62
|39
|16.
|0:2 Заявка
|36
|9
|11
|16
|28 - 52
|38
|17.
|Заявка
|36
|11
|5
|20
|33 - 63
|38
|18.
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|31 - 44
|35
|19.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 61
|34
|20.
|1:1 Заявка
|36
|4
|9
|23
|28 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|1:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|42 - 14
|43
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 14
|39
|4.
|2:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|7.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|0:1 Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|12.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|14.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|15.
|1:1 Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|18.
|0:2 Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|1:1 Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|1:0 Заявка
|18
|10
|1
|7
|29 - 19
|31
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 22
|25
|6.
|2:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|7.
|1:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 19
|19
|10.
|0:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|15.
|0:2 Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
|20.
|1:1 Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|18 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (13)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Райо Вальекано
Исход игры
Реал Мадрид
93.2% (123)
Ничья
6.1% (8)
Райо Вальекано
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.67% (62)
Меньше
48.33% (58)
Обе команды забьют
Да
38.33% (46)
Нет
61.67% (74)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
37.9% (50)
2:1 Реал Мадрид
16.7% (22)
3:1 Реал Мадрид
13.6% (18)
3:0 Реал Мадрид
11.4% (15)
1:0 Реал Мадрид
4.5% (6)
1:1 Ничья
1.5% (2)