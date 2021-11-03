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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Райо Вальекано

История личных встреч

Реал Мадрид
Райо Вальекано

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

13 матчей

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
10:2
П
0:2
П
5:1
П
5:0
П
2:3
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
6:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 9 (1) 0.82
Винисиус Жуниор 7 0.64
Асенсио Марко 3 0.27
Алаба Давид 1 0.09
Бэйл Гарет 1 0.09
Иско Аларкон 1 0.09
Начо Фернандес 1 0.09
Карвахаль Даниэль 1 0.09
Васкес Лукас 1 0.09
Камавинга Эдуардо 1 0.09
Модрич Лука 0 0
Азар Эден 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Йович Лука 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалькао Радамель 4 0.33
Гарсия Альваро III 4 0.33
Нтекья Ранди 3 0.25
Трехо Оскар 2 (2) 0.17
Гвардиола Серхи 1 0.08
Комесанья Санти 1 0.08
Сисс Пате 1 0.08
Паласон Иси 1 0.08
Эрнандес Марио 1 0.08
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Катена Алехандро 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 4 0
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Родриго 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балью Иван 5 0
Трехо Оскар 4 0
Гарсия Альваро III 3 0
Комесанья Санти 3 0
Сисс Пате 3 0
Савельич Эстебан 2 0
Паласон Иси 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Катена Алехандро 1 0
Валентин Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

15
13
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
1
7%
3
23%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
5
33%
3
23%
76-90

Пропущено

9
2
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

26
19
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
8%
4
21%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
1
4%
4
21%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
6
23%
2
11%
61-75
8
31%
5
26%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
4
36%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 17 - 10 25
2. Реал Мадрид Заявка 11 7 3 1 26 - 12 24
3. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
4. Атлетико М Заявка 11 6 4 1 18 - 10 22
5. Бетис Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Райо Вальекано Заявка 12 6 2 4 18 - 12 20
7. Осасуна Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
8. Атлетик Б Заявка 11 4 6 1 11 - 7 18
9. Барселона Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
10. Валенсия Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
11. Мальорка Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
12. Эспаньол Заявка 12 3 5 4 12 - 13 14
13. Вильярреал Заявка 11 2 6 3 13 - 12 12
14. Сельта Заявка 12 3 2 7 10 - 14 11
15. Гранада Заявка 11 2 5 4 11 - 14 11
16. Алавес Заявка 11 3 1 7 6 - 14 10
17. Эльче Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
18. Кадис Заявка 12 1 6 5 11 - 19 9
19. Хетафе Заявка 12 1 3 8 6 - 18 6
20. Леванте Заявка 12 0 6 6 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
6. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Валенсия Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
8. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
9. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
10. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
12. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
13. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
19. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
20. Сельта Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
8. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Гранада Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
10. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
11. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
16. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Хетафе Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 2 дня 19 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Реал Мадрид 93.3% (28)
    X 6.7% (2)
    Райо Вальекано 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Райо Вальекано
    1.41
    5.78
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Райо Вальекано онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Райо Вальекано

    Исход игры
    Реал Мадрид
    93.3% (28)
    Ничья
    6.7% (2)
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.38% (12)
    Меньше
    58.62% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    31.03% (9)
    Нет
    68.97% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    50% (15)
    2:1 Реал Мадрид
    16.7% (5)
    3:0 Реал Мадрид
    13.3% (4)
    3:1 Реал Мадрид
    10% (3)
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