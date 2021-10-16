Второй тайм

93' Аякс заслуженно побеждает в отличном матче

93' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Сегодняшная посещаемость составляет 25133 болельщиков

93' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Ван Бик Свен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Херенвен

90' Ван Эвейк Милан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

90' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Алле Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Мусаба Антони имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

89' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновится спорным мячом

88' Матч остановлен

87' Хорошую попытку сделал Тейлор Кеннет . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Аякс выполняет удар от ворот.

86' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Классен Дэви из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Девайн Ренш из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.

84' Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Конголо Родни из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Удар от ворот произведет Херенвен

80' Мартинес Лисандро не смог попасть в створ ударом издали

80' Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

78' Девайн Ренш из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.

77' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Тактическая замена. Мазрауи Нуссер уходит с поля и его заменяет Девайн Ренш

73' Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

72' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Тимбер Юррьен из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Верман Йоэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Аякс выполняет удар от ворот.

65' Игрок Верман Хенк из команды Херенвен неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

64' Аякс выполняет удар от ворот.

61' Кайб Рами совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' ШАНС! Это должен был быть гол. Ван Бик Свен упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

59' Бергёйс Стивен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Халилович Тибор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

57' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Баккер Ник из команды Херенвен

55' Мадсен Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Херенвен выполняет удар от ворот.

54' Бергёйс Стивен из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

53' Херенвен выполняет удар от ворот.

53' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Алле Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Отличные скиллы показывает Мусаба Антони , обводя своих соперников

51' Херенвен выполняет удар от ворот.

51' Игрок Тадич Душан из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

50' Ремко Пасвеер не дал случится голу! Мусаба Антони должен был забивать, но Ремко Пасвеер сделал отличный сейв

50' Отличные скиллы показывает Мусаба Антони , обводя своих соперников

49' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Халилович Тибор нанес удар головой, но Ремко Пасвеер спокойно отбил мяч.

48' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Гравенберх Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Гравенберх Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шуурс Перр из команды Аякс

46' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.