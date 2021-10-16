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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 25133
Аякс
0'
0:1
24' Гол
Алле Себастьян
55' Желтая карточка
Мадсен Николас
61' Желтая карточка
Кайб Рами
0:2
75' Гол
Нерес Давид
90' Желтая карточка
Ван Эвейк Милан
90' Желтая карточка
Ван Бик Свен
90'+3
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
11
Мусаба
Антони
29
Мадсен
Николас
20
Верман
Йоэй
16
Ван
дер
Хейде
Арьен
9
Верман
Хенк
10
Халилович
Тибор
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
8
Гравенберх
Райан
20
Кудус
Мохаммед
23
Бергёйс
Стивен
6
Классен
Дэви
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
Херенвен
4-4-2
Аякс
4-2-3-1

Ход матча

24'
0:1
Алле Себастьян
(Тадич Душан)
55'
Мадсен Николас
 
61'
Кайб Рами
 
61'
Беньямин Нюгрен
Ван дер Хейде Арьен
 
63'
 
Нерес Давид
Бергёйс Стивен
63'
 
Мартинес Лисандро
Кудус Мохаммед
75'
0:2
Нерес Давид
(Тадич Душан)
75'
 
Ренсх Девайн
Мазрауи Нуссер
80'
Конголо Родни
Мадсен Николас
 
80'
Де Йонг Сим
Верман Хенк
 
86'
 
Дарами Мохаммед
Тадич Душан
86'
 
Тейлор Кеннет
Гравенберх Райан
90'
Ван Эвейк Милан
 
90'
Ван Бик Свен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 7
  • 2 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Херенвен
Аякс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
140%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

28 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед

Первый тайм

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 24 победы

33 матча

9.1%
12.1%
78.8%
3 победы 4 ничьи 26 побед

Первый тайм

15.2%
30.3%
54.5%
5 побед 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

15.2%
12.1%
72.7%
5 побед 4 ничьи 24 победы

История матчей

Э
1:2
К
0:3
Э
5:1
Э
1:3
ТМК
1:0
Э
4:1
К
3:1
Э
4:4
Э
0:4
Э
4:1
Э
0:4
Э
5:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
3:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:5
Э
5:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 5 (1) 0.56
Халилович Тибор 3 0.33
Верман Йоэй 1 0.11
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Стеванович Филип 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 6 0.67
Тадич Душан 4 0.44
Мазрауи Нуссер 4 0.44
Нерес Давид 3 0.33
Бергёйс Стивен 2 0.22
Антони 2 0.22
Альварес Эдсон 2 0.22
Дарами Мохаммед 1 0.11
Тальяфико Николас 1 0.11
Классен Дэви 1 0.11
Кудус Мохаммед 1 0.11
Перейра Данило II 1 0.11
Гравенберх Райан 1 0.11
Тимбер Юррьен 1 0.11
Мартинес Лисандро 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Тейлор Кеннет 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Эвейк Милан 3 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Мадсен Николас 2 0
Мусаба Антони 2 0
Ван Бик Свен 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Кайб Рами 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Стеванович Филип 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравенберх Райан 2 0
Антони 1 0
Алле Себастьян 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
43%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Пропущено

10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90

Забито

3
20
2 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
33%
3
15%
1-15
1
33%
4
20%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
33%
3
15%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

10
30
7 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
4
40%
4
13%
1-15
1
10%
7
23%
16-30
2
20%
6
20%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
1
10%
6
20%
61-75
2
20%
4
13%
76-90

Пропущено

15
4
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
20%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
3
20%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0
Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Херенвен - Кортрейк 2:2 Херенвен - Утрехт-2 3:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:2 Эммен - Херенвен 3:1 Херенвен - Утрехт 0:0 ПСВ - Херенвен 2:2 Херенвен - ПЕК Зволле 0:2
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5
Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2 Аякс - Падерборн 4:1 Аякс - Квик-20 1:1 Аякс - Конинклейке 6:0 Витесс - Аякс 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 0:1 9 6 0 3 19 - 12 18
3. Утрехт 8 5 2 1 18 - 5 17
4. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
5. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Витесс 8 4 1 3 8 - 15 13
8. Херенвен 9 4 1 4 11 - 14 13
9. Камбюр 0:0 9 4 1 4 16 - 21 13
10. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
11. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
12. Хераклес 8 3 1 4 11 - 14 10
13. АЗ Алкмаар 7 3 0 4 14 - 12 9
14. Ваалвейк 9 1 4 4 12 - 15 7
15. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
16. Спарта Роттердам 8 1 3 4 7 - 16 6
17. Фортуна Ситтард 0:0 8 1 3 4 7 - 16 6
18. ПЕК Зволле 1:0 9 1 1 7 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
4. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
5. ПСВ 0:1 5 3 0 2 11 - 9 9
6. Камбюр 0:0 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Фортуна Ситтард 0:0 5 1 2 2 5 - 11 5
13. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
15. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
16. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
17. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 1:0 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
2. ПСВ 0:1 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
4. Утрехт 4 2 1 1 4 - 1 7
5. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
7. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
8. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Камбюр 0:0 4 1 1 2 5 - 13 4
12. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
13. ПЕК Зволле 1:0 5 1 0 4 2 - 9 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Хераклес 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Спарта Роттердам 4 0 1 3 2 - 9 1
17. Фортуна Ситтард 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
3. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
4. Хераклес Фадига Ноа 4 0
5. Гоу Эхед Иглс Лидберг Исак 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Херенвен 0:2 Аякс онлайн




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