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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
3:2
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
4' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
1:0
8' Гол
Делофеу Херард
1:1
15' Гол
Берарди Доменико
1:2
28' Гол
Фраттези Давиде
38' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
2:2
39' Гол в свои ворота
Фраттези Давиде
3:2
51' Гол
Гомеш Бету
67' Желтая карточка
Мюлдюр Мерт
82' Желтая карточка
Консильи Андреа
84' Желтая карточка
Макенго Жан-Виктор
89' Вторая желтая карточка
Макенго Жан-Виктор
90'+6
1
Сильвестри
Марко
2
Перес
Неуэн
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
11
Уолас
Соуза
5
Арслан
Толгай-Али
10
Делофеу
Херард
37
Перейра
Роберто
9
Гомеш
Бету
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
4
Маньянелли
Франческо
23
Траоре
Хамед
25
Берарди
Доменико
92
Дефрель
Грегоре
18
Распадори
Джакомо
Удинезе
4-4-2
Сассуоло
4-3-3

Ход матча

4'
Арслан Толгай-Али
 
8'
Делофеу Херард
(Бекао Родриго)
1:0
15'
1:1
Берарди Доменико
16'
Макенго Жан-Виктор
Арслан Толгай-Али
 
28'
1:2
Фраттези Давиде
(Рожерио да Силва)
36'
Удоги Дестини
Самир Каэтано
 
38'
 
Феррари Джанмарко
39'
Фраттези Давиде
2:2
51'
Гомеш Бету
(Перейра Роберто)
3:2
67'
 
Мюлдюр Мерт
71'
 
Скамачча Джанлука
Траоре Хамед
71'
 
Энрике Матеус
Маньянелли Франческо
82'
 
Консильи Андреа
84'
Макенго Жан-Виктор
 
87'
 
Харрауи Абдау
Фраттези Давиде
88'
Саксесс Исаак
Гомеш Бету
 
89'
Макенго Жан-Виктор
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

История личных встреч

Удинезе
Сассуоло

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 4 0.33
Делофеу Херард 3 0.25
Перейра Роберто 2 (1) 0.17
Пуссетто Игнасио 1 0.08
Молина Науэль 1 0.08
Самарджич Лазар 1 0.08
Форестьери Фернандо 1 0.08
Саксесс Исаак 1 0.08
Окака Стефано 0 0
Арслан Толгай-Али 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Бекао Родриго 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 5 (1) 0.42
Фраттези Давиде 3 0.25
Джуричич Филип 2 0.17
Скамачча Джанлука 2 0.17
Распадори Джакомо 1 0.08
Лопес Максим 1 0.08
Траоре Хамед 1 0.08
Бога Жереми 0 0
Капуто Франческо 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Роберто 3 1
Самир Каэтано 4 0
Арслан Толгай-Али 3 0
Уолас Соуза 3 0
Макенго Жан-Виктор 1 1
Пуссетто Игнасио 2 0
Бекао Родриго 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Делофеу Херард 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Молина Науэль 1 0
Гомеш Бету 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 5 0
Кирикеш Влад 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Дефрель Грегоре 2 0
Консильи Андреа 2 0
Скамачча Джанлука 2 0
Рожерио да Силва 2 0
Распадори Джакомо 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
17%
2
18%
1-15
4
33%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
6
40%
2
13%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
2
11%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
4
22%
3
16%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
2
11%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1
Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1 Интер Милан - Удинезе 5:1 Удинезе - Сампдория 0:1
Сассуоло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Ювентус 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 11 10 1 0 25 - 10 31
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Аталанта Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
5. Лацио 0:0 Заявка 12 5 4 3 22 - 19 19
6. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
7. Ювентус Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 12 6 0 6 16 - 14 18
9. Болонья Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона 1:1 Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
13. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
15. Венеция Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Специя Заявка 12 3 2 7 13 - 26 11
17. Сампдория Заявка 12 2 3 7 15 - 25 9
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана 0:0 Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
20. Кальяри Заявка 12 1 3 8 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио 0:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Верона 1:1 Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
13. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
15. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
9. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
10. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
11. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Лацио 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона 1:1 Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
19. Салернитана 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Удинезе 44.8% (60)
X 44% (59)
Сассуоло 11.2% (15)
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Где смотреть матч Удинезе 3:2 Сассуоло онлайн


Прогнозы на матч Удинезе 3:2 Сассуоло

Исход игры
Удинезе
44.8% (60)
Ничья
44% (59)
Сассуоло
11.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (56)
Меньше
57.89% (77)
Обе команды забьют
Да
81.95% (109)
Нет
18.05% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (53)
2:1 Удинезе
26.9% (36)
1:0 Удинезе
10.4% (14)
1:2 Сассуоло
7.5% (10)
2:0 Удинезе
5.2% (7)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:1 Сассуоло
1.5% (2)
3:1 Удинезе
1.5% (2)
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