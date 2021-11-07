Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Удинезе вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Скамачча Джанлука из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Игрок из команды Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Матч возобновится спорным мячом

93' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

92' Уолас Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' После удара головой, который сделал Феррари Джанмарко мяч выносится вратарем на угловой

91' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Феррари Джанмарко делает скидку назад вдоль ворот

91' Молина Науэль из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Макенго Жан-Виктор получает вторую желтую карточку

89' Мюлдюр Мерт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Уолас Соуза из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Глупую желтую получил Макенго Жан-Виктор за то, что отбил ногой мяч после свистка

84' Гомеш Бету совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Рефери не любит споров - именно за это Консильи Андреа сейчас получил желтую

82' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Игрок Делофеу Херард из команды Удинезе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

81' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Сассуоло выполняет удар от ворот.

78' Перейра Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Перейра Роберто получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Перейра Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Удинезе

73' Скамачча Джанлука не смог попасть в створ ударом издали

72' Сассуоло выполняет удар от ворот.

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

69' Удинезе выполняет удар от ворот.

69' Отличный пас сделал Маньянелли Франческо из команды Сассуоло . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

69' Сассуоло выполняет удар от ворот.

69' Гомеш Бету оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

68' Игрок Гомеш Бету из команды Удинезе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

68' Нюйтинк Брэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Мюлдюр Мерт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Фраттези Давиде пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

65' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Сассуоло выполняет удар от ворот.

64' Гомеш Бету не смог попасть в створ ударом издали

63' Нюйтинк Брэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Удоги Дестини из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

62' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Удинезе пробьет пенальти!

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

61' Удар от ворот произведет Удинезе

60' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Берарди Доменико из команды Сассуоло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

58' Удинезе выполняет удар от ворот.

58' Отличный пас сделал Мюлдюр Мерт из команды Сассуоло . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

57' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля