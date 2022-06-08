Стадион: Wuyuan River Stadium
2:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолGuowen Sun
2:0
22' ГолЯн Ксиангчуанг
57' Undefined phrase: football_event_Tixiang Li
58' Желтая карточкаЧжан Чонг
88' Желтая карточкаYajun Chen
90' Желтая карточкаLongchang Lin
90'+3
Ход матча
6'
1:0
22'
2:0
46'
57'
58'
63'
63'
70'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
16
Lei
Tong
22
Yanfeng
Dong
11
Guowen
Sun
23
Yin
Shang
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
28
Yu
Fei
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
33
Bo
Jin
32
Zhizhao
Chen
28
Chengru
Wu
10
Tixiang
Li
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Lei TongЗащитник
-
22 Yanfeng DongЗащитник
- Защитник
-
11 Guowen SunЗащитник
-
23 Yin ShangПолузащитник
-
14 Jiahui HuangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
28 Yu FeiНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingЗащитник
-
-
15 Jianbo Zhao
-
-
-
26 Ming'an Cui
-
20 Tengda Wang
-
13 Yaopeng Wang
-
-
-
35 Yu Wang
-
18 Yupeng He
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
- Защитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Bo JinПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenНападающий
-
28 Chengru WuНападающий
-
10 Tixiang LiНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Peng WangПолузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
-
9 Hong GuiНападающий
-
26 Wenhao Long
-
22 Jiaqi Han
-
17 Yuncheng Fu
-
37 Yongjun Wen
-
30 Yajun Chen
-
35 Jiajun Liao
-
27 Zhuoxuan Li
-
34 Feng Wei
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
История личных встреч
Далянь Ифан
Гуанчжоу Фули
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|2
|1
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0.5
|Guowen Sun
|1
|0.5
|Lei Tong
|0
|0
|Yu Fei
|0
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chengru Wu
|1
|0.5
|Hong Gui
|0
|0
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Longchang Lin
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Чжан Чонг
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Чуньцинь Лифан - Далянь Ифан 0:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Далянь Ифан - Китай (до 20 лет) 2:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Далянь Ифан
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Хэнань Цзянье
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Шанхай СИПГ
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|3.
|Чанчунь Ятай
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Далянь Ифан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тянцзинь Тэда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Чанчунь Ятай
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шэньчжэнь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Шаньдун Тайшань
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0