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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Далянь Ифан
2:0
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
1:0
6' Гол
Guowen Sun
2:0
22' Гол
Ян Ксиангчуанг
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Tixiang Li
58' Желтая карточка
Чжан Чонг
88' Желтая карточка
Yajun Chen
90' Желтая карточка
Longchang Lin
90'+3

Ход матча

6'
Guowen Sun
(Ян Ксиангчуанг)
1:0
22'
Ян Ксиангчуанг
(Lei Tong)
2:0
46'
 
Hong Gui
Zhizhao Chen
57'
 
Tixiang Li
58'
Чжан Чонг
 
63'
 
Zhuoxuan Li
Bo Jin
63'
 
Feng Wei
Chengru Wu
68'
Wei Wu III
Jiahui Huang
 
70'
Tengda Wang
Yin Shang
 
70'
Jianbo Zhao
Ян Ксиангчуанг
 
72'
 
Yajun Chen
Chun Lok Than
78'
 
Jiajun Liao
Jinliang Zhang
84'
Pengfei Shan
Линь Лянмин
 
88'
 
Yajun Chen
90'
Longchang Lin
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Чжан
Чонг
16
Lei
Tong
22
Yanfeng
Dong
2
Longchang
Lin
11
Guowen
Sun
23
Yin
Shang
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
28
Yu
Fei
39
Ян
Ксиангчуанг
7
Линь
Лянмин
1
Yuelei
Cheng
19
Jihong
Jiang
36
Zhengyu
Huang
18
Йи
Тенг
31
Jinliang
Zhang
4
Gong
Zhang
16
Chun
Lok
Than
33
Bo
Jin
32
Zhizhao
Chen
28
Chengru
Wu
10
Tixiang
Li
Далянь Ифан
4-3-3
Гуанчжоу Фули
3-4-3

История личных встреч

Далянь Ифан
Гуанчжоу Фули

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:4
С
0:3
С
1:0
С
0:1
С
3:2
С
3:3
С
3:0
С
2:0
С
0:0
С
3:0
С
2:2
С
3:2
С
1:2
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 2 1
Ян Ксиангчуанг 1 0.5
Guowen Sun 1 0.5
Lei Tong 0 0
Yu Fei 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chengru Wu 1 0.5
Hong Gui 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Чжан Чонг 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang 1 0
Yajun Chen 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Чуньцинь Лифан - Далянь Ифан 0:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Далянь Ифан - Китай (до 20 лет) 2:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Далянь Ифан 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Чжэцзян Профессионал 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Ченду Беттер Сити 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Шанхай СИПГ 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
3. Чанчунь Ятай 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тянцзинь Тэда 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хэбей Форчун 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ухань Цзалл 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Далянь Ифан 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Мэйчжоу Хакка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шэньчжэнь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Шаньдун Тайшань 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Чжэцзян Профессионал 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Далянь Ифан пытается что-то создать.
    • 89'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      88'
      Wei Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      88'
      Yajun Chen получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      88'
      Безумный фол. Yajun Chen грубо играет против соперника. Пострадал Wei Wu
    • 88'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      87'
      Судья сигнализирует, что Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Pengfei Shan
    • 86'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 86'
      Контроль мяча: Далянь Ифан: 60%, Гуанчжоу Фули: 40%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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