Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Далянь Ифан играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Линь Лянмин видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Yin Shang из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...

45' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Yin Shang из команды Далянь Ифан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

42' Jinliang Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Chun Lok Tan оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

33' Tixiang Li пробил со штрафного прямо в стенку

28' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Далянь Ифан нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

22' Г О О О О Л - Ян Ксиангчуанг забивает с правой ноги!

22' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Tixiang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

14' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Bo Jin получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Bo Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Yin Shang из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

7' Фантастический гол, где все сам сделал Guowen Sun

6' Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Tixiang Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру