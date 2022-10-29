Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Tao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Ох, нехорошо это выглядит. Romulo получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Romulo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Дэн Чжу Сян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Матч возобновлен

89' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

88' Marcao выиграл воздушное противоборство у Tao Liu.

87' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновится спорным мячом

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Оооо... вот это был удар! Marcao должен был забить с этой позиции.

85' Marcao нанес удар головой, но Yan Zhang спокойно отбил мяч.

82' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Сальданья из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Давидсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Marcao пробует нанести удар издали, но Yan Zhang держит все под контролем

77' Чао Хэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Ким Мин-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Гао Чжуньи получил желтую карточку от судьи

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Оооо... вот это был удар! Ким Мин-У должен был забить с этой позиции.

70' Хорошую попытку сделал Ким Мин-У . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Хан Жэнь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Xiaobin Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Chao Gan навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Marcao пробует нанести удар издали, но Yan Zhang держит все под контролем

59' Виндбихлер Рихард получил желтую карточку от судьи

58' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Хан Жэнь получил желтую карточку от судьи

57' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Давидсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Давидсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Romulo из команды Ченду Беттер Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Ох, нехорошо это выглядит. Xin Tang получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Xin Tang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Давидсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Ruibao Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.