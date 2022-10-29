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Китай: Суперлига
2022

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Jianxun Kou Главный судья: Dai Yige
Бэйцзин Гоань
4:1
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
1:0
10' Гол
Жанг Юнинг
2:0
21' Гол
Адегбенро Самуэль
3:0
27' Гол
Мемишевич Самир
4:0
33' Гол
Адегбенро Самуэль
57' Желтая карточка
Hengbo Fan
61' Желтая карточка
Yang Li3
4:1
76' Гол
Liyn Yang
86' Желтая карточка
Ziming Wang
90'+4

Ход матча

10'
Жанг Юнинг
(Чжанг Сичже)
1:0
21'
Адегбенро Самуэль
(Жанг Юнинг)
2:0
27'
Мемишевич Самир
(Чжанг Сичже)
3:0
33'
Адегбенро Самуэль
(Tianyi Gao)
4:0
46'
Сень Хоу
Dehai Zou
 
46'
Marko Dabro
Чжанг Сичже
 
46'
Цзинь Пэнксян
Мемишевич Самир
 
46'
 
Liyn Yang
Kaiyuan Tan
46'
 
Цзюньминь Хао
Zili Zhang
47'
 
Chenglin Zhang
Afrden Asqer
47'
 
Хайо Ронг
Shilong Wang
49'
Ziming Wang
Адегбенро Самуэль
 
57'
 
Hengbo Fan
61'
 
Yang Li3
63'
Jin Taiyan
Кан Сан-У
 
72'
 
Bowen Huang2
Mingmin Cai
76'
4:1
Liyn Yang
(Hengbo Fan)
86'
Ziming Wang
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
5
Мемишевич
Самир
22
Дабао
Юй
19
Лю
Хуань
10
Чжанг
Сичже
15
Tianyi
Gao
6
Чи
Чжунго
17
Кан
Сан-У
11
Адегбенро
Самуэль
9
Жанг
Юнинг
19
Jianzhi
Zhang
18
Hengbo
Fan
6
Yang
Li3
3
Wenzhe
Zhao
20
Shilong
Wang
14
Zili
Zhang
34
Yu
Hou
33
Mingmin
Cai
28
Ling
Jie
40
Kaiyuan
Tan
22
Afrden
Asqer
Бэйцзин Гоань
4-5-1
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Гуанчжоу Эвергранд

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

22 матча

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

9.1%
68.2%
22.7%
2 победы 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:3
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:0
К
1:2
К
2:1
С
0:3
С
0:2
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
2:3

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.2
1.42

Среднее время на гол

75
63

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.09
1

Тотал матчей

0.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

82
90

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 14 (1) 0.64
Чжанг Сичже 4 (1) 0.18
Tianyi Gao 3 0.14
Мемишевич Самир 3 0.14
Дабао Юй 3 0.14
Адегбенро Самуэль 2 0.09
Ziming Wang 2 0.09
Кан Сан-У 1 0.05
Gang Wang 1 0.05
Marko Dabro 1 0.05
Цзинь Пэнксян 1 0.05
Yongjing Cao 1 0.05
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 6 0.27
Вэй Ши-Хао 4 0.18
Dinghao Yan 1 (1) 0.05
Ling Jie 1 0.05
Afrden Asqer 0 0
Хайо Ронг 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Rijin Chen 0 0
Hengbo Fan 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 6 0
Чендун Чжан 4 1
Мемишевич Самир 3 0
Чи Чжунго 3 0
Gang Wang 2 0
Dehai Zou 2 0
Tianyi Gao 2 0
Yang Yu1 2 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Сень Хоу 1 0
Yongjing Cao 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Лю Хуань 1 0
Ziming Wang 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Вэй Ши-Хао 5 0
Dinghao Yan 4 0
Yang Li3 4 0
Yu Hou 4 0
Hengbo Fan 3 0
Guangliang Huang 3 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Хайо Ронг 1 0
Liyn Yang 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Shibo Liu 1 0
Bowen Huang2 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
5
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
14 Не забивали 17
3
16%
0
0%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
4
21%
1
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
3
60%
76-90

Пропущено

12
26
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
0
0%
4
15%
1-15
1
8%
7
27%
16-30
5
42%
1
4%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
5
42%
5
19%
76-90

Забито

18
7
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
2
11%
0
0%
1-15
6
33%
1
14%
16-30
3
17%
2
29%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
3
17%
3
43%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
5
42%
76-90

Забито

37
12
21 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 4
4 Не забивали 12
5
14%
0
0%
1-15
11
30%
30%
1
8%
16-30
5
14%
3
25%
31-45
5
14%
2
17%
46-60
5
14%
3
25%
61-75
6
16%
3
25%
76-90

Пропущено

31
38
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 17
4
13%
4
11%
1-15
3
10%
10
26%
16-30
8
26%
3
8%
31-45
2
6%
8
21%
46-60
4
13%
3
8%
61-75
10
32%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2
Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 22 17 2 3 63 - 18 53
2. Шаньдун Тайшань 21 16 2 3 47 - 17 50
3. Шанхай Шеньхуа 22 11 8 3 29 - 19 41
4. Шанхай СИПГ 21 12 4 5 33 - 14 40
5. Хэнань Цзянье 22 12 4 6 37 - 20 40
6. Чжэцзян Профессионал 22 10 9 3 34 - 17 39
7. Бэйцзин Гоань 22 10 7 5 37 - 31 37
8. Ченду Беттер Сити 22 9 8 5 22 - 21 35
9. Мэйчжоу Хакка 22 9 6 7 32 - 27 33
10. Чанчунь Ятай 22 7 8 7 31 - 30 29
11. Тянцзинь Тэда 22 8 5 9 28 - 25 29
12. Далянь Ифан 21 6 7 8 29 - 33 25
13. Шицзячжуан 22 6 7 9 26 - 31 25
14. Шэньчжэнь 22 7 3 12 24 - 42 24
15. Ухань Цзалл 21 5 2 14 23 - 44 17
16. Гуанчжоу Фули 22 3 3 16 16 - 43 12
17. Гуанчжоу Эвергранд 22 3 3 16 13 - 37 12
18. Хэбей Форчун 22 1 0 21 12 - 67 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
2. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
3. Ухань Три Таунс 10 8 0 2 39 - 10 24
4. Шанхай СИПГ 12 7 2 3 20 - 6 23
5. Шаньдун Тайшань 8 7 1 0 18 - 2 22
6. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
7. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
8. Бэйцзин Гоань 11 5 4 2 19 - 12 19
9. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
10. Чанчунь Ятай 13 4 4 5 13 - 13 16
11. Шэньчжэнь 10 4 1 5 10 - 15 13
12. Тянцзинь Тэда 10 3 2 5 13 - 12 11
13. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
14. Ченду Беттер Сити 7 1 5 1 8 - 8 8
15. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 13 4 7 2 19 - 14 19
5. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
6. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
7. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
8. Шицзячжуан 11 5 1 5 19 - 20 16
9. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
10. Хэнань Цзянье 9 4 3 2 10 - 5 15
11. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
12. Мэйчжоу Хакка 10 3 3 4 7 - 13 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 9 3 0 6 10 - 16 9
15. Далянь Ифан 8 1 3 4 8 - 16 6
16. Гуанчжоу Фули 11 1 2 8 8 - 18 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 11 0 0 11 5 - 28 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 22 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 15 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Далянь Ифан Пен Лю 6
Ухань Три Таунс Хан Жэнь 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Весь список
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