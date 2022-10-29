Тур: 20. Стадион: Rizhao International Football Center. Главный судья: Jianxun Kou Главный судья: Dai Yige
4:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолЖанг Юнинг
2:0
21' ГолАдегбенро Самуэль
3:0
27' ГолМемишевич Самир
4:0
33' ГолАдегбенро Самуэль
57' Желтая карточкаHengbo Fan
61' Желтая карточкаYang Li3
4:1
76' ГолLiyn Yang
86' Желтая карточкаZiming Wang
90'+4
Ход матча
10'
1:0
21'
2:0
27'
3:0
33'
4:0
46'
57'
61'
63'
76'
4:1
86'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 1
-
9 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
19
Лю
Хуань
10
Чжанг
Сичже
15
Tianyi
Gao
17
Кан
Сан-У
18
Hengbo
Fan
6
Yang
Li3
20
Shilong
Wang
14
Zili
Zhang
34
Yu
Hou
33
Mingmin
Cai
28
Ling
Jie
40
Kaiyuan
Tan
22
Afrden
Asqer
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
1 Сень ХоуВратарь
- Защитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
3 Yang Yu1
-
26 Yang Bai
-
20 Ziming Wang
-
-
Главный тренер: Stanley Menzo
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Hengbo FanЗащитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
20 Shilong WangЗащитник
-
14 Zili ZhangПолузащитник
-
34 Yu HouПолузащитник
-
33 Mingmin CaiПолузащитник
-
28 Ling JieНападающий
-
40 Kaiyuan TanНападающий
-
22 Afrden AsqerНападающий
- Запасные игроки
-
44 Хайо РонгЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
42 Jihao Zhang
-
32 Shenping Huo
-
41 Bin Xu
-
23 Jiaheng Li
-
-
24 Xinjie He
-
11 Zifeng Xie
-
-
Главный тренер: Bo Fu
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Гуанчжоу Эвергранд
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
22 матча
22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
9.1%
68.2%
22.7%
2 победы 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.2
1.42
Среднее время на гол
75
63
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.09
1
Тотал матчей
0.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
82
90
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|14 (1)
|0.64
|Чжанг Сичже
|4 (1)
|0.18
|Tianyi Gao
|3
|0.14
|Мемишевич Самир
|3
|0.14
|Дабао Юй
|3
|0.14
|Адегбенро Самуэль
|2
|0.09
|Ziming Wang
|2
|0.09
|Кан Сан-У
|1
|0.05
|Gang Wang
|1
|0.05
|Marko Dabro
|1
|0.05
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.05
|Yongjing Cao
|1
|0.05
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|6
|0.27
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.18
|Dinghao Yan
|1 (1)
|0.05
|Ling Jie
|1
|0.05
|Afrden Asqer
|0
|0
|Хайо Ронг
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
|Hengbo Fan
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|6
|0
|Чендун Чжан
|4
|1
|Мемишевич Самир
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Dehai Zou
|2
|0
|Tianyi Gao
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Лю Хуань
|1
|0
|Ziming Wang
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Shaocong Wu
|4
|1
|Rijin Chen
|4
|1
|Вэй Ши-Хао
|5
|0
|Dinghao Yan
|4
|0
|Yang Li3
|4
|0
|Yu Hou
|4
|0
|Hengbo Fan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Хайо Ронг
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Чжан Сювэй
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Shibo Liu
|1
|0
|Bowen Huang2
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
5
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
14 Не забивали 17
3
16%
0
0%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
4
21%
1
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
3
60%
76-90
Пропущено
12
26
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
0
0%
4
15%
1-15
1
8%
7
27%
16-30
5
42%
1
4%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
5
42%
5
19%
76-90
Забито
18
7
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
2
11%
0
0%
1-15
6
33%
1
14%
16-30
3
17%
2
29%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
3
17%
3
43%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Пропущено
19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
5
42%
76-90
Забито
37
12
21 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 4
4 Не забивали 12
5
14%
0
0%
1-15
11
30%
30%
1
8%
16-30
5
14%
3
25%
31-45
5
14%
2
17%
46-60
5
14%
3
25%
61-75
6
16%
3
25%
76-90
Пропущено
31
38
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 17
4
13%
4
11%
1-15
3
10%
10
26%
16-30
8
26%
3
8%
31-45
2
6%
8
21%
46-60
4
13%
3
8%
61-75
10
32%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2
Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|22
|17
|2
|3
|63 - 18
|53
|2.
|Шаньдун Тайшань
|21
|16
|2
|3
|47 - 17
|50
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|22
|11
|8
|3
|29 - 19
|41
|4.
|Шанхай СИПГ
|21
|12
|4
|5
|33 - 14
|40
|5.
|Хэнань Цзянье
|22
|12
|4
|6
|37 - 20
|40
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|22
|10
|9
|3
|34 - 17
|39
|7.
|Бэйцзин Гоань
|22
|10
|7
|5
|37 - 31
|37
|8.
|Ченду Беттер Сити
|22
|9
|8
|5
|22 - 21
|35
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|22
|9
|6
|7
|32 - 27
|33
|10.
|Чанчунь Ятай
|22
|7
|8
|7
|31 - 30
|29
|11.
|Тянцзинь Тэда
|22
|8
|5
|9
|28 - 25
|29
|12.
|Далянь Ифан
|21
|6
|7
|8
|29 - 33
|25
|13.
|Шицзячжуан
|22
|6
|7
|9
|26 - 31
|25
|14.
|Шэньчжэнь
|22
|7
|3
|12
|24 - 42
|24
|15.
|Ухань Цзалл
|21
|5
|2
|14
|23 - 44
|17
|16.
|Гуанчжоу Фули
|22
|3
|3
|16
|16 - 43
|12
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|22
|3
|3
|16
|13 - 37
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|22
|1
|0
|21
|12 - 67
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|2.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|3.
|Ухань Три Таунс
|10
|8
|0
|2
|39 - 10
|24
|4.
|Шанхай СИПГ
|12
|7
|2
|3
|20 - 6
|23
|5.
|Шаньдун Тайшань
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|8.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|4
|2
|19 - 12
|19
|9.
|Далянь Ифан
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|10.
|Чанчунь Ятай
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|4
|1
|5
|10 - 15
|13
|12.
|Тянцзинь Тэда
|10
|3
|2
|5
|13 - 12
|11
|13.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Ченду Беттер Сити
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|4
|7
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|7.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|8.
|Шицзячжуан
|11
|5
|1
|5
|19 - 20
|16
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|10.
|Хэнань Цзянье
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|11.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|3
|4
|7 - 13
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|15.
|Далянь Ифан
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Гуанчжоу Фули
|11
|1
|2
|8
|8 - 18
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|0
|0
|11
|5 - 28
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|22 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|15 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (9)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Пен Лю
|6
|Ухань Три Таунс
|Хан Жэнь
|6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|6