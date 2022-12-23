Тур: 32. Стадион: Спортивный центр Цзиньцзяна. Главный судья: Ма Нин
1:3
Конец матча
0'
1:0
9' ПенальтиLing Jie
1:1
32' ГолYaki Yan
1:2
34' Гол в свои воротаJianzhi Zhang
1:3
42' ГолЖанг Юнинг
75' Красная карточкаYuda Tian
90'+4
Ход матча
9'
1:0
34'
1:2
42'
1:3
75'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
26
Long
Chen
63
Yifan
Feng
71
Langzhou
Liu
66
Jiahao
Li
22
Afrden
Asqer
40
Kaiyuan
Tan
55
Shihao
Lyu
41
Bin
Xu
28
Ling
Jie
75
Dachi
Zhang
25
Го
Цюаньбо
54
Dongdong
Xu
68
Xiaoqiang
He
56
Jiaqi
Hu
69
Dezhi
Duan
30
Marko
Dabro
66
Yaki
Yan
29
Yuda
Tian
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Long ChenЗащитник
-
63 Yifan FengЗащитник
-
71 Langzhou LiuЗащитник
-
66 Jiahao LiЗащитник
-
22 Afrden AsqerЗащитник
-
40 Kaiyuan TanПолузащитник
-
55 Shihao LyuПолузащитник
-
41 Bin XuПолузащитник
-
28 Ling JieПолузащитник
-
75 Dachi ZhangНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
17 Liyn YangНападающий
-
32 Shenping Huo
-
14 Zili Zhang
-
15 Dinghao Yan
-
-
81 Tianshi Su
-
Главный тренер: Bo Fu
- Основной состав
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
54 Dongdong XuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
68 Xiaoqiang HeЗащитник
-
56 Jiaqi HuПолузащитник
-
69 Dezhi DuanПолузащитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Yaki YanПолузащитник
-
29 Yuda TianНападающий
- Запасные игроки
-
33 Kunyue Ma
-
40 Jian Gao
-
63 An Yongjian
-
-
Главный тренер: Stanley Menzo
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Бэйцзин Гоань
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
23 матча
47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.7%
65.2%
13.1%
5 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.2
1.38
Среднее время на гол
75
65
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.23
0.5
Среднее время на гол
73
180
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|9
|0.28
|Вэй Ши-Хао
|6 (2)
|0.19
|Dinghao Yan
|2 (1)
|0.06
|Ling Jie
|2 (1)
|0.06
|Mingmin Cai
|2
|0.06
|Jiaheng Li
|1
|0.03
|Afrden Asqer
|0
|0
|Хайо Ронг
|0
|0
|Цзюньминь Хао
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
|Hengbo Fan
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|19 (2)
|0.59
|Чжанг Сичже
|5 (1)
|0.16
|Ziming Wang
|5
|0.16
|Кан Сан-У
|4 (1)
|0.13
|Tianyi Gao
|3
|0.09
|Мемишевич Самир
|3
|0.09
|Адегбенро Самуэль
|3
|0.09
|Дабао Юй
|3
|0.09
|Gang Wang
|2
|0.06
|Qilong Ruan
|2
|0.06
|Marko Dabro
|1
|0.03
|Yongjing Cao
|1
|0.03
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.03
|Лю Хуань
|1
|0.03
|Yaki Yan
|1
|0.03
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Чи Чжунго
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
|Yuda Tian
|0
|0
|Jiaqi Hu
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shaocong Wu
|5
|2
|Afrden Asqer
|4
|2
|Вэй Ши-Хао
|7
|0
|Rijin Chen
|4
|1
|Dinghao Yan
|5
|0
|Yang Li3
|5
|0
|Yu Hou
|5
|0
|Shibo Liu
|3
|0
|Hengbo Fan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Хайо Ронг
|2
|0
|Liyn Yang
|2
|0
|Чжан Сювэй
|2
|0
|Quanjiang Chen
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Bowen Huang2
|1
|0
|Shilong Wang
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
|Mingmin Cai
|1
|0
|Bo Fu
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|7
|1
|Мемишевич Самир
|6
|0
|Чендун Чжан
|4
|1
|Чи Чжунго
|4
|0
|Gang Wang
|4
|0
|Tianyi Gao
|3
|0
|Yuda Tian
|1
|1
|Чжанг Сичже
|2
|0
|Сень Хоу
|2
|0
|Жанг Юнинг
|2
|0
|Dehai Zou
|2
|0
|Лю Хуань
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Ziming Wang
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Результаты матчей
Гуанчжоу Эвергранд
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Бэйцзин Гоань
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
9
Волевые поражения
12
7
Гуанчжоу Эвергранд
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Бэйцзин Гоань
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
30
9
Волевые поражения
2
26
Гуанчжоу Эвергранд
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Бэйцзин Гоань
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
32
18
Волевые поражения
14
33
Голы по времени матча
Забито
16
27
9 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 18
2
13%
3
11%
1-15
2
13%
7
26%
16-30
5
31%
7
26%
31-45
3
19%
3
11%
46-60
3
19%
3
11%
61-75
1
6%
4
15%
76-90
Пропущено
27
26
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
3
11%
6
23%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
6
22%
5
19%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
6
22%
6
23%
76-90
Забито
7
28
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
1
14%
4
14%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
1
14%
3
11%
31-45
1
14%
6
21%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
4
57%
6
21%
76-90
Пропущено
31
19
16 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
4
13%
0
0%
1-15
10
32%
1
5%
16-30
2
6%
6
32%
31-45
7
23%
2
11%
46-60
3
10%
2
11%
61-75
5
16%
8
42%
76-90
Забито
23
55
11 В 1-м тайме 29
12 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 17
15 Не забивали 6
3
13%
7
13%
1-15
2
9%
12
22%
16-30
6
26%
10
18%
31-45
4
17%
9
16%
46-60
3
13%
7
13%
61-75
5
22%
10
18%
76-90
Пропущено
58
45
28 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 25
7
12%
6
13%
1-15
13
22%
3
7%
16-30
8
14%
11
24%
31-45
12
21%
4
9%
46-60
7
12%
7
16%
61-75
11
19%
14
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0
Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0
Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4
Результаты матчей
Гуанчжоу Эвергранд
Бэйцзин Гоань
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 47%
1
14 раз 44%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Гуанчжоу Эвергранд
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
313
88
214
610
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
142
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1715
Больше Меньше
266
329
1715
230
1022
131
428
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|32
|23
|4
|5
|86 - 27
|73
|2.
|0:1
|32
|23
|3
|6
|81 - 28
|72
|3.
|32
|17
|11
|4
|60 - 26
|62
|4.
|1:0
|32
|18
|5
|9
|47 - 25
|59
|5.
|32
|17
|7
|8
|57 - 43
|58
|6.
|0:0
|32
|15
|12
|5
|42 - 27
|57
|7.
|32
|16
|7
|9
|55 - 31
|55
|8.
|32
|14
|7
|11
|45 - 36
|49
|9.
|0:0
|32
|12
|11
|9
|36 - 33
|47
|10.
|32
|13
|7
|12
|42 - 38
|46
|11.
|32
|12
|9
|11
|48 - 47
|45
|12.
|32
|10
|11
|11
|45 - 45
|41
|13.
|0:0
|32
|9
|12
|11
|40 - 47
|39
|14.
|32
|9
|3
|20
|29 - 69
|30
|15.
|32
|8
|4
|20
|33 - 64
|28
|16.
|32
|4
|5
|23
|25 - 60
|17
|17.
|32
|3
|8
|21
|23 - 58
|17
|18.
|32
|2
|0
|30
|18 - 108
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|13
|1
|1
|46 - 7
|40
|2.
|16
|10
|4
|2
|28 - 10
|34
|3.
|1:0
|16
|10
|2
|4
|26 - 10
|32
|4.
|0:0
|15
|10
|1
|4
|50 - 18
|31
|5.
|16
|10
|1
|5
|33 - 16
|31
|6.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|7.
|16
|8
|3
|5
|29 - 18
|27
|8.
|17
|7
|5
|5
|27 - 22
|26
|9.
|0:0
|15
|6
|8
|1
|26 - 13
|26
|10.
|16
|7
|4
|5
|23 - 14
|25
|11.
|0:0
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|12.
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|16
|5
|1
|10
|13 - 29
|16
|14.
|17
|4
|4
|9
|19 - 33
|16
|15.
|0:0
|16
|2
|9
|5
|10 - 17
|15
|16.
|16
|3
|2
|11
|15 - 32
|11
|17.
|16
|2
|5
|9
|16 - 27
|11
|18.
|16
|2
|0
|14
|11 - 57
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|13
|3
|1
|36 - 9
|42
|2.
|0:1
|17
|10
|2
|5
|35 - 21
|32
|3.
|0:0
|17
|9
|4
|4
|16 - 14
|31
|4.
|16
|9
|3
|4
|29 - 24
|30
|5.
|16
|7
|7
|2
|32 - 16
|28
|6.
|1:0
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|7.
|16
|7
|3
|6
|22 - 22
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|22 - 15
|24
|9.
|0:0
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|10.
|0:0
|16
|5
|7
|4
|19 - 18
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|26 - 26
|21
|12.
|16
|5
|4
|7
|13 - 20
|19
|13.
|15
|5
|4
|6
|21 - 25
|19
|14.
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|15
|4
|0
|11
|14 - 31
|12
|16.
|16
|1
|3
|12
|10 - 28
|6
|17.
|16
|1
|3
|12
|7 - 31
|6
|18.
|16
|0
|0
|16
|7 - 51
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|25 (6)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|19 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5