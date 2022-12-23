Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

84' Shaowen Liang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Marko Dabro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Tianshi Su выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Marko Dabro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Bin Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Long Chen нанес удар, но тот был заблокирован.

78' Afrden Asqer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Marko Dabro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Guangliang Huang получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Guangliang Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' УДАЛЕНИЕ! - Yuda Tian удален за серьёзный фол

75' Безумный фол. Yuda Tian грубо играет против соперника. Пострадал Guangliang Huang

74' Guangliang Huang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Jie Ling создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Langzhou Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Jiaqi Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Long Chen из команды Гуанчжоу Эвергранд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Marko Dabro не смог попасть в створ ударом издали

66' Жанг Юнинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Жанг Юнинг решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

63' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Long Chen ослабляет давление, выбив мяч.

62' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.

60' Bin Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Shaowen Liang ослабляет давление, выбив мяч.

58' Yuda Tian выиграл воздушное противоборство у Yifan Feng

56' Jiaqi Hu не смог попасть в створ ударом издали

56' Zhongyang Ling выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Afrden Asqer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Dachi Zhang выиграл воздушное противоборство у Shaowen Liang.

52' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Dachi Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Jiaqi Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Shaowen Liang из команды Бэйцзин Гоань перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Dongdong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Yuda Tian из команды Бэйцзин Гоань в офсайде

50' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Yuda Tian не смог попасть в створ ударом издали

48' Jian Gao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Xiaoqiang He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Shaowen Liang выиграл воздушное противоборство у Dachi Zhang

47' Long Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.