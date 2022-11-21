Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Guokang Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Junjie Wen получает желтую карточку за толчок соперника.

46' Haoyang Xu наказан за толчок Guokang Chen

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

44' Станчу Николае не смог попасть в створ ударом издали

43' Xiaobin Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' ШТАНГА! Так было близко к голу - Чао Хэ нанес удар в каркас ворот!

38' Guokang Chen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Станчу Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Чао Хэ получает желтую карточку за неспортивное поведение

32' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Вуканович Алекса оказался удален с поля

32' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

30' Станчу Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ademilson нанес удар, но промахнулся очень сильно.

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Г О О О О Л - Ademilson забивает с правой ноги!

25' Xiaobin Zhang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Хорошую попытку сделал Marcao . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Давидсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Yilin Yang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Давидсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Станчу Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Guokang Chen из команды Мэйчжоу Хакка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Marcao нанес удар головой, но Yu Hou спокойно отбил мяч.

10' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

9' Wei Cui навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Хорошую попытку сделал Guokang Chen. Удар в створ, но вратарь начеку

8' Чао Хэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Yilin Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Давидсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Yilin Yang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Lei Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Wei Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.