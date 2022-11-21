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Китай: Суперлига
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Di Wang
Ухань Три Таунс
3:0
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
1:0
12' Гол
Marcao V
2:0
25' Гол
Ademilson
32' Красная карточка
Вуканович Алекса
32' Желтая карточка
Чао Хэ
45' Желтая карточка
Junjie Wen
2:0
54' Не забитый пенальти
Junjian Liao
3:0
68' Гол
Давидсон
90'+4

Ход матча

12'
Marcao V
(Станчу Николае)
1:0
25'
Ademilson
(Xiaobin Zhang II)
2:0
32'
 
Вуканович Алекса
32'
Чао Хэ
 
39'
 
Чао-Шэн Ян
Xueming Liang
45'
 
Junjie Wen
46'
 
Junjian Liao
Junjie Wen
54'
2:0
Junjian Liao
66'
 
Liang Huo
Wei Wang
68'
Давидсон
(Чао Хэ)
3:0
71'
 
Liang Shi
Lei Xu
71'
 
Хунбо Инь
Guokang Chen
73'
Луо Сенвен
Чао Хэ
 
73'
Haidong Lu
Се Пэнфэй
 
75'
Zhuoxiang Deng
Ademilson
 
76'
Qianglong Tao
Haoyang Xu
 
81'
Cheng Qu
Marcao V
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

22
Лю
Дяньцзо
30
Се
Пэнфэй
20
Гао
Чжуньи
18
Имин
Лю
37
Haoyang
Xu
21
Чао
Хэ
12
Xiaobin
Zhang
II
43
Станчу
Николае
7
Ademilson
13
Marcao
V
11
Давидсон
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
2
Junjie
Wen
20
Дугалич
Раде
17
Yihu
Yang
32
Lei
Xu
23
Wei
Cui
III
37
Guokang
Chen
8
Xueming
Liang
19
Yilin
Yang
9
Вуканович
Алекса
Ухань Три Таунс
4-3-3
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Мэйчжоу Хакка

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:2
ПЛК
1:0
ПЛК
0:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 21 (2) 0.81
Давидсон 16 (3) 0.62
Ademilson 9 (2) 0.35
Станчу Николае 8 0.31
Се Пэнфэй 7 0.27
Xiaobin Zhang II 3 0.12
Ханьвэнь Дэн 1 0.04
Haoyang Xu 1 0.04
Хан Жэнь 1 0.04
Сантос Уоллес 1 0.04
Гао Чжуньи 1 0.04
Чао Хэ 1 0.04
Имин Лю 1 0.04
Kuo Yang 1 0.04
Yifei Sang 1 (1) 0.04
Zhang Hui 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhuoxiang Deng 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 9 0.35
Rodrigo Henrique 5 0.19
Косович Небойша 4 (1) 0.15
Хунбо Инь 4 0.15
Guokang Chen 3 0.12
Yilin Yang 3 0.12
Wei Cui III 2 0.08
Дугалич Раде 2 0.08
Tze-Nam Yue 1 0.04
Xueming Liang 1 0.04
Junjian Liao 1 0.04
Zhechao Chen 0 0
Yihu Yang 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 6 0
Чао Хэ 5 0
Имин Лю 4 0
Marcao V 4 0
Сантос Уоллес 3 0
Се Пэнфэй 3 0
Wentao Zhang 2 0
Луо Сенвен 2 0
Давидсон 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Станчу Николае 1 0
Гао Чжуньи 1 0
Haidong Lu 1 0
Haoyang Xu 1 0
Yunzi Duan 1 0
Zhang Hui 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 6 0
Вуканович Алекса 4 1
Zhechao Chen 4 0
Wei Wang 4 0
Косович Небойша 3 0
Liang Shi 3 0
Rodrigo Henrique 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Дугалич Раде 2 0
Xueming Liang 2 0
Guokang Chen 2 0
Yihu Yang 1 0
Хунбо Инь 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Liang Huo 1 0
Haochang Cai 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Tze-Nam Yue 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
85% (11)
0% (0)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Мэйчжоу Хакка
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

4
1
Ухань Три Таунс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Мэйчжоу Хакка
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

25
25
Ухань Три Таунс
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
46% (12)
12% (3)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Мэйчжоу Хакка
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
50% (13)
38% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

29
26

Голы по времени матча

Забито

47
8
22 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 4
14 Не забивали 21
7
15%
0
0%
1-15
8
17%
1
13%
16-30
7
15%
4
50%
31-45
7
15%
0
0%
46-60
10
21%
0
0%
61-75
8
17%
3
38%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
4
25%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
5
36%
3
19%
76-90

Забито

26
28
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
4
15%
4
14%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
4
15%
2
7%
31-45
3
12%
6
21%
46-60
3
12%
9
32%
61-75
7
27%
4
14%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
2
25%
2
13%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
2
25%
5
31%
76-90

Забито

73
36
35 В 1-м тайме 14
38 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 12
1 Не забивали 9
11
15%
4
11%
1-15
13
18%
4
11%
16-30
11
15%
6
17%
31-45
10
14%
6
17%
46-60
13
18%
9
25%
61-75
15
21%
7
19%
76-90

Пропущено

22
32
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 18
2
9%
6
19%
1-15
5
23%
5
16%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
3
14%
3
9%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
7
32%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1
Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0
Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

5:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

5
4 раза 31%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
4 раза 15%
5
4 раза 15%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
11
2
1.5
7
6
10
3
2.5
4
9
8
5
3.5
3
10
5
8
4.5
1
12
1
12
5.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
2
11
4
9
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
1
0.5
Больше Меньше
17
9
19
7
1.5
9
17
14
12
2.5
5
21
9
17
3.5
3
23
5
21
4.5
1
25
1
25
5.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 26 20 2 4 73 - 22 62
2. Шаньдун Тайшань 26 20 2 4 61 - 21 62
3. Шанхай СИПГ 25 15 4 6 41 - 18 49
4. Бэйцзин Гоань 26 13 7 6 44 - 36 46
5. Ченду Беттер Сити 26 12 9 5 35 - 26 45
6. Хэнань Цзянье 25 13 4 8 43 - 26 43
7. Чжэцзян Профессионал 25 11 10 4 42 - 23 43
8. Шанхай Шеньхуа 26 11 9 6 32 - 26 42
9. Мэйчжоу Хакка 26 11 7 8 36 - 32 40
10. Тянцзинь Тэда 26 11 5 10 39 - 32 38
11. Чанчунь Ятай 26 8 10 8 39 - 36 34
12. Далянь Ифан 25 8 8 9 35 - 37 32
13. Шэньчжэнь 25 8 3 14 26 - 47 27
14. Шицзячжуан 25 6 9 10 32 - 39 27
15. Ухань Цзалл 25 6 3 16 27 - 50 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 25 3 5 17 18 - 46 14
17. Гуанчжоу Фули 26 3 3 20 19 - 52 12
18. Хэбей Форчун 26 1 0 25 13 - 86 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Ухань Три Таунс 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
8. Далянь Ифан 15 6 5 4 24 - 19 23
9. Чжэцзян Профессионал 11 6 3 2 18 - 8 21
10. Чанчунь Ятай 16 5 5 6 19 - 17 20
11. Ченду Беттер Сити 11 4 6 1 21 - 13 18
12. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 20 - 13 17
13. Шэньчжэнь 12 4 1 7 10 - 20 13
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Бэйцзин Гоань 12 6 3 3 20 - 20 21
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 17 - 11 20
8. Хэнань Цзянье 12 5 3 4 16 - 11 18
9. Шицзячжуан 14 5 3 6 25 - 28 18
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 13 4 4 5 8 - 16 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 10 2 3 5 11 - 18 9
15. Ухань Цзалл 11 3 0 8 12 - 21 9
16. Гуанчжоу Фули 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 13 1 2 10 6 - 27 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 21 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 16 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Весь список
  • 92'
    Ухань Три Таунс пытается что-то создать.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    91'
    Имин Лю наказан за толчок [player2]
  • 91'
    Yu Hou из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Угловой
    91'
    Дэн Чжу Сян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Liang Huo ослабляет давление, выбив мяч.
  • Угловой
    90'
    Станчу Николае из команды Ухань Три Таунс подал угловой справа.
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    Где смотреть матч Ухань Три Таунс 3:0 Мэйчжоу Хакка онлайн

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