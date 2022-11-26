Тур: 27. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Minghui Niu
0:2
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаPuliang Shao
0:1
36' ГолFuyu Ma
40' Желтая карточкаErik IV
40' Желтая карточкаPeng Wang III
63' Желтая карточкаHao Guo
0:2
80' ГолОвусу-Секьере Деабеас
90'+5
Ход матча
22'
36'
0:1
40'
40'
63'
65'
80'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
38
Ning
Lu
34
Yiran
He
6
Guan
He
21
Qi
Cui
31
Weihui
Rao
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
11
Erik
IV
14
Puliang
Shao
23
Yiming
Yang
17
Shihao
Piao
22
Hao
Guo
45
Канте
Хосе
27
Fuyu
Ma
- Основной состав
-
38 Ning LuВратарь
-
34 Yiran HeЗащитник
- Защитник
-
6 Guan HeЗащитник
-
21 Qi CuiЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Yake WuВратарь
-
5 Jie SunЗащитник
- Защитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
29 Тан ЛонгНападающий
-
15 Dilemet Tudi
-
24 Zhiyu Yan
-
25 Huapeng Wang
-
27 Li Zhang II
-
-
39 Kaiyu Mao
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Канте ХосеНападающий
-
27 Fuyu MaНападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Защитник
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
-
21 Zhe JiangЗащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
-
-
-
18 Hong Li
-
20 Xinyu Liu1
-
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Шицзячжуан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сержиньо Солер
|9 (2)
|0.33
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|0.33
|Тан Лонг
|7
|0.26
|Erik IV
|6
|0.22
|Jinxian Wang
|2
|0.07
|Чанчэн Чэн
|2
|0.07
|Цуль Петер
|1
|0.04
|Yufeng Zhang
|1
|0.04
|Окоре Жорес
|1
|0.04
|Н'Длову Дино
|1
|0.04
|Guan He
|1
|0.04
|Chengjian Liao
|0
|0
|Weihui Rao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канте Хосе
|10
|0.37
|Oscar Taty Maritu
|6 (2)
|0.22
|Овусу-Секьере Деабеас
|4
|0.15
|Shihao Piao
|3
|0.11
|Yifeng Zang
|3
|0.11
|Fuyu Ma
|3
|0.11
|Xinyu Liu1
|1
|0.04
|Zhe Jiang
|1
|0.04
|Kaimu Zheng
|1
|0.04
|Yiming Yang
|1
|0.04
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.04
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Сунзу Стоппила
|0
|0
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Yun Yang
|0
|0
|Жуков Георгий
|0
|0
|Sabit Abdusalam
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|4
|0
|Yufeng Zhang
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Guan He
|2
|0
|Erik IV
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Цуль Петер
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Yiran He
|1
|0
|Shuaihang Feng
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hao Guo
|3
|1
|Zhongliu Chen
|4
|0
|Hong Li
|4
|0
|Chuangyi Lin
|2
|1
|Puliang Shao
|3
|0
|Канте Хосе
|3
|0
|Peng Wang III
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Sabit Abdusalam
|3
|0
|Yiming Yang
|3
|0
|Сунзу Стоппила
|2
|0
|Zhe Jiang
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Fuyu Ma
|2
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|Svetozar Sapuric
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Шицзячжуан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
8
7
Чанчунь Ятай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Шицзячжуан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
18
6
Чанчунь Ятай
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Шицзячжуан
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
14
Волевые поражения
26
13
Голы по времени матча
Забито
20
26
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
2
10%
4
15%
1-15
6
30%
2
8%
16-30
4
20%
8
31%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
0
0%
6
23%
76-90
Пропущено
20
29
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
4
20%
5
17%
1-15
3
15%
4
14%
16-30
4
20%
7
24%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
6
30%
5
17%
76-90
Забито
22
8
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
9%
2
25%
1-15
6
27%
1
13%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
2
25%
46-60
4
18%
1
13%
61-75
4
18%
2
25%
76-90
Пропущено
17
12
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
4
24%
4
33%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Забито
42
34
22 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 11
4
10%
6
18%
1-15
12
29%
3
9%
16-30
6
14%
8
24%
31-45
8
19%
7
21%
46-60
8
19%
2
6%
61-75
4
10%
8
24%
76-90
Пропущено
37
41
16 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 21
4
11%
6
15%
1-15
4
11%
7
17%
16-30
8
22%
11
27%
31-45
5
14%
4
10%
46-60
5
14%
5
12%
61-75
11
30%
30%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2
Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0
Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Шицзячжуан
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Шицзячжуан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
75
413
111
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
105
73
87
28
510
19
312
19
114
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
1710
1116
918
423
522
324
324
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|26
|20
|2
|4
|73 - 22
|62
|2.
|Шаньдун Тайшань
|26
|20
|2
|4
|61 - 21
|62
|3.
|Бэйцзин Гоань
|27
|14
|7
|6
|46 - 37
|49
|4.
|Шанхай СИПГ
|26
|15
|4
|7
|42 - 20
|49
|5.
|Ченду Беттер Сити
|27
|13
|9
|5
|38 - 26
|48
|6.
|Хэнань Цзянье
|26
|14
|4
|8
|46 - 26
|46
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|26
|12
|10
|4
|44 - 24
|46
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|27
|11
|9
|7
|33 - 28
|42
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|27
|11
|7
|9
|37 - 34
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|26
|11
|5
|10
|39 - 32
|38
|11.
|Далянь Ифан
|27
|9
|9
|9
|38 - 39
|36
|12.
|Чанчунь Ятай
|27
|8
|10
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Шицзячжуан
|27
|7
|10
|10
|35 - 40
|31
|14.
|Шэньчжэнь
|26
|9
|3
|14
|28 - 48
|30
|15.
|Ухань Цзалл
|26
|6
|3
|17
|27 - 53
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|26
|3
|5
|18
|19 - 48
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|27
|3
|3
|21
|19 - 55
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|26
|1
|0
|25
|13 - 86
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Далянь Ифан
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|7.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|7
|3
|2
|20 - 9
|24
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|10.
|Ченду Беттер Сити
|12
|5
|6
|1
|24 - 13
|21
|11.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|12.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|12 - 21
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Бэйцзин Гоань
|13
|7
|3
|3
|22 - 21
|24
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шицзячжуан
|15
|6
|3
|6
|27 - 28
|21
|8.
|Шанхай СИПГ
|12
|6
|2
|4
|18 - 13
|20
|9.
|Хэнань Цзянье
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|3
|0
|9
|12 - 24
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|14
|1
|2
|11
|10 - 27
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|21 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|19 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (9)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4