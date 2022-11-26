Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Яо Вейхуи нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Шицзячжуан имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Цуль Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

42' Оооо... вот это был удар! Окоре Жорес должен был забить с этой позиции.

41' Матч возобновлен

40' Peng Wang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Erik получает желтую карточку за неспортивное поведение

39' Peng Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Erik на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Fuyu Ma получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Fuyu Ma на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Г О О О О Л - Fuyu Ma забивает ударом с левой ноги!

34' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Яо Вейхуи ослабляет давление, выбив мяч.

32' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

31' Оооо... вот это был удар! Erik должен был забить с этой позиции.

30' Yufeng Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Сержиньо Солер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Матч возобновлен

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Матч возобновлен

22' Рефери не любит споров - именно за это Puliang Shao сейчас получил желтую

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

18' Цуль Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

15' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

15' Yufeng Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Yufeng Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

8' Ning Lu взял и забрал мяч на выходе

8' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

7' Qi Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Oscar Taty Maritu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Шицзячжуан начинает с центра поля