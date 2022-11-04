Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Шанхай СИПГ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Ming'an Cui навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Варгас Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Каллон Исса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

38' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

36' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Лэй У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновится спорным мячом

28' Ли Ан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Zihan Gui нанес удар, но тот был заблокирован.

27' Kudirat Ablet взял и забрал мяч на выходе

24' Ли Ан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Команда Шанхай СИПГ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Отличный командный гол!

19' Г О О О О Л - Лэй У забивает с левой ноги!

19' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Мамба Стрели выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Le Liu получил желтую карточку от судьи

12' Le Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Цонев Борислав пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

11' Le Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Мамба Стрели создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

4' Цонев Борислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Jiahui Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Мамба Стрели выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.