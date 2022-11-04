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Китай: Суперлига
2022

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Jianxin Du
Шанхай СИПГ
2:1
Конец матча
Далянь Ифан
0'
15' Желтая карточка
Le Liu
1:0
19' Гол
Лэй У
49' Желтая карточка
Цонев Борислав
1:1
51' Гол
Cesar Manzoki
2:1
79' Гол
Цзин Фэн
90'+6

Ход матча

15'
 
Le Liu
19'
Лэй У
(Хуэй-Кан Цай)
1:0
32'
Shenyuan Li
Чжэнь Вэй
 
46'
Хай Юй
Ли Ан
 
46'
Huachen Zhang
Chunxin Chen
 
49'
 
Цонев Борислав
51'
1:1
Cesar Manzoki
57'
 
Пен Лю
Цонев Борислав
57'
 
Линь Лянмин
Zihan Gui
63'
 
Guowen Sun
Le Liu
65'
Шэньчао Ван
Паулиньо Пауло
 
73'
Цзин Фэн
Каллон Исса
 
79'
Цзин Фэн
2:1
79'
 
Yin Shang
Zhiwei Song
79'
 
Yaopeng Wang
Мамба Стрели

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
34
Каллон
Исса
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
6
Хуэй-Кан
Цай
26
Chunxin
Chen
24
Варгас
Матиас
9
Паулиньо
Пауло
11
Вэньцзюнь
Люй
7
Лэй
У
32
Kudirat
Ablet
2
Longchang
Lin
33
Zhiwei
Song
14
Jiahui
Huang
18
Yupeng
He
10
Цонев
Борислав
26
Ming'an
Cui
24
Le
Liu
21
Zihan
Gui
45
Cesar
Manzoki
17
Мамба
Стрели
Шанхай СИПГ
4-2-3-1
Далянь Ифан
3-4-3

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Далянь Ифан

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
К
0:0
К
0:3
С
0:5
С
3:0
С
3:0
С
1:2
С
1:0
С
8:0
С
2:0
С
1:1
С
2:2
С
3:3

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

3
2.14

Среднее время на гол

30
42

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.92
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
68

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 7 0.3
Вэньцзюнь Люй 6 0.26
Ндиайе Чериф 6 (1) 0.26
Паулиньо Пауло 2 0.09
Цзин Фэн 2 0.09
Браунинг Тайас 2 0.09
Baiyang Liu 2 0.09
Линьпэн Чжан 1 0.04
Хуэй-Кан Цай 1 0.04
Ли Шенглонг 1 0.04
Huachen Zhang 1 0.04
Zhurun Liu 1 0.04
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.04
Шэньчао Ван 1 0.04
Xin Xu 1 0.04
Варгас Матиас 0 0
Каллон Исса 0 0
Ли Ан 0 0
Chunxin Chen 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 8 (1) 0.35
Yin Shang 5 0.22
Ян Ксиангчуанг 3 0.13
Yu Fei 3 0.13
Цонев Борислав 3 0.13
Мамба Стрели 2 0.09
Guowen Sun 2 0.09
Cesar Manzoki 2 0.09
Zhu Ting 1 0.04
Wei Wu III 1 0.04
Yanfeng Dong 1 0.04
Yupeng He 1 0.04
Пен Лю 0 0
Lei Tong 0 0
Huanhuan Shan 0 0
Vas Nunez 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линьпэн Чжан 4 0
Вэньцзюнь Люй 3 0
Shiyuan Yang 3 0
Xin Xu 1 1
Huachen Zhang 1 1
Ли Ан 2 0
Паулиньо Пауло 2 0
Чжэнь Вэй 2 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Хуань Фу 1 0
Каллон Исса 1 0
Хай Юй 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Варгас Матиас 1 0
Shenyuan Li 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Fei 7 0
Пен Лю 6 0
Jiahui Huang 5 0
Longchang Lin 3 0
Yin Shang 3 0
Lei Tong 2 0
Чжан Чонг 2 0
Le Liu 2 0
Yanfeng Dong 2 0
Xianjun Wang 2 0
Yupeng He 2 0
Vas Nunez 2 0
Hui Xie 2 0
Guowen Sun 0 1
Цонев Борислав 1 0
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Zhenao Wang 1 0
Zhuoyi Lu 1 0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Далянь Ифан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
7
Шанхай СИПГ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Далянь Ифан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

12
21
Шанхай СИПГ
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Далянь Ифан
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

14
28

Голы по времени матча

Забито

21
10
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
1
5%
3
30%
1-15
5
24%
1
10%
16-30
4
19%
1
10%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
6
29%
1
10%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
5
29%
29%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
38%
3
18%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
0
0%
6
35%
76-90

Забито

14
23
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
3
21%
5
22%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
1
7%
6
26%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
5
36%
5
22%
76-90

Пропущено

11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
3
27%
7
39%
76-90

Забито

35
33
17 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
4
11%
8
24%
1-15
8
23%
3
9%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
4
11%
6
18%
46-60
3
9%
3
9%
61-75
11
31%
6
18%
76-90

Пропущено

19
35
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 18
3
16%
2
6%
1-15
3
16%
8
23%
16-30
1
5%
4
11%
31-45
5
26%
4
11%
46-60
4
21%
4
11%
61-75
3
16%
13
37%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2
Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
Далянь Ифан

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
2
9 раз 39%
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шанхай СИПГ
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
8
6
2
11
2.5
1
13
1
12
3.5
1
13
1
12
4.5
1
13
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
6
1.5
3
6
1
9
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
17
6
10
13
1.5
11
12
3
20
2.5
2
21
2
21
3.5
1
22
1
22
4.5
1
22
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 23 18 2 3 67 - 19 56
2. Шаньдун Тайшань 23 18 2 3 54 - 19 56
3. Шанхай СИПГ 23 13 4 6 36 - 18 43
4. Шанхай Шеньхуа 23 11 9 3 29 - 19 42
5. Хэнань Цзянье 23 12 4 7 38 - 22 40
6. Бэйцзин Гоань 23 11 7 5 39 - 32 40
7. Чжэцзян Профессионал 23 10 9 4 34 - 19 39
8. Ченду Беттер Сити 23 10 8 5 28 - 21 38
9. Мэйчжоу Хакка 23 9 7 7 32 - 27 34
10. Чанчунь Ятай 23 7 9 7 31 - 30 30
11. Тянцзинь Тэда 23 8 5 10 29 - 29 29
12. Далянь Ифан 23 7 7 9 32 - 36 28
13. Шэньчжэнь 23 8 3 12 26 - 42 27
14. Шицзячжуан 23 6 8 9 29 - 34 26
15. Ухань Цзалл 23 5 3 15 24 - 46 18
16. Гуанчжоу Эвергранд 23 3 4 16 16 - 40 13
17. Гуанчжоу Фули 23 3 3 17 17 - 47 12
18. Хэбей Форчун 23 1 0 22 12 - 73 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 10 9 1 0 25 - 4 28
2. Ухань Три Таунс 11 9 0 2 43 - 11 27
3. Шанхай СИПГ 13 8 2 3 22 - 7 26
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Бэйцзин Гоань 12 6 4 2 21 - 13 22
7. Далянь Ифан 14 6 4 4 23 - 18 22
8. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
9. Чжэцзян Профессионал 10 6 2 2 15 - 5 20
10. Чанчунь Ятай 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Шэньчжэнь 10 4 1 5 10 - 15 13
12. Ченду Беттер Сити 8 2 5 1 14 - 8 11
13. Тянцзинь Тэда 10 3 2 5 13 - 12 11
14. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
15. Ухань Цзалл 13 2 3 8 13 - 28 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 11 2 3 6 11 - 14 9
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 13 4 7 2 19 - 14 19
5. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
6. Тянцзинь Тэда 13 5 3 5 16 - 17 18
7. Шицзячжуан 12 5 2 5 22 - 23 17
8. Шанхай Шеньхуа 10 4 5 1 14 - 10 17
9. Шанхай СИПГ 10 5 2 3 14 - 11 17
10. Хэнань Цзянье 10 4 3 3 11 - 7 15
11. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
12. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
13. Мэйчжоу Хакка 11 3 4 4 7 - 13 13
14. Ухань Цзалл 10 3 0 7 11 - 18 9
15. Далянь Ифан 9 1 3 5 9 - 18 6
16. Гуанчжоу Фули 12 1 2 9 9 - 22 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 12 0 0 12 5 - 34 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 16 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (1)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Далянь Ифан Yu Fei 7
Чжэцзян Профессионал Xin Yue 1 5
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