Тур: 9 Стадион: Jahnstadion Regensburg Зрители: 12124
2:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаТальхаммер Максимилиан
1:0
8' ПенальтиАльберс Андреас
32' Желтая карточкаМедич Яков
2:0
41' ГолАльберс Андреас
52' Желтая карточкаДашнер Лукас
57' Желтая карточкаОвусу Принс-Осеи
67' Желтая карточкаИрвайн Джексон
77' Желтая карточкаМеткалф Коннор
78' Желтая карточкаХартель Марсель
90'+4
Ход матча
8'
1:0
32'
41'
2:0
52'
57'
67'
77'
78'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
30
Вит
Кристиан
33
Эльведи
Ян
11
Фабер
Конрад
29
Меес
Джошуа
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Вит КристианЗащитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Minos Gouras
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Ян
Санкт-Паули
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|3 (1)
|0.33
|Меес Джошуа
|1
|0.11
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.11
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.11
|Minos Gouras
|1
|0.11
|Схипноски Никлас
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ирвайн Джексон
|3
|0.33
|Эггештайн Йоханнес
|3
|0.33
|Хартель Марсель
|2
|0.22
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.11
|Дашнер Лукас
|1
|0.11
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.11
|Медич Яков
|1
|0.11
|Немет Давид
|1
|0.11
|Меткалф Коннор
|1
|0.11
|Салиакас Манолис
|0
|0
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|5
|0
|Брайткройц Стив
|2
|1
|Саллер Бенедикт
|2
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Йылдырым Айгюн
|1
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Схипноски Никлас
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Дашнер Лукас
|3
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Медич Яков
|2
|0
|Отто Давид
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Матанович Игорь
|2
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Смит Эрик
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Меткалф Коннор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
2
33%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
2
40%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
2
25%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
6
40%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
2
15%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6
Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3
Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0
Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|9
|7
|0
|2
|14 - 5
|21
|2.
|Падерборн
|9
|6
|1
|2
|25 - 10
|19
|3.
|Дармштадт
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|Ганновер 96
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|5.
|Хайденхайм
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|6.
|Фортуна
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|7.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|5
|1
|18 - 15
|14
|8.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|9.
|Ганза
|9
|4
|0
|5
|9 - 13
|12
|10.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|11.
|Ян
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|12.
|Санкт-Паули
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|13.
|Нюрнберг
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|14.
|Зандхаузен
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|15.
|Арминия
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|16.
|Айнтрахт Бр
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|17.
|Гройтер Фюрт
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
|18.
|Магдебург
|9
|2
|1
|6
|12 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Фортуна
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Ганза
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|6.
|Кайзерслаутерн
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|7.
|Хайденхайм
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|8.
|Ян
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|9.
|Санкт-Паули
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|10.
|Ганновер 96
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|11.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|12.
|Айнтрахт Бр
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|16.
|Арминия
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|17.
|Гройтер Фюрт
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|18.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|3.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|4.
|Дармштадт
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Кайзерслаутерн
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|2
|2
|8 - 14
|5
|7.
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Фортуна
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|Нюрнберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|10.
|Магдебург
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|Карлсруэ
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|12.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ганза
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Арминия
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|15.
|Санкт-Паули
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|16.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|5 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (2)
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|4