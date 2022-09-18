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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 9 Стадион: Зрители: 12124
Ян
2:0
Конец матча
Санкт-Паули
0'
2' Желтая карточка
Тальхаммер Максимилиан
1:0
8' Пенальти
Альберс Андреас
32' Желтая карточка
Медич Яков
2:0
41' Гол
Альберс Андреас
52' Желтая карточка
Дашнер Лукас
57' Желтая карточка
Овусу Принс-Осеи
67' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
77' Желтая карточка
Меткалф Коннор
78' Желтая карточка
Хартель Марсель
90'+4
1
Стоянович
Деян
30
Вит
Кристиан
24
Кеннеди
Скотт
33
Эльведи
Ян
11
Фабер
Конрад
8
Тальхаммер
Максимилиан
14
Идризи
Бленди
7
Схипноски
Никлас
19
Альберс
Андреас
29
Меес
Джошуа
9
Овусу
Принс-Осеи
22
Василь
Никола
2
Салиакас
Манолис
4
Немет
Давид
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
5
Фазлии
Бетим
10
Хартель
Марсель
13
Дашнер
Лукас
11
Эггештайн
Йоханнес
14
Аменийдо
Этьенн
Ян
4-2-3-1
Санкт-Паули
4-3-1-2

История личных встреч

Ян
Санкт-Паули

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
2:3
Б2
2:0
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
4:3
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 3 (1) 0.33
Меес Джошуа 1 0.11
Гимбер Бенедикт 1 0.11
Тальхаммер Максимилиан 1 0.11
Minos Gouras 1 0.11
Схипноски Никлас 0 0
Саллер Бенедикт 0 0
Вит Кристиан 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ирвайн Джексон 3 0.33
Эггештайн Йоханнес 3 0.33
Хартель Марсель 2 0.22
Пакарада Леарт 1 (1) 0.11
Дашнер Лукас 1 0.11
Аменийдо Этьенн 1 0.11
Медич Яков 1 0.11
Немет Давид 1 0.11
Меткалф Коннор 1 0.11
Салиакас Манолис 0 0
Цандер Лука-Милан 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 5 0
Брайткройц Стив 2 1
Саллер Бенедикт 2 0
Стоянович Деян 1 0
Гувара Леон 1 0
Эльведи Ян 1 0
Меес Джошуа 1 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Йылдырым Айгюн 1 0
Тальхаммер Максимилиан 1 0
Макридис Хараламбос 1 0
Схипноски Никлас 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Дашнер Лукас 3 0
Пакарада Леарт 2 0
Медич Яков 2 0
Отто Давид 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Матанович Игорь 2 0
Салиакас Манолис 1 0
Смит Эрик 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Меткалф Коннор 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
2
33%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
2
25%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
6
40%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
2
15%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6
Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3
Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0
Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 9 7 0 2 14 - 5 21
2. Падерборн 9 6 1 2 25 - 10 19
3. Дармштадт 9 5 3 1 17 - 10 18
4. Ганновер 96 9 5 2 2 17 - 12 17
5. Хайденхайм 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Фортуна 9 4 2 3 16 - 12 14
7. Кайзерслаутерн 9 3 5 1 18 - 15 14
8. Хольштайн Киль 9 3 3 3 16 - 19 12
9. Ганза 9 4 0 5 9 - 13 12
10. Карлсруэ 9 3 2 4 15 - 14 11
11. Ян 9 3 2 4 7 - 14 11
12. Санкт-Паули 9 2 4 3 14 - 15 10
13. Нюрнберг 9 3 1 5 9 - 15 10
14. Зандхаузен 9 2 2 5 10 - 13 8
15. Арминия 9 2 2 5 12 - 15 8
16. Айнтрахт Бр 9 2 2 5 10 - 19 8
17. Гройтер Фюрт 9 1 4 4 12 - 17 7
18. Магдебург 9 2 1 6 12 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Дармштадт 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Фортуна 4 3 1 0 11 - 4 10
4. Ганза 5 3 0 2 7 - 4 9
5. Гамбург 5 3 0 2 5 - 3 9
6. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
7. Хайденхайм 4 2 2 0 8 - 4 8
8. Ян 5 2 2 1 4 - 6 8
9. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
10. Ганновер 96 4 2 2 0 6 - 4 8
11. Хольштайн Киль 4 2 1 1 8 - 5 7
12. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
13. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
14. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
16. Арминия 4 2 0 2 8 - 8 6
17. Гройтер Фюрт 5 1 3 1 8 - 9 6
18. Магдебург 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
3. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Дармштадт 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Кайзерслаутерн 4 1 3 0 7 - 5 6
6. Хольштайн Киль 5 1 2 2 8 - 14 5
7. Падерборн 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Фортуна 5 1 1 3 5 - 8 4
9. Нюрнберг 5 1 1 3 6 - 10 4
10. Магдебург 5 1 1 3 8 - 13 4
11. Карлсруэ 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Арминия 5 0 2 3 4 - 7 2
15. Санкт-Паули 5 0 2 3 5 - 10 2
16. Зандхаузен 4 0 1 3 4 - 7 1
17. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 5 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Ганновер 96 Крайнц Лука 4
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