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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Монпелье
1:2
Конец матча
Марсель
0'
7' Желтая карточка
МБемба Шансель
0:1
47' Гол
Тавареш Нуну
52' Желтая карточка
Ферри Жордан
0:2
61' Гол в свои ворота
Эстев Максим
86' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
87' Красная карточка
Тавареш Нуну
90' Желтая карточка
Лопес Пау
1:2
90' Пенальти
Саванье Тежи
90'+7

Ход матча

7'
 
МБемба Шансель
24'
 
Каборе Исса
Клосс Жонатан
47'
0:1
Тавареш Нуну
52'
Ферри Жордан
 
61'
0:2
Эстев Максим
63'
Коцца Николя
Мауасса Фет
 
63'
Макуана Бени
Норден Арно
 
66'
 
Гуйе Папе
Верету Жордан
66'
 
Гендузи Маттео
Пайе Димитри
66'
 
Балерди Леонардо
Эрик-Бертран Байи
78'
Суке Арно
Сако Фалае
 
78'
Шотар Жорис
Ферри Жордан
 
82'
Жермен Валер
Вахи Элю
 
84'
 
Бамба Дьенг
Санчес Алексис
86'
Жюльен Кристофер
 
87'
 
Тавареш Нуну
90'
 
Лопес Пау
90'
Саванье Тежи
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Монпелье 1.6% (2)
X 11.5% (14)
Марсель 86.9% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
27
Мауасса
Фет
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
3
Эрик-Бертран
Байи
23
Колашинац
Сеад
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
17
Юндер
Дженгиз
10
Пайе
Димитри
70
Санчес
Алексис
Монпелье
4-2-3-1
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Монпелье
Марсель

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед

29 матчей

27.6%
17.2%
55.2%
8 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
2:0
К
1:1
Л1
2:3
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
5:1
Л1
3:1
Л1
0:1
К
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:0
ТМС
0:1
КЛ
1:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
2:0
Л1
4:2

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.67
0.94

Среднее время на гол

54
95

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.88
1.33

Среднее время на гол

47
67

Всего голов

52
32

Голов в среднем за матч

1.79
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 7 0.41
Саванье Тежи 6 (3) 0.35
Норден Арно 3 0.18
Хазри Вахби 2 0.12
Коцца Николя 2 0.12
Жермен Валер 2 0.12
Мауасса Фет 1 0.06
Сент-Люс Тео 1 0.06
Тшато Энзо 1 0.06
Сахо Мамаду 1 0.06
Делайе Саша 1 0.06
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 5 0.29
Тавареш Нуну 5 0.29
Суарес Луис III 3 0.18
Пайе Димитри 2 (1) 0.12
Колашинац Сеад 2 0.12
Жиго Самуэль 2 0.12
Жерсон Сантос 2 0.12
Клосс Жонатан 1 0.06
Верету Жордан 1 0.06
Гендузи Маттео 1 0.06
Гуйе Папе 1 0.06
Юндер Дженгиз 1 (1) 0.06
МБемба Шансель 1 0.06
Ронжье Валентин 1 0.06
Каборе Исса 1 0.06
Бамба Дьенг 1 0.06
Бакамбу Седрик 0 0
Лопес Пау 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 3 1
Ферри Жордан 4 0
Леруа Лео 4 0
Вахи Элю 4 0
Коцца Николя 3 0
Шотар Жорис 3 0
Эстев Максим 3 0
Омлин Йонас 1 1
Хазри Вахби 2 0
Жюльен Кристофер 2 0
Сако Фалае 2 0
Норден Арно 2 0
Жермен Валер 0 1
Мавидиди Стефи 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 2
Тавареш Нуну 4 1
Игорь Тудор 5 0
Ронжье Валентин 4 0
Лопес Пау 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Балерди Леонардо 2 0
Санчес Алексис 1 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
МБемба Шансель 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Монпелье
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Марсель
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

6
3
Монпелье
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Марсель
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

10
15
Монпелье
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Марсель
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

16
18

Голы по времени матча

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
2
15%
3
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
6
40%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
3
20%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
5
36%
3
38%
76-90

Забито

16
17
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
7
44%
2
12%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
13%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
2
13%
4
44%
76-90

Забито

29
32
17 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
3 Не забивали 2
9
31%
5
16%
1-15
5
17%
2
6%
16-30
3
10%
8
25%
31-45
1
3%
7
22%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
7
24%
6
19%
76-90

Пропущено

29
17
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
3
10%
2
12%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
6
21%
4
24%
61-75
7
24%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2
Монпелье - Реймс 1:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2
Марсель
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Марсель - Тулуза 6:1 Сассуоло - Марсель 3:2 Монако - Марсель 2:3 Марсель - Лион 1:0
Марсель - Тоттенхэм 1:2 Страсбург - Марсель 2:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3

Результаты матчей

Монпелье
Марсель

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
7
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
6
2
1
7
2.5
3
5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
2
7
10
1.5
10
7
2
15
2.5
5
12
1
16
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16
1
16
5.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 14 2 1 46 - 13 44
2.
Ланс
 Заявка 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Марсель
 Заявка 17 11 3 3 34 - 15 36
4.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 23 33
5.
Ренн
 1:1 Заявка 17 9 5 3 33 - 18 32
6.
Лорьян
 Заявка 17 9 4 4 28 - 24 31
7.
Лилль
 Заявка 17 9 3 5 30 - 24 30
8.
Лион
 Заявка 17 7 3 7 27 - 21 24
9.
Ницца
 1:1 Заявка 17 5 7 5 16 - 18 22
10.
Клермон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 25 22
11.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 20 - 23 21
12.
Тулуза
 Заявка 17 5 4 8 23 - 33 19
13.
Труа
 Заявка 17 4 6 7 29 - 33 18
14.
Монпелье
 Заявка 17 5 2 10 27 - 31 17
15.
Нант
 Заявка 17 3 8 6 18 - 24 17
16.
Аяччо
 Заявка 17 4 3 10 15 - 26 15
17.
Брест
 Заявка 17 3 4 10 18 - 33 13
18.
Осер
 Заявка 17 3 4 10 16 - 35 13
19.
Страсбург
 Заявка 17 1 8 8 20 - 31 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 2 13 16 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
Ренн
 1:1 Заявка 9 7 1 1 22 - 7 22
3.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
9.
Нант
 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
10.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
11.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 1:1 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 9 0 5 4 9 - 16 5
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
4.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Ницца
 1:1 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
9.
Ренн
 1:1 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
10.
Реймс
 Заявка 9 1 6 2 10 - 12 9
11.
Труа
 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
13.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Марсель вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Монпелье: 40%, Марсель: 60%.
  • 97'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    97'
    Ох, нехорошо это выглядит. Юндер Дженгиз получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    95'
    Юндер Дженгиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Контроль мяча: Монпелье: 40%, Марсель: 60%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Контроль мяча: Монпелье: 40%, Марсель: 60%.
    • Желтая карточка
      91'
      Лопес Пау получает желтую карточку за толчок соперника.
    • Фол, нарушение
      90'
      ПЕНАЛЬТИ - Лопес Пау из команды Марсель привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Бени Макуана.
    • 89'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Хорошую попытку сделал Бени Макуана. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 89'
      Жюльен Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      МБемба Шансель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 87'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Монпелье 1.6% (2)
    X 11.5% (14)
    Марсель 86.9% (106)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монпелье 1:2 Марсель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Марсель

    Исход игры
    Монпелье
    1.6% (2)
    Ничья
    11.5% (14)
    Марсель
    86.9% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.56% (85)
    Меньше
    25.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    61.5% (75)
    1:1 Ничья
    9% (11)
    0:1 Марсель
    8.2% (10)
    0:2 Марсель
    4.9% (6)
    1:3 Марсель
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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