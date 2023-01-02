Тур: 17. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Буке Рюдди
0'
7' Желтая карточкаМБемба Шансель
0:1
47' ГолТавареш Нуну
52' Желтая карточкаФерри Жордан
0:2
61' Гол в свои воротаЭстев Максим
86' Желтая карточкаЖюльен Кристофер
87' Красная карточкаТавареш Нуну
90' Желтая карточкаЛопес Пау
1:2
90' ПенальтиСаванье Тежи
90'+7
Ход матча
47'
0:1
52'
61'
0:2
78'
82'
86'
87'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 9
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Сако
Фалае
14
Эстев
Максим
27
Мауасса
Фет
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
16
Лопес
Пау
30
Тавареш
Нуну
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
27 Мауасса ФетЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Нападающий
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Romain Pitau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
-
47 Элмаз БартугПолузащитник
-
12 Бамба ДьенгНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
Марсель
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед
29 матчей
27.6%
17.2%
55.2%
8 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.67
0.94
Среднее время на гол
54
95
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
1.88
1.33
Среднее время на гол
47
67
Всего голов
52
32
Голов в среднем за матч
1.79
1.1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|7
|0.41
|Саванье Тежи
|6 (3)
|0.35
|Норден Арно
|3
|0.18
|Хазри Вахби
|2
|0.12
|Коцца Николя
|2
|0.12
|Жермен Валер
|2
|0.12
|Мауасса Фет
|1
|0.06
|Сент-Люс Тео
|1
|0.06
|Тшато Энзо
|1
|0.06
|Сахо Мамаду
|1
|0.06
|Делайе Саша
|1
|0.06
|Ферри Жордан
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|5
|0.29
|Тавареш Нуну
|5
|0.29
|Суарес Луис III
|3
|0.18
|Пайе Димитри
|2 (1)
|0.12
|Колашинац Сеад
|2
|0.12
|Жиго Самуэль
|2
|0.12
|Жерсон Сантос
|2
|0.12
|Клосс Жонатан
|1
|0.06
|Верету Жордан
|1
|0.06
|Гендузи Маттео
|1
|0.06
|Гуйе Папе
|1
|0.06
|Юндер Дженгиз
|1 (1)
|0.06
|МБемба Шансель
|1
|0.06
|Ронжье Валентин
|1
|0.06
|Каборе Исса
|1
|0.06
|Бамба Дьенг
|1
|0.06
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Лопес Пау
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|3
|1
|Ферри Жордан
|4
|0
|Леруа Лео
|4
|0
|Вахи Элю
|4
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Шотар Жорис
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Омлин Йонас
|1
|1
|Хазри Вахби
|2
|0
|Жюльен Кристофер
|2
|0
|Сако Фалае
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Жермен Валер
|0
|1
|Мавидиди Стефи
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|3
|2
|Тавареш Нуну
|4
|1
|Игорь Тудор
|5
|0
|Ронжье Валентин
|4
|0
|Лопес Пау
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Балерди Леонардо
|2
|0
|Санчес Алексис
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|МБемба Шансель
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Марсель
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
6
3
Монпелье
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Марсель
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
10
15
Монпелье
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Марсель
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
6
Волевые поражения
16
18
Голы по времени матча
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
2
15%
3
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
6
40%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
3
20%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
5
36%
3
38%
76-90
Забито
16
17
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
7
44%
2
12%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
3
18%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
13%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
2
13%
4
44%
76-90
Забито
29
32
17 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
3 Не забивали 2
9
31%
5
16%
1-15
5
17%
2
6%
16-30
3
10%
8
25%
31-45
1
3%
7
22%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
7
24%
6
19%
76-90
Пропущено
29
17
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
3
10%
2
12%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
6
21%
4
24%
61-75
7
24%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2
Монпелье - Реймс 1:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2
Марсель
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Марсель - Тулуза 6:1 Сассуоло - Марсель 3:2 Монако - Марсель 2:3 Марсель - Лион 1:0
Марсель - Тоттенхэм 1:2 Страсбург - Марсель 2:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3
Результаты матчей
Монпелье
Марсель
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
7
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
36
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
62
17
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
152
710
107
215
512
116
215
116
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 13
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|29 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 15
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 23
|33
|5.
|1:1 Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 18
|32
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|30 - 24
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 21
|24
|9.
|1:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 18
|22
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 25
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 23
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 33
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|29 - 33
|18
|14.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 24
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 26
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 33
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 35
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|20 - 31
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 7
|27
|2.
|1:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 7
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|14.
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 16
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|9.
|1:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|10.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
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|Менди Батиста
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|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Марсель
Исход игры
Монпелье
1.6% (2)
Ничья
11.5% (14)
Марсель
86.9% (106)
Тотал 2.5
Больше
74.56% (85)
Меньше
25.44% (29)
Обе команды забьют
Да
83.33% (95)
Нет
16.67% (19)
Популярный счёт
1:2 Марсель
61.5% (75)
1:1 Ничья
9% (11)
0:1 Марсель
8.2% (10)
0:2 Марсель
4.9% (6)
1:3 Марсель
4.1% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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