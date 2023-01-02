Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Хорошую попытку сделал Бени Макуана. Удар в створ, но вратарь начеку

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Бени Макуана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Марсель

46' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

45' Пайе Димитри из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Эрик-Бертран Байи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Мавидиди Стефи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

42' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

40' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Норден Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Тавареш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Монпелье

35' Каборе Исса не смог попасть в створ ударом издали

35' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

33' Леруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Каборе Исса из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Удар от ворот произведет Марсель

30' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Юндер Дженгиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Юндер Дженгиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Вахи Элю создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Клосс Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Клосс Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Юндер Дженгиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' МБемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Норден Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Пайе Димитри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Клосс Жонатан из команды Марсель получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Йонас Омлин все предвидел и спас команду!

18' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Саванье Тежи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' МБемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Леруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Марсель

12' Вахи Элю из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

12' Саванье Тежи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Монпелье

10' Клосс Жонатан не смог попасть в створ ударом издали

9' Удар от ворот произведет Марсель

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Саванье Тежи получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' МБемба Шансель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хорошую попытку сделал Юндер Дженгиз . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Пайе Димитри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Мавидиди Стефи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Монпелье

2' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Вахи Элю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монпелье начинает с центра поля