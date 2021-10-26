Первый тайм

45' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Вильярреал выполняет удар от ворот.

44' Команда Вильярреал сравняла счет! Игра продолжается!

42' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Опасность предотвращена - Виктор Чуст из команды Кадис вступил в отбор удачно

41' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Отличные скиллы показывает Данджума Арно , обводя своих соперников

40' Удар от ворот произведет Кадис

40' Отличный пас сделал Парехо Даниэль из команды Вильярреал . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

40' Карселен Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Рефери не любит споров - именно за это Хименес Фали сейчас получил желтую

37' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

33' Удар от ворот произведет Кадис

33' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Альфонсо Луис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

29' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Тригерос Мануэль из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

26' Пино Йереми из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Вильярреал выполняет удар от ворот.

26' Лосано Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Вильярреал выполняет удар от ворот.

22' Собрино Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Иван Чапела выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Виктор Чуст предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Команда Кадис довольна результатом к этому моменту.

21' Вильярреал выполняет удар от ворот.

21' Иван Чапела нанес удар, но промахнулся очень сильно.

21' Плохо сыграл Иборра Висенте - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

21' Алекс Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Манди Аисса - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

20' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

20' Игрок Пино Йереми из команды Вильярреал неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

19' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Иван Чапела выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Г О О О О Л - Лосано Энтони левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

14' Удар от ворот произведет Кадис

14' Как он промахнулся? Данджума Арно имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

13' Виктор Чуст делает длинную передачу вперед

13' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Вильярреал выполняет удар от ворот.

9' Удар от ворот произведет Кадис

9' Педраса Альфонсо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Отличные скиллы показывает Педраса Альфонсо , обводя своих соперников

8' Вильярреал выполняет удар от ворот.

8' Альфонсо Луис не смог попасть в створ ударом издали

7' Удар от ворот произведет Кадис

6' Алекс Фернандес из команды Кадис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Марио Гаспар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Иван Чапела из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

4' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Иван Чапела из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

4' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вильярреал начинает с центра поля