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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
1:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Кадис
0'
0:1
14' Гол
Лосано Энтони
20' Желтая карточка
Манди Аисса
32' Желтая карточка
Альфонсо Луис
37' Желтая карточка
Хименес Фали
1:1
43' Гол
Торрес Пау
44'
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
22
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
5
Парехо
Даниэль
10
Иборра
Висенте
14
Тригерос
Мануэль
21
Пино
Йереми
9
Алькасер
Пако
15
Данджума
Арно
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
5
Ароян
Вараздат
32
Чуст
Виктор
22
Альфонсо
Луис
3
Хименес
Фали
27
Чапела
Иван
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
9
Лосано
Энтони
21
Собрино
Рубен
Вильярреал
4-3-3
Кадис
4-1-4-1

История личных встреч

Вильярреал
Кадис

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ТМК
0:3
КК
3:0
КК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 4 0.4
Тригерос Мануэль 2 0.2
Пино Йереми 1 0.1
Коклен Франсис 1 0.1
Морено Альберто 1 0.1
Морено Херард 1 0.1
Педраса Альфонсо 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Алькасер Пако 0 0
Диа Булайе 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алекс Фернандес 2 (1) 0.18
Лосано Энтони 2 0.18
Альфонсо Луис 2 0.18
Ароян Вараздат 1 0.09
Негредо Альваро 1 (1) 0.09
Йонссон Йенс 0 0
Санчес Сальвадор 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 4 0
Фойт Хуан 2 1
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Морено Херард 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Коклен Франсис 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Раба Даниэль 1 0
Диа Булайе 1 0
Пино Йереми 1 0
Торрес Пау II 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 4 0
Аларкон Томас 4 0
Кала Хуан 2 1
Альфонсо Луис 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Лосано Энтони 1 0
Переа Альберто 1 0
Собрино Рубен 1 0
Акапо Карлос 1 0
Хименес Фали 1 0
Алехо Иван 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
4
50%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
9%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
17%
2
13%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
33%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0
Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0 Вильярреал - Лион 2:2 Валенсия - Вильярреал 3:2
Кадис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1
Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4 Атлетико Санлукеньо - Кадис 1:0 Barbate - Кадис 0:6 Леванте - Кадис 2:2 Кадис - Эльче 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
2. Реал Мадрид Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
3. Севилья Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
5. Бетис Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
6. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
7. Атлетик Б 1:1 Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
8. Райо Вальекано Заявка 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Барселона Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
10. Эспаньол 1:1 Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
11. Валенсия Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
12. Мальорка Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
13. Вильярреал 1:1 Заявка 10 2 6 2 11 - 8 12
14. Эльче Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15. Сельта Заявка 10 3 1 6 10 - 12 10
16. Алавес Заявка 10 3 0 7 5 - 13 9
17. Кадис 1:1 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
18. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 10 0 2 8 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
5. Эспаньол 1:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Атлетик Б 1:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Вильярреал 1:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
9. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
11. Бетис Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
18. Кадис 1:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
19. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
2. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
6. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
7. Атлетик Б 1:1 Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Кадис 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал 1:1 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эспаньол 1:1 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Вильярреал 94% (125)
X 3.8% (5)
Кадис 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Кадис
2.33
5.47
9.60
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вильярреал 1:1 Кадис онлайн


Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Кадис

Исход игры
Вильярреал
94% (125)
Ничья
3.8% (5)
Кадис
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.88% (47)
Меньше
64.12% (84)
Обе команды забьют
Да
35.88% (47)
Нет
64.12% (84)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
43.6% (58)
2:1 Вильярреал
23.3% (31)
1:0 Вильярреал
15% (20)
3:1 Вильярреал
7.5% (10)
3:0 Вильярреал
3% (4)
1:1 Ничья
3% (4)
1:2 Кадис
1.5% (2)
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