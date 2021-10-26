Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' О, нет. Из многообещающей позиции Диа Булайе из команды Вильярреал наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

96' Команда Вильярреал сравняла счет! Игра продолжается!

95' Г О О О О Л - Данджума Арно забивает с левой ноги!

95' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Удар от ворот произведет Вильярреал

95' Санчес Сальвадор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

95' Удар от ворот произведет Кадис

94' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Ледесма Херемиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Алекс Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Ароян Вараздат - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Аларкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Акапо Карлос тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

88' Вильярреал выполняет удар от ворот.

88' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

88' Голкипер мог бы сыграть и получше

88' Собрино Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Иван Алехо из команды Кадис в офсайде

85' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

84' Парехо Даниэль из команды Вильярреал делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

83' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Альфонсо Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Г О О О О Л - Диа Булайе забивает с левой ноги!

80' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

78' Сегодняшная посещаемость составляет 12190 болельщиков

78' Ледесма Херемиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Вильярреал выполняет удар от ворот.

76' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Аларкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Вильярреал выполняет удар от ворот.

71' Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Энтони получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Лосано Энтони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Отличную игру провел сегодня Лосано Энтони ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

70' Коклен Франсис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Ароян Вараздат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Лосано Энтони имел все шансы забить, но Серхио Асенхо сделал отличный сейв!

69' ШАНС! Лосано Энтони вышел один на один с голкипером...

69' Отличные скиллы показывает Лосано Энтони , обводя своих соперников

66' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Чуквезе Саму и попал в перекладину!

65' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Кадис

63' Удар от ворот произведет Кадис

62' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Иван Алехо получил желтую карточку от судьи

59' Безумный фол. Иван Алехо грубо играет против соперника. Пострадал Манди Аисса

59' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Альфонсо Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Иван Алехо из команды Кадис в офсайде

55' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Тактическая замена. Иван Чапела уходит с поля и его заменяет Иван Алехо

53' Лосано Энтони из команды Кадис сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

52' Третий свой гол забил Лосано Энтони . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

52' Г О О О О Л - Лосано Энтони забивает с правой ноги!

51' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

51' Хороший удар издали нанес Данджума Арно , но отличный сейв сделал Херемиас Ледесма. Угловой.

50' Лосано Энтони получил желтую карточку от судьи

49' Данджума Арно нанес удар, мяч был парирован, но Херемиас Ледесма не удержал его в руках.

49' Ароян Вараздат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Тригерос Мануэль из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.