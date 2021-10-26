Испания: Ла Лига 2021-2022
3:3
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика Зрители: 12190
0:1
14' ГолЛосано Энтони
20' Желтая карточкаМанди Аисса
32' Желтая карточкаАльфонсо Луис
37' Желтая карточкаХименес Фали
1:1
43' ГолТоррес Пау
1:2
45' ГолЛосано Энтони
45' Желтая карточкаАлькасер Пако
50' Желтая карточкаЛосано Энтони
1:3
52' ГолЛосано Энтони
59' Желтая карточкаАлехо Иван
70' Желтая карточкаКоклен Франсис
2:3
80' ГолДиа Булайе
89' Желтая карточкаАкапо Карлос
90' Желтая карточкаАроян Вараздат
3:3
90' ГолДанджума Арно
22
Манди
Аисса
21
Пино
Йереми
32
Чуст
Виктор
27
Чапела
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Орье СержЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Диа БулайеНападающий
-
17 Раба ДаниэльНападающий
-
20 Пенья РубенНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
14'
0:1
20'
32'
37'
43'
1:1
45'
1:2
45'
50'
52'
1:3
59'
70'
80'
2:3
89'
90'
90'
3:3
Владение мячом
История личных встреч
Вильярреал
Кадис
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|5
|0.5
|Тригерос Мануэль
|2
|0.2
|Пино Йереми
|1
|0.1
|Диа Булайе
|1
|0.1
|Коклен Франсис
|1
|0.1
|Морено Альберто
|1
|0.1
|Морено Херард
|1
|0.1
|Торрес Пау II
|1
|0.1
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.36
|Алекс Фернандес
|2 (1)
|0.18
|Альфонсо Луис
|2
|0.18
|Ароян Вараздат
|1
|0.09
|Негредо Альваро
|1 (1)
|0.09
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Санчес Сальвадор
|0
|0
|Хименес Фали
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|4
|0
|Фойт Хуан
|2
|1
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Раба Даниэль
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|5
|0
|Аларкон Томас
|4
|0
|Кала Хуан
|2
|1
|Альфонсо Луис
|3
|0
|Лосано Энтони
|2
|0
|Акапо Карлос
|2
|0
|Хименес Фали
|2
|0
|Алехо Иван
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Переа Альберто
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
30%
3
43%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
4
50%
76-90
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
7%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
29%
3
30%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
22%
2
11%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
4
22%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
22%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0
Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0 Вильярреал - Лион 2:2 Валенсия - Вильярреал 3:2
Кадис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1
Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4 Атлетико Санлукеньо - Кадис 1:0 Barbate - Кадис 0:6 Леванте - Кадис 2:2 Кадис - Эльче 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|5.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|6.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|9.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|12.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 10
|12
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 12
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|5 - 13
|9
|17.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 18
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|9.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|11.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|19.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|2.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|6.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
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Прогнозы на матч Вильярреал 3:3 Кадис
Исход игры
Вильярреал
94% (125)
Ничья
3.8% (5)
Кадис
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.88% (47)
Меньше
64.12% (84)
Обе команды забьют
Да
35.88% (47)
Нет
64.12% (84)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
43.6% (58)
2:1 Вильярреал
23.3% (31)
1:0 Вильярреал
15% (20)
3:1 Вильярреал
7.5% (10)
3:0 Вильярреал
3% (4)
1:1 Ничья
3% (4)
1:2 Кадис
1.5% (2)
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