Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Тригерос Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Фидель Чавес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Должен был быть гол! Манди Аисса имел отличный шанс, но Франсиско Касилья не дал голу состоятся!

46' ШАНС! Манди Аисса вышел один на один с голкипером...

46' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Барраган Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Касилья Кико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Барраган Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

42' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Пино Йереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Рефери не любит споров - именно за это Фидель Чавес сейчас получил желтую

39' Г О О О О Л - Тригерос Мануэль забивает с правой ноги!

39' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

38' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

37' Удар от ворот произведет Эльче

36' Удар от ворот произведет Эльче

35' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Барраган Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

32' Парехо Даниэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Тригерос Мануэль из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

28' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Педраса Альфонсо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

25' Вильярреал выполняет удар от ворот.

25' Лукас Перес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Фернандес Хосан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Педраса Альфонсо из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

23' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

23' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

21' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Команда Эльче сравняла счет! Игра продолжается!

19' Г О О О О Л - Мохика Хоан забивает с левой ноги!

19' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Эльче

10' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Фидель Чавес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Асенхо Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Каррильо Гидо имел все шансы забить, но Серхио Асенхо сделал отличный сейв!

6' Плохо сыграл Торрес Пау II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Команда Вильярреал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

3' Педраса Альфонсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Марио Гаспар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вильярреал начинает с центра поля