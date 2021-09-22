Испания: Ла Лига 2021-2022
Вильярреал
4:1
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика Зрители: 8234
Эльче
1:0
5' ГолПино Йереми
1:1
19' ГолМохика Хоан
27' Желтая карточкаПедраса Альфонсо
2:1
39' ГолТригерос Мануэль
40' Желтая карточкаФидель Чавес
3:1
60' ГолДанджума Арно
73' Желтая карточкаДиего Гонсалес
4:1
90' ГолМорено Альберто
22
Манди
Аисса
21
Пино
Йереми
22
Мохика
Хоан
23
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
12
Лукас
Перес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Диа БулайеНападающий
-
20 Пенья РубенНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лукас ПересНападающий
- Запасные игроки
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Вратарь
-
24 ХосемаЗащитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
5'
1:0
19'
1:1
27'
39'
2:1
40'
60'
3:1
73'
90'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
8 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тригерос Мануэль
|2
|0.4
|2.
|Данджума Арно
|2
|0.4
|3.
|Пино Йереми
|1
|0.2
|4.
|Морено Альберто
|1
|0.2
|5.
|Алькасер Пако
|0
|0
|6.
|Диа Булайе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|2
|0.33
|2.
|Мохика Хоан
|1
|0.17
|3.
|Роко Энсо
|1
|0.17
|4.
|Фидель Чавес
|0
|0
|5.
|Фернандес Хосан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фойт Хуан
|1
|1
|2.
|Капу Этьен
|2
|0
|3.
|Морено Херард
|2
|0
|4.
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|5.
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|6.
|Манди Аисса
|1
|0
|7.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|8.
|Морено Альберто
|1
|0
|9.
|Рульи Херонимо
|1
|0
|10.
|Раба Даниэль
|1
|0
|11.
|Диа Булайе
|1
|0
|12.
|Пино Йереми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Фидель Чавес
|2
|0
|3.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|4.
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|5.
|Маскарель Омар
|1
|0
|6.
|Роко Энсо
|1
|0
|7.
|Паласиос Элибельтон
|1
|0
|8.
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Эльче
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +4 =9 -7Мальорка 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Аталанта Вильярреал 2:3 Брага Атлетико М 2:2 Вильярреал
Эспаньол 0:0 Вильярреал Вильярреал 0:0 Гранада Челси 1:1 Вильярреал Вильярреал 2:2 Лидс Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Леванте Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе
Эльче Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эльче 1:1 Леванте Хетафе 0:1 Эльче Эльче 1:1 Севилья Атлетико М 1:0 Эльче
Эльче 0:0 Атлетик Б Эльче 1:2 Леванте Эльче 1:1 Картахена Эльче 1:0 Алавес Эльче 2:2 Тенерифе Эльче 0:2 Сарагоса Эльче 6:1 Атромитос Эльче 2:0 Атлетик Б Кадис 1:3 Эльче Эльче 0:2 Алавес Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 8
|16
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 5
|14
|3.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|8.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|9.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 3
|7
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Алавес
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 3
|6
|4.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|6.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|3.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|4.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|5.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|4
|0
Прогнозы на матч Вильярреал 4:1 Эльче
Исход игры
Вильярреал
90.6% (126)
Ничья
9.4% (13)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.54% (38)
Меньше
72.46% (100)
Обе команды забьют
Да
34.06% (47)
Нет
65.94% (91)
Популярный счёт
1:0 Вильярреал
33.8% (47)
2:0 Вильярреал
29.5% (41)
2:1 Вильярреал
21.6% (30)
1:1 Ничья
6.5% (9)
3:1 Вильярреал
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!