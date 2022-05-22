Текущий результат уже полностью устраивает "Вильярреал", седьмое место будет за "желтой подлодкой" независимо от результата матча "Севилья" - "Атлетик".

Десятую голевую передачу в этом чемпионате исполнил Парехо, догнав сразу нескольких футболистов в борьбе за третье место. Вторым ассистентом с 12 передачами остается Бензема, а у Дембеле 13 ассистов.

Ферран Торрес после фланговой подачи Дани Алвеса кладёт корпус и пробивает по летящему мячу - Рульи спасает свои ворота!

Тут же сравнялся счёт по карточкам, Парехо откровенно схватил в центре поля Траоре, сорвав забег испанца.

Главный арбитр встречи отправляет команды к своим скамейкам, перерыв на водопой за четверть часа до конца первого тайма.

Возобновилась игра на "Камп Ноу", позиционную атаку провели гости, которая завершилась ударом Педрасы с угла штрафной - мяч зацепил ногу Траоре и пришел в руки тер Стегену.

Траоре на фланге в своем стиле продавил Педрасу и исполнил подачу в штрафную, однако вновь Обамеянгу и врывающимся партнерам роста не хватает.

Обамеянг подкараулил редкую ошибку Парехо в работе с мячом и в касание пробил метров с 23 - мяч пролетает над перекладиной гостевых ворот.

Снова Траоре вспахивает правый фланг и от лицевой вновь подает верхом - легко "Вильярреал" обстановку разряжает.

Хорошую подачу с левого фланга исполняет Дани Алвес, на дальней штанге никем не прикрытый остался Обамеянг, но удар слёта у габонца не получился.

Теперь Дани Алвес исполняет подачу с более привычного правого фланга, точность снова оставляет желать лучшего.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! АЛЬФОНСО ПЕДРАСА! Фирменную контратаку проводят подопечные Эмери, Алькасер цепляется за мяч и откатывает чуть назад Парехо, тот исполняет проникающий пас на Педрасу, который вошел в штрафную и в три касания пробил мимо тер Стегена!

Араухо на правом фланге атаки ушел от опеки Тригероса и прострелил в штрафную - гости выбили мяч за боковую линию.

Бускетс после передачи с правого фланга наносит плотный удар в касание с левой ноги - мяч пролетает немного выше ближней "девятки".

Каталонцы в дебюте игры правила нарушают почаще, сейчас Араухо жестковато встретил Альбиоля в центре поля, но ветеран "Вильярреала" в порядке.

Траоре на правом фланге разбирается с оппонентом и подает в штрафную, Рульи на выходе слегка замешкался, однако пробить головой каталонцам вновь не удалось.

Бускетс ошибся в центре поля, гости разогнали контратаку три в два, но передача на Алькасера от Парехо получилась неудачной, Пако исполнял прострел с левого фланга, который был прерван.

Между тем, в параллельном матче в Севилье "Атлетик" выходит вперед, занимая промежуточное седьмое место в онлайн-таблице. "Вильярреал" без еврокубков?

Довольно убаюкивающий футбол на "Камп Ноу" в последние минуты, до реальных голевых моментов футболисты дело не доводят.

Гави ворвался в штрафную и прострелил с левого края в направлении Обамеянга, но Пау Торрес прервал передачу, а на отскоке Де Йонг вместо удара снова исполнил передачу в центр, которая привела лишь к угловому.

Угловой в исполнении каталонцев опять получается безрезультатным, а вторым темпом у хозяев случился офсайд.

18' Бускетс из глубины исполняет заброс в штрафную, где открывался Де Йонг, однако Рульи на выходе уверенно мяч забрал.

16' Уже более чем двухкратное преимущество "Барселоны" по количеству передач, пока игроков "Вильярреала" как будто нет на поле.

14' Выбрались гости в атаку впервые в этом матче, Алькасер получил мяч на линии штрафной и покатил левее на Тригероса, который навесил аккурат в руки тер Стегену.

13' Бускетс перехватил мяч на чужой половине поля и отдал на Торреса, который практически без раздумий пробил с 30 метров, угодив в одного из защитников.

12' Ферран Торрес с левого угла штрафной исполняет мягкий заброс на дальнюю штангу, куда открывался Де Йонг, однако дотянуться до мяча голландцу не удалось.

11' Траоре с правого фланга практически от лицевой исполняет острую подачу к линии вратарской, но роста игрокам "Барсы" не хватило.

10' Стартовый отрезок проходит с солидным игровым преимуществом каталонцев, но "Вильярреал" в этом сезоне уже приучил, что в контратаках способен жалить сильнейшие команды Европы.

9' Слишком высокую подачу исполняет Дани Алвес с углового, мяч перелетает всю штрафную и за её пределами достался гостям.

8' Дани Алвес вырезает подачу с правого фланга, однако Рауль Альбиоль снова надежен в своей штрафной, выбивая мяч на угловой.

7' Ферран Торрес подобрал мяч на линии штрафной и пробил с отскоком от газона, однако Рульи отбил снаряд в сторону, а на добивании Обамеянг из положения "вне игры" пальнул мимо.

6' Два угловых кряду исполнили каталонцы, но особых лавров в этом компоненте пока не снискали.

4' Ферран Торрес не очень удачно приземлился на газон после контакта с соперником, но серьезной травмы всё-таки избежал.

3' Сегодняшний матч турнирного значения для "Барселоны" не имеет, закончит команда Хави чемпионат на втором месте. А вот для "Вильярреала" сегодня решится, отправится ли команда в Лигу конференций или уступит это право "Атлетику".

2' Здорово "Барса" вышла из обороны через левый фланг, дальше Альба исполнил диагональный перевод на Траоре, тот ворвался в штрафную и с острого угла мощно пальнул мимо.