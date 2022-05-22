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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Барселона
0:1
Перерыв
Вильярреал
0'
0:1
41' Гол
Педраса Альфонсо
45' Желтая карточка
Гави
45' Желтая карточка
Парехо Даниэль

Ход матча

41'
0:1
Педраса Альфонсо
(Парехо Даниэль)
45'
Гави
 
45'
 
Парехо Даниэль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 127
Барселона 82.7% (105)
X 11.8% (15)
Вильярреал 5.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Вильярреал
3.24
4.10
4.43
Все Коэффициенты
Новости
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
8
Алвес
Даниэл
4
Араухо
Рональд
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
30
Гави
11
Траоре
Адама
25
Обамеянг
Пьер-Эмерик
19
Торрес
Ферран
13
Рульи
Херонимо
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
23
Гомес
Мойсес
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
17
Ло
Чельсо
Джовани
9
Алькасер
Пако
Барселона
4-3-3
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Барселона
Вильярреал

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
12.5%
20.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

128.6%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

31 матч

71%
22.6%
6.4%
22 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

51.6%
38.7%
9.7%
16 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:1
П
4:4
П
2:0
П
5:1
П
0:2
П
4:1
П
1:1
П
2:2
П
3:0
КК
1:3
КК
3:1
П
3:2
П
0:1
П
2:3
П
2:1
П
0:0
П
5:0
П
0:1
П
3:1
П
1:4
П
1:1
П
3:3
П
1:2
ПД
1:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 12 (4) 0.32
Обамеянг Пьер-Эмерик 11 0.29
Де Йонг Люк 6 0.16
Торрес Ферран 4 (1) 0.11
Араухо Рональд 4 0.11
Фати Ансу 4 0.11
Де Йонг Френки 3 0.08
Педри 3 0.08
Альба Жорди 2 0.05
Гави 2 0.05
Брайтвайт Мартин 2 0.05
Роберто Серхи 2 0.05
Гонсалес Нико 2 0.05
Бускетс Серхио 2 0.05
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.05
Дембеле Усман 1 0.03
Алвес Даниэл 1 0.03
Пике Херард 1 0.03
Агуэро Серхио 1 0.03
Пуч Рикард 1 0.03
Ютгла Ферран 1 0.03
Абдессамад Эззалзули 1 0.03
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 10 (3) 0.26
Морено Херард 9 (1) 0.24
Тригерос Мануэль 6 0.16
Пино Йереми 6 0.16
Диа Булайе 5 0.13
Торрес Пау II 5 0.13
Педраса Альфонсо 3 0.08
Чуквезе Саму 3 0.08
Морено Альберто 3 0.08
Парехо Даниэль 2 (1) 0.05
Коклен Франсис 2 0.05
Алькасер Пако 1 0.03
Гомес Мойсес 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Ло Чельсо Джовани 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 10 1
Бускетс Серхио 11 0
Гави 9 1
Альба Жорди 10 0
Де Йонг Френки 6 1
Гарсия Эрик 5 1
Гонсалес Нико 6 0
Араухо Рональд 6 0
Ленгле Клеман 4 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Алвес Даниэл 2 1
Хави Эрнандес 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Дембеле Усман 3 0
Дест Серджино 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Торрес Ферран 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 9 0
Альбиоль Рауль 8 0
Фойт Хуан 5 1
Торрес Пау II 5 0
Иборра Висенте 4 0
Орье Серж 4 0
Чуквезе Саму 4 0
Коклен Франсис 3 0
Манди Аисса 3 0
Морено Альберто 3 0
Тригерос Мануэль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Диа Булайе 3 0
Унаи Эмери 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Педраса Альфонсо 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Рульи Херонимо 2 0
Морено Херард 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Раба Даниэль 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Джексон Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
22
20 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
22 Не забивали 28
6
16%
2
9%
1-15
9
24%
3
14%
16-30
5
14%
7
32%
31-45
6
16%
2
9%
46-60
3
8%
2
9%
61-75
8
22%
6
27%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
24%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
2
12%
5
28%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90

Забито

31
39
13 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
4
13%
6
15%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
6
19%
9
23%
31-45
7
23%
5
13%
46-60
3
10%
3
8%
61-75
8
26%
11
28%
76-90

Пропущено

19
19
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
5%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
6
32%
4
21%
76-90

Забито

68
61
33 В 1-м тайме 32
35 Во 2-м тайме 29
22 Забивали первыми 17
7 Не забивали 11
10
15%
8
13%
1-15
12
18%
8
13%
16-30
11
16%
16
26%
31-45
13
19%
7
11%
46-60
6
9%
5
8%
61-75
16
24%
17
28%
76-90

Пропущено

36
37
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 25
5
14%
5
14%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
8
22%
4
11%
46-60
4
11%
9
24%
61-75
11
31%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1
Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3
Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 38 26 8 4 80 - 31 86
2. Барселона 0:1 Заявка 38 21 10 7 68 - 37 73
3. Атлетико М 0:0 Заявка 38 20 9 9 63 - 42 69
4. Севилья 0:0 Заявка 38 17 17 4 52 - 30 68
5. Бетис Заявка 38 19 8 11 62 - 40 65
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 38 17 12 9 39 - 35 63
7. Вильярреал 1:0 Заявка 38 16 11 11 62 - 37 59
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 38 14 14 10 43 - 35 56
9. Валенсия Заявка 38 11 15 12 48 - 53 48
10. Осасуна Заявка 38 12 11 15 37 - 51 47
11. Сельта Заявка 38 12 10 16 43 - 43 46
12. Райо Вальекано Заявка 38 11 9 18 39 - 50 42
13. Эльче Заявка 38 11 9 18 40 - 52 42
14. Эспаньол Заявка 38 10 12 16 40 - 53 42
15. Хетафе Заявка 38 8 15 15 33 - 41 39
16. Мальорка Заявка 38 10 9 19 36 - 63 39
17. Кадис Заявка 38 8 15 15 35 - 51 39
18. Гранада Заявка 38 8 14 16 44 - 61 38
19. Леванте Заявка 38 8 11 19 51 - 76 35
20. Алавес Заявка 38 8 7 23 31 - 65 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 5 1 44 - 13 44
2. Атлетико М 0:0 Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья 0:0 Заявка 19 11 7 1 35 - 17 40
4. Барселона 0:1 Заявка 19 12 2 5 37 - 18 38
5. Вильярреал 1:0 Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 10 6 3 15 - 7 36
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 19 8 5 6 26 - 22 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Эльче Заявка 19 7 6 6 24 - 21 27
13. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
14. Валенсия Заявка 19 6 8 5 26 - 24 26
15. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
16. Алавес Заявка 19 7 4 8 17 - 21 25
17. Осасуна Заявка 19 5 7 7 17 - 26 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона 0:1 Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 19 9 6 4 28 - 18 33
4. Севилья 0:0 Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Атлетико М 0:0 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Вильярреал 1:0 Заявка 19 6 5 8 22 - 19 23
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 19 4 10 5 14 - 17 22
10. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
11. Кадис Заявка 19 5 6 8 16 - 27 21
12. Сельта Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Леванте Заявка 19 3 4 12 23 - 46 13
16. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
17. Мальорка Заявка 19 3 3 13 16 - 38 12
18. Хетафе Заявка 19 1 8 10 12 - 26 11
19. Эспаньол Заявка 19 1 6 12 15 - 34 9
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Желтая карточка
    45'
    Тут же сравнялся счёт по карточкам, Парехо откровенно схватил в центре поля Траоре, сорвав забег испанца.
  • Желтая карточка
    45'
    Гави получает желтую карточку за срыв атаки соперника.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Хосе Луис Монтеро к основному времени первого тайма.
  • Опасный момент
    45'
    Ферран Торрес после фланговой подачи Дани Алвеса кладёт корпус и пробивает по летящему мячу - Рульи спасает свои ворота!
  • 43'
    Десятую голевую передачу в этом чемпионате исполнил Парехо, догнав сразу нескольких футболистов в борьбе за третье место. Вторым ассистентом с 12 передачами остается Бензема, а у Дембеле 13 ассистов.
  • 42'
    Текущий результат уже полностью устраивает "Вильярреал", седьмое место будет за "желтой подлодкой" независимо от результата матча "Севилья" - "Атлетик".
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! АЛЬФОНСО ПЕДРАСА!
    Фирменную контратаку проводят подопечные Эмери, Алькасер цепляется за мяч и откатывает чуть назад Парехо, тот исполняет проникающий пас на Педрасу, который вошел в штрафную и в три касания пробил мимо тер Стегена!
  • 40'
    Теперь Дани Алвес исполняет подачу с более привычного правого фланга, точность снова оставляет желать лучшего.
  • 39'
    Хорошую подачу с левого фланга исполняет Дани Алвес, на дальней штанге никем не прикрытый остался Обамеянг, но удар слёта у габонца не получился.
  • 37'
    Снова Траоре вспахивает правый фланг и от лицевой вновь подает верхом - легко "Вильярреал" обстановку разряжает.
  • 36'
    Обамеянг подкараулил редкую ошибку Парехо в работе с мячом и в касание пробил метров с 23 - мяч пролетает над перекладиной гостевых ворот.
  • 35'
    Траоре на фланге в своем стиле продавил Педрасу и исполнил подачу в штрафную, однако вновь Обамеянгу и врывающимся партнерам роста не хватает.
  • 34'
    Возобновилась игра на "Камп Ноу", позиционную атаку провели гости, которая завершилась ударом Педрасы с угла штрафной - мяч зацепил ногу Траоре и пришел в руки тер Стегену.
  • Судья
    31'
    Главный арбитр встречи отправляет команды к своим скамейкам, перерыв на водопой за четверть часа до конца первого тайма.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      30'
      Траоре получает повреждение после жесткого подката Педрасы, помощь врачей требуется форварду "Барселоны".
    • Угловой
      29'
      Угловой в исполнении каталонцев опять получается безрезультатным, а вторым темпом у хозяев случился офсайд.
    • 28'
      Гави ворвался в штрафную и прострелил с левого края в направлении Обамеянга, но Пау Торрес прервал передачу, а на отскоке Де Йонг вместо удара снова исполнил передачу в центр, которая привела лишь к угловому.
    • 27'
      Довольно убаюкивающий футбол на "Камп Ноу" в последние минуты, до реальных голевых моментов футболисты дело не доводят.
    • 26'
      Между тем, в параллельном матче в Севилье "Атлетик" выходит вперед, занимая промежуточное седьмое место в онлайн-таблице. "Вильярреал" без еврокубков?
    • 24'
      Бускетс ошибся в центре поля, гости разогнали контратаку три в два, но передача на Алькасера от Парехо получилась неудачной, Пако исполнял прострел с левого фланга, который был прерван.
    • 23'
      Траоре на правом фланге разбирается с оппонентом и подает в штрафную, Рульи на выходе слегка замешкался, однако пробить головой каталонцам вновь не удалось.
    • Фол, нарушение
      21'
      Каталонцы в дебюте игры правила нарушают почаще, сейчас Араухо жестковато встретил Альбиоля в центре поля, но ветеран "Вильярреала" в порядке.
    • 20'
      Бускетс после передачи с правого фланга наносит плотный удар в касание с левой ноги - мяч пролетает немного выше ближней "девятки".
    • 19'
      Араухо на правом фланге атаки ушел от опеки Тригероса и прострелил в штрафную - гости выбили мяч за боковую линию.
    • 18'
      Бускетс из глубины исполняет заброс в штрафную, где открывался Де Йонг, однако Рульи на выходе уверенно мяч забрал.
    • 16'
      Уже более чем двухкратное преимущество "Барселоны" по количеству передач, пока игроков "Вильярреала" как будто нет на поле.
    • 14'
      Выбрались гости в атаку впервые в этом матче, Алькасер получил мяч на линии штрафной и покатил левее на Тригероса, который навесил аккурат в руки тер Стегену.
    • 13'
      Бускетс перехватил мяч на чужой половине поля и отдал на Торреса, который практически без раздумий пробил с 30 метров, угодив в одного из защитников.
    • 12'
      Ферран Торрес с левого угла штрафной исполняет мягкий заброс на дальнюю штангу, куда открывался Де Йонг, однако дотянуться до мяча голландцу не удалось.
    • 11'
      Траоре с правого фланга практически от лицевой исполняет острую подачу к линии вратарской, но роста игрокам "Барсы" не хватило.
    • 10'
      Стартовый отрезок проходит с солидным игровым преимуществом каталонцев, но "Вильярреал" в этом сезоне уже приучил, что в контратаках способен жалить сильнейшие команды Европы.
    • Угловой
      9'
      Слишком высокую подачу исполняет Дани Алвес с углового, мяч перелетает всю штрафную и за её пределами достался гостям.
    • 8'
      Дани Алвес вырезает подачу с правого фланга, однако Рауль Альбиоль снова надежен в своей штрафной, выбивая мяч на угловой.
    • Офсайд
      7'
      Ферран Торрес подобрал мяч на линии штрафной и пробил с отскоком от газона, однако Рульи отбил снаряд в сторону, а на добивании Обамеянг из положения "вне игры" пальнул мимо.
    • Угловой
      6'
      Два угловых кряду исполнили каталонцы, но особых лавров в этом компоненте пока не снискали.
    • Травма, повреждение
      4'
      Ферран Торрес не очень удачно приземлился на газон после контакта с соперником, но серьезной травмы всё-таки избежал.
    • 3'
      Сегодняшний матч турнирного значения для "Барселоны" не имеет, закончит команда Хави чемпионат на втором месте. А вот для "Вильярреала" сегодня решится, отправится ли команда в Лигу конференций или уступит это право "Атлетику".
    • 2'
      Здорово "Барса" вышла из обороны через левый фланг, дальше Альба исполнил диагональный перевод на Траоре, тот ворвался в штрафную и с острого угла мощно пальнул мимо.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогнозы на матч Барселона 0:1 Вильярреал

    Исход игры
    Барселона
    82.7% (105)
    Ничья
    11.8% (15)
    Вильярреал
    5.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.64% (77)
    Меньше
    29.36% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    78.9% (86)
    Нет
    21.1% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    44.9% (57)
    1:0 Барселона
    10.2% (13)
    1:1 Ничья
    7.9% (10)
    3:1 Барселона
    7.9% (10)
    2:0 Барселона
    7.1% (9)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    1:2 Вильярреал
    3.1% (4)
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