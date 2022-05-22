Стадион: Камп Ноу
0:1
Перерыв
0:1
41' ГолПедраса Альфонсо
45' Желтая карточкаГави
45' Желтая карточкаПарехо Даниэль
Ход матча
41'
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
18
Альба
Жорди
30
Гави
11
Траоре
Адама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
-
11 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
-
25 Орье СержЗащитник
- Полузащитник
-
20 Пенья РубенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Чуквезе СамуНападающий
-
16 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Барселона
Вильярреал
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
12.5%
20.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
128.6%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
31 матч
71%
22.6%
6.4%
22 победы 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
51.6%
38.7%
9.7%
16 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|12 (4)
|0.32
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11
|0.29
|Де Йонг Люк
|6
|0.16
|Торрес Ферран
|4 (1)
|0.11
|Араухо Рональд
|4
|0.11
|Фати Ансу
|4
|0.11
|Де Йонг Френки
|3
|0.08
|Педри
|3
|0.08
|Альба Жорди
|2
|0.05
|Гави
|2
|0.05
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.05
|Роберто Серхи
|2
|0.05
|Гонсалес Нико
|2
|0.05
|Бускетс Серхио
|2
|0.05
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.05
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|Пике Херард
|1
|0.03
|Агуэро Серхио
|1
|0.03
|Пуч Рикард
|1
|0.03
|Ютгла Ферран
|1
|0.03
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.03
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|10 (3)
|0.26
|Морено Херард
|9 (1)
|0.24
|Тригерос Мануэль
|6
|0.16
|Пино Йереми
|6
|0.16
|Диа Булайе
|5
|0.13
|Торрес Пау II
|5
|0.13
|Педраса Альфонсо
|3
|0.08
|Чуквезе Саму
|3
|0.08
|Морено Альберто
|3
|0.08
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.05
|Коклен Франсис
|2
|0.05
|Алькасер Пако
|1
|0.03
|Гомес Мойсес
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Эступиньян Первис
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|10
|1
|Бускетс Серхио
|11
|0
|Гави
|9
|1
|Альба Жорди
|10
|0
|Де Йонг Френки
|6
|1
|Гарсия Эрик
|5
|1
|Гонсалес Нико
|6
|0
|Араухо Рональд
|6
|0
|Ленгле Клеман
|4
|0
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Алвес Даниэл
|2
|1
|Хави Эрнандес
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Депай Мемфис
|3
|0
|Дембеле Усман
|3
|0
|Дест Серджино
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|9
|0
|Альбиоль Рауль
|8
|0
|Фойт Хуан
|5
|1
|Торрес Пау II
|5
|0
|Иборра Висенте
|4
|0
|Орье Серж
|4
|0
|Чуквезе Саму
|4
|0
|Коклен Франсис
|3
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Тригерос Мануэль
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Унаи Эмери
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Рульи Херонимо
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Асенхо Серхио
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
37
22
20 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
22 Не забивали 28
6
16%
2
9%
1-15
9
24%
3
14%
16-30
5
14%
7
32%
31-45
6
16%
2
9%
46-60
3
8%
2
9%
61-75
8
22%
6
27%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
24%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
2
12%
5
28%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90
Забито
31
39
13 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
4
13%
6
15%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
6
19%
9
23%
31-45
7
23%
5
13%
46-60
3
10%
3
8%
61-75
8
26%
11
28%
76-90
Пропущено
19
19
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
5%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
6
32%
4
21%
76-90
Забито
68
61
33 В 1-м тайме 32
35 Во 2-м тайме 29
22 Забивали первыми 17
7 Не забивали 11
10
15%
8
13%
1-15
12
18%
8
13%
16-30
11
16%
16
26%
31-45
13
19%
7
11%
46-60
6
9%
5
8%
61-75
16
24%
17
28%
76-90
Пропущено
36
37
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 25
5
14%
5
14%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
8
22%
4
11%
46-60
4
11%
9
24%
61-75
11
31%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1
Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3
Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|80 - 31
|86
|2.
|Барселона
|0:1 Заявка
|38
|21
|10
|7
|68 - 37
|73
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|38
|20
|9
|9
|63 - 42
|69
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|38
|17
|17
|4
|52 - 30
|68
|5.
|Бетис
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|62 - 40
|65
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|38
|17
|12
|9
|39 - 35
|63
|7.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|38
|16
|11
|11
|62 - 37
|59
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|38
|14
|14
|10
|43 - 35
|56
|9.
|Валенсия
|Заявка
|38
|11
|15
|12
|48 - 53
|48
|10.
|Осасуна
|Заявка
|38
|12
|11
|15
|37 - 51
|47
|11.
|Сельта
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|43 - 43
|46
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|39 - 50
|42
|13.
|Эльче
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|40 - 52
|42
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|38
|10
|12
|16
|40 - 53
|42
|15.
|Хетафе
|Заявка
|38
|8
|15
|15
|33 - 41
|39
|16.
|Мальорка
|Заявка
|38
|10
|9
|19
|36 - 63
|39
|17.
|Кадис
|Заявка
|38
|8
|15
|15
|35 - 51
|39
|18.
|Гранада
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|44 - 61
|38
|19.
|Леванте
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|51 - 76
|35
|20.
|Алавес
|Заявка
|38
|8
|7
|23
|31 - 65
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|44 - 13
|44
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 16
|41
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|35 - 17
|40
|4.
|Барселона
|0:1 Заявка
|19
|12
|2
|5
|37 - 18
|38
|5.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 18
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|15 - 7
|36
|7.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 18
|34
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|9.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 22
|32
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 22
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Эльче
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 21
|27
|13.
|Мальорка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 25
|27
|14.
|Валенсия
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|26 - 24
|26
|15.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 23
|25
|16.
|Алавес
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|17 - 21
|25
|17.
|Осасуна
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 26
|22
|18.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 30
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|20.
|Кадис
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 24
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 18
|42
|2.
|Барселона
|0:1 Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 18
|33
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|17 - 13
|28
|5.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 28
|27
|7.
|Осасуна
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 25
|25
|8.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 19
|23
|9.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|19
|4
|10
|5
|14 - 17
|22
|10.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|11.
|Кадис
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 27
|21
|12.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 32
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|15.
|Леванте
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|23 - 46
|13
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 28
|13
|17.
|Мальорка
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|16 - 38
|12
|18.
|Хетафе
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|12 - 26
|11
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|15 - 34
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|14 - 44
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
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Прогнозы на матч Барселона 0:1 Вильярреал
Исход игры
Барселона
82.7% (105)
Ничья
11.8% (15)
Вильярреал
5.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
70.64% (77)
Меньше
29.36% (32)
Обе команды забьют
Да
78.9% (86)
Нет
21.1% (23)
Популярный счёт
2:1 Барселона
44.9% (57)
1:0 Барселона
10.2% (13)
1:1 Ничья
7.9% (10)
3:1 Барселона
7.9% (10)
2:0 Барселона
7.1% (9)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:2 Вильярреал
3.1% (4)
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