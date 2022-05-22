Второй тайм начался. После первого тайма "Интер" нанёс 18 ударов по воротам, а "Сампдория" только два раза.

Сейчас у нас нулевой счёт, но в каждом из последних 6 матчей команды "Интер" Милан было забито более 2 мячей.

Николо Барелла создаёт убойный момент у ворот соперника, разыграв до этого с Хоакин Корреа, но момент упущен и мяч покидает пределы поля.

Г-О-О-О-Л! 1:0 Иван Перишич. Ворвался в штрафную по левому флангу и после передачи Николо Барелла забивает мяч в дальний угол.

Алекс Феррари ключевой отбор совершил у своей штрафной, предотвратил атаку соперника и отыграл на своего партнёра.

Хакан Чалханоглу выполнил подачу углового в центр штрафной площади и Дензел Думфрис нанёс удар по воротам, но оказался мимо цели.

Судья даёт свисток на перерыв! Первый тайм завершён на табло пока нули.

Николо Барелла нарушает правила против Абдельхамид Сабири на своей половине поля. Судья фиксирует фол за подножку.

Марцело Брозович после передачи от Хакан Чалханоглу, но снова защитники блокируют удар, словно стена сейчас стоит перед воротами гостевой команды.

Марцело Брозович выполнил удар из-за пределов штрафной, но Аудеро Эмиль держит всё под контролем, намертво забрав мяч в руки.

Судья за подножку фиксирует фол. Мортен Торсбю нарушает правила против Алессандро Бастони.

Хакан Чалханоглу выполнил угловой удар, но единоборство за верховой мяч выиграл Томмазо Ауджелло и разрядил обстановку у своих ворот.

Великолепный сейф от Эмиль Аудеро, Лаутаро Мартинес должен в такой ситуации забивать, но не дал ему это сделать вратарь.

Марцело Брозович выполнил навес в штрафную, но Мая Ёсида отводит угрозу от своих ворот, отбивая мяч за пределы штрафной площади.

Бартош Берешиньский выбивает мяч на угловой удар - это была вынужденная мера, после наплыва атак от хозяев поля.

34' Хакан Чалханоглу наносит удар в противоход вратарю и если бы не ключевое действие защитника, то случился бы гол.

32' Иван Перишич выполнил передачу в штрафную, но грамотно занявший позицию защитник совершил перехват и разрядил обстановку у своих ворот.

31' Николо Барелла влетел двумя ногами в подкат против Абдельхамид Сабири и получает жёлтую карточку.

30' Абдельхамид Сабири нарушает правила против Милан Шкриньяр. Фол случился после удара по ногам в центре поля.

29' Алессандро Бастони выполнил заброс в штрафную площадь, но первый на мяче был Эмиль Аудеро, голкипер намертво забрал мяч в руки.

28' Иван Перишич выполнил прострел в штрафную, но мяч не нашёл своего адресата и укатился за линию ворот.

27' Николо Барелла наносит удар по воротам, но его попытку успешно блокирует защитник и отводит угрозу от своих ворот.

25' Хакан Чалханоглу подал угловой на ближнюю штангу, но Эмиль Аудеро выносит мяч разряжая обстановку у своих ворот.

24' Хакан Чалханоглу подаёт угловой теперь уже с правой стороны, в этот раз оказалось всё на много ближе к голу Иван Перишич нанёс удар и рикошетом мяч ушёл на ещё один корнер.