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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Интер Милан
1:0
Второй тайм: 53'
Сампдория
0'
5' Желтая карточка
Йосида Майя
29' Желтая карточка
Барелла Николо
1:0
49' Гол
Перишич Иван
53'

Ход матча

5'
 
Йосида Майя
29'
Барелла Николо
 
49'
Перишич Иван
(Барелла Николо)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 121
Интер Милан 96.7% (117)
X 1.7% (2)
Сампдория 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Сампдория
23.75
9.60
9.25
Все Коэффициенты
Новости
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
19
Корреа
Хоакин
10
Мартинес
Лаутаро
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
25
Феррари
Алекс
3
Ауджелло
Томмазо
14
Виейра
Ронни
87
Кандрева
Антонио
88
Ринкон
Томас
2
Торсби
Мортен
11
Сабири
Абдельхамид
10
Капуто
Франческо
Интер Милан
3-5-2
Сампдория
4-1-4-1

История личных встреч

Интер Милан
Сампдория

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

29 матчей

55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

48.3%
37.9%
13.8%
14 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:2
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:5
СA
3:2
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:0
К
2:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
1:1
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
К
1:0
К
3:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 21 (3) 0.55
Джеко Эдин 13 0.34
Чалханоглу Хакан 7 (3) 0.18
Перишич Иван 7 (1) 0.18
Дюмфрис Дензел 5 0.13
Санчес Алексис 5 0.13
Корреа Хоакин 4 0.11
Барелла Николо 3 0.08
Шкриньяр Милан 3 0.08
Димарко Федерико 2 0.05
Гальярдини Роберто 2 0.05
Дармиан Маттео 2 0.05
Брозович Марсело 2 0.05
Бастони Алессандро 1 0.03
Видаль Артуро 1 0.03
Д'Амброзио Данило 1 0.03
Весино Матиас 1 0.03
Госенс Робин 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 11 0.29
Кандрева Антонио 7 (1) 0.18
Габбьядини Маноло 6 0.16
Квальярелла Фабио 4 (1) 0.11
Сабири Абдельхамид 3 0.08
Торсби Мортен 3 0.08
Йосида Майя 2 0.05
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Конти Андреа 1 0.03
Экдаль Альбин 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Сенси Стефано 1 0.03
Феррари Алекс 1 0.03
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 11 0
Барелла Николо 9 0
Брозович Марсело 7 0
Мартинес Лаутаро 6 0
Индзаги Симоне 3 1
Дармиан Маттео 4 0
Перишич Иван 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Видаль Артуро 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Шкриньяр Милан 3 0
Дюмфрис Дензел 3 0
Джеко Эдин 2 0
Д'Амброзио Данило 2 0
Весино Матиас 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Раноккия Андреа 1 0
Димарко Федерико 1 0
Госенс Робин 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 12 0
Экдаль Альбин 10 1
Торсби Мортен 10 0
Кандрева Антонио 6 1
Колли Омар 6 1
Мурру Никола 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Ринкон Томас 3 0
Габбьядини Маноло 3 0
Феррари Алекс 3 0
Виейра Ронни 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Йосида Майя 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Аудеро Эмиль 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Конти Андреа 1 0
Сенси Стефано 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Тримболи Симоне 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

44
15
22 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 5
20 Не забивали 27
4
9%
3
20%
1-15
10
23%
1
7%
16-30
8
18%
5
33%
31-45
7
16%
2
13%
46-60
12
27%
1
7%
61-75
3
7%
3
20%
76-90

Пропущено

17
30
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
2
12%
6
20%
1-15
5
29%
29%
3
10%
16-30
3
18%
6
20%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
1
6%
6
20%
61-75
5
29%
29%
6
20%
76-90

Забито

37
29
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
6
16%
5
17%
1-15
4
11%
8
28%
16-30
8
22%
3
10%
31-45
7
19%
3
10%
46-60
2
5%
3
10%
61-75
10
27%
7
24%
76-90

Пропущено

15
32
7 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
3
20%
7
22%
1-15
3
20%
6
19%
16-30
1
7%
6
19%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
2
6%
61-75
4
27%
7
22%
76-90

Забито

81
44
40 В 1-м тайме 25
41 Во 2-м тайме 19
25 Забивали первыми 14
3 Не забивали 11
10
12%
8
18%
1-15
14
17%
9
20%
16-30
16
20%
8
18%
31-45
14
17%
5
11%
46-60
14
17%
4
9%
61-75
13
16%
10
23%
76-90

Пропущено

32
62
17 В 1-м тайме 34
15 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 22
22 Не пропускали 31
5
16%
13
21%
1-15
8
25%
9
15%
16-30
4
13%
12
19%
31-45
3
9%
7
11%
46-60
3
9%
8
13%
61-75
9
28%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2
Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0
Сампдория
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1
Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 3:0 Заявка 38 26 8 4 69 - 31 86
2. Интер Милан 1:0 Заявка 38 25 9 4 82 - 32 84
3. Наполи Заявка 38 24 7 7 74 - 31 79
4. Ювентус Заявка 38 20 10 8 57 - 37 70
5. Лацио Заявка 38 18 10 10 77 - 58 64
6. Рома Заявка 38 18 9 11 59 - 43 63
7. Фиорентина Заявка 38 19 5 14 59 - 51 62
8. Аталанта Заявка 38 16 11 11 65 - 48 59
9. Верона Заявка 38 14 11 13 65 - 59 53
10. Торино Заявка 38 13 11 14 46 - 41 50
11. Сассуоло 0:3 Заявка 38 13 11 14 64 - 66 50
12. Болонья Заявка 38 12 10 16 44 - 55 46
13. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
14. Эмполи Заявка 38 10 11 17 50 - 70 41
15. Специя Заявка 38 10 6 22 41 - 71 36
16. Сампдория 0:1 Заявка 38 10 6 22 46 - 61 36
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 37 6 11 20 34 - 68 29
19. Дженоа Заявка 38 4 16 18 27 - 60 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 19 14 3 2 46 - 16 45
2. Фиорентина Заявка 19 13 2 4 38 - 20 41
3. Милан 3:0 Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Лацио Заявка 19 10 6 3 42 - 25 36
7. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 19 8 5 6 29 - 21 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло 0:3 Заявка 19 6 6 7 27 - 30 24
13. Сампдория 0:1 Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 19 4 8 7 31 - 29 20
15. Специя Заявка 19 5 3 11 21 - 30 18
16. Дженоа Заявка 19 3 8 8 14 - 25 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
19. Кальяри Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 3:0 Заявка 19 14 4 1 41 - 19 46
2. Наполи Заявка 19 13 4 2 37 - 15 43
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан 1:0 Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Рома Заявка 19 8 3 8 33 - 27 27
8. Сассуоло 0:3 Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
9. Эмполи Заявка 19 6 6 7 22 - 26 24
10. Верона Заявка 19 5 8 6 31 - 34 23
11. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
12. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Болонья Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
15. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
16. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
17. Сампдория 0:1 Заявка 19 4 3 12 17 - 29 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 51'
    Алекс Феррари ключевой отбор совершил у своей штрафной, предотвратил атаку соперника и отыграл на своего партнёра.
  • Описание гола
    49'
    Г-О-О-О-Л! 1:0 Иван Перишич.
    Ворвался в штрафную по левому флангу и после передачи Николо Барелла забивает мяч в дальний угол.
  • Опасный момент
    48'
    Николо Барелла создаёт убойный момент у ворот соперника, разыграв до этого с Хоакин Корреа, но момент упущен и мяч покидает пределы поля.
  • 47'
    Сейчас у нас нулевой счёт, но в каждом из последних 6 матчей команды "Интер" Милан было забито более 2 мячей.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался. После первого тайма "Интер" нанёс 18 ударов по воротам, а "Сампдория" только два раза.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья даёт свисток на перерыв! Первый тайм завершён на табло пока нули.
  • Угловой
    45'
    Хакан Чалханоглу выполнил подачу углового в центр штрафной площади и Дензел Думфрис нанёс удар по воротам, но оказался мимо цели.
  • 44'
    Бартош Берешиньский выбивает мяч на угловой удар - это была вынужденная мера, после наплыва атак от хозяев поля.
  • 43'
    Марцело Брозович выполнил навес в штрафную, но Мая Ёсида отводит угрозу от своих ворот, отбивая мяч за пределы штрафной площади.
  • Опасный момент
    42'
    Великолепный сейф от Эмиль Аудеро, Лаутаро Мартинес должен в такой ситуации забивать, но не дал ему это сделать вратарь.
  • Угловой
    41'
    Хакан Чалханоглу выполнил угловой удар, но единоборство за верховой мяч выиграл Томмазо Ауджелло и разрядил обстановку у своих ворот.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья за подножку фиксирует фол. Мортен Торсбю нарушает правила против Алессандро Бастони.
  • 38'
    Марцело Брозович выполнил удар из-за пределов штрафной, но Аудеро Эмиль держит всё под контролем, намертво забрав мяч в руки.
  • 37'
    Марцело Брозович после передачи от Хакан Чалханоглу, но снова защитники блокируют удар, словно стена сейчас стоит перед воротами гостевой команды.
  • Фол, нарушение
    35'
    Николо Барелла нарушает правила против Абдельхамид Сабири на своей половине поля. Судья фиксирует фол за подножку.
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    • Опасный момент
      34'
      Хакан Чалханоглу наносит удар в противоход вратарю и если бы не ключевое действие защитника, то случился бы гол.
    • 32'
      Иван Перишич выполнил передачу в штрафную, но грамотно занявший позицию защитник совершил перехват и разрядил обстановку у своих ворот.
    • Желтая карточка
      31'
      Николо Барелла влетел двумя ногами в подкат против Абдельхамид Сабири и получает жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      30'
      Абдельхамид Сабири нарушает правила против Милан Шкриньяр. Фол случился после удара по ногам в центре поля.
    • 29'
      Алессандро Бастони выполнил заброс в штрафную площадь, но первый на мяче был Эмиль Аудеро, голкипер намертво забрал мяч в руки.
    • 28'
      Иван Перишич выполнил прострел в штрафную, но мяч не нашёл своего адресата и укатился за линию ворот.
    • 27'
      Николо Барелла наносит удар по воротам, но его попытку успешно блокирует защитник и отводит угрозу от своих ворот.
    • Угловой
      25'
      Хакан Чалханоглу подал угловой на ближнюю штангу, но Эмиль Аудеро выносит мяч разряжая обстановку у своих ворот.
    • Угловой
      24'
      Хакан Чалханоглу подаёт угловой теперь уже с правой стороны, в этот раз оказалось всё на много ближе к голу Иван Перишич нанёс удар и рикошетом мяч ушёл на ещё один корнер.
    • Угловой
      23'
      Хакан Чалханоглу выполнил подачу с углового флажка, но вверх снимает Эмиль Аудеро, разряжая обстановку и переводит мяч на ещё один угловой.
    • 22'
      Бартош Берешиньский вынужденно выбивает мяч на угловой, после прострела от Алессандро Бастони.
    • 21'
      Антонио Кандрева выполнил отличную передачу в штрафную площадь, но его партнёр не успел добежать до мяча и упустил его за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      19'
      Марцело Брозович нарушил правила против Томас Ринкон. Судья фиксирует фол в центре поля за удар по ногам.
    • Фол, нарушение
      18'
      Абдельхамид Сабири снова нарушает правила против Николо Бареллы, но пока без оснований на карточку по мнению арбитра.
    • 17'
      Дензел Думфрис в борцовской манере забрал мяч у своего оппонента и судья посчитал что сыгранно чисто.
    • 15'
      Хакан Чалханоглу выполнил навес со стандарта и передача дошла до Дензел Думфрис, голландец ударил головой, но его попытку блокируют защитники.
    • Фол, нарушение
      14'
      Абдельхамид Сабири нарушает правила против Николо Барелла. Фол случился в центре поля и отделался немец предепреждением.
    • Опасный момент
      13'
      Иван Перишич останавливает атаку соперников своим перехватом и вынужденно отпускает мяч на угловой удар.
    • Угловой
      11'
      Абдельхамид Сабири выполнил подачу с углового флажка, Шкриньяр уверенно снимает вверх и отводит угрозу своим воротам.
    • Опасный момент
      10'
      Дензел Думфрис выносит мяч на угловой - это была вынужденная мера, после прострела Антонио Кандрева.
    • Опасный момент
      9'
      Хакан Чалханоглу наносит удар из-за пределов штрафной, но Эмиль Аудеро намертво забрал мяч в руки.
    • 7'
      Мая Ёсида выносит мяч после перспективной атаки хозяев, хорошо справился с наплывом с наплывом угроз у своих ворот.
    • 6'
      Хакан Чалханоглу выполнил подачу в штрафную со стандарта, первым на мяче оказался Эмиль Аудеро, выбивая мяч кулаками от своих ворот.
    • Желтая карточка
      5'
      Мая Ёсида завалил руками на газон Хоакин Корреа и получает жёлтую карточку за срыв атаки.
       
    • 4'
      Хакан Чалханоглу как всегда максимально много заметен своими действами на поле, сейчас выполнил заброс в штрафную, но никто из партнёров не успел к мячу.
    • 3'
      Хакан Чалханоглу выполняет навес в штрафную площадь, но Томмазо Ауджелло выносит мяч разряжая обстановку у своих ворот.
    • 2'
      “Интер” занимает второе место в турнирной таблице, их соперники - команда “Сампдория”, расположилась на 15 строчке. Для того чтобы хозяевам стать сегодня чемпионами, нужно победить и надеется на поражение команды “Милан” в матче против “Соссуолы”.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в городе Милан. Противостояние между “Интер” и командой “Сампдория”. Будем надеяться, что футбол будет интересным и качественным. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Сампдория

    Исход игры
    Интер Милан
    96.7% (117)
    Ничья
    1.7% (2)
    Сампдория
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.27% (52)
    Меньше
    52.73% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    37.27% (41)
    Нет
    62.73% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    43.8% (53)
    2:1 Интер Милан
    17.4% (21)
    3:1 Интер Милан
    12.4% (15)
    3:0 Интер Милан
    9.9% (12)
    1:0 Интер Милан
    3.3% (4)
    4:1 Интер Милан
    1.7% (2)
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    Сампдория
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