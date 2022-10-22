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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Фрайбург
2:0
Конец матча
Вердер
0'
14' Красная карточка
Фридль Марко
42' Желтая карточка
Хёфлер Николас
1:0
56' Гол
Кюблер Лукас
60' Желтая карточка
Фуллкруг Никлас
79' Желтая карточка
Агу Феликс
2:0
80' Пенальти
Грифо Винченцо
90' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
90'+6
2:0. Гол с пенальти Винченцо Гри...
1:0. Гол Лукаса Кюблера (видео)....

Ход матча

14'
 
Фридль Марко
42'
Хёфлер Николас
 
46'
Доан Рицу
Кайтель Янник
 
56'
Кюблер Лукас
(Грифо Винченцо)
1:0
60'
 
Фуллкруг Никлас
66'
 
Агу Феликс
Вайзер Митчелл
76'
 
Бёрк Оливер
Шмид Романо
76'
 
Динкчи Эрен
Стаге Йенс
79'
 
Агу Феликс
80'
Грифо Винченцо
2:0
88'
 
Грифо Винченцо
Бьюкенен Ли
88'
 
Киародиа Фабио
Хёлер Лукас
88'
Шлоттербек Кевен
Линхарт Филипп
 
90'
Петерсен Нильс
Киере Даниэль-Кофи
 
90'
Эггештайн Максимилиан
Хёфлер Николас
 
90'
Эггештайн Максимилиан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Фрайбург 72.7% (88)
X 19.8% (24)
Вердер 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
25
Сильдиллия
Килианн
14
Кайтель
Янник
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
11
Киере
Даниэль-Кофи
38
Грегорич
Михаэль
32
Грифо
Винченцо
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
32
Фридль
Марко
26
Бьюкенен
Ли
8
Вайзер
Митчелл
3
Юнг
Антони
20
Шмид
Романо
6
Стаге
Йенс
28
Груев
Илия
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Фрайбург
3-4-3
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Фрайбург
Вердер

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

25 матчей

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

8%
52%
40%
2 победы 13 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
К
3:2
Б
0:0
Б
2:5
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
5:3
ТМС
3:4
Б
1:3
Б
2:1
ТМС
1:2
Б
4:0
Б
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (1) 0.36
Грегорич Михаэль 4 0.36
Гинтер Маттиас 2 0.18
Доан Рицу 2 0.18
Киере Даниэль-Кофи 2 0.18
Кюблер Лукас 1 0.09
Шаде Кевин 1 0.09
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Чон У-Ён 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 8 (3) 0.73
Дукш Марвин 2 0.18
Биттенкорт Леонардо 2 0.18
Бёрк Оливер 2 0.18
Вайзер Митчелл 1 0.09
Юнг Антони 1 0.09
Велькович Милош 1 0.09
Шмидт Никлас 1 0.09
Бьюкенен Ли 1 0.09
Стаге Йенс 0 0
Шмид Романо 0 0
Пипер Амос 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 4 0
Грегорич Михаэль 2 0
Гюнтер Кристиан 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Кайтель Янник 2 0
Гинтер Маттиас 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Доан Рицу 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 5 0
Фуллкруг Никлас 4 0
Фридль Марко 2 1
Вайзер Митчелл 3 0
Биттенкорт Леонардо 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Штарк Никлас 1 0
Дукш Марвин 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Шмид Романо 1 0
Агу Феликс 1 0
Груев Илия 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
7
70%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
38%
76-90

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
5
56%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
5
45%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Забито

16
19
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
13%
5
26%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
19%
9
47%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
7
37%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
4
31%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Фрайбург 5:0 Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2
Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4
Вердер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Падерборн - Вердер 2:2 Вердер - Майнц 0:2 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Вердер - Боруссия М 5:1
Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
2. Бавария Заявка 11 6 4 1 32 - 8 22
3. Фрайбург Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Айнтрахт Фр 3:0 Заявка 11 6 2 3 24 - 17 20
5. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Майнц Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
7. Хоффенхайм Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
8. Боруссия М 0:3 Заявка 11 4 4 3 18 - 17 16
9. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
10. РБ Лейпциг Заявка 11 4 4 3 20 - 18 16
11. Вердер Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
12. Аугсбург Заявка 11 4 2 5 14 - 19 14
13. Вольфсбург Заявка 11 2 5 4 13 - 19 11
14. Байер Л Заявка 11 2 3 6 16 - 23 9
15. Герта Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8
16. Штуттгарт Заявка 11 1 5 5 13 - 20 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Боруссия М 0:3 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
5. Бавария Заявка 5 3 2 0 14 - 3 11
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр 3:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
9. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
11. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
12. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
13. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
14. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
15. Вердер Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
18. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
2. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
3. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Айнтрахт Фр 3:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
7. Аугсбург Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
9. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
13. Боруссия М 0:3 Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
14. Герта Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
16. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
17. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 10
Боруссия М Тюрам Маркус 7 (2)
Бавария Мусиала Джамал 6 (5)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Эрен Динкчи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Пипер Амос нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.
  • 94'
    Пипер Амос выиграл воздушное противоборство у Кюблер Лукас.
  • 93'
    Илия Груев из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Желтая карточка
    92'
    Эггештайн Максимилиан получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 92'
    Бьюкенен Ли ослабляет давление, выбив мяч.
  • Фол, нарушение
    92'
    Эггештайн Максимилиан наказан за толчок Эрен Динкчи
  • 91'
    Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Фрайбург 72.7% (88)
    X 19.8% (24)
    Вердер 7.4% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Фрайбург 2:0 Вердер

    Исход игры
    Фрайбург
    72.7% (88)
    Ничья
    19.8% (24)
    Вердер
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.39% (79)
    Меньше
    33.61% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (98)
    Нет
    17.65% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    52.1% (63)
    1:1 Ничья
    17.4% (21)
    1:0 Фрайбург
    9.9% (12)
    1:2 Вердер
    5.8% (7)
    2:0 Фрайбург
    4.1% (5)
    3:1 Фрайбург
    2.5% (3)
    3:0 Фрайбург
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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