Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Эрен Динкчи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Эрен Динкчи не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Илия Груев ослабляет давление, выбив мяч.

44' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Дукш Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Линхарт Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Фрайбург

41' Юнг Антони из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Удар от ворот произведет Вердер

38' Илия Груев из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удар от ворот произведет Вердер

34' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

33' Удар от ворот произведет Фрайбург

31' Удар от ворот произведет Фрайбург

31' Шмид Романо не смог попасть в створ ударом издали

29' Хорошую попытку сделал Киере Даниэль-Кофи . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Грифо Винченцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Кюблер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Юнг Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Линхарт Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Хорошую попытку сделал Пипер Амос . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Юнг Антони из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Хёфлер Николас нанес удар головой, но Иржи Павленка спокойно отбил мяч.

21' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Илия Груев из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Кайтель Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Вердер

16' Оооо... вот это был удар! Сильдиллия Килианн должен был забить с этой позиции.

16' Сильдиллия Килианн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Грифо Винченцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Грифо Винченцо пробил со штрафного прямо в стенку

14' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Фридль Марко удален с поля!

14' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Шмид Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

11' Пипер Амос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Гюнтер Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Фрайбург

9' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Пипер Амос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Киере Даниэль-Кофи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Вердер

5' Линхарт Филипп не смог попасть в створ ударом издали

5' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

3' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

2' Кайтель Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вердер начинает с центра поля