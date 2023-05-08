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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 15.
Тигре
2:2
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
0:1
2' Гол
Агирре Брайан
1:1
7' Пенальти
Колидио Факундо
2:1
14' Гол
Brian Abel Luciatti
15' Желтая карточка
Lucas Hoyos
32' Желтая карточка
Sebastian Prieto
45' Желтая карточка
Guillermo Luis Ortiz
73' Желтая карточка
Дитта Вильер
78' Желтая карточка
Феррейра Кристиан I
2:2
87' Гол
Феррейра Кристиан I
90' Желтая карточка
Jherson Mosquera
90' Желтая карточка
Victor Emanuel Aguilera
90'+5
23
Gonzalo
Marinelli
36
Кабрера
Виктор
2
Victor
Emanuel
Aguilera
6
Brian
Abel
Luciatti
17
Lucas
Blondel
20
Sebastian
Prieto
27
Cristian
Zabala
15
Agustin
Cardozo
16
Кастро
Алексис
29
Tomas
Badaloni
11
Колидио
Факундо
1
Lucas
Hoyos
6
Jherson
Mosquera
42
Guillermo
Luis
Ortiz
4
Дитта
Вильер
15
Bruno
Pitton
7
Ivan
Gomez
13
Сфорца
Хуан
22
Портилльо
Маркос
18
Агирре
Брайан
28
Jorge
Recalde
26
Сордо
Рамиро
Тигре
5-3-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

История личных встреч

Тигре
Ньюэллс Олд Бойз

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
0:2
С
2:0
С
2:1
П
1:0
П
3:3
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
2:1
П
3:1
П
0:0
П
3:1
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
0:2
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
2:0
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.9

Среднее время на гол

67
100

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
1.11

Среднее время на гол

69
81

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.32
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 9 (1) 0.6
Колидио Факундо 2 (1) 0.13
Blas Armoa 2 0.13
Кастро Алексис 1 0.07
Brian Abel Luciatti 1 0.07
Brian Leizza 1 0.07
Меносси Лукас 0 0
Lucas Blondel 0 0
Martin Garay 0 0
Молинас Аарон 0 0
Martin Ortega 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 2 0.13
Веласкес Виктор 2 0.13
Агирре Брайан 1 0.07
Сордо Рамиро 1 0.07
Bruno Pitton 1 0.07
Франциско Гонсалес I 1 0.07
Феррейра Кристиан I 1 0.07
Сфорца Хуан 1 0.07
Захир Факундо Мансиллья 1 0.07
Jherson Mosquera 1 0.07
Jeremias Perez 0 0
Портилльо Маркос 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 5 0
Молинас Аарон 3 0
Brian Leizza 3 0
Lautaro Montoya 1 1
Brian Abel Luciatti 1 1
Кабрера Виктор 2 0
Меносси Лукас 2 0
Lucas Blondel 2 0
Cristian Zabala 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Agustin Cardozo 1 0
Blas Armoa 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Agustin Obando 1 0
Martin Ortega 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сфорца Хуан 5 0
Дитта Вильер 3 1
Феррейра Кристиан I 4 0
Jherson Mosquera 4 0
Агирре Брайан 3 0
Перес Пабло II 2 0
Ivan Gomez 2 0
Guillermo Luis Ortiz 2 0
Jorge Recalde 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Bruno Pitton 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Мартино Анджело 1 0
Jeremias Perez 1 0

Результаты матчей

Тигре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
6
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

8
5
Тигре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

12
11

Голы по времени матча

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
3
60%
76-90

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90

Забито

16
12
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
5
42%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
25%
2
14%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
4
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2
Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1

Результаты матчей

Тигре
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Тигре
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 15 12 1 2 26 - 6 37
2.
Сан-Лоренсо
 14 8 4 2 15 - 5 28
3.
Дефенса и Хустисия
 14 8 3 3 20 - 8 27
4.
Эстудиантес Ла Плата
 15 8 3 4 18 - 13 27
5.
Бельграно
 15 8 3 4 14 - 11 27
6.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
7.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
8.
Тальерес Кордоба
 14 7 3 4 23 - 12 24
9.
Годой Крус
 15 6 4 5 18 - 18 22
10.
Тигре
 15 5 6 4 16 - 16 21
11.
Аргентинос Хуниорс
 15 5 5 5 19 - 14 20
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Расинг Авельянеда
 14 5 3 6 17 - 19 18
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 14 5 3 6 10 - 15 18
15.
Бока Хуниорс
 15 5 3 7 18 - 16 18
16.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
17.
Институто
 15 4 5 6 13 - 19 17
18.
Атлетико Платенсе
 15 4 5 6 15 - 21 17
19.
Колон
 15 3 8 4 14 - 16 17
20.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
21.
Уракан
 15 4 4 7 15 - 20 16
22.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
23.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 14 - 23 15
24.
Банфилд
 15 3 6 6 9 - 17 15
25.
Индепендьенте Авельянеда
 15 2 8 5 13 - 17 14
26.
Атлетико Тукуман
 15 2 8 5 12 - 18 14
27.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
5.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
7.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
8.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
11.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
14.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
15.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
16.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
17.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
18.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
19.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
21.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
22.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
23.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
24.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
25.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 3 3 9 - 11 6
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
11.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
12.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
13.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
16.
Колон
 7 1 4 2 5 - 7 7
17.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
20.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
21.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
23.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
24.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
25.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 9 (3)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Тигре Ретеги Матео 9
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Бока Хуниорс Фигаль Хорхе 1 5
Весь список
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