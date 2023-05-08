Тур: 15.
2:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолАгирре Брайан
1:1
7' ПенальтиКолидио Факундо
2:1
14' ГолBrian Abel Luciatti
15' Желтая карточкаLucas Hoyos
32' Желтая карточкаSebastian Prieto
45' Желтая карточкаGuillermo Luis Ortiz
73' Желтая карточкаДитта Вильер
78' Желтая карточкаФеррейра Кристиан I
2:2
87' ГолФеррейра Кристиан I
90' Желтая карточкаJherson Mosquera
90' Желтая карточкаVictor Emanuel Aguilera
90'+5
Ход матча
2'
7'
1:1
14'
15'
32'
73'
87'
90'
15
Bruno
Pitton
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Brian Leizza
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Сордо РамироНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Тигре
Ньюэллс Олд Бойз
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.9
Среднее время на гол
67
100
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
1.11
Среднее время на гол
69
81
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.32
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|9 (1)
|0.6
|Колидио Факундо
|2 (1)
|0.13
|Blas Armoa
|2
|0.13
|Кастро Алексис
|1
|0.07
|Brian Abel Luciatti
|1
|0.07
|Brian Leizza
|1
|0.07
|Меносси Лукас
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|2
|0.13
|Веласкес Виктор
|2
|0.13
|Агирре Брайан
|1
|0.07
|Сордо Рамиро
|1
|0.07
|Bruno Pitton
|1
|0.07
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.07
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.07
|Сфорца Хуан
|1
|0.07
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.07
|Jherson Mosquera
|1
|0.07
|Jeremias Perez
|0
|0
|Портилльо Маркос
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретеги Матео
|5
|0
|Молинас Аарон
|3
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Lautaro Montoya
|1
|1
|Brian Abel Luciatti
|1
|1
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Меносси Лукас
|2
|0
|Lucas Blondel
|2
|0
|Cristian Zabala
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Agustin Cardozo
|1
|0
|Blas Armoa
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|5
|0
|Дитта Вильер
|3
|1
|Феррейра Кристиан I
|4
|0
|Jherson Mosquera
|4
|0
|Агирре Брайан
|3
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|Jorge Recalde
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Bruno Pitton
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
6
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
8
5
Тигре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
12
11
Голы по времени матча
Забито
8
7
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
3
60%
76-90
Пропущено
9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90
Забито
16
12
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
5
42%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
25%
2
14%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
4
25%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2
Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Результаты матчей
Тигре
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Тигре
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
69
312
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|9 (3)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7
|Бока Хуниорс
|Фигаль Хорхе
|1 5