Стадион: Dalian Sports Center Stadium
1:3
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаХайфэн Дин
0:1
50' ГолЦао Юньдин
0:2
53' ПенальтиЧжу Чэньцзе
0:3
68' ПенальтиСиньли Пэн
90' Желтая карточкаHaijian Wang
1:3
90' ГолWei Zhang2
90'+4
Ход матча
45'
50'
0:1
53'
0:2
59'
67'
68'
0:3
70'
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 9
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
22
Ren
Wei
21
Lin
Cui
32
Хайфэн
Дин
25
Wei
Liao
42
Yunan
Gao
29
Chenyu
Yang
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
23
Jiajun
Bai
25
Синьли
Пэн
12
У
Си
33
Haijian
Wang
28
Цао
Юньдин
27
Jianrong
Zhu
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
16 Liu JingЗащитник
- Защитник
-
22 Ren WeiЗащитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Полузащитник
-
32 Хайфэн ДинПолузащитник
-
25 Wei LiaoПолузащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
-
29 Chenyu YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Jiajun Pang
-
11 Xuchen Yao
-
14 Yunhua Chen
-
17 Xintao Song
-
20 Huaze Gao
-
28 Yujun Zhang
-
31 Hongwei Sun
-
33 Yixuan Yang
-
37 Xing Jin
-
38 Wei Zhang2
-
45 Ziye Zhao
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
12 У СиПолузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
- Нападающий
-
27 Jianrong ZhuНападающий
- Запасные игроки
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Полузащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
-
-
-
29 Junchen Zhou
-
-
36 Ruofan Liu
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Хэбей Форчун
Шанхай Шеньхуа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|2
|0.5
|Lin Cui
|0
|0
|Xuchen Yao
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.5
|Цао Юньдин
|1
|0.25
|Бассогог Кристиан
|1
|0.25
|Jinhao Bi
|1
|0.25
|Xu Yang I
|1
|0.25
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.25
Карточки
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ximing Pan
|2
|0
|Хайфэн Дин
|1
|0
|Tianyuan Xu
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|3
|0
|Zhen Ma
|2
|0
|Н'Думбу Александр
|1
|0
|Baojie Zhu
|1
|0
|Sheng Qin
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Чжу Чэньцзе
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
9%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хэбей Форчун
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0
Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|14 - 2
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Ухань Цзалл
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|5.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Шаньдун Тайшань
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|Далянь Ифан
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|10.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Шицзячжуан
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|13.
|Ченду Беттер Сити
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Далянь Ифан
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|6.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ухань Цзалл
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Шицзячжуан
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Ченду Беттер Сити
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ченду Беттер Сити
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|6.
|Хэнань Цзянье
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Далянь Ифан
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Чанчунь Ятай
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0