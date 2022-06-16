Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

47' Команда Шанхай Шеньхуа имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Как он промахнулся? Jianrong Zhu имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

36' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Chenyu Yang получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Chenyu Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Чжу Чэньцзе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Denny Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Denny Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Чжу Чэньцзе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Junzhe Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Цао Юньдин нанес удар издали, а Yaxiong Bao отбил его обратно в игру!

28' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Yaxiong Bao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Yaxiong Bao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

23' Плохо сыграл Ren Wei - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

23' Цао Юньдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Junzhe Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Tianyuan Xu пробует нанести удар издали, но Zhen Ma держит все под контролем

10' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Yunan Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Jianrong Zhu завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

8' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Liu Jing выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Liu Jing выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Chenyu Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола