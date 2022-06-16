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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэбей Форчун
1:3
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
45' Желтая карточка
Хайфэн Дин
0:1
50' Гол
Цао Юньдин
0:2
53' Пенальти
Чжу Чэньцзе
0:3
68' Пенальти
Синьли Пэн
90' Желтая карточка
Haijian Wang
1:3
90' Гол
Wei Zhang2
90'+4

Ход матча

45'
Хайфэн Дин
 
46'
 
Ruofan Liu
Jianrong Zhu
46'
Huaze Gao
Wei Liao
 
46'
Xuchen Yao
Chenyu Yang
 
50'
0:1
Цао Юньдин
53'
0:2
Чжу Чэньцзе
59'
Xintao Song
Yunan Gao
 
59'
Wei Zhang2
Tianyuan Xu
 
67'
 
Shilin Sun
У Си
67'
 
Shenglong Jiang
Чжу Чэньцзе
68'
0:3
Синьли Пэн
68'
Ziye Zhao
Ren Wei
 
70'
 
Baojie Zhu
Цао Юньдин
70'
 
Минцзянь Чжао
Бассогог Кристиан
90'
 
Haijian Wang
90'
Wei Zhang2
(Xuchen Yao)
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
6
Junzhe
Zhang
22
Ren
Wei
21
Lin
Cui
8
Daogang
Yao
32
Хайфэн
Дин
25
Wei
Liao
42
Yunan
Gao
29
Chenyu
Yang
7
Tianyuan
Xu
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
3
Jinhao
Bi
5
Чжу
Чэньцзе
23
Jiajun
Bai
25
Синьли
Пэн
12
У
Си
33
Haijian
Wang
28
Цао
Юньдин
17
Бассогог
Кристиан
27
Jianrong
Zhu
Хэбей Форчун
4-2-3-1
Шанхай Шеньхуа
4-4-2

История личных встреч

Хэбей Форчун
Шанхай Шеньхуа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
0:1
С
4:1
С
2:1
С
1:2
С
4:1
С
4:2
С
3:2
С
4:2
С
2:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 2 0.5
Lin Cui 0 0
Xuchen Yao 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.5
Цао Юньдин 1 0.25
Бассогог Кристиан 1 0.25
Jinhao Bi 1 0.25
Xu Yang I 1 0.25
Синьли Пэн 1 (1) 0.25

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ximing Pan 2 0
Хайфэн Дин 1 0
Tianyuan Xu 1 0
Lin Cui 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 3 0
Zhen Ma 2 0
Н'Думбу Александр 1 0
Baojie Zhu 1 0
Sheng Qin 1 0
У Си 1 0
Чжу Чэньцзе 1 0
Denny Wang 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
9%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0
Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 14 - 2 10
2. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Ухань Цзалл 4 3 0 1 5 - 4 9
5. Шэньчжэнь 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Шаньдун Тайшань 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Далянь Ифан 0:0 4 1 3 0 5 - 3 6
10. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
11. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Шицзячжуан 3 1 2 0 3 - 2 5
13. Ченду Беттер Сити 1:0 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Чжэцзян Профессионал 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Тянцзинь Тэда 0:1 4 0 1 3 2 - 5 1
16. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 1 - 10 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 0 - 9 0
18. Хэбей Форчун 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Далянь Ифан 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
6. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Чжэцзян Профессионал 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Ченду Беттер Сити 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Тянцзинь Тэда 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мэйчжоу Хакка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ченду Беттер Сити 1:0 3 1 1 1 1 - 2 4
6. Хэнань Цзянье 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Далянь Ифан 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Тянцзинь Тэда 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Чжэцзян Профессионал 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
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