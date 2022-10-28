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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Герта
 
Позже
Бавария

История личных встреч

Герта
Бавария

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

27 матчей

7.4%
18.5%
74.1%
2 победы 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

3.7%
40.7%
55.6%
1 победа 11 ничьих 15 побед

История матчей

Б
1:4
Б
5:0
Б
0:1
Б
4:3
Б
0:4
Б
2:2
Б
1:0
К
2:3
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
3:2
Б
0:6
Б
4:0
Б
1:3
Б
5:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:1
Б
0:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.86
0.85

Среднее время на гол

105
106

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

2.92
2.21

Среднее время на гол

30
40

Всего голов

50
42

Голов в среднем за матч

1.85
1.56

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

48
57

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 5 (2) 0.42
Сердар Суат 3 0.25
Рихтер Марко 2 0.17
Тусар Люка 2 0.17
Йоветич Стеван 1 0.08
Канга Вилфрид 1 0.08
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Зельке Дейви 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 7 0.58
Мане Садио 6 (1) 0.5
Сане Лерой 5 0.42
Гнабри Серж 4 0.33
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.25
Мюллер Томас 2 0.17
Киммих Йозуа 2 0.17
Горецка Леон 2 0.17
Тель Матис 2 0.17
Коман Кингсли 1 0.08
Забитцер Марсель 1 0.08
Павар Бенжамен 1 0.08
Де Лихт Маттайс 1 0.08
Альфонсо Дэвис 0 0
Мазрауи Нуссер 0 0
Gabriel Vidovic 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 3 1
Лукебакио Доди 4 0
Сердар Суат 4 0
Шуньич Иван 4 0
Рохель Агустин 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Рихтер Марко 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Зельке Дейви 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киммих Йозуа 3 0
Сане Лерой 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Павар Бенжамен 2 0
Де Лихт Маттайс 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Мане Садио 1 0
Горецка Леон 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Результаты матчей

Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Бавария
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
3
Герта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бавария
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

3
20
Герта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Бавария
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

9
23

Голы по времени матча

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
13%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
25%
6
35%
31-45
2
25%
2
12%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
12%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

6
20
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
3
15%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
1
17%
4
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
5
25%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Забито

14
37
4 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
1
7%
7
19%
1-15
1
7%
5
14%
16-30
2
14%
12
32%
31-45
3
21%
6
16%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
7
19%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вердер - Герта 1:0 Герта - Шальке 04 2:1 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Герта - Фрайбург 2:2
Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5
Бавария
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бавария - Интер Милан 2:0 Бавария - Майнц 6:2 Барселона - Бавария 0:3 Хоффенхайм - Бавария 0:2
Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6

Результаты матчей

Герта
Бавария

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
6
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Герта
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
9
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 12 8 2 2 21 - 9 26
2. Бавария Заявка 12 7 4 1 38 - 10 25
3. Фрайбург Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 20 - 15 22
5. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 2 4 25 - 20 20
6. РБ Лейпциг Заявка 12 5 4 3 22 - 18 19
7. Хоффенхайм Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
8. Майнц Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
9. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кёльн Заявка 12 4 5 3 20 - 23 17
11. Боруссия М Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
12. Вольфсбург Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
14. Герта Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Штуттгарт Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18. Шальке 04 Заявка 12 1 3 8 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
4. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Боруссия М Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
6. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
9. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
15. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
17. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
2. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
3. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
4. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
13. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
14. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
16. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 19 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
Бавария Мусиала Джамал 7 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Герта - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2022, осталось 2 дня 9 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Герта 0% (0)
    X 2.4% (1)
    Бавария 97.6% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Герта
    Ничья
    Бавария
    9.80
    6.65
    11.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Герта - Бавария

    Исход игры
    Герта
    0% (0)
    Ничья
    2.3% (1)
    Бавария
    97.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.61% (31)
    Меньше
    24.39% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    70.73% (29)
    Нет
    29.27% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    25.6% (11)
    1:3 Бавария
    25.6% (11)
    0:2 Бавария
    18.6% (8)
    1:4 Бавария
    7% (3)
    0:3 Бавария
    4.7% (2)
    2:3 Бавария
    4.7% (2)
    0:1 Бавария
    4.7% (2)
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