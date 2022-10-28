Тур: 13. Стадион: Олимпиаштадион.
История личных встреч
Герта
Бавария
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
27 матчей
7.4%
18.5%
74.1%
2 победы 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
3.7%
40.7%
55.6%
1 победа 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.86
0.85
Среднее время на гол
105
106
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
2.92
2.21
Среднее время на гол
30
40
Всего голов
50
42
Голов в среднем за матч
1.85
1.56
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
48
57
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|5 (2)
|0.42
|Сердар Суат
|3
|0.25
|Рихтер Марко
|2
|0.17
|Тусар Люка
|2
|0.17
|Йоветич Стеван
|1
|0.08
|Канга Вилфрид
|1
|0.08
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Зельке Дейви
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|7
|0.58
|Мане Садио
|6 (1)
|0.5
|Сане Лерой
|5
|0.42
|Гнабри Серж
|4
|0.33
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.25
|Мюллер Томас
|2
|0.17
|Киммих Йозуа
|2
|0.17
|Горецка Леон
|2
|0.17
|Тель Матис
|2
|0.17
|Коман Кингсли
|1
|0.08
|Забитцер Марсель
|1
|0.08
|Павар Бенжамен
|1
|0.08
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.08
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|3
|1
|Лукебакио Доди
|4
|0
|Сердар Суат
|4
|0
|Шуньич Иван
|4
|0
|Рохель Агустин
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киммих Йозуа
|3
|0
|Сане Лерой
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Павар Бенжамен
|2
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Результаты матчей
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Бавария
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
6
3
Герта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бавария
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
3
20
Герта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Бавария
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
9
23
Голы по времени матча
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
13%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
25%
6
35%
31-45
2
25%
2
12%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
12%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Забито
6
20
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
3
15%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
1
17%
4
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
5
25%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Забито
14
37
4 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
1
7%
7
19%
1-15
1
7%
5
14%
16-30
2
14%
12
32%
31-45
3
21%
6
16%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
7
19%
76-90
Пропущено
17
11
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вердер - Герта 1:0 Герта - Шальке 04 2:1 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Герта - Фрайбург 2:2
Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5
Бавария
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бавария - Интер Милан 2:0 Бавария - Майнц 6:2 Барселона - Бавария 0:3 Хоффенхайм - Бавария 0:2
Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6
Результаты матчей
Герта
Бавария
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
6
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Герта
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
57
93
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|38 - 10
|25
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 13
|24
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 15
|22
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 20
|20
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|8.
|Майнц
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|9.
|Вердер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 23
|17
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Байер Л
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|6.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|15.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|2.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|4.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|13.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 19
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|9 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|8 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|7 (5)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|7 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Герта - Бавария
Исход игры
Герта
0% (0)
Ничья
2.3% (1)
Бавария
97.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
75.61% (31)
Меньше
24.39% (10)
Обе команды забьют
Да
70.73% (29)
Нет
29.27% (12)
Популярный счёт
1:2 Бавария
25.6% (11)
1:3 Бавария
25.6% (11)
0:2 Бавария
18.6% (8)
1:4 Бавария
7% (3)
0:3 Бавария
4.7% (2)
2:3 Бавария
4.7% (2)
0:1 Бавария
4.7% (2)
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