Тур: 15. Стадион: Галгенваард. Зрители: 20857 Главный судья: Нихуйс Бас
0'
1:0
3' ГолТоорнстра Йенс
45' Желтая карточкаИдрисси Уссама
45' Желтая карточкаВан дер Хорн Майк
60' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
1:1
90' ГолДжаханбахш Алиреза
90'+11
Ход матча
3'
1:0
45'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.84 Победа «Фейеноорда»
17
Клейбер
Шон
10
Бут
Тейлор
28
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорНападающий
-
28 Дост БасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Полузащитник
-
14 Юнес АминПолузащитник
-
30 Маэда НаокиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Silberbauer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Фейеноорд
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
3 победы 9 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 12 побед
32 матча
9.4%
31.3%
59.3%
3 победы 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
9.4%
46.9%
43.7%
3 победы 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
9.4%
53.1%
37.5%
3 победы 17 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.36
0.83
Среднее время на гол
66
108
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.89
1.93
Среднее время на гол
47
46
Всего голов
53
42
Голов в среднем за матч
1.66
1.31
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
54
68
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|6
|0.4
|Дувикас Анастасиос
|6 (1)
|0.4
|Ван де Стрек Сандер
|4
|0.27
|Бут Тейлор
|2
|0.13
|Боздоган Джан
|1
|0.07
|Клейбер Шон
|1
|0.07
|Силла Мусса
|1
|0.07
|Модибо Саньян
|1
|0.07
|Редан Дайшон
|1
|0.07
|Юнес Амин
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|8 (1)
|0.53
|Шиманьски Себастьян
|6
|0.4
|Кекчю Оркун
|6 (1)
|0.4
|Дилросун Джавайро
|4
|0.27
|Тимбер Квинтен
|2
|0.13
|Волемарк Патрик
|2
|0.13
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0.13
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.07
|Джаханбахш Алиреза
|1
|0.07
|Расмуссен Якоб
|1
|0.07
|Идрисси Уссама
|1
|0.07
|Ганцко Давид
|1
|0.07
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.07
|Хартман Квилиндси
|1
|0.07
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
|Пайшао Игор
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|4
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Бауссайд Отман
|3
|0
|Дост Бас
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|Клейбер Шон
|2
|0
|Модибо Саньян
|2
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Бут Тейлор
|2
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траунер Гернот
|4
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Пайшао Игор
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Джаханбахш Алиреза
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
2
5
Утрехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Фейеноорд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
13
16
Утрехт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Фейеноорд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
15
21
Голы по времени матча
Забито
8
21
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
2
25%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
1
13%
5
24%
61-75
4
50%
3
14%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
13%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
5
31%
4
25%
76-90
Пропущено
15
2
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
13%
2
100%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
24
37
8 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
4
17%
5
14%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
3
13%
8
22%
31-45
2
8%
5
14%
46-60
5
21%
8
22%
61-75
9
38%
7
19%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
14%
4
31%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
7
32%
1
8%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
7
32%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0 Волендам - Утрехт 0:4 Утрехт - Гронинген 2:1
Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спортлуст 46 - Утрехт 0:3 ПСВ - Утрехт 6:1 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Эммен 5:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Ренн - Фейеноорд 2:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1
Фейеноорд - Остенде 2:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0 Волендам - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Лацио 1:0 Штурм - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2
Результаты матчей
Утрехт
Фейеноорд
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
26
43
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
44
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
78
96
312
78
213
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|36 - 14
|34
|2.
|15
|10
|1
|4
|42 - 20
|31
|3.
|1:1
|15
|9
|4
|2
|45 - 18
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|26 - 9
|30
|5.
|15
|9
|3
|3
|26 - 17
|30
|6.
|15
|7
|4
|4
|24 - 22
|25
|7.
|15
|7
|4
|4
|25 - 16
|25
|8.
|15
|6
|6
|3
|16 - 13
|24
|9.
|15
|4
|6
|5
|23 - 24
|18
|10.
|1:1
|15
|3
|9
|3
|20 - 17
|18
|11.
|15
|4
|6
|5
|25 - 28
|18
|12.
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|13.
|15
|3
|5
|7
|18 - 31
|14
|14.
|14
|4
|1
|9
|16 - 37
|13
|15.
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|16.
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
|17.
|3:0
|15
|2
|3
|10
|16 - 39
|9
|18.
|0:3
|15
|2
|2
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 2
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|25 - 7
|19
|3.
|7
|5
|2
|0
|16 - 2
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|5.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|6.
|8
|3
|3
|2
|18 - 13
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|12.
|1:1
|8
|1
|6
|1
|14 - 10
|9
|13.
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|17.
|0:3
|8
|1
|0
|7
|3 - 12
|3
|18.
|3:0
|7
|1
|0
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|20 - 12
|17
|3.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|7.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|9.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|13.
|7
|1
|3
|3
|7 - 15
|6
|14.
|3:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 19
|6
|15.
|0:3
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|17.
|8
|1
|1
|6
|8 - 26
|4
|18.
|8
|1
|0
|7
|5 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|5