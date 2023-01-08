Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

95' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

95' Кекчю Оркун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

95' Матч возобновлен

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Удар от ворот произведет Утрехт

92' Идрисси Уссама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

91' Команда Фейеноорд сравняла счет! Игра продолжается!

90' Г О О О О Л - Джаханбахш Алиреза забивает с правой ноги!

90' Бульяуде Эсекиэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Матч возобновлен

85' Дувикас Анастасиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

83' ШТАНГА! Так было близко к голу - Дувикас Анастасиос нанес удар в каркас ворот!

83' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Утрехт

82' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Бут Тейлор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Бут Тейлор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Дувикас Анастасиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Шиманьски Себастьян бьет со штрафного в створ, но Василиос Баркас держит все под контролем

76' Кекчю Оркун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

74' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Утрехт

70' Удар от ворот произведет Утрехт

70' Шиманьски Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Джаханбахш Алиреза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Тоорнстра Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Педерсен Маркус Гольмгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Матч возобновлен

63' Дост Бас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч возобновлен

50' Расмуссен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Кекчю Оркун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля