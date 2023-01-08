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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 20857 Главный судья: Нихуйс Бас
Утрехт
1:1
Конец матча
Фейеноорд
0'
1:0
3' Гол
Тоорнстра Йенс
45' Желтая карточка
Идрисси Уссама
45' Желтая карточка
Ван дер Хорн Майк
60' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
1:1
90' Гол
Джаханбахш Алиреза
90'+11

Ход матча

3'
Тоорнстра Йенс
(Дост Бас)
1:0
33'
 
Идрисси Уссама
Пайшао Игор
45'
 
Идрисси Уссама
45'
Ван дер Хорн Майк
 
59'
 
Хименес Сантьяго Томас
Перейра Данило
59'
 
Виффер Матс
Расмуссен Якоб
59'
 
Джаханбахш Алиреза
Дилросун Джавайро
60'
Ван дер Марел Марк
 
68'
Дувикас Анастасиос
Дост Бас
 
69'
Брауэрс Люк
Ван де Стрек Сандер
 
78'
 
Бульяуде Эсекиэль
Лопес Маркос
82'
Юнес Амин
Бауссайд Отман
 
82'
Редан Дайшон
Бут Тейлор
 
90'
1:1
Джаханбахш Алиреза
(Бульяуде Эсекиэль)
90'
Маэда Наоки
Тоорнстра Йенс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
2
Ван
дер
Марел
Марк
22
Ван
де
Стрек
Сандер
18
Тоорнстра
Йенс
6
Боздоган
Джан
10
Бут
Тейлор
28
Дост
Бас
26
Бауссайд
Отман
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
6
Расмуссен
Якоб
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
IV
4
Гертрейда
Лютсхарел
10
Кекчю
Оркун
17
Шиманьски
Себастьян
11
Дилросун
Джавайро
9
Перейра
Данило
II
14
Пайшао
Игор
Утрехт
4-3-3
Фейеноорд
4-2-1-3

История личных встреч

Утрехт
Фейеноорд

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
3 победы 9 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 12 побед

32 матча

9.4%
31.3%
59.3%
3 победы 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

9.4%
46.9%
43.7%
3 победы 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

9.4%
53.1%
37.5%
3 победы 17 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:1
Э
3:1
EEP
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
К
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:3
К
2:1
Э
1:2
Э
3:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:5
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:4
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.36
0.83

Среднее время на гол

66
108

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.89
1.93

Среднее время на гол

47
46

Всего голов

53
42

Голов в среднем за матч

1.66
1.31

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

54
68

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 6 0.4
Дувикас Анастасиос 6 (1) 0.4
Ван де Стрек Сандер 4 0.27
Бут Тейлор 2 0.13
Боздоган Джан 1 0.07
Клейбер Шон 1 0.07
Силла Мусса 1 0.07
Модибо Саньян 1 0.07
Редан Дайшон 1 0.07
Юнес Амин 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 8 (1) 0.53
Шиманьски Себастьян 6 0.4
Кекчю Оркун 6 (1) 0.4
Дилросун Джавайро 4 0.27
Тимбер Квинтен 2 0.13
Волемарк Патрик 2 0.13
Хименес Сантьяго Томас 2 0.13
Тоорнстра Йенс 1 0.07
Джаханбахш Алиреза 1 0.07
Расмуссен Якоб 1 0.07
Идрисси Уссама 1 0.07
Ганцко Давид 1 0.07
Гертрейда Лютсхарел 1 0.07
Хартман Квилиндси 1 0.07
Лопес Маркос IV 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0
Пайшао Игор 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 4 0
Брауэрс Люк 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Дост Бас 2 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Ван де Стрек Сандер 2 0
Клейбер Шон 2 0
Модибо Саньян 2 0
Боздоган Джан 2 0
Бут Тейлор 2 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траунер Гернот 4 0
Кекчю Оркун 3 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Пайшао Игор 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Джаханбахш Алиреза 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Волемарк Патрик 1 0

Результаты матчей

Утрехт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

2
5
Утрехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Фейеноорд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

13
16
Утрехт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Фейеноорд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

15
21

Голы по времени матча

Забито

8
21
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
2
25%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
1
13%
5
24%
61-75
4
50%
3
14%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
13%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
5
31%
4
25%
76-90

Пропущено

15
2
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
13%
2
100%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

24
37
8 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
4
17%
5
14%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
3
13%
8
22%
31-45
2
8%
5
14%
46-60
5
21%
8
22%
61-75
9
38%
7
19%
76-90

Пропущено

22
13
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
14%
4
31%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
7
32%
1
8%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
7
32%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0 Волендам - Утрехт 0:4 Утрехт - Гронинген 2:1
Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спортлуст 46 - Утрехт 0:3 ПСВ - Утрехт 6:1 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Эммен 5:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Ренн - Фейеноорд 2:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1
Фейеноорд - Остенде 2:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0 Волендам - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Лацио 1:0 Штурм - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2

Результаты матчей

Утрехт
Фейеноорд

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
4
3
1
7
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
3
2
5
2.5
4
4
2
5
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
9
6
3
12
2.5
7
8
2
13
3.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 10 4 1 36 - 14 34
2.
ПСВ
 15 10 1 4 42 - 20 31
3.
Аякс
 1:1 15 9 4 2 45 - 18 31
4.
Твенте
 15 9 3 3 26 - 9 30
5.
АЗ Алкмаар
 15 9 3 3 26 - 17 30
6.
Утрехт
 15 7 4 4 24 - 22 25
7.
Спарта Роттердам
 15 7 4 4 25 - 16 25
8.
Херенвен
 15 6 6 3 16 - 13 24
9.
Гоу Эхед Иглс
 15 4 6 5 23 - 24 18
10.
НЕК Неймеген
 1:1 15 3 9 3 20 - 17 18
11.
Валвейк
 15 4 6 5 25 - 28 18
12.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
13.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
14.
Эксельсиор
 14 4 1 9 16 - 37 13
15.
Гронинген
 14 3 3 8 17 - 29 12
16.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
17.
Волендам
 3:0 15 2 3 10 16 - 39 9
18.
Камбюр
 0:3 15 2 2 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Аякс
 1:1 7 4 2 1 26 - 7 14
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Херенвен
 7 3 2 2 7 - 6 11
10.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
11.
Эксельсиор
 6 3 0 3 8 - 11 9
12.
НЕК Неймеген
 1:1 8 1 6 1 14 - 10 9
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
17.
Камбюр
 0:3 8 1 0 7 3 - 12 3
18.
Волендам
 3:0 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 8 6 0 2 16 - 9 18
2.
Фейеноорд
 8 5 2 1 20 - 12 17
3.
Аякс
 1:1 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
9.
НЕК Неймеген
 1:1 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
11.
Твенте
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 7 1 3 3 7 - 15 6
14.
Волендам
 3:0 8 1 3 4 9 - 19 6
15.
Камбюр
 0:3 7 1 2 4 6 - 13 5
16.
Гронинген
 7 1 2 4 5 - 14 5
17.
Эксельсиор
 8 1 1 6 8 - 26 4
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Сегодняшная посещаемость составляет 20857 болельщиков
  • 101'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Утрехт: 41%, Фейеноорд: 59%.
  • 101'
    Ван дер Хорн Майк из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 101'
    Фейеноорд пытается что-то создать.
  • 101'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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