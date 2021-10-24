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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 12783
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
3' Пенальти
Икома Луис
17' Желтая карточка
Дейл Матс
32' Желтая карточка
Беро Матуш
1:1
53' Гол
Кордоба Иньиго
61' Желтая карточка
Дарфалу Усама
75' Желтая карточка
Тронстад Сондре
89' Желтая карточка
Расмуссен Якоб
1:2
90' Пенальти
Брауэрс Люк
90'+6
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
39
Корнелисс
Энцо
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
8
Тронстад
Сондре
21
Беро
Матуш
20
Гбоо
Янн
27
Япи
Ромарик
9
Дарфалу
Усама
7
Икома
Луис
1
Хан
Уорнер
20
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
2
Люкассен
Бойд
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
21
Кордоба
Иньиго
29
Кардона
Марк
Витесс
3-5-2
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

Ход матча

3'
Икома Луис
1:0
17'
 
Дейл Матс
32'
Беро Матуш
 
53'
1:1
Кордоба Иньиго
(Брауэрс Люк)
61'
Дарфалу Усама
 
63'
Фредериксен Николай
Дарфалу Усама
 
63'
 
Martjin Berden
Кардона Марк
64'
 
Ogechika Heil
Ромменс Филипп
74'
Фон Моос Юлиан
Гбоо Янн
 
74'
Гонг Хилари
Икома Луис
 
75'
Тронстад Сондре
 
84'
 
Муленга Джейкоб
Кордоба Иньиго
84'
 
Наубер Геррит
Дейл Матс
89'
Расмуссен Якоб
 
90'
1:2
Брауэрс Люк
90'
 
Буран Ясин
Оратмангун Рагнар

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Витесс
Гоу Эхед Иглс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
2:2
Э
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 3 0.3
Икома Луис 3 (1) 0.3
Гбоо Янн 2 0.2
Дарфалу Усама 1 0.1
Духи Данило 1 0.1
Виттек Максимилиан 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Базур Рихедли 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 4 0.4
Брауэрс Люк 4 (1) 0.4
Ботос Яннис-Фивос 2 0.2
Дейл Матс 1 0.1
Баккер Юстин 1 (1) 0.1
Ромменс Филипп 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Люкассен Бойд 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 4 0
Расмуссен Якоб 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Духи Данило 1 1
Бёйтинк Томас 1 1
Таннан Уссама 2 0
Тронстад Сондре 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Икома Луис 1 0
Уйсман Дан 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидберг Исак 2 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Ботос Яннис-Фивос 0 1
Хан Уорнер 1 0
Крамер Йорис 1 0
Люкассен Бойд 1 0
Идзес Джей 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
5
36%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
18%
4
29%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
27%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

16
20
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
19%
4
20%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
4
25%
2
10%
31-45
3
19%
6
30%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
2
13%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2
Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3 Андерлехт - Витесс 3:3 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Дандолк - Витесс 1:2 Витесс - Дандолк 2:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 5:1 Утрехт-2 - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 10 8 1 1 33 - 2 25
2. ПСВ 0:1 10 7 0 3 22 - 13 21
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Фейеноорд 9 6 1 2 25 - 13 19
5. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
6. Витесс 10 5 1 4 10 - 17 16
7. Твенте 10 4 3 3 16 - 13 15
8. НЕК Неймеген 10 4 2 4 12 - 17 14
9. Херенвен 10 4 1 5 12 - 16 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
11. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
12. Камбюр 10 4 0 6 18 - 25 12
13. Хераклес 9 3 1 5 11 - 15 10
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
16. Гронинген 9 1 4 4 8 - 15 7
17. Спарта Роттердам 10 1 4 5 8 - 18 7
18. ПЕК Зволле 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 6 5 0 1 23 - 1 15
2. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
3. ПСВ 0:1 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
6. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
12. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
13. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
14. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
15. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
16. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
17. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
18. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 1:0 4 3 1 0 10 - 1 10
3. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
4. Фейеноорд 5 3 0 2 13 - 7 9
5. ПСВ 0:1 5 3 0 2 8 - 4 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0
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