Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Икома Луис из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Ромарик Япи из команды Витесс в офсайде

46' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Витесс

43' Даса Элазар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Люкассен Бойд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Брауэрс Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Удар от ворот произведет Витесс

38' Ромменс Филипп решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

37' Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Икома Луис не смог попасть в створ ударом издали

33' Опасность! Даса Элазар из команды Витесс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

32' Беро Матуш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Ромарик Япи из команды Витесс отправил кросс в штрафную...

32' Ромарик Япи возвращается на поле.

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Ромарик Япи получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Ромарик Япи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Хорошую попытку сделал Ромменс Филипп . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Шуберт Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Кардона Марк нанес удар, мяч был парирован, но Маркус Шуберт не удержал его в руках.

27' Кордоба Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Кардона Марк нанес удар, мяч был парирован, но Маркус Шуберт не удержал его в руках.

26' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

26' Ромарик Япи из команды Витесс отправил кросс в штрафную...

26' Кардона Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Даса Элазар нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

24' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Штрафной исполнил Кардона Марк , после его удара Маркус Шуберт сделал классный сейв. Угловой

22' Ромарик Япи задерживает мяч рукой

21' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

19' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Корнелисс Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Расмуссен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Ромарик Япи из команды Витесс отправил кросс в штрафную...

8' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Г О О О О О Л - Икома Луис из команды Витесс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Уорнер Хан прыгнул не в ту сторону.

3' После проверки VAR судья изменил решение - Витесс пробьет пенальти!

2' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

2' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Витесс начинает с центра поля