Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Гелредом Зрители: 12783
1:0
3' ПенальтиИкома Луис
17' Желтая карточкаДейл Матс
32' Желтая карточкаБеро Матуш
1:1
53' ГолКордоба Иньиго
61' Желтая карточкаДарфалу Усама
75' Желтая карточкаТронстад Сондре
89' Желтая карточкаРасмуссен Якоб
1:2
90' ПенальтиБрауэрс Люк
21
Беро
Матуш
20
Гбоо
Янн
27
Япи
Ромарик
20
Дейл
Матс
29
Кардона
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
40 Уйсман ДанНападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Кардона МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
3'
1:0
17'
32'
53'
1:1
61'
75'
89'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
История личных встреч
Витесс
Гоу Эхед Иглс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксен Николай
|3
|0.3
|Икома Луис
|3 (1)
|0.3
|Гбоо Янн
|2
|0.2
|Дарфалу Усама
|1
|0.1
|Духи Данило
|1
|0.1
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|4
|0.4
|Брауэрс Люк
|4 (1)
|0.4
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.2
|Дейл Матс
|1
|0.1
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.1
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Люкассен Бойд
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|6
|1
|Базур Рихедли
|4
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Бёйтинк Томас
|1
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Тронстад Сондре
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Икома Луис
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лидберг Исак
|2
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Ботос Яннис-Фивос
|0
|1
|Хан Уорнер
|1
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Люкассен Бойд
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
5
36%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
27%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
16
20
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
19%
4
20%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
4
25%
2
10%
31-45
3
19%
6
30%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
2
13%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2
Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3 Андерлехт - Витесс 3:3 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Дандолк - Витесс 1:2 Витесс - Дандолк 2:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 5:1 Утрехт-2 - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|10
|8
|1
|1
|33 - 2
|25
|2.
|ПСВ
|0:1
|10
|7
|0
|3
|22 - 13
|21
|3.
|Утрехт
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Фейеноорд
|9
|6
|1
|2
|25 - 13
|19
|5.
|Виллем II
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|6.
|Витесс
|10
|5
|1
|4
|10 - 17
|16
|7.
|Твенте
|10
|4
|3
|3
|16 - 13
|15
|8.
|НЕК Неймеген
|10
|4
|2
|4
|12 - 17
|14
|9.
|Херенвен
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|11.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|0
|4
|19 - 13
|12
|12.
|Камбюр
|10
|4
|0
|6
|18 - 25
|12
|13.
|Хераклес
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|14.
|Ваалвейк
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|Гронинген
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|6
|5
|0
|1
|23 - 1
|15
|2.
|Утрехт
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|3.
|ПСВ
|0:1
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|6.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Твенте
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Ваалвейк
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|13.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|15.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|18.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|5
|4
|0
|1
|5 - 6
|12
|2.
|Аякс
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|4.
|Фейеноорд
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|5.
|ПСВ
|0:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|6.
|Виллем II
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|13.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|14.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0