Второй тайм

105' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

105' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

105' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

104' Бейло Юстин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

102' УДАЛЕНИЕ! - Бёйтинк Томас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

102' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

101' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

101' Удар от ворот произведет Витесс

101' Матч возобновлен

101' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

101' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

100' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

100' Удар от ворот произведет Витесс

99' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

99' Дарфалу Усама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

97' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

96' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

96' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Витесс

93' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Синистерра Луис из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

92' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

87' Виттек Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Джаханбакш Алиреза совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' Тоорнстра Йенс бьет ударом через себя, но Джерон Хоувен блокирует удар!

86' Джаханбакш Алиреза нанес удар, мяч был парирован, но Джерон Хоувен не удержал его в руках.

86' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Икома Луис имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

84' Гертрейда Лютсхарел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Игрок Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд выполняет не слишком точный удар, но Джерон Хоувен все равно хватает мяч.

81' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Гбоо Янн из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

80' Удар от ворот произведет Витесс

80' Синистерра Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Расмуссен Якоб получил желтую карточку от судьи

78' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

78' Игрок команды Витесс совершает фол

77' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Матч возобновится спорным мячом

76' Гертрейда Лютсхарел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Икома Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

75' Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Витесс

71' Хауэн Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Кекчю Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Удар от ворот произведет Фейеноорд

70' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Удар от ворот произведет Витесс

68' Удар от ворот произведет Фейеноорд

67' Беро Матуш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Гбоо Янн из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Расмуссен Якоб из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Синистерра Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Синистерра Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Гертрейда Лютсхарел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Удар от ворот произведет Витесс

63' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Беро Матуш получил желтую карточку от судьи

60' Матч возобновлен

57' Гбоо Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Витесс

56' Отличные скиллы показывает Маласиа Тирелл , обводя своих соперников

55' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Базур Рихедли пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло держит все под контролем

54' Синистерра Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Витесс

52' Джаханбакш Алиреза оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' О, нет. Из многообещающей позиции Синистерра Луис из команды Фейеноорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

52' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Фейеноорд

50' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Сегодняшная посещаемость составляет 14238 болельщиков

47' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

47' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Г О О О О Л - Икома Луис забивает с правой ноги!

46' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.