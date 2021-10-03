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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 14238
Фейеноорд
0'
1:0
6' Гол
Икома Луис
27' Желтая карточка
Линссен Брайан
1:1
29' Гол
Тиль Гус
45' Желтая карточка
Базур Рихедли
2:1
46' Гол
Икома Луис
61' Желтая карточка
Беро Матуш
73' Желтая карточка
Тиль Гус
78' Желтая карточка
Расмуссен Якоб
86' Желтая карточка
Джаханбакш Алиреза
90' Вторая желтая карточка
Беро Матуш
90' Красная карточка
Бёйтинк Томас
90'+15
24
Хауэн
Йерун
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
20
Гбоо
Янн
8
Тронстад
Сондре
7
Икома
Луис
9
Дарфалу
Усама
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
11
Линссен
Брайан
7
Синистерра
Луис
Витесс
5-3-2
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

6'
Икома Луис
1:0
25'
 
Гертрейда Лютсхарел
Сенеси Маркос
27'
 
Линссен Брайан
29'
1:1
Тиль Гус
(Педерсен Маркус Гольмгрен)
45'
Базур Рихедли
 
46'
Икома Луис
(Расмуссен Якоб)
2:1
61'
Беро Матуш
 
68'
 
Дессерс Сириль
Линссен Брайан
69'
 
Тоорнстра Йенс
Эурснес Фредрик
73'
 
Тиль Гус
78'
Расмуссен Якоб
 
86'
 
Джаханбакш Алиреза
90'
Вруг Патрик
Гбоо Янн
 
90'
Бёйтинк Томас
Икома Луис
 
90'
Гайек Томаш
Виттек Максимилиан
 
90'
Беро Матуш
 
90'
Бёйтинк Томас
 
90'
Ороз Алоис
Базур Рихедли
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 2 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

Витесс
Фейеноорд

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

28 матчей

17.9%
32.1%
50%
5 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

10.7%
42.9%
46.4%
3 победы 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
С
1:1
Э
0:2
К
2:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
0:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 2 0.25
Фредериксен Николай 2 0.25
Гбоо Янн 2 0.25
Дарфалу Усама 1 0.13
Духи Данило 1 0.13
Виттек Максимилиан 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Базур Рихедли 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 6 0.86
Линссен Брайан 5 0.71
Синистерра Луис 3 0.43
Тоорнстра Йенс 2 0.29
Дессерс Сириль 2 0.29
Кекчю Оркун 1 (1) 0.14
Баннис Науфаль 1 0.14
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Джаханбакш Алиреза 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Маласиа Тирелл 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 5 1
Базур Рихедли 3 0
Духи Данило 1 1
Бёйтинк Томас 1 1
Расмуссен Якоб 2 0
Таннан Уссама 2 0
Виттек Максимилиан 2 0
Ороз Алоис 2 0
Шуберт Маркус 1 0
Уйсман Дан 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Линссен Брайан 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
1 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
22%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-ом тайме 8
5 Во 2-ом тайме 12
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
22%
2
10%
1-15
1
11%
4
20%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
4
44%
3
15%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
0
0%
8
40%
76-90

Пропущено

14
9
10 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
21%
1
11%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
3
33%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
1
7%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1
Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3 Андерлехт - Витесс 3:3 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Дандолк - Витесс 1:2 Витесс - Дандолк 2:2 Бохум - Витесс 1:2 Витесс - Ломмель 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Шальке 04 - Витесс 3:2 Витесс - ОФИ 2:1 Витесс - Нордшелланн 0:5
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4
Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - АДО Ден Хааг 1:1 Фейеноорд - Дрита 3:2 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Дрита - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Янг Бойз - Фейеноорд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 1 1 30 - 2 19
2. Утрехт 8 5 2 1 18 - 5 17
3. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
4. Фейеноорд 7 5 0 2 20 - 9 15
5. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Херенвен 8 4 1 3 11 - 12 13
8. Витесс 8 4 1 3 8 - 15 13
9. Камбюр 8 4 0 4 16 - 21 12
10. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
11. Хераклес 7 3 1 3 9 - 10 10
12. АЗ Алкмаар 7 3 0 4 14 - 12 9
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 7 - 16 7
14. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
15. Ваалвейк 8 1 3 4 10 - 13 6
16. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Фортуна Ситтард 7 1 2 4 7 - 16 5
18. ПЕК Зволле 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
5. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
6. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
8. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
9. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 11 4
15. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
16. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
17. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Утрехт 4 2 1 1 4 - 1 7
7. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
8. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
13. Ваалвейк 4 0 2 2 6 - 8 2
14. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
16. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
3. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
4. Камбюр Бангура Алекс 2 1
5. Утрехт Янссен Виллем 3 0
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