Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
6' ГолИкома Луис
27' Желтая карточкаЛинссен Брайан
1:1
29' ГолТиль Гус
45' Желтая карточкаБазур Рихедли
2:1
46' ГолИкома Луис
61' Желтая карточкаБеро Матуш
73' Желтая карточкаТиль Гус
78' Желтая карточкаРасмуссен Якоб
86' Желтая карточкаДжаханбакш Алиреза
90' Вторая желтая карточкаБеро Матуш
90' Красная карточкаБёйтинк Томас
24
Хауэн
Йерун
21
Беро
Матуш
20
Гбоо
Янн
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
27 Япи РомарикНападающий
- Нападающий
-
40 Уйсман ДанНападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
27'
29'
45'
46'
2:1
61'
73'
78'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 4
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
2 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
История личных встреч
Витесс
Фейеноорд
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед
28 матчей
17.9%
32.1%
50%
5 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
10.7%
42.9%
46.4%
3 победы 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|2
|0.25
|Фредериксен Николай
|2
|0.25
|Гбоо Янн
|2
|0.25
|Дарфалу Усама
|1
|0.13
|Духи Данило
|1
|0.13
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|6
|0.86
|Линссен Брайан
|5
|0.71
|Синистерра Луис
|3
|0.43
|Тоорнстра Йенс
|2
|0.29
|Дессерс Сириль
|2
|0.29
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.14
|Баннис Науфаль
|1
|0.14
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
|Маласиа Тирелл
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|5
|1
|Базур Рихедли
|3
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Бёйтинк Томас
|1
|1
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|Таннан Уссама
|2
|0
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Линссен Брайан
|1
|0
|Сенеси Маркос
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
10
1 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
22%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
20
4 В 1-ом тайме 8
5 Во 2-ом тайме 12
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
22%
2
10%
1-15
1
11%
4
20%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
4
44%
3
15%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
0
0%
8
40%
76-90
Пропущено
14
9
10 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
21%
1
11%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
3
33%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
1
7%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1
Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3 Андерлехт - Витесс 3:3 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Дандолк - Витесс 1:2 Витесс - Дандолк 2:2 Бохум - Витесс 1:2 Витесс - Ломмель 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Шальке 04 - Витесс 3:2 Витесс - ОФИ 2:1 Витесс - Нордшелланн 0:5
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4
Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - АДО Ден Хааг 1:1 Фейеноорд - Дрита 3:2 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Дрита - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Янг Бойз - Фейеноорд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|30 - 2
|19
|2.
|Утрехт
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|3.
|Виллем II
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|4.
|Фейеноорд
|7
|5
|0
|2
|20 - 9
|15
|5.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|6.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Херенвен
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|8.
|Витесс
|8
|4
|1
|3
|8 - 15
|13
|9.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 21
|12
|10.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|11.
|Хераклес
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|АЗ Алкмаар
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|14.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|15.
|Ваалвейк
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|16.
|Гронинген
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|5.
|Камбюр
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|6.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|9.
|Херенвен
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|15.
|Витесс
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|17.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|12.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|5 - 13
|3
|13.
|Ваалвейк
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|16.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|2.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Беро Матуш
|5
|1
|2.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|4.
|Камбюр
|Бангура Алекс
|2
|1
|5.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0